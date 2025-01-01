Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям настраивать, редактировать и обмениваться текстовыми документами. Эти приложения функционируют как текстовые процессоры, а также создатели и редакторы PDF-файлов. Они также предлагают функции хранения и обмена документами, а также совместного редактирования. Часто инструменты создания документов являются частью более крупного набора продуктов или интегрированы с более широким бизнес-программным обеспечением, но они также могут существовать как автономные специализированные платформы.
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Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word Online — веб-версия текстового редактора, позволяющая создавать и редактировать документы, сотрудничать с другими пользователями и сохранять в OneDrive.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat — это приложение для работы с PDF-документами, которое позволяет создавать, редактировать, делиться и защищать файлы, а также подписывать документы.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
monday.com
monday.com
Monday.com — инструмент управления проектами, позволяющий организациям эффективно управлять задачами, проектами и сотрудничеством команд.
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, объединяющий функции текстовых редакторов, таблиц и приложений для совместной работы в реальном времени.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, позволяющее организовывать данные, сотрудничать с командой и анализировать информацию в любое время и в любом месте.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF - приложение для управления PDF-документами, предлагающее редактирование, слияние, разделение, сжатие и конвертацию файлов.
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer — это текстовый процессор, позволяющий пользователям создавать и редактировать документы, сотрудничая в реальном времени.
StudioBinder
studiobinder.com
StudioBinder - веб-приложение для управления производством видео, телевидения и кино с функциями для написания сценариев, организации съемок и управления командой.
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet — облачная программа для совместного написания сценариев, предлагающая AI-поддержку и удобный интерфейс для писателей.
JotForm
jotform.com
Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - редактор PDF для создания, редактирования и конвертации документов на разных платформах с функциями безопасности и совместной работы.
Craft
craft.do
Craft - это приложение для совместной работы, позволяющее командам создавать документы, управлять задачами и вести заметки в одном месте.
DocHub
dochub.com
DocHub — приложение для редактирования, подписания и распространения документов с интеграцией Google Workspace.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — это веб-решение для телесуфлёра, предназначенное для блогеров, студентов, ведущих, священников и юристов.
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF - это программа для редактирования и управления PDF-документами, позволяющая конвертировать, объединять и редактировать файлы PDF.
Lark
larksuite.com
Lark - это платформа для совместной работы, объединяющая чаты, документы, задачи и видеозвонки для эффективного выполнения рабочих процессов.
Xodo
xodo.com
Xodo - приложение для редактирования, аннотирования, подписания и совместного использования PDF-документов на разных устройствах.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf - это онлайн-инструмент для управления и редактирования PDF-документов, включая конвертацию, сжатие и аннотирование файлов.
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs — это приложение для онлайн-управления документами, позволяющее пользователям безопасно создавать, редактировать и совместно работать над файлами в реальном времени.
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller позволяет редактировать PDF, создавать формы, собирать данные, подписывать и отправлять документы с любого устройства в облаке.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip позволяет конвертировать PDF и изображения в различные форматы, такие как LaTeX, DOCX и Markdown, для удобного управления научными материалами.
Nitro
gonitro.com
Nitro — это приложение для управления документами, позволяющее редактировать PDF, собирать электронные подписи и организовывать рабочие процессы.
Drawboard
drawboard.com
Drawboard — это приложение для аннотации PDF-документов, обеспечивающее совместную работу и удобный интерфейс для рисования и редактирования.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и обмена документами PDF, включая редактирование, аннотирование и защиту информации.
Moxo
moxo.com
Moxo - это платформа для управления проектами и взаимодействиями с клиентами, партнерами и поставщиками, упрощая рабочие процессы и улучшая организацию.
Sejda
sejda.com
Sejda - онлайн-сервис для работы с PDF: редактирование, сжатие, слияние, разделение и конвертация документов без установки ПО.
Quip
quip.com
Quip — это приложение для совместной работы, позволяющее командам создавать документы и таблицы, общаться в чате и комментировать в реальном времени.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — облачное приложение для редактирования PDF, позволяющее аннотировать, подписывать и управлять документами на различных устройствах.
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot - это платформа для создания юридических документов, предлагающая настраиваемые шаблоны для различных юридических потребностей.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF предлагает более 30 бесплатных онлайн-инструментов для работы с PDF, включая конвертацию, сжатие, объединение, шифрование и добавление водяных знаков.
Formstack
formstack.com
Formstack — облачное решение для создания цифровых форм и сбора данных, интегрирующееся с другими приложениями и позволяющее автоматизировать рабочие процессы.
Bit.ai
bit.ai
Bit.ai - платформа для совместного управления документами, позволяющая создавать интерактивные документы и работать над ними в реальном времени.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud - это инструмент для создания и редактирования цифрового контента с использованием шаблонов, позволяющий пользователям без опыта дизайна создавать маркетинговые материалы.
DocFly
docfly.com
DocFly - это платформа для создания, редактирования и конвертации PDF-документов с возможностью сжатия и пакетной обработки файлов.
FormSwift
formswift.com
FormSwift - облачный сервис для создания, редактирования и управления юридическими и бизнес-документами с возможностью их подписания и скачивания.
GRID
grid.is
GRID — это современный инструмент для работы с таблицами, который объединяет редактирование таблиц, визуализацию данных и презентации в одном приложении.
DocRaptor
docraptor.com
DocRaptor — это API для конвертации HTML в PDF, поддерживающий заголовки, нумерацию страниц, водяные знаки и доступные PDF.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — онлайн редактор PDF, позволяющий редактировать, подписывать и обмениваться документами с безопасностью и удобством.
Legito
legito.com
Legito - платформа без кодирования для автоматизации управления документами, контрактами и процессами в бизнесе.
Samepage
samepage.io
Samepage - платформа для совместной работы, объединяющая чат, видеозвонки, управление задачами и совместное редактирование файлов.
SuiteFiles
suitefiles.com
SuiteFiles — это программа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и подписывать документы, а также сотрудничать с клиентами в одном месте.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot - облачное ПО для автоматизации создания и управления документами с поддержкой интеграции с различными системами и источниками данных.
Xtensio
xtensio.com
Xtensio - это платформа для создания, редактирования и совместной работы над документами, презентациями и визуальными материалами с использованием настраиваемых шаблонов.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа для создания, управления и публикации многоязычной документации для бизнеса.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe - платформа для безопасной автоматизации обмена документами и подписей, оптимизации бизнес-процессов и соблюдения нормативных требований.
Hiration
hiration.com
Hiration — это платформа для карьерных услуг, которая помогает создавать резюме, сопроводительные письма и оптимизировать профили на LinkedIn.
Summize
summize.com
Summize — это решение для управления контрактами, которое интегрируется с привычными программами, ускоряя обработку и анализ договоров с помощью ИИ.
Formsio
formsio.com
Formsio — платформа для цифровизации документов без кода, позволяющая создавать формы и управлять данными с функциями автоматизации и интеграции.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic позволяет конвертировать HTML в PDF, создавать документы из шаблонов, делать снимки экрана и генерировать штрих-коды, управляя ими через удобную панель.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck — это платформа для управления бизнесом, обеспечивающая оптимизацию рабочих процессов, сотрудничество и коммуникацию в одном месте.
AirMason
airmason.com
AirMason - платформа для управления документами, позволяющая создавать, редактировать и обмениваться документами в реальном времени, повышая эффективность работы команд.
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