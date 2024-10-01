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Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения - Мавритания
Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям создавать, настраивать, редактировать и создавать документы на основе данных. Эти платформы могут функционировать как создатели PDF-файлов и генераторы документов, извлекая данные из сторонних источников в шаблоны. Они могут интегрировать данные из различных исходных систем, таких как CRM, ERP и решения для хранения данных. Инструменты создания документов должны поддерживать единообразие бренда и предлагать условное форматирование. Документы, созданные с помощью этих приложений, различаются по функциональности и могут включать отчеты, формы, предложения, юридические документы, заметки, контракты и многое другое.
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Overleaf
overleaf.com
Overleaf — это облачный редактор LaTeX для совместной работы, используемый для написания, редактирования и публикации научных документов. Он сотрудничает с широким кругом научных издателей, предоставляя шаблоны LaTeX для официальных журналов и прямые ссылки для подачи заявок. Первоначально Overleaf...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — незави...
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это мировой способ для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для вс...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типо...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно и...
Inkitt
inkitt.com
Откройте для себя тысячи новых романов независимых авторов и прочитайте их бесплатно на Inkitt. Присоединяйтесь к нашей миссии по поддержке начинающих авторов, делающих первые шаги к публикации! От фэнтези, научной фантастики, триллера, детектива, боевика и приключений до драмы, романтики, эротики и...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — это универсальная бизнес-платформа, содержащая все необходимые инструменты для управления проектами, задачами, финансами и клиентами. Flowlu предоставляет вам подробный обзор всего, что происходит в вашей компании. Вы можете отслеживать каждую часть вашего бизнеса: от времени, затраченного ...
Qwilr
qwilr.com
Увеличьте скорость сделок, получите ценную информацию о покупателях из контента и дайте торговым представителям больше времени на продажу. Как? Превратите рекламные материалы в красивые автоматизированные веб-страницы. Создайте незабываемый опыт продаж с помощью идеального предложения, презентации, ...
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
FormSwift
formswift.com
FormSwift — это SaaS-компания, предоставляющая предприятиям современное решение для документооборота. Мы — облачный сервис, который позволяет частным лицам и предприятиям легко настраивать, подписывать и загружать популярные деловые, юридические или личные формы.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — это облачное программное обеспечение для редактирования PDF-файлов и документооборота, основанное в 2014 году со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Компания Lumin работает по всему миру, насчитывая более 80 миллионов пользователей по всему миру. Пользователи Lumin есть практически на всех конт...
ClientPoint
clientpoint.net
Их корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предлаг...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
Proposify
proposify.com
Proposiify — это программное обеспечение для онлайн-предложений, которое дает вам контроль и прозрачность самого важного этапа вашего процесса продаж. Близость. От разработки сделки до ее подписания — получите уверенность и гибкость, позволяющие доминировать в сделках. Создавайте впечатляющие торгов...
Floik
floik.com
Floik — это комплексное решение для создания интерактивных витрин продуктов, таких как пошаговые руководства, поясняющие видеоролики и интерактивные демонстрации. Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь командам SaaS обеспечить удобство взаимодействия с покупателями и привлечь внимание к...
Documint
documint.me
Мощный механизм создания документов Documint позволяет быстро и легко создавать профессиональные документы на основе ваших данных, экономя ваше время и усилия. Благодаря нашему интуитивно понятному интерфейсу и заранее разработанным шаблонам вам не нужны никакие технические навыки, чтобы начать рабо...
Mintlify
mintlify.com
Mintlify — это средство создания документации на базе искусственного интеллекта, которое позволяет разработчикам быстро и точно создавать документацию по коду. Он способен анализировать код, понимать назначение кода и создавать его описания в виде строк документации. Инструмент доступен в популярны...
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команды любого размера используют Pocketlaw, чтобы легко работать с юридическими межорганизационными структурами автоматизированным, масштабируемым и удобным для пользователя способом. Наша интуитивно понятная универсальная юридическая платформа помогает юридическим и неюридическим командам управлят...
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — это облачное программное обеспечение для автоматизации документов. В отличие от конкурирующих продуктов с высокими ценами, Docupilot имеет доступную цену. Созданный с упором на удобство использования, Docupilot также предлагает интеграцию с различными источниками данных, такими как CRM, ...
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как у...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
Legito
legito.com
Процессы. Люди. Документы. Платформа автоматизации кода не предназначена для отделов обеспечения соответствия, управления персоналом, юридических, операционных, закупочных, торговых и снабженческих служб. 400 тысяч пользователей по всему миру используют Legito для создания, выполнения, совместной ра...
Portant
portant.co
Portant — это самый быстрый и простой способ автоматического создания счетов, контрактов, отчетов, электронных подписей и всех других документов. С помощью нескольких щелчков мыши Portant позаботится о вашем бизнес-администрировании. Создавайте профессиональные, красивые и безошибочные документы, ко...
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (...
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation от Beanworks дает командам бухгалтеров, от финансовых директоров до специалистов AP, возможность работать вместе, где бы они ни находились. С помощью Quadient AP вы можете сократить количество последующих действий, исключить 83 % ввода данных за счет сбора данных с помощью иск...
IncoDocs
incodocs.com
Онлайн-программное обеспечение IncoDocs объединяет вашу документацию по выставлению счетов и экспорту в одном месте, чтобы упростить вашу работу и исключить повторный ввод данных и дорогостоящие человеческие ошибки.
Doppio
doppio.sh
Создавайте PDF-файлы и снимки экрана из HTML с помощью всего лишь нескольких строк кода! Doppio — это служба API, которая предоставляет лучший в мире механизм рендеринга для преобразования HTML в PDF или создания снимков экрана. В масштабе, без ущерба для вашей безопасности. С Doppio вам просто ну...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на основе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддержива...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — это облачное решение, которое позволяет пользователям легко и безопасно собирать, управлять и сообщать данные из транзакций документов. С Docsmore вы получите больше от своих документов благодаря следующему: * FORM.FILL.SIGN — с помощью Docsmore упрощается процесс настройки формы и ее о...
Revv
revv.so
Revv расширяет границы автоматизации документооборота и рабочих процессов. Revv дает вам возможность создавать документы из своей богатой библиотеки шаблонов или загружать и отправлять внешние документы WORD/PDF для электронных подписей. Кроме того, он предлагает различные типы подписей для удовлетв...
fynk
fynk.com
fynk — это программное обеспечение для управления контрактами с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенное для значительного упрощения создания, редактирования, ведения переговоров и подписания контрактов. Его основные функции включают в себя разработку и создание, динамический контент, с...
Pactly
pactly.com
Pactly — это платформа управления контрактами, предназначенная для оптимизации жизненного цикла вашего контракта, от составления проекта до подписания. Предоставьте юридическим командам любого размера возможность автоматизировать задачи, эффективно сотрудничать с бизнес-командами и получать прозрачн...