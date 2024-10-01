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Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям создавать, настраивать, редактировать и создавать документы на основе данных. Эти платформы могут функционировать как создатели PDF-файлов и генераторы документов, извлекая данные из сторонних источников в шаблоны. Они могут интегрировать данные из различных исходных систем, таких как CRM, ERP и решения для хранения данных. Инструменты создания документов должны поддерживать единообразие бренда и предлагать условное форматирование. Документы, созданные с помощью этих приложений, различаются по функциональности и могут включать отчеты, формы, предложения, юридические документы, заметки, контракты и многое другое.
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Overleaf
overleaf.com
Overleaf — это облачный редактор LaTeX для совместной работы, используемый для написания, редактирования и публикации научных документов. Он сотрудничает с широким кругом научных издателей, предоставляя шаблоны LaTeX для официальных журналов и прямые ссылки для подачи заявок. Первоначально Overleaf...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — незави...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типо...
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — это мировой способ для предприятий и частных лиц безопасно отправлять и подписывать соглашения практически из любого места, в любое время и практически с любого устройства. Приложение Docusign просто в использовании, включает неограниченное количество бесплатных подписей для вс...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — это универсальная бизнес-платформа, содержащая все необходимые инструменты для управления проектами, задачами, финансами и клиентами. Flowlu предоставляет вам подробный обзор всего, что происходит в вашей компании. Вы можете отслеживать каждую часть вашего бизнеса: от времени, затраченного ...
Inkitt
inkitt.com
Откройте для себя тысячи новых романов независимых авторов и прочитайте их бесплатно на Inkitt. Присоединяйтесь к нашей миссии по поддержке начинающих авторов, делающих первые шаги к публикации! От фэнтези, научной фантастики, триллера, детектива, боевика и приключений до драмы, романтики, эротики и...
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно и...
FormSwift
formswift.com
FormSwift — это SaaS-компания, предоставляющая предприятиям современное решение для документооборота. Мы — облачный сервис, который позволяет частным лицам и предприятиям легко настраивать, подписывать и загружать популярные деловые, юридические или личные формы.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — это облачное программное обеспечение для редактирования PDF-файлов и документооборота, основанное в 2014 году со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Компания Lumin работает по всему миру, насчитывая более 80 миллионов пользователей по всему миру. Пользователи Lumin есть практически на всех конт...
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (...
Qwilr
qwilr.com
Увеличьте скорость сделок, получите ценную информацию о покупателях из контента и дайте торговым представителям больше времени на продажу. Как? Превратите рекламные материалы в красивые автоматизированные веб-страницы. Создайте незабываемый опыт продаж с помощью идеального предложения, презентации, ...
ClientPoint
clientpoint.net
Их корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предлаг...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub предоставляет комплексное решение для расчета соотношения цены и дохода, предназначенное для ускорения процессов продаж. DealHub — единственный коммерческий механизм с низким кодом, который сочетает в себе настраиваемость и гибкость бизнеса. Он позволяет лидерам среднего бизнеса и предприяти...
Proposify
proposify.com
Proposiify — это программное обеспечение для онлайн-предложений, которое дает вам контроль и прозрачность самого важного этапа вашего процесса продаж. Близость. От разработки сделки до ее подписания — получите уверенность и гибкость, позволяющие доминировать в сделках. Создавайте впечатляющие торгов...
Floik
floik.com
Floik — это комплексное решение для создания интерактивных витрин продуктов, таких как пошаговые руководства, поясняющие видеоролики и интерактивные демонстрации. Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь командам SaaS обеспечить удобство взаимодействия с покупателями и привлечь внимание к...
Documint
documint.me
Мощный механизм создания документов Documint позволяет быстро и легко создавать профессиональные документы на основе ваших данных, экономя ваше время и усилия. Благодаря нашему интуитивно понятному интерфейсу и заранее разработанным шаблонам вам не нужны никакие технические навыки, чтобы начать рабо...
Mintlify
mintlify.com
Mintlify — это средство создания документации на базе искусственного интеллекта, которое позволяет разработчикам быстро и точно создавать документацию по коду. Он способен анализировать код, понимать назначение кода и создавать его описания в виде строк документации. Инструмент доступен в популярны...
Pocketlaw
pocketlaw.com
Команды любого размера используют Pocketlaw, чтобы легко работать с юридическими межорганизационными структурами автоматизированным, масштабируемым и удобным для пользователя способом. Наша интуитивно понятная универсальная юридическая платформа помогает юридическим и неюридическим командам управлят...
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — это облачное программное обеспечение для автоматизации документов. В отличие от конкурирующих продуктов с высокими ценами, Docupilot имеет доступную цену. Созданный с упором на удобство использования, Docupilot также предлагает интеграцию с различными источниками данных, такими как CRM, ...
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как у...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
Legito
legito.com
Процессы. Люди. Документы. Платформа автоматизации кода не предназначена для отделов обеспечения соответствия, управления персоналом, юридических, операционных, закупочных, торговых и снабженческих служб. 400 тысяч пользователей по всему миру используют Legito для создания, выполнения, совместной ра...
Portant
portant.co
Portant — это самый быстрый и простой способ автоматического создания счетов, контрактов, отчетов, электронных подписей и всех других документов. С помощью нескольких щелчков мыши Portant позаботится о вашем бизнес-администрировании. Создавайте профессиональные, красивые и безошибочные документы, ко...
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation от Beanworks дает командам бухгалтеров, от финансовых директоров до специалистов AP, возможность работать вместе, где бы они ни находились. С помощью Quadient AP вы можете сократить количество последующих действий, исключить 83 % ввода данных за счет сбора данных с помощью иск...
IncoDocs
incodocs.com
Онлайн-программное обеспечение IncoDocs объединяет вашу документацию по выставлению счетов и экспорту в одном месте, чтобы упростить вашу работу и исключить повторный ввод данных и дорогостоящие человеческие ошибки.
Doppio
doppio.sh
Создавайте PDF-файлы и снимки экрана из HTML с помощью всего лишь нескольких строк кода! Doppio — это служба API, которая предоставляет лучший в мире механизм рендеринга для преобразования HTML в PDF или создания снимков экрана. В масштабе, без ущерба для вашей безопасности. С Doppio вам просто ну...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на основе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддержива...
Docsmore
docsmore.com
Docsmore — это облачное решение, которое позволяет пользователям легко и безопасно собирать, управлять и сообщать данные из транзакций документов. С Docsmore вы получите больше от своих документов благодаря следующему: * FORM.FILL.SIGN — с помощью Docsmore упрощается процесс настройки формы и ее о...
Revv
revv.so
Revv расширяет границы автоматизации документооборота и рабочих процессов. Revv дает вам возможность создавать документы из своей богатой библиотеки шаблонов или загружать и отправлять внешние документы WORD/PDF для электронных подписей. Кроме того, он предлагает различные типы подписей для удовлетв...
fynk
fynk.com
fynk — это программное обеспечение для управления контрактами с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенное для значительного упрощения создания, редактирования, ведения переговоров и подписания контрактов. Его основные функции включают в себя разработку и создание, динамический контент, с...
Pactly
pactly.com
Pactly — это платформа управления контрактами, предназначенная для оптимизации жизненного цикла вашего контракта, от составления проекта до подписания. Предоставьте юридическим командам любого размера возможность автоматизировать задачи, эффективно сотрудничать с бизнес-командами и получать прозрачн...