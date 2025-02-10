Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения - Сенегал

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям создавать, настраивать, редактировать и создавать документы на основе данных. Эти платформы могут функционировать как создатели PDF-файлов и генераторы документов, извлекая данные из сторонних источников в шаблоны. Они могут интегрировать данные из различных исходных систем, таких как CRM, ERP и решения для хранения данных. Инструменты создания документов должны поддерживать единообразие бренда и предлагать условное форматирование. Документы, созданные с помощью этих приложений, различаются по функциональности и могут включать отчеты, формы, предложения, юридические документы, заметки, контракты и многое другое.
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Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — независимо от того, где вы работаете. Acrobat — это универсальное решение для работы с PDF-файлами и электронной подписью, которому доверяют компании из списка Fortune 500. С помощью Acrobat вы можете легко создавать, редактировать, конвертировать, делиться, подписывать и объединять документы — и все это на одной платформе Adobe. Вы можете создавать безупречные цифровые возможности, которые позволят вашей команде легко сотрудничать и работать с любого устройства, в любое время и в любом месте. Жидкий режим в Acrobat также позволяет пользователям просматривать PDF-файлы на небольших экранах без необходимости масштабирования и сжатия. В сотрудничестве с Microsoft мы переосмысливаем процесс выполнения работы на современном, безопасном и подключенном гибридном рабочем месте. Решения Acrobat созданы для полной интеграции с вашими любимыми приложениями Microsoft. Экономьте время, создавая, редактируя, предоставляя общий доступ и подписывая документы — все прямо из Microsoft 365, Teams, Outlook и других сервисов. Кроме того, вы также можете получить доступ к интеллектуальной интеграции с Google, Box и многими другими приложениями, которые вы используете каждый день. Благодаря Acrobat у вас есть доступ к функциям защиты файлов, позволяющим защитить ваши документы от копирования, изменения или печати – для дополнительного спокойствия. Acrobat помогает организациям соблюдать стандарты безопасности и нормативные требования, такие как GLBA и FERPA. Он также соответствует стандартам ISO 32000 для электронного обмена документами, включая стандарты специального назначения, такие как PDF/A для архивирования, PDF/E для проектирования и PDF/X для печати.
Overleaf
overleaf.com
Overleaf — это облачный редактор LaTeX для совместной работы, используемый для написания, редактирования и публикации научных документов. Он сотрудничает с широким кругом научных издателей, предоставляя шаблоны LaTeX для официальных журналов и прямые ссылки для подачи заявок. Первоначально Overleaf был запущен в 2012 году под названием WriteLaTeX компанией WriteLaTeX Limited, соучредителями которой являются Джон Хаммерсли и Джон Лис-Миллер. Оба — математики, и их собственный академический опыт вдохновил их на создание лучшего решения для совместной научной работы. Они начали разработку WriteLaTeX с 2011 года. Они запустили бета-версию Overleaf 16 января 2014 года на своем первом мероприятии #FuturePub, проходившем в Британской библиотеке в Лондоне. 20 июля 2017 года Overleaf приобрела ShareLaTeX, чтобы создать объединенное сообщество, насчитывающее более двух миллионов пользователей. Это привело к созданию Overleaf v2, объединившего оригинальные функции обоих в единую облачную платформу, размещенную на сайте overleaf.com. Overleaf был выбран в качестве одной из десяти команд, принявших участие в летней программе акселерации Bethnal Green Ventures (BGV) 2013 года. . Эта программа стартовала 1 июля 2013 года и продолжалась 3 месяца. Демо-день летней программы BGV 2013 состоялся 19 сентября 2013 года. В 2014 году компания получила стратегические инвестиции от Digital Science. Overleaf выиграл премию Nominet Internet Awards в области инновационного интернет-бизнеса в 2014 году и занял 99-е место в списке 100 самых быстрорастущих компаний Великобритании SyndicateRoom за 2018 год. Overleaf обсуждался как инструмент для написания научных публикаций в журналах Nature, Science, Red Hats opensource.com и немецкий ИТ-журнал Heise онлайн. «В 2017 году ЦЕРН, европейская лаборатория физики элементарных частиц недалеко от Женевы, Швейцария, приняла Overleaf в качестве предпочтительной платформы для совместной работы». Overleaf предоставляет шаблоны для подачи в научные журналы и на конференции. Например, IEEE и Springer (включая Nature) упоминают возможность отправки с использованием Overleaf.
