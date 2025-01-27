Программное обеспечение для сканирования документов - Самые популярные приложения - Аргентина

Redactable

redactable.com

Redactable — это облачный инструмент редактирования документов, который помогает организациям эффективно и безопасно удалять конфиденциальную информацию из документов PDF и других типов файлов. Это решение на базе искусственного интеллекта упрощает процесс редактирования, обеспечивая значительную экономию времени и улучшенную защиту данных по сравнению с традиционными ручными методами. Разработанный для предприятий, юридических фирм, государственных учреждений и любых организаций, работающих с конфиденциальными документами, Redactable решает проблемы, связанные с традиционными методами редактирования. Это устраняет риски неполного редактирования, часто возникающие при использовании ручных методов, таких как использование маркеров или базовых инструментов редактирования PDF-файлов, которые могут сделать конфиденциальные данные уязвимыми для раскрытия. Redactable решает две критические проблемы, которые часто упускают из виду при ручном редактировании. Во-первых, он решает проблему неполного удаления данных, которая возникает при использовании программного обеспечения для разметки PDF для размещения черных ящиков над конфиденциальной информацией – метод, который фактически не удаляет основные данные. Во-вторых, хотя некоторые программы PDF позволяют редактировать содержимое документа, они часто пренебрегают удалением метаданных. Redactable гарантирует, что как видимый контент, так и скрытые метаданные будут полностью отредактированы, предоставляя комплексное решение для безопасности документов. Ключевые особенности Redactable включают в себя: * Автоматическое редактирование на базе искусственного интеллекта для быстрого и точного выявления конфиденциальной информации. * Постоянное редактирование, обеспечивающее полное удаление конфиденциальных данных, в отличие от наложений «черного ящика» на поверхностном уровне. * Технология оптического распознавания символов для редактирования отсканированных документов и PDF-файлов на основе изображений. * Гарантированное удаление метаданных для предотвращения непреднамеренной утечки данных. * Интеграция с популярными облачными сервисами хранения данных, такими как Box и OneDrive, для бесперебойного рабочего процесса. Redactable предлагает значительные преимущества по сравнению с традиционными методами редактирования: 1. Экономия времени. Пользователи сообщают об экономии времени до 98 % по сравнению с процессами редактирования вручную, что делает процесс значительно быстрее, чем в Adobe или других редакторах PDF. 2. Повышенная безопасность. В отличие от методов ручного редактирования, таких как маркеры или черные ящики в программном обеспечении для разметки PDF-файлов, которые можно перевернуть или просмотреть, Redactable обеспечивает постоянное, необратимое редактирование конфиденциальной информации. 3. Соответствие требованиям и возможность аудита. Платформа генерирует сертификаты редактирования, создавая четкий контрольный журнал всех выполненных изменений – важнейшая функция для организаций, подлежащих соблюдению нормативных требований. 4. Доступность: доступ к Redactable, основанному на браузере, можно получить с любого устройства, подключенного к Интернету, что устраняет необходимость установки специального программного обеспечения. 5. Универсальность. Инструмент может обрабатывать различные типы документов, включая отсканированные документы, благодаря встроенным возможностям оптического распознавания символов. Организации, использующие Redactable, могут эффективно управлять крупномасштабными проектами редактирования, сохранять конфиденциальность документов и обеспечивать соблюдение правил защиты данных. Независимо от того, редактируете ли вы один PDF-документ или обрабатываете большие объемы файлов, Redactable предоставляет удобный интерфейс, который упрощает весь рабочий процесс редактирования. Автоматизируя процесс редактирования, Redactable не только экономит время, но и сводит к минимуму риск человеческой ошибки, предоставляя более надежное решение для защиты конфиденциальной информации в документах. Это делает его бесценным инструментом для отраслей, работающих с конфиденциальными данными, таких как юридический, медицинский, финансовый и государственный секторы.