Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения - Тринидад и Тобаго

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям настраивать, редактировать и обмениваться текстовыми документами. Эти приложения функционируют как текстовые процессоры, а также создатели и редакторы PDF-файлов. Они также предлагают функции хранения и обмена документами, а также совместного редактирования. Часто инструменты создания документов являются частью более крупного набора продуктов или интегрированы с более широким бизнес-программным обеспечением, но они также могут существовать как автономные специализированные платформы.
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Microsoft Word Online
microsoft.com
Сотрудничать бесплатно с онлайн -версией Microsoft Word. Сохраните документы в OneDrive. Поделитесь ими с другими и работайте вместе одновременно. Microsoft Word - это текстовый процессор, разработанный Microsoft. Впервые он был выпущен 25 октября 1983 года под названием Multi-Tool Word для Xenix Systems. Последующие версии были позже написаны для нескольких других платформ, включая IBM PCS, управляющие DOS (1983), Apple Macintosh, используя Classic Mac OS (1985), AT & T Unix PC (1985), Atari St (1988), OS/2 (1989), Microsoft Windows (1989), SCO Unix (1994) и MacOS (ранее OS X; 2001).
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы - это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они являются основополагающими для соединения людей и идей, продвигая бизнес вперед. Adobe Acrobat поддерживает вас в связи с вашей командой, когда вы продвигаете свой бизнес вперед - независимо от того, где вы работаете. Acrobat-это решение PDF и электронная подпись, которое доверяет компании Fortune 500. С Acrobat вы можете легко создавать, редактировать, преобразовать, делиться, подписать и объединять документы - все с одной платформы Adobe. Вы можете создавать бесшовные цифровые впечатления, которые позволяют вашей команде легко сотрудничать и работать с любого устройства в любое время и в любом месте. Жидкий режим в Acrobat также позволяет пользователям просматривать PDF -файлы на небольших экранах без необходимости ущипнуть и масштабировать. В партнерстве с Microsoft мы переоцениваем, как работа выполняется на современном, безопасном и подключенном гибридном рабочем месте. Решения Acrobat предназначены для беспрепятственной интеграции с вашими любимыми приложениями Microsoft. Сэкономьте время, создавая, редактируя, обменивались и подписали - все в порядке от Microsoft 365, команд, Outlook и многое другое. Кроме того, вы также можете получить доступ к интеллектуальным интеграциям с Google, Box и многими другими приложениями, которые вы используете каждый день. С Acrobat у вас есть доступ к функциям защиты файлов, чтобы защитить ваши документы от копирования, изменения или печати - для дополнительного душевного спокойствия. Acrobat помогает организациям соблюдать стандарты безопасности и нормативные требования, такие как GLBA и FERPA. Он также соответствует стандартам ISO 32000 для электронного обмена документами, включая специальные стандарты, такие как PDF/A для архивирования, PDF/E для инженерии и PDF/X для печати.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
iLovePDF
ilovepdf.com
ILOVEPDF оптимизирует управление документами с универсальным набором из 25+ инструментов, доступных на мобильных, настольных компьютерах и через API REST. Будь то редактирование, слияние, расщепление, сжатие, преобразование или экипинг PDF, он предлагает все в одном решение. Доверившись миллионами по всему миру, ILOVEPDF обслуживает различных пользователей, от местных предприятий до глобальных предприятий и государственных учреждений.
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет легко объединять несколько других источников данных в одном месте. Импортируйте файлы электронных таблиц, подключайтесь к электронным таблицам на облачных дисках или подключайте базы данных из других источников, таких как Airtable или Notion. С GRID вы можете перестать переключаться между инструментами и выполнять весь анализ, визуализацию и обмен данными в одном продукте. GRID сочетает в себе возможности электронных таблиц, программного обеспечения для презентаций и текстовых редакторов на одной красивой поверхности. Мы создаем инструмент, который делает работу с данными проще и доступнее для всех. GRID предлагает подходящие типы диаграмм во время вашей работы и может даже помочь вам найти правильные формулы для использования с нашим полностью интегрированным вторым пилотом формул на базе GPT-3. GRID — это будущее чисел. Зарегистрируйтесь и запустите GRID бесплатно на сайте www.grid.is.