Inkitt
inkitt.com
Откройте для себя тысячи новых романов независимых авторов и прочитайте их бесплатно на Inkitt. Присоединяйтесь к нашей миссии по поддержке начинающих авторов, делающих первые шаги к публикации! От фэнтези, научной фантастики, триллера, детектива, боевика и приключений до драмы, романтики, эротики и молодежной литературы — на Inkitt вы найдете тщательно подобранные романы всех жанров!
Legito
legito.com
Процессы. Люди. Документы. Платформа автоматизации кода не предназначена для отделов обеспечения соответствия, управления персоналом, юридических, операционных, закупочных, торговых и снабженческих служб. 400 тысяч пользователей по всему миру используют Legito для создания, выполнения, совместной работы и выполнения своей работы. Одно интегрированное решение без кода. Включая LexisNexis, PriceWaterhouseCoopers, Skoda Auto и Societe Generale Group. Попробуйте нашу 30-дневную бесплатную пробную версию или запросите демо-версию. Кредитная карта не требуется. Для получения дополнительной информации, включая цены и характеристики продукта, посетите нас на сайте www.legito.com.
IncoDocs
incodocs.com
Онлайн-программное обеспечение IncoDocs объединяет вашу документацию по выставлению счетов и экспорту в одном месте, чтобы упростить вашу работу и исключить повторный ввод данных и дорогостоящие человеческие ошибки.
Pactly
pactly.com
Pactly — это платформа управления контрактами, предназначенная для оптимизации жизненного цикла вашего контракта, от составления проекта до подписания. Предоставьте юридическим командам любого размера возможность автоматизировать задачи, эффективно сотрудничать с бизнес-командами и получать прозрачность контрактов в режиме реального времени. Благодаря настраиваемым шаблонам, обзорам сценариев с помощью искусственного интеллекта, расширенным рабочим процессам и аналитике Pactly экономит время, снижает риски и улучшает процессы. Присоединяйтесь ко многим малым и большим командам, использующим Pactly, чтобы произвести революцию в управлении контрактами.
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команды любого размера используют Pocketlaw, чтобы легко работать с юридическими межорганизационными структурами автоматизированным, масштабируемым и удобным для пользователя способом. Наша интуитивно понятная универсальная юридическая платформа помогает юридическим и неюридическим командам управлять повседневными юридическими потребностями организации и открывать возможности для бизнеса. На платформе вы можете легко управлять своей юридической работой посредством автоматизации контрактов (+400 актуальных шаблонов для конкретных юрисдикций), встроенной электронной подписи и умных функций управления контрактами. Сотрудничайте и ведите переговоры легко и безопасно, храните все юридические документы в одном месте. Встроенные функции искусственного интеллекта расширят возможности и помогут как юридическим, так и неюридическим командам принимать обоснованные решения быстрее, чем когда-либо прежде. Откройте для себя будущее юриспруденции.
fynk
fynk.com
fynk — это программное обеспечение для управления контрактами с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенное для значительного упрощения создания, редактирования, ведения переговоров и подписания контрактов. Его основные функции включают в себя разработку и создание, динамический контент, совместное редактирование, рабочие процессы утверждения и электронную подпись. Используя искусственный интеллект, fynk предлагает расширенный анализ контрактов для более глубокого анализа данных в контрактах. Можно создавать шаблоны для повторяющихся типов документов, обеспечивая согласованность и соответствие бренда контрактам и предложениям. Благодаря функции динамического контента пользователи могут заполнять контракты, заполняя форму, или внешние пользователи могут вносить свой вклад через анкету. Он также поддерживает интеллектуальные блоки и условия для упрощения ввода контракта и дополнительных разделов. Он отслеживает необходимость продления контрактов, настраивает напоминания и поддерживает обзор стоимости, поставленной на карту. Программное обеспечение обеспечивает совместную работу команды, при которой внутренние и внешние пользователи могут работать вместе в режиме реального времени. Он интегрируется с несколькими системами, обеспечивая совместимость с существующими рабочими процессами, и внедряет протоколы безопасности, соответствующие GDPR, в управление контрактами.
