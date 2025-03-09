Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения - Ватикан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям создавать, настраивать, редактировать и создавать документы на основе данных. Эти платформы могут функционировать как создатели PDF-файлов и генераторы документов, извлекая данные из сторонних источников в шаблоны. Они могут интегрировать данные из различных исходных систем, таких как CRM, ERP и решения для хранения данных. Инструменты создания документов должны поддерживать единообразие бренда и предлагать условное форматирование. Документы, созданные с помощью этих приложений, различаются по функциональности и могут включать отчеты, формы, предложения, юридические документы, заметки, контракты и многое другое.
Отправить новое приложение
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на основе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддерживает группы корпоративных предложений и продаж таких компаний, как WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh и других. Отделы по доходам могут быстрее создавать больше предложений, ускоряя скорость заключения сделок, увеличивая процент выигрышей и снижая себестоимость продаж. Подробную информацию можно найти на сайте qorusdocs.com.
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (и ваш бизнес) уже знаете и используете ежедневно, включая Teams, Slack и Word. Этот уникальный подход обеспечивает более широкое внедрение пользователями, более быстрые циклы заключения контрактов, измеримую эффективность и снижение рисков. Теперь собственные юридические группы могут мгновенно воплотить в жизнь содержание контракта с помощью сводных метаданных на базе искусственного интеллекта, экономя часы на ручном просмотре. Комплексная аналитика и централизованное хранилище предоставляют всю информацию для принятия обоснованных решений. Это CLM с отличием.
Legito
legito.com
Legito - платформа без кодирования для автоматизации управления документами, контрактами и процессами в бизнесе.
Pactly
pactly.com
Pactly — это платформа управления контрактами, предназначенная для оптимизации жизненного цикла вашего контракта, от составления проекта до подписания. Предоставьте юридическим командам любого размера возможность автоматизировать задачи, эффективно сотрудничать с бизнес-командами и получать прозрачность контрактов в режиме реального времени. Благодаря настраиваемым шаблонам, обзорам сценариев с помощью искусственного интеллекта, расширенным рабочим процессам и аналитике Pactly экономит время, снижает риски и улучшает процессы. Присоединяйтесь ко многим малым и большим командам, использующим Pactly, чтобы произвести революцию в управлении контрактами.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Pocketlaw — это платформа для автоматизации управления юридическими документами и контрактами, упрощающая взаимодействие команд и консультирование юристов.
fynk
fynk.com
fynk — это программное обеспечение для управления контрактами с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенное для значительного упрощения создания, редактирования, ведения переговоров и подписания контрактов. Его основные функции включают в себя разработку и создание, динамический контент, совместное редактирование, рабочие процессы утверждения и электронную подпись. Используя искусственный интеллект, fynk предлагает расширенный анализ контрактов для более глубокого анализа данных в контрактах. Можно создавать шаблоны для повторяющихся типов документов, обеспечивая согласованность и соответствие бренда контрактам и предложениям. Благодаря функции динамического контента пользователи могут заполнять контракты, заполняя форму, или внешние пользователи могут вносить свой вклад через анкету. Он также поддерживает интеллектуальные блоки и условия для упрощения ввода контракта и дополнительных разделов. Он отслеживает необходимость продления контрактов, настраивает напоминания и поддерживает обзор стоимости, поставленной на карту. Программное обеспечение обеспечивает совместную работу команды, при которой внутренние и внешние пользователи могут работать вместе в режиме реального времени. Он интегрируется с несколькими системами, обеспечивая совместимость с существующими рабочими процессами, и внедряет протоколы безопасности, соответствующие GDPR, в управление контрактами.
Revv
revv.so
Revv расширяет границы автоматизации документооборота и рабочих процессов. Revv дает вам возможность создавать документы из своей богатой библиотеки шаблонов или загружать и отправлять внешние документы WORD/PDF для электронных подписей. Кроме того, он предлагает различные типы подписей для удовлетворения всех возможных сценариев электронной подписи. Хотите ли вы создавать большие объемы документов для электронных подписей или получать подписи в заполняемых веб-формах, Revv делает все возможное. Он предоставляет мгновенные уведомления, анализ документов и журналы аудита, чтобы держать вас в курсе событий. Revv удваивает защиту вашего процесса электронной подписи с помощью аутентификации по электронной почте и SMS. Revv предлагает надежное подтверждение электронной подписи с современной системой управления доказательствами. Он также предлагает видеоаутентификацию для подписей Clickwrap. Интегрируйте бизнес-приложения с Revv, чтобы упростить сложные задачи и беспрепятственно управлять документооборотом. Revv — это универсальная платформа автоматизации документооборота без кода, позволяющая вести ваш бизнес в любом месте, в любое время и с любого устройства. Revv обеспечивает надежную защиту и работает в безопасной среде с несколькими уровнями шифрования и соблюдением местных законов. ПРЕИМУЩЕСТВА: ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ: Revv соответствует требованиям Закона о ESIGN, UETA и правилам eIDAS, которые делают все документы, подписанные электронной подписью, юридически обязательными. Revv отвечает всем требованиям электронных подписей. - Намерение подписать: Revv подтверждает намерение подписывающих сторон, прося подписывающих лиц предоставить электронные подписи. - Согласие на ведение бизнеса в электронном виде: Revv отвечает требованию согласия, прося подписывающих лиц подтвердить свои подписи перед отправкой документа. Revv также дает получателям возможность отклонить запрос на подпись. - Атрибуция подписи: создайте систему контроля документов с полным контрольным журналом каждой транзакции. Revv обеспечивает атрибуцию подписи, фиксируя и сохраняя все действия с отметками даты и времени, данными подписывающих сторон и IP-адресами. - Хранение записей: Revv автоматически создает копии подписанных записей и отправляет их отправителю и получателю для подтверждения их транзакций. МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И МАКСИМАЛЬНОГО БИЗНЕС-ПРЕИМУЩЕСТВА - - Создавайте динамические поля в качестве полей формы в шаблоне и ускоряйте процесс создания документов. Используйте выбранный шаблон, добавьте свои данные в поля формы и отправьте его клиентам для заполнения необходимой информации и электронной подписи документов. - Гибкость загрузки и отправки файлов PDF или DOCX, их редактирования и отправки на электронные подписи. - Соберите важные данные от подписывающих лиц в виде текста или изображения с помощью функции «Заполнить и подписать». - Готовые к использованию шаблоны и многофункциональный редактор для мгновенного создания и настройки бизнес-документов и повышения коэффициентов конверсии бизнеса. - Автоматизируйте отправку документа нескольким получателям с помощью функции массовой отправки и повысьте свою производительность. - Настраивайте рабочие процессы электронной подписи, интегрируя повседневные бизнес-приложения с помощью Zapier, Retool и Native API, и экономьте больше времени, денег и ресурсов. - Свобода выбора типа подписи: «нажми, чтобы подписать», «нарисуй подпись» или «нажми, чтобы инициализировать». - Отслеживание и аналитика в реальном времени для вмешательства и привлечения клиентов в нужный момент. - Несколько вариантов подписания документов онлайн по электронной почте, общим ссылкам, заполняемым веб-формам или интеграции API. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — — Соответствие глобальным и местным законам об электронной подписи и новейшим отраслевым стандартам. - Двухфакторная аутентификация (SMS и электронная почта) для гарантии личности подписавших. - Высокий уровень безопасности благодаря глобальной облачной сертификации AWS (CSA, SOC 1, SOC2 и ISO 27001) для защиты ваших данных на каждом этапе. - Платежные шлюзы, соответствующие PCI DSS. ПОЖИЗНЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. Revv обеспечивает облачное хранилище, которое обеспечивает безопасность, организованность и легкость доступа к вашим записям - навсегда. УЛУЧШЕННЫЙ ОПЫТ КЛИЕНТОВ — Мгновенно отправляйте документы на мобильные устройства с помощью SMS и сокращайте процент отсева клиентов. - Функции совместной работы для взаимодействия с клиентами и членами команды в рамках документов и ускорения процесса подписания. ПЛАТФОРМА «Сделай сам», КОТОРАЯ НЕ ТРЕБУЕТ НАВЫКОВ КОДИРОВАНИЯ. Revv очень прост в использовании и в нем легко ориентироваться. Его интуитивно понятный интерфейс не требует внешней помощи или специальных навыков. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КЛИЕНТОВ — — Команда экспертов по поддержке клиентов, которые делают все возможное, чтобы расширить возможности вашего бизнеса. - Круглосуточная поддержка в чате, 7 дней в неделю - Многоязычная поддержка документов - Поддержка проектирования и создания шаблонов - Справочный центр, статьи поддержки и видеоролики, которые помогут вам на протяжении всего процесса.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — это облачное решение, которое позволяет пользователям легко и безопасно собирать, управлять и сообщать данные из транзакций документов. С Docsmore вы получите больше от своих документов благодаря следующему: * FORM.FILL.SIGN — с помощью Docsmore упрощается процесс настройки формы и ее отправки пользователям для заполнения или подписания. Используйте нашу платформу, чтобы легко загрузить документ, указать поля/обозначения формы и отправить его пользователям для заполнения. Представляйте формы вашим пользователям наиболее естественным способом — самим документом. * СОТРУДНИЧЕСТВО. Делитесь информацией и сотрудничайте с несколькими пользователями в режиме реального времени. Назначьте каждое поле уникальному пользователю для эффективного взаимодействия. * ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОКУМЕНТА. Больше не нужно звонить вашим клиентам и спрашивать, скачали ли они форму и прочитали ли ее. С Docsmore вы получаете уведомления в режиме реального времени, как только клиент открывает документ. Отслеживайте ход выполнения и статус всех ваших документов с помощью надежной информационной панели Docsmore. * МОЩНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. Docsmore включает в себя впечатляющий инструмент отчетности. Все данные, введенные вашими клиентами, могут быть легко доступны для поиска, просто включив эту функцию. Его можно контролировать вплоть до определенного поля в вашем документе, поэтому вы готовите отчет только для тех, которые вам нужны, что делает его очень мощным. * ФОРМЫ PDF — Docsmore распознает большинство полей форм PDF и сохраняет имена полей при загрузке документа. Вы можете продолжать использовать свой любимый инструмент для создания PDF-документа с полями формы, не опасаясь потерять их при загрузке в Docsmore. * БРЕНДИНГ. Docsmore можно интегрировать прямо в ваше приложение, благодаря чему оно будет выглядеть и восприниматься как часть вашего собственного приложения или веб-сайта. Мы предлагаем выделенный сервер и статический IP-адрес, что упрощает масштабирование продукта.
Floik
floik.com
Floik-это все в одном решении для создания интерактивных витрин продуктов, таких как пошаговые руководства, видео-объяснения и кликабельные демо. Инструмент предназначен для того, чтобы помочь командам SaaS предоставить бесшовный опыт покупателя и придать их продукту цену, которого он заслуживает. Он понимает, что для создания, редактирования и публикации контента требуется целая армия, редактировать и публиковать контент, необходимый для обучения и привлечения пользователей. И правильно, когда вы думаете, что прибили его, ваш продукт развивается и делает весь этот контент устаревшим. Вот где Floik может быть вашей волшебной палочкой. Вы можете создавать интерактивные демонстрации, видео продукта и пошаговые руководства, чтобы выделить возможности вашего продукта и восхищать пользователей-все из одного места! Платформа наполнена расширенными функциями настройки, которые помогут вам точно настроить витрины продукта. Вы можете работать со своей командой и интегрировать его со своими продажами и технологическим стеком GTM, чтобы максимизировать ваш успех.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint - платформа для управления отношениями с клиентами, позволяющая организовать взаимодействие, управление сделками и предоставление материалов.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT можно удобно писать контент, управлять командой, взаимодействовать с документами и интегрировать AI в различные платформы.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа для создания, управления и публикации многоязычной документации для бизнеса.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot - облачное ПО для автоматизации создания и управления документами с поддержкой интеграции с различными системами и источниками данных.
Portant
portant.co
Portant — это самый быстрый и простой способ автоматического создания счетов, контрактов, отчетов, электронных подписей и всех других документов. С помощью нескольких щелчков мыши Portant позаботится о вашем бизнес-администрировании. Создавайте профессиональные, красивые и безошибочные документы, которые понравятся командам и клиентам. Никогда не тратьте ни минуты на скучные ручные задачи! Работает с Google Workspace, Outlook, GMail и синхронизирует данные из HubSpot, Xero, Glide, Tally и Zapier.
Doppio
doppio.sh
Создавайте PDF-файлы и снимки экрана из HTML с помощью всего лишь нескольких строк кода! Doppio — это служба API, которая предоставляет лучший в мире механизм рендеринга для преобразования HTML в PDF или создания снимков экрана. В масштабе, без ущерба для вашей безопасности. С Doppio вам просто нужен вызов API для генерации огромных объемов файлов (синхронный или асинхронный рендеринг). Вы даже можете хранить файлы непосредственно в своей корзине S3 без ущерба для конфиденциальности. Doppio может бесплатно использовать до 400 документов в месяц. Мы предоставляем тарифные планы, предлагающие большие объемы и дополнительные функции.
IncoDocs
incodocs.com
Онлайн-программное обеспечение IncoDocs объединяет вашу документацию по выставлению счетов и экспорту в одном месте, чтобы упростить вашу работу и исключить повторный ввод данных и дорогостоящие человеческие ошибки.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf - облачный редактор LaTeX для совместного написания и редактирования научных документов с поддержкой шаблонов журналов.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation от Beanworks дает командам бухгалтеров, от финансовых директоров до специалистов AP, возможность работать вместе, где бы они ни находились. С помощью Quadient AP вы можете сократить количество последующих действий, исключить 83 % ввода данных за счет сбора данных с помощью искусственного интеллекта и сократить затраты на обработку счетов на 86 %. Улучшите контроль AP с помощью рабочих процессов утверждения заказов, счетов и платежей, которые автоматически направляют запросы нужным сотрудникам в нужное время. Благодаря большему контролю и лучшей прозрачности в рамках AP вы можете снизить риски и привлечь все отделы к ответственности за отслеживание финансовых процессов.
Documint
documint.me
Мощный механизм создания документов Documint позволяет быстро и легко создавать профессиональные документы на основе ваших данных, экономя ваше время и усилия. Благодаря нашему интуитивно понятному интерфейсу и заранее разработанным шаблонам вам не нужны никакие технические навыки, чтобы начать работу.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify — это средство создания документации на базе искусственного интеллекта, которое позволяет разработчикам быстро и точно создавать документацию по коду. Он способен анализировать код, понимать назначение кода и создавать его описания в виде строк документации. Инструмент доступен в популярных редакторах, таких как Visual Studio Code и IntelliJ, а также в веб-версии. Разработчики высоко оценили его: более 100 обзоров дали ему среднюю оценку 4,9 из 5. С Mintlify разработчики могут сэкономить время и улучшить свою кодовую базу, автоматически создавая документацию с точными описаниями по мере сборки. Расширение также хвалят за его точность: многие пользователи считают, что оно способно понимать код лучше, чем они, и генерировать описания, которые даже лучше, чем они могли бы придумать сами.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — облачное приложение для редактирования PDF, позволяющее аннотировать, подписывать и управлять документами на различных устройствах.
Qwilr
qwilr.com
Qwilr – это приложение для создания интерактивных предложений и документов по продажам с функциями отслеживания и интеграцией в CRM-системы.
Proposify
proposify.com
Proposify – это онлайн-программное обеспечение для управления предложениями, позволяющее создавать и отслеживать документы по продажам.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - редактор PDF для создания, редактирования и конвертации документов на разных платформах с функциями безопасности и совместной работы.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc - платформа для автоматизации создания и управления документами с функциями электронной подписи и интеграцией с CRM-системами.
Inkitt
inkitt.com
Inkitt — это платформа для чтения и публикации новых романов от независимых авторов. Она предлагает разнообразные жанры и использует технологии для продвижения литературы.
FormSwift
formswift.com
FormSwift - облачный сервис для создания, редактирования и управления юридическими и бизнес-документами с возможностью их подписания и скачивания.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu - это интегрированная платформа для управления проектами, финансами и клиентами, позволяющая эффективно управлять всеми аспектами бизнеса.
DocuSign
docusign.com
Docusign – это приложение для безопасной отправки и подписания документов в электронном виде с любого устройства в любое время.
DocHub
dochub.com
DocHub — приложение для редактирования, подписания и распространения документов с интеграцией Google Workspace.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, включая конфигурацию, оценку, выставление счетов и управление подписками.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat — это приложение для работы с PDF-документами, которое позволяет создавать, редактировать, делиться и защищать файлы, а также подписывать документы.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.