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, которое предоставляет вам пространство для организации данных, обсуждения отчетов с вашей командой и анализа данных, где бы вы ни находились. Zoho Sheet также предоставляет собственные приложения для iOS и Android, таким образом, не привязывая пользователей к их ноутбукам. Ключевые особенности Zoho Sheet: 1) Создавайте, редактируйте, делитесь своими таблицами и работайте над ними онлайн, где угодно. 2) Интеллектуальный инструмент очистки данных помогает мгновенно избавиться от дубликатов данных, несоответствий и пропущенных значений. 3)Более 350 функций и многоосные диаграммы для лучшего анализа данных. 4)Позволяет пользователям создавать персонализированные функции с помощью Deluge для вычислений и поступления данных из других приложений. 5) Функции редактирования и совместной работы в реальном времени для совместной работы в режиме реального времени. 6) Без проблем просматривайте и извлекайте старые версии файла. 7) Улучшайте содержимое своего блога/веб-страницы с помощью встроенных электронных таблиц. 8) Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, разработанный индивидуально для Интернета и мобильных устройств. 9) Применяйте условные форматы для анализа и дифференциации огромных данных. 10) Создавайте формы и собирайте данные из электронной таблицы. 11) С легкостью переносите различные отчеты из продуктов учета и сбора данных Zoho в Zoho Sheet. 12) Мощное веб-приложение и собственные приложения для iOS и Android. 13) Комфортная работа с другими форматами файлов, такими как .xlsx, .xls, .ods, .csv, .tsv. 14) Позволяет импортировать и экспортировать файлы непосредственно с других облачных дисков, таких как Google Drive, OneDrive, Dropbox и Box.
Zoho Writer
zoho.com
Могущественный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали писателя, мощного текстового процессора, доступного на всех ваших устройствах. Сотрудничать с товарищами по команде в режиме реального времени. Создайте элегантные, вдохновляющие документы бесплатно.
StudioBinder
studiobinder.com
Программное обеспечение для управления производством видео, телевидения и кино через Интернет. Пишите сценарии профессионального формата. Визуализируйте сцены с помощью списков кадров и раскадровок, создавайте и отправляйте списки вызовов, графики съемок, таблицы разбивки сценариев, а также управляйте актерами и съемочной группой.
Lumin
luminpdf.com
Lumin-это облачное программное обеспечение для редактирования PDF и документов, основанное в 2014 году и со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Работая по всему миру с более чем 100 миллионами пользователей по всему миру, есть пользователь Lumin, расположенный почти на каждом континенте мира, включая Антарктику! Lumin предлагает бесшовную интеграцию в G-Suite и лодки ряд интуитивно понятных цифровых инструментов для добавления эсигенций, текста, выделения и многого другого в ваши документы PDF в облаке. С Lumin вы можете: - Редактировать необработанный PDF -текст непосредственно в ваших документах для облегчения изменений даты и незначительных обновлений по контрактам и соглашениям - Создайте бесшовный рабочий процесс Esignature для сбора и запроса цифровых подписей - Комментарий, теги и сотрудничать с вашей командой из любой точки - Синхронизируйте с инструментами Google, которые вы знаете и любите - Доступ к ассортименту цифровых инструментов, включая добавление форм, изображений, текста, комментариев, освещений и - Доступ к ряду расширенных функций PDF для манипулирования документами, сжатия файлов для отправки, разделения файлов и многого другого. Упростить процессы документов и рабочие процессы с инструментами, которые ощущаются как вторая природа, и работают так, как вы ожидаете. Используйте люмин для обучения, работы и жизни. Lumin бесплатно для загрузки и использования, или вы можете разблокировать расширенные функции и функциональность всего за 9 долларов США. Планы бизнеса и предприятия доступны и легко масштабируются в соответствии с вашей командой.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — это инструмент для создания и редактирования на основе шаблонов, с помощью которого любой человек, даже не имеющий опыта проектирования, может создавать маркетинговые материалы профессионального качества для своего бизнеса. Редактор с возможностью перетаскивания позволяет гибко создавать публикации в социальных сетях, электронные книги, отображать рекламные баннеры, слайд-презентации и многое другое. Xara автоматически импортирует ваши цвета, логотипы и стили шрифтов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем сообщении, зная, что элементы брендинга и дизайна отсортированы.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — это веб-телесуфлер для блоггеров, студентов, докладчиков, священнослужителей и юристов.