Revv
revv.so
Revv расширяет границы автоматизации документооборота и рабочих процессов. Revv дает вам возможность создавать документы из своей богатой библиотеки шаблонов или загружать и отправлять внешние документы WORD/PDF для электронных подписей. Кроме того, он предлагает различные типы подписей для удовлетворения всех возможных сценариев электронной подписи. Хотите ли вы создавать большие объемы документов для электронных подписей или получать подписи в заполняемых веб-формах, Revv делает все возможное. Он предоставляет мгновенные уведомления, анализ документов и журналы аудита, чтобы держать вас в курсе событий. Revv удваивает защиту вашего процесса электронной подписи с помощью аутентификации по электронной почте и SMS. Revv предлагает надежное подтверждение электронной подписи с современной системой управления доказательствами. Он также предлагает видеоаутентификацию для подписей Clickwrap. Интегрируйте бизнес-приложения с Revv, чтобы упростить сложные задачи и беспрепятственно управлять документооборотом. Revv — это универсальная платформа автоматизации документооборота без кода, позволяющая вести ваш бизнес в любом месте, в любое время и с любого устройства. Revv обеспечивает надежную защиту и работает в безопасной среде с несколькими уровнями шифрования и соблюдением местных законов. ПРЕИМУЩЕСТВА: ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ: Revv соответствует требованиям Закона о ESIGN, UETA и правилам eIDAS, которые делают все документы, подписанные электронной подписью, юридически обязательными. Revv отвечает всем требованиям электронных подписей. - Намерение подписать: Revv подтверждает намерение подписывающих сторон, прося подписывающих лиц предоставить электронные подписи. - Согласие на ведение бизнеса в электронном виде: Revv отвечает требованию согласия, прося подписывающих лиц подтвердить свои подписи перед отправкой документа. Revv также дает получателям возможность отклонить запрос на подпись. - Атрибуция подписи: создайте систему контроля документов с полным контрольным журналом каждой транзакции. Revv обеспечивает атрибуцию подписи, фиксируя и сохраняя все действия с отметками даты и времени, данными подписывающих сторон и IP-адресами. - Хранение записей: Revv автоматически создает копии подписанных записей и отправляет их отправителю и получателю для подтверждения их транзакций. МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ И МАКСИМАЛЬНОГО БИЗНЕС-ПРЕИМУЩЕСТВА - - Создавайте динамические поля в качестве полей формы в шаблоне и ускоряйте процесс создания документов. Используйте выбранный шаблон, добавьте свои данные в поля формы и отправьте его клиентам для заполнения необходимой информации и электронной подписи документов. - Гибкость загрузки и отправки файлов PDF или DOCX, их редактирования и отправки на электронные подписи. - Соберите важные данные от подписывающих лиц в виде текста или изображения с помощью функции «Заполнить и подписать». - Готовые к использованию шаблоны и многофункциональный редактор для мгновенного создания и настройки бизнес-документов и повышения коэффициентов конверсии бизнеса. - Автоматизируйте отправку документа нескольким получателям с помощью функции массовой отправки и повысьте свою производительность. - Настраивайте рабочие процессы электронной подписи, интегрируя повседневные бизнес-приложения с помощью Zapier, Retool и Native API, и экономьте больше времени, денег и ресурсов. - Свобода выбора типа подписи: «нажми, чтобы подписать», «нарисуй подпись» или «нажми, чтобы инициализировать». - Отслеживание и аналитика в реальном времени для вмешательства и привлечения клиентов в нужный момент. - Несколько вариантов подписания документов онлайн по электронной почте, общим ссылкам, заполняемым веб-формам или интеграции API. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — — Соответствие глобальным и местным законам об электронной подписи и новейшим отраслевым стандартам. - Двухфакторная аутентификация (SMS и электронная почта) для гарантии личности подписавших. - Высокий уровень безопасности благодаря глобальной облачной сертификации AWS (CSA, SOC 1, SOC2 и ISO 27001) для защиты ваших данных на каждом этапе. - Платежные шлюзы, соответствующие PCI DSS. ПОЖИЗНЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. Revv обеспечивает облачное хранилище, которое обеспечивает безопасность, организованность и легкость доступа к вашим записям - навсегда. УЛУЧШЕННЫЙ ОПЫТ КЛИЕНТОВ — Мгновенно отправляйте документы на мобильные устройства с помощью SMS и сокращайте процент отсева клиентов. - Функции совместной работы для взаимодействия с клиентами и членами команды в рамках документов и ускорения процесса подписания. ПЛАТФОРМА «Сделай сам», КОТОРАЯ НЕ ТРЕБУЕТ НАВЫКОВ КОДИРОВАНИЯ. Revv очень прост в использовании и в нем легко ориентироваться. Его интуитивно понятный интерфейс не требует внешней помощи или специальных навыков. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ, СОЗДАННАЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КЛИЕНТОВ — — Команда экспертов по поддержке клиентов, которые делают все возможное, чтобы расширить возможности вашего бизнеса. - Круглосуточная поддержка в чате, 7 дней в неделю - Многоязычная поддержка документов - Поддержка проектирования и создания шаблонов - Справочный центр, статьи поддержки и видеоролики, которые помогут вам на протяжении всего процесса.
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фирмам для роста вместе со своими клиентами. Мы поддерживаем вашу повседневную деятельность, интегрируясь с Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 и другими. Наша миссия — предоставлять компаниям любого размера решения и услуги корпоративного уровня, которые удовлетворят их потребности на любом этапе траектории роста. Результат? Удобная, масштабируемая и надежная платформа, которую ваша команда и клиенты действительно получат удовольствие от использования. Наши команды по разработке продуктов и поддержке клиентов всегда готовы к реагированию — это означает, что у вас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы получили максимальную отдачу от SuiteFiles. SuiteFiles позаботится о ваших потребностях в управлении документами и облегчит нагрузку на ИТ, что позволит вам увеличить оплачиваемые часы и укрепить отношения с клиентами. Учитывая, что более 1000 компаний, предоставляющих профессиональные услуги, ориентированных на эффективность, улучшают свой бизнес с помощью SuiteFiles (и коэффициент продления 99,6%), мы — очевидный выбор для вас. Распределите свои операции между собой с помощью комплексных решений для рабочих процессов и обширной интеграции, позволяющей подключаться к ведущим в отрасли приложениям. Комплексные функции и возможности SuiteFiles были разработаны для команд численностью от 10 до 500 человек с учетом удовлетворения ваших сотрудников. За прошедшие годы мы усовершенствовали наше программное обеспечение для ваших комплексных процессов за счет интеграции, автоматизации, подписания и управления электронной почтой, устраняя необходимость переключения приложений и множественную абонентскую плату, которая вам в противном случае потребовалась бы. Мы сочетаем простой обмен данными с третьими лицами с передовой безопасностью, не лишая вас права собственности на данные. Мы упростили организацию, централизацию и использование информации, необходимой вашей фирме для ежедневной обработки. Вы должны тратить свое рабочее время на обслуживание клиентов и развитие своего бизнеса, а не на борьбу с файлами. Поэтому мы разработали SuiteFiles с возможностью быстрой и полной миграции данных и адаптации, чтобы ваша команда могла начать работу всего за два дня. Кроме того, наш интеллектуальный интерфейс прост в использовании и постоянно совершенствуется. За счет устранения ненужных перемещений, задержек процессов, накладных расходов на совместную работу и переключения между несколькими инструментами мы экономим время. Наши клиенты сообщают об экономии 5 часов в неделю на одного сотрудника. Это 6 ½ FTE недель на одного сотрудника в год!
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — это облачное решение, которое позволяет пользователям легко и безопасно собирать, управлять и сообщать данные из транзакций документов. С Docsmore вы получите больше от своих документов благодаря следующему: * FORM.FILL.SIGN — с помощью Docsmore упрощается процесс настройки формы и ее отправки пользователям для заполнения или подписания. Используйте нашу платформу, чтобы легко загрузить документ, указать поля/обозначения формы и отправить его пользователям для заполнения. Представляйте формы вашим пользователям наиболее естественным способом — самим документом. * СОТРУДНИЧЕСТВО. Делитесь информацией и сотрудничайте с несколькими пользователями в режиме реального времени. Назначьте каждое поле уникальному пользователю для эффективного взаимодействия. * ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОКУМЕНТА. Больше не нужно звонить вашим клиентам и спрашивать, скачали ли они форму и прочитали ли ее. С Docsmore вы получаете уведомления в режиме реального времени, как только клиент открывает документ. Отслеживайте ход выполнения и статус всех ваших документов с помощью надежной информационной панели Docsmore. * МОЩНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. Docsmore включает в себя впечатляющий инструмент отчетности. Все данные, введенные вашими клиентами, могут быть легко доступны для поиска, просто включив эту функцию. Его можно контролировать вплоть до определенного поля в вашем документе, поэтому вы готовите отчет только для тех, которые вам нужны, что делает его очень мощным. * ФОРМЫ PDF — Docsmore распознает большинство полей форм PDF и сохраняет имена полей при загрузке документа. Вы можете продолжать использовать свой любимый инструмент для создания PDF-документа с полями формы, не опасаясь потерять их при загрузке в Docsmore. * БРЕНДИНГ. Docsmore можно интегрировать прямо в ваше приложение, благодаря чему оно будет выглядеть и восприниматься как часть вашего собственного приложения или веб-сайта. Мы предлагаем выделенный сервер и статический IP-адрес, что упрощает масштабирование продукта.
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на основе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддерживает группы корпоративных предложений и продаж таких компаний, как WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh и других. Отделы по доходам могут быстрее создавать больше предложений, ускоряя скорость заключения сделок, увеличивая процент выигрышей и снижая себестоимость продаж. Подробную информацию можно найти на сайте qorusdocs.com.
ClientPoint
clientpoint.net
Их корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предлагайте и заключайте сделки, а также лучше обслуживайте клиентов. От маркетинга (привлечение потенциальных клиентов и курирование контента) до продаж (управление предложениями и электронная подпись), обслуживания клиентов (привлечение клиентов и управление взаимоотношениями) и расширения (обновления и продления) — ClientPoint помогает вам построить более прочные и ценные деловые отношения. . Интеграция: Salesforce, Netsuite, Microsoft Dynamics, DocuSign, RightSignature, Sertify
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командой: DeftGPT упрощает управление и выставление счетов, позволяя приглашать неограниченное количество участников в учетную запись вашей организации. Это экономит ваши деньги и одновременно повышает общую производительность. Кроме того, благодаря нашему плану вы можете объединить свои платежные данные в одну учетную запись для дополнительного удобства. * Общайтесь с любым PDF-файлом или документом: от юридических соглашений до финансовых отчетов, DeftGPT вдохнет жизнь в ваши документы. Вы можете задавать вопросы, получать сводки, находить информацию и многое другое. Кроме того, он совместим с различными форматами, включая PDF, txt, docx, doc и даже eml! * Получайте результаты, подобные ChatGPT, прямо рядом с поиском Google: идеальный инструмент для получения точных и надежных результатов поиска вместе с Google. Попрощайтесь с ненужными данными и получите точные ответы с помощью нашей интеллектуальной интеграции. Оптимизируйте поиск с помощью DeftGPT! * Создавайте контент в Chrome в любое время. С легкостью создавайте исключительный контент с помощью Chrome, нажав настраиваемый ярлык. Этот быстрый и простой способ позволяет создавать уникальный и привлекательный контент или изменять существующий текст для таких задач, как редактирование биографии в социальных сетях или сжатие статей. Кроме того, вы можете настроить ярлык по своему усмотрению. * Используйте DeftGPT где угодно: DeftGPT — это ваш универсальный инструмент для плавной интеграции на различных платформах. Используйте его в популярных приложениях, таких как Документы Google, почтовые клиенты и социальные сети. Кроме того, благодаря своей универсальности DeftGPT легко работает с такими платформами, как Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook и другими.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — это облачное программное обеспечение для автоматизации документов. В отличие от конкурирующих продуктов с высокими ценами, Docupilot имеет доступную цену. Созданный с упором на удобство использования, Docupilot также предлагает интеграцию с различными источниками данных, такими как CRM, формы, онлайн-базы данных, HR, опросы и т. д.
Portant
portant.co
Portant — это самый быстрый и простой способ автоматического создания счетов, контрактов, отчетов, электронных подписей и всех других документов. С помощью нескольких щелчков мыши Portant позаботится о вашем бизнес-администрировании. Создавайте профессиональные, красивые и безошибочные документы, которые понравятся командам и клиентам. Никогда не тратьте ни минуты на скучные ручные задачи! Работает с Google Workspace, Outlook, GMail и синхронизирует данные из HubSpot, Xero, Glide, Tally и Zapier.
Doppio
doppio.sh
Создавайте PDF-файлы и снимки экрана из HTML с помощью всего лишь нескольких строк кода! Doppio — это служба API, которая предоставляет лучший в мире механизм рендеринга для преобразования HTML в PDF или создания снимков экрана. В масштабе, без ущерба для вашей безопасности. С Doppio вам просто нужен вызов API для генерации огромных объемов файлов (синхронный или асинхронный рендеринг). Вы даже можете хранить файлы непосредственно в своей корзине S3 без ущерба для конфиденциальности. Doppio может бесплатно использовать до 400 документов в месяц. Мы предоставляем тарифные планы, предлагающие большие объемы и дополнительные функции.
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (и ваш бизнес) уже знаете и используете ежедневно, включая Teams, Slack и Word. Этот уникальный подход обеспечивает более широкое внедрение пользователями, более быстрые циклы заключения контрактов, измеримую эффективность и снижение рисков. Теперь собственные юридические группы могут мгновенно воплотить в жизнь содержание контракта с помощью сводных метаданных на базе искусственного интеллекта, экономя часы на ручном просмотре. Комплексная аналитика и централизованное хранилище предоставляют всю информацию для принятия обоснованных решений. Это CLM с отличием.
Floik
floik.com
Floik — это комплексное решение для создания интерактивных витрин продуктов, таких как пошаговые руководства, поясняющие видеоролики и интерактивные демонстрации. Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь командам SaaS обеспечить удобство взаимодействия с покупателями и привлечь внимание к своему продукту, которого он заслуживает. Мы знаем, что требуется целая армия, чтобы придумывать, создавать, редактировать и публиковать контент, необходимый для обучения и привлечения пользователей. И как раз в тот момент, когда вы думаете, что у вас все получилось, ваш продукт развивается и делает весь этот контент устаревшим. Вот где Флойк может стать вашей волшебной палочкой. 🪄 Вы можете создавать интерактивные демонстрации, видеоролики о продуктах и пошаговые руководства, чтобы подчеркнуть возможности вашего продукта и порадовать пользователей — и все это в одном месте! Платформа оснащена расширенными функциями настройки, которые помогут вам точно настроить витрины ваших продуктов. Вы можете работать со своей командой и интегрировать ее со своим стеком продаж и технологий GTM, чтобы максимизировать свой успех.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation от Beanworks дает командам бухгалтеров, от финансовых директоров до специалистов AP, возможность работать вместе, где бы они ни находились. С помощью Quadient AP вы можете сократить количество последующих действий, исключить 83 % ввода данных за счет сбора данных с помощью искусственного интеллекта и сократить затраты на обработку счетов на 86 %. Улучшите контроль AP с помощью рабочих процессов утверждения заказов, счетов и платежей, которые автоматически направляют запросы нужным сотрудникам в нужное время. Благодаря большему контролю и лучшей прозрачности в рамках AP вы можете снизить риски и привлечь все отделы к ответственности за отслеживание финансовых процессов.
Documint
documint.me
Мощный механизм создания документов Documint позволяет быстро и легко создавать профессиональные документы на основе ваших данных, экономя ваше время и усилия. Благодаря нашему интуитивно понятному интерфейсу и заранее разработанным шаблонам вам не нужны никакие технические навыки, чтобы начать работу.
Mintlify
mintlify.com
Mintlify — это средство создания документации на базе искусственного интеллекта, которое позволяет разработчикам быстро и точно создавать документацию по коду. Он способен анализировать код, понимать назначение кода и создавать его описания в виде строк документации. Инструмент доступен в популярных редакторах, таких как Visual Studio Code и IntelliJ, а также в веб-версии. Разработчики высоко оценили его: более 100 обзоров дали ему среднюю оценку 4,9 из 5. С Mintlify разработчики могут сэкономить время и улучшить свою кодовую базу, автоматически создавая документацию с точными описаниями по мере сборки. Расширение также хвалят за его точность: многие пользователи считают, что оно способно понимать код лучше, чем они, и генерировать описания, которые даже лучше, чем они могли бы придумать сами.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — это облачное программное обеспечение для редактирования PDF-файлов и документооборота, основанное в 2014 году со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Компания Lumin работает по всему миру, насчитывая более 80 миллионов пользователей по всему миру. Пользователи Lumin есть практически на всех континентах мира, включая Антарктиду! Lumin предлагает бесшовную интеграцию с G-Suite и ряд интуитивно понятных цифровых инструментов для добавления электронных подписей, текста, выделения и многого другого в ваши PDF-документы в облаке. С помощью Lumin вы можете: - Редактировать необработанный текст в формате PDF непосредственно в ваших документах, чтобы упростить изменение дат и незначительные обновления контрактов и соглашений. - Создать единый рабочий процесс электронной подписи для сбора и запроса цифровых подписей. - Комментировать, помечать теги и сотрудничать со своей командой из любого места. Синхронизация с инструментами Google, которые вы знаете и любите. Доступ к ряду цифровых инструментов, включая добавление фигур, изображений, текста, комментариев, выделения и доступ к ряду расширенных функций PDF для управления документами, сжатия файлов для отправки, разделения файлов и многого другого. . Оптимизируйте процессы обработки документов и рабочие процессы с помощью инструментов, которые кажутся вашей второй натурой и работают именно так, как вы от них ожидаете. Используйте Lumin для учебы, работы и жизни. Lumin можно загрузить и использовать бесплатно, или вы можете разблокировать расширенные функции и возможности всего за 9 долларов в месяц. Доступны планы Business и Enterprise, которые легко масштабировать в соответствии с потребностями вашей команды. Просто установите Lumin PDF из G-Suite Marketplace, и все готово!
Qwilr
qwilr.com
Увеличьте скорость сделок, получите ценную информацию о покупателях из контента и дайте торговым представителям больше времени на продажу. Как? Превратите рекламные материалы в красивые автоматизированные веб-страницы. Создайте незабываемый опыт продаж с помощью идеального предложения, презентации, коммерческого предложения, страницы регистрации клиентов и многого другого. Каждая отправляемая вами страница Qwilr — это красивая интерактивная веб-страница с интерактивными медиа, интеллектуальным отслеживанием и автоматизацией. Попрощайтесь со статическими PDF-файлами и поприветствуйте впечатляющие возможности продаж Qwilr. С помощью Qwilr вы можете: Создавать индивидуальные интерактивные рекламные материалы, которые впечатлят покупателей. Отправлять URL-адрес вместо бесконечных вложений. Делитесь демонстрациями продуктов, ценами, дополнительными услугами и наблюдайте, как покупатели взаимодействуют с персонализированным для них опытом. Сохраняйте фирменный стиль на каждой странице: стандартизируйте все свои рекламные материалы с помощью нашего редактора брендов, который применяет ваши шрифты и цвета к каждой странице.
Proposify
proposify.com
Proposiify — это программное обеспечение для онлайн-предложений, которое дает вам контроль и прозрачность самого важного этапа вашего процесса продаж. Близость. От разработки сделки до ее подписания — получите уверенность и гибкость, позволяющие доминировать в сделках. Создавайте впечатляющие торговые документы, которые остаются последовательными и безошибочными. Получите аналитическую информацию, необходимую для масштабирования вашего процесса, своевременного взаимодействия и точного прогнозирования. Обеспечьте бесперебойную процедуру подписания для ваших клиентов и потенциальных клиентов. Функции включают в себя гибкий и удобный редактор дизайна, электронные подписи, интеграцию с CRM, аналитику на основе данных, интерактивное ценообразование, управление контентом, утверждения и многое другое. Если вы готовы дать своему отделу продаж конкурентное преимущество, посетите наш веб-сайт или закажите демо-версию на https://www.proposify.com.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типов самый простой и умный способ создавать, редактировать, конвертировать и оформлять PDF-документы, и все это в удобном интерфейсе.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флорида. программное обеспечение для автоматизации документов как услуга со встроенными электронными подписями, управлением рабочими процессами, конструктором документов и функциональностью CPQ.
FormSwift
formswift.com
FormSwift — это SaaS-компания, предоставляющая предприятиям современное решение для документооборота. Мы — облачный сервис, который позволяет частным лицам и предприятиям легко настраивать, подписывать и загружать популярные деловые, юридические или личные формы.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — это универсальная бизнес-платформа, содержащая все необходимые инструменты для управления проектами, задачами, финансами и клиентами. Flowlu предоставляет вам подробный обзор всего, что происходит в вашей компании. Вы можете отслеживать каждую часть вашего бизнеса: от времени, затраченного вашей командой и ее рабочей нагрузкой, до общих затрат и счетов клиентов.
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это мировой способ для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для всех сторон и пользуется доверием миллионов людей по всему миру. Хотя электронная подпись изменила способ исполнения контрактов во многих организациях, жизненный цикл до и после подписания часто управляется с помощью ручных процессов, электронных таблиц и электронной почты, что замедляет темпы ведения бизнеса, увеличивает риски и разочаровывает клиентов и сотрудников. Docusign CLM (Contract Lifecycle Management) позволяет организациям оптимизировать жизненный цикл соглашения путем преобразования аналоговых ручных процессов в цифровой автоматизированный рабочий процесс. Конечным результатом является ускорение темпов ведения бизнеса, повышение соответствия требованиям и повышение эффективности сотрудников. Ключевые особенности: центральный репозиторий, расширенный поиск, контроль версий, библиотека статей, сотрудничество с внутренними и внешними сторонами, Redlining, простые и расширенные рабочие процессы, тегирование, мобильный доступ, интеграция с несколькими платформами (включая тесную интеграцию с Salesforce).
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно из приложений Google. DocHub, запущенный в 2014 году, пользуется доверием более 83,3 миллиона пользователей. Сохранение в облаке в режиме реального времени и безопасные рабочие процессы обеспечивают актуальность и безопасность более 500 миллионов документов в рамках единого, простого в использовании решения.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприятий оптимизировать свои команды и процессы, быстрее выполнять сделки и более эффективно создавать предсказуемые конвейеры. Благодаря решениям CPQ, CLM, выставлению счетов и управлению подписками, основанным на интуитивно понятном руководстве по продажам, команды могут создавать предложения, закрывать сделки, управлять контрактами, а также автоматизировать свои подписки и выставление счетов из одного единого места. DealHub также централизует взаимодействие между покупателем и продавцом и предоставляет все необходимое для заключения сделок в цифровом DealRoom. Интеграция с ведущими системами CRM, такими как Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, а также доверие таких экспертов по доходам, как WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso и Braze, DealHub обеспечивает более быструю окупаемость благодаря единому гибкому доходу. движение.
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