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные этапы, обменивайтесь документами, собирайте одобрения и многое другое. Moxo обеспечивает рабочие места для проектов в самых разных отраслях, включая финансовые услуги, консалтинг, юриспруденцию, бухгалтерский учет, здравоохранение и многое другое. Среди наших клиентов такие компании, как Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas и другие. Наша команда имеет богатую историю новаторства в сфере взаимодействия: соучредитель и генеральный директор Moxo Субра Ияр был соучредителем и генеральным директором Webex, а соучредитель и технический директор Moxo Стэнли Хуанг занимал руководящие инженерно-управленческие должности в компании Moxo. Cisco Systems и WebEx.
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (и ваш бизнес) уже знаете и используете ежедневно, включая Teams, Slack и Word. Этот уникальный подход обеспечивает более широкое внедрение пользователями, более быстрые циклы заключения контрактов, измеримую эффективность и снижение рисков. Теперь собственные юридические группы могут мгновенно воплотить в жизнь содержание контракта с помощью сводных метаданных на базе искусственного интеллекта, экономя часы на ручном просмотре. Комплексная аналитика и централизованное хранилище предоставляют всю информацию для принятия обоснованных решений. Это CLM с отличием.
Legito
legito.com
Процессы. Люди. Документы. Платформа автоматизации кода не предназначена для отделов обеспечения соответствия, управления персоналом, юридических, операционных, закупочных, торговых и снабженческих служб. 400 тысяч пользователей по всему миру используют Legito для создания, выполнения, совместной работы и выполнения своей работы. Одно интегрированное решение без кода. Включая LexisNexis, PriceWaterhouseCoopers, Skoda Auto и Societe Generale Group. Попробуйте нашу 30-дневную бесплатную пробную версию или запросите демо-версию. Кредитная карта не требуется. Для получения дополнительной информации, включая цены и характеристики продукта, посетите нас на сайте www.legito.com.
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрасли продукт для бизнес-аналитики и аналитики измеряет рентабельность инвестиций и количественно оценивает усилия по устойчивому развитию, и все это поддерживается лучшей в своем классе командой поддержки клиентов и управления изменениями. Имея более 3 миллионов лицензированных пользователей и более 13 000 бизнес-клиентов в 157 странах, Nitro гордится тем, что обслуживает 68% компаний из списка Fortune 500.
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фирмам для роста вместе со своими клиентами. Мы поддерживаем вашу повседневную деятельность, интегрируясь с Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 и другими. Наша миссия — предоставлять компаниям любого размера решения и услуги корпоративного уровня, которые удовлетворят их потребности на любом этапе траектории роста. Результат? Удобная, масштабируемая и надежная платформа, которую ваша команда и клиенты действительно получат удовольствие от использования. Наши команды по разработке продуктов и поддержке клиентов всегда готовы к реагированию — это означает, что у вас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы получили максимальную отдачу от SuiteFiles. SuiteFiles позаботится о ваших потребностях в управлении документами и облегчит нагрузку на ИТ, что позволит вам увеличить оплачиваемые часы и укрепить отношения с клиентами. Учитывая, что более 1000 компаний, предоставляющих профессиональные услуги, ориентированных на эффективность, улучшают свой бизнес с помощью SuiteFiles (и коэффициент продления 99,6%), мы — очевидный выбор для вас. Распределите свои операции между собой с помощью комплексных решений для рабочих процессов и обширной интеграции, позволяющей подключаться к ведущим в отрасли приложениям. Комплексные функции и возможности SuiteFiles были разработаны для команд численностью от 10 до 500 человек с учетом удовлетворения ваших сотрудников. За прошедшие годы мы усовершенствовали наше программное обеспечение для ваших комплексных процессов за счет интеграции, автоматизации, подписания и управления электронной почтой, устраняя необходимость переключения приложений и множественную абонентскую плату, которая вам в противном случае потребовалась бы. Мы сочетаем простой обмен данными с третьими лицами с передовой безопасностью, не лишая вас права собственности на данные. Мы упростили организацию, централизацию и использование информации, необходимой вашей фирме для ежедневной обработки. Вы должны тратить свое рабочее время на обслуживание клиентов и развитие своего бизнеса, а не на борьбу с файлами. Поэтому мы разработали SuiteFiles с возможностью быстрой и полной миграции данных и адаптации, чтобы ваша команда могла начать работу всего за два дня. Кроме того, наш интеллектуальный интерфейс прост в использовании и постоянно совершенствуется. За счет устранения ненужных перемещений, задержек процессов, накладных расходов на совместную работу и переключения между несколькими инструментами мы экономим время. Наши клиенты сообщают об экономии 5 часов в неделю на одного сотрудника. Это 6 ½ FTE недель на одного сотрудника в год!
Smallpdf
smallpdf.com
SmallPDF-это отмеченная наградами компания, сделанная в Швейцарии, Land of Watches, Banks и Clean Design, которая предлагает набор инструментов управления умными документами. Основанный в 2013 году, SmallPDF предоставляет простой, надежный и надежный ответ на тяжелое, неловкое программное обеспечение PDF. Удаляя ненужные функции и добавив глубокое внимание на пользовательском опыте, SmallPDF стал самым любимым программным обеспечением PDF на планете, обслуживая более 500 миллионов пользователей, 100 000 различных компаний, на 24 различных языках.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
Hiration
hiration.com
Платформа комплексных карьерных услуг на базе искусственного интеллекта, которая включает в себя следующее: - Создатель резюме - Рецензент резюме - Оптимизатор резюме на основе вакансии - Составитель сопроводительных писем - Оптимизатор профиля LinkedIn - Создатель цифрового портфолио
Xtensio
xtensio.com
Xtensio — это самый простой способ для команд создавать, совместно использовать, представлять и управлять безбумажным бизнес-обеспечением. Более 185 000 консультантов, агентств, предпринимателей и преподавателей используют Xtensio для создания более умных документов и оптимизации рабочего процесса. Облачная платформа Xtensio позволяет легко превратить бизнес-цели в реальность. От предпринимателей, открывающих свою компанию, до маркетинговых команд, продвигающих мировые бренды и не только, этот инструмент помогает пользователям выразить свое видение с помощью умных, красивых документов, веб-страниц и презентаций. Выбирайте из сотен шаблонов и примеров. Меняйте цветовые схемы, изображения и заполняйте собственным контентом. Или начните с чистого листа и создайте все, что вам нужно, с нуля. Объединив дизайнерские возможности конструктора веб-сайтов с функциями совместной работы редактора контента, мы стремимся произвести революцию в том, как компании общаются в мире, где постоянные инновации являются новой нормой. Xtensio, запущенный в 2015 году, является результатом усилий Fake Crow (www.fakecrow.com), студии креативного дизайна продуктов, которая специализируется на цифровых решениях для дальновидных компаний. Xtensio начинал как создатель стартапов, чтобы визуализировать профиль своей компании и показать инвесторам, чем они занимаются. Затем он превратился в набор инструментов, который предлагает не только инструменты для презентаций, но и интерактивные шаблоны, которые полезны на этапах исследования, мозгового штурма, планирования и разработки стратегии компании. Сегодня Xtensio способствует обмену идеями, превращая видение в осязаемые страницы общения. Наша небольшая, но мощная команда предпринимателей, дизайнеров и создателей контента придерживается бережливого менталитета, создавая реальную ценность для наших пользователей, не тратя впустую ресурсы. Компания Xtensio, базирующаяся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, отличается креативностью, культурной яркостью и инновационным духом, которые пронизывают город. Попробуйте редактор Xtensio, а также все шаблоны и примеры бесплатно. Обновите версию, чтобы сохранить свою работу и получить доступ ко всем возможностям платформы! Узнайте больше о том, как Xtensio может вам помочь, на сайте www.xtensio.com и подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter и LinkedIn, чтобы быть в курсе новостей и обновлений продуктов.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — это облачное программное обеспечение для автоматизации документов. В отличие от конкурирующих продуктов с высокими ценами, Docupilot имеет доступную цену. Созданный с упором на удобство использования, Docupilot также предлагает интеграцию с различными источниками данных, такими как CRM, формы, онлайн-базы данных, HR, опросы и т. д.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — это современный онлайн-редактор PDF. Наш интерактивный интерфейс упрощает пользователям использование различных доступных инструментов и функций, тем самым повышая эффективность и сокращая время. Благодаря нашим безопасным шлюзам пользователи могут быть уверены в том, что их документы находятся в безопасности и конфиденциальности.
DocFly
docfly.com
DocFly — это комплексное решение для ваших нужд PDF. С легкостью создавайте, конвертируйте и изменяйте PDF-файлы на одной простой в использовании платформе.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF предлагает более 30 бесплатных онлайн-инструментов для работы с PDF-файлами. Пользователи могут конвертировать PDF в Office, iWork, изображения, электронные книги или создавать PDF из этих форматов. Помимо преобразования PDF, существуют десятки служебных инструментов PDF, таких как сжатие, объединение, разделение, шифрование, добавление водяных знаков или номеров страниц в PDF и многое другое. Это может помочь вам в ежедневных задачах PDF. Веб-приложение полностью бесплатное, также доступна бессрочная лицензия для автономных версий (Mac и Windows).
AirMason
airmason.com
AirMason — это постоянно развивающаяся платформа, призванная помочь HR-командам повысить эффективность создания, оформления, распространения и сбора подписей документов — и все это в режиме реального времени. AirMason поможет вам превратить существующий процесс составления справочников в чистый и эффективный единый источник достоверной информации, соответствующий вашему бренду и культуре, а также обеспечивающий автоматизацию для экономии времени вашей команды.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck — это интеллектуальная, интеллектуальная и автоматизированная платформа для всех потребностей управления вашим бизнесом. С OneDeck вы можете оптимизировать свой рабочий процесс, улучшить совместную работу и общение — и все это в одном месте.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic — это высококачественный API, который позволяет конвертировать HTML в PDF, создавать документы на основе шаблонов (JSON в PDF), делать снимки экрана и генерировать штрих-коды. Создавайте и отправляйте документы по электронной почте с помощью одного вызова API. Следите за всем с помощью красивой и удобной панели управления. Наши готовые шаблоны для счетов-фактур, отгрузочных этикеток, упаковочных накладных и многого другого помогут вам быстро приступить к работе.
Formsio
formsio.com
Легко оцифровывайте документы с помощью нашего облачного программного обеспечения без кода. Formsio включает в себя дизайн документов, сложную сборку документов, цифровые подписи и многое другое для комплексной автоматизации документов. В отличие от конкурентов, которые используют в своих решениях статические PDF-файлы, документы Formsio представляют собой HTML и динамически генерируются в реальном времени. С Formsio компании снизят риски, связанные с ошибками при вводе данных и потерей документов, оптимизируют процессы и сократят время на оформление документов.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и отправки PDF-документов, а также PDF-форм. Foxit Cloud предлагает несколько функций, которые делают работу с PDF-документами более удобной и безопасной.
Xodo
xodo.com
С помощью Xodo вы можете редактировать, аннотировать, подписать и делиться PDF на рабочем столе, мобильном и Интернете. Xodo делает работу с PDFS быстрой и легкой, так что вы можете сделать что -то.
monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
Bit.ai
bit.ai
Bit — это мощная платформа для совместной работы над документами, позволяющая создавать документы, заметки, вики-страницы с расширенными возможностями дизайна, надежным поиском, отслеживанием документов и многим другим.
Coda
coda.io
Coda-это облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротой и Алексом Денеуи. Офисы расположены в Белвью, Сан -Франциско и Маунтин -Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была запущена в мае 2019 г. Это холст, который смешивает электронные таблицы, презентации, приложения и документы вместе. Программное обеспечение может интегрироваться со сторонними услугами, такими как Slack и Gmail.in 2017, CODA собрал 60 миллионов долларов. Greylock Partners, Khosla Ventures и General Catalyst приняли участие в финансировании, а соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман и Генерал Катализатор Хемант Танежа присоединились к совету директоров.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
DocHub
dochub.com
Dochub дает всем возможность оптимизировать редактирование, подписание, распределение, распределение, а также заполнение форм. Dochub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно из приложений Google. Запущенный в 2014 году, Dochub доверилось более 83,3 миллионами пользователей. Сохранение облаков в реальном времени и безопасных рабочих процессов обеспечивает более 500 миллионов документов и безопасных в рамках одного, простого в использовании решения. Докуб - как мир управляет документами. Инструменты редактора: * Вставьте текст * Нарисуйте (без потерь, на основе вектора) * Выделять * Комментарий * Стереть * Знак * Вставьте изображение * Штамп * Отмену/повторно Управление страницы: * Слияние документов * Порядок страниц * Добавить страницы * Поверните страницы * Удалить страницы Функции PDF: * Оптимизированный дисплей сетчатки * Редактирование без потерь (сохраняет оригинальное качество документа после подписания или редактирования) * Заполнить формы Шаблоны документов: * Загрузите шаблон, тогда ... ... легко заполнять его уникальную копию столько раз, сколько вам нужно. ... Отправьте копии этого нескольким людям для подписания или заполнения. Обмен документами: * Электронная почта документов * Сотрудничайте с документом с отдельными лицами или организациями * Выберите, чтобы сделать ваш документ «публичным» или «частным» * Поделитесь «публичными» документами на Facebook, Twitter или где -либо еще. Подписание: * Легко подписать и сохранить любой документ * Создать и импортировать подписи с телефона * Отправьте документы другим, чтобы быть подписанными Безопасность: * Аутентификация OAuth 2.0 обеспечивает доступ только к вашей учетной записи * Данные передаются с использованием состояния ART 128 на 256 -битный EV SCSL шифрование * Сохраненные документы хранятся и резко заканчиваются с использованием расширенного стандарта шифрования (AES) 256-битные симметричные клавиши Совместимость: * Работает со всеми PDFS, Open Office и Microsoft Office Documents: (PDF, DOC, PPT, XLS, TXT, DOCX, PPTX и многие другие ...) * Экспорт документов как PDF или DOC Открыть/импортные документы непосредственно из: * Ваш компьютер * Gmail ™ * Google Drive ™ * Dropbox * Любой URL -адрес веб -страницы
DocRaptor
docraptor.com
Самый лучший и простой API для преобразования HTML в PDF. DocRaptor — единственный API, основанный на движке Prince HTML-to-PDF, обеспечивает мощную поддержку заголовков, разрывов страниц, номеров страниц, флексбоксов, водяных знаков, доступных PDF-файлов и многого другого.
Drawboard
drawboard.com
Миллионы инженеров, архитекторов, юристов, студентов и преподавателей уже используют Drawboard PDF каждый день для быстрой и совместной разметки PDF. Наши замечательные инструменты разметки помогают оптимизировать рабочие процессы и снизить зависимость мира от бумаги. Drawboard PDF доступен в виде приложения для Windows 10+11, приложения для iOS и веб-приложения. - Ощущается как настоящие чернила - Сохраняйте и делитесь пометками со своей командой - Инструменты просмотра текста - Закладки, история пометок и поиск по ключевым словам - Панель инструментов «Избранное» - Рисование объектов и фигур - Библиотека подписей - Манипулирование страницами PRO - Конструктор документов - Калиброванные измерения - Цифровой транспортир - Сетки и линии — Стили инженерных линий — Выноски
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — это облачное решение, которое помогает предприятиям автоматизировать процессы создания цифровых форм и сбора данных для опросов, потенциальных клиентов, регистраций и многого другого. Ключевые функции включают маршрутизацию данных, загрузку файлов, шифрование данных, сбор платежей и аналитику форм. Formstack Forms, разработанный для предприятий любого размера, позволяет пользователям сотрудничать с командами, чтобы утверждать, отклонять и комментировать данные, отправленные через формы. Благодаря конструктору форм с возможностью перетаскивания Formstack Forms позволяет пользователям разных организаций создавать фирменные формы, опросы и рабочие процессы без необходимости знания кода. Для более технических пользователей Formstack Forms предлагает открытый API, который позволяет пользователям и сторонним приложениям программно получать доступ к ресурсам Formstack. Formstack обеспечивает интеграцию с различными сторонними приложениями, такими как Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate и другими. Formstack доступен по ежемесячной подписке, а поддержка расширяется за счет документации и других онлайн-мер.
FormSwift
formswift.com
FormSwift — это SaaS-компания, предоставляющая предприятиям современное решение для документооборота. Мы — облачный сервис, который позволяет частным лицам и предприятиям легко настраивать, подписывать и загружать популярные деловые, юридические или личные формы.
WriterDuet
writerduet.com
Планируйте, пишите и делитесь с помощью стандартного программного обеспечения, используемого более чем 1 миллионом сценаристов, авторов телешоу и блокбастеров.
JotForm
jotform.com
Доверившись более 25 миллионов пользователей по всему миру, мощные формы и набор инструментов Jotform, представленные для малых предприятий и достаточно надежны для предприятий. Jotform помогает организациям переходить от занятости к меньшей работе с формами, которые используют условную логику, принимают платежи, генерируют отчеты, автоматизируют рабочие процессы и многое другое. Продукты jotform позволяют любой команде легко упростить свои процессы. Варианты безграничны с 10 000 шаблонов Jotform, сотни интеграций и почти 400 виджетов. Jotform имеет решение для вашей организации; Наши мощные формы делают это!
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ — ведущий онлайн-издатель юридических документов с более чем 10-летним опытом автоматизации юридических документов. От бизнеса до недвижимости, мы предоставляем интерактивные юридические контракты для людей в США, Великобритании, Канаде и Австралии.
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифровая наука, мгновенно. Конвертируйте изображения и PDF-файлы в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw и другие форматы с помощью нашей технологии преобразования документов на базе искусственного интеллекта.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocsafe помогает обеспечить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмену документами и улучшать соответствие. Мы защищаем документы и автоматизируют потоки документов. От мощной электронного сигнатуры, через гибкий двигатель электронных форм, до настройки клиентских порталов, мы помогаем организациям оптимизировать бизнес-процессы, которые включают личные данные, контракты, деньги и личность, сэкономив до 90% случаев. Отделы HR используют нас для бортовых сотрудников и распространяют платежные линии. Отдел продаж использует нас для бортовых клиентов. Фирмы профессиональных услуг используют нас для подписи контрактов, сбора данных и обмена документами со своими клиентами. Школы используют нас для автоматизации процессов приема.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Pdfelement является ведущей альтернативой Adobe® Acrobat®, предлагающей функции PDF корпоративного класса и постоянное лицензирование за долю от цены. Он доступен по настольным, мобильным и веб -платформам. Проданный на 11 различных языках во всем мире, PdFelement предлагает самый простой и умный способ для пользователей всех типов для создания, редактирования, конвертации и ESIGN PHDF-документов, все в удобном для пользователя интерфейс.
pdfFiller
pdffiller.com
Редактировать PDF -файлы, создавать формы, собирать данные, сотрудничать, подписать и факс, и многое другое. И вы можете сделать все это из любого места на любом устройстве за небольшую часть стоимости.
Quip
quip.com
Quip — это решение для совместной работы в команде, которое сочетает в себе создание и редактирование документов и электронных таблиц с возможностями чата и комментирования, что позволяет командам напрямую общаться о задачах и проектах во время работы над ними. Quip позволяет пользователям совместно создавать и редактировать документы, электронные таблицы и контрольные списки в режиме реального времени через интерфейс «Smart Inbox» с возможностью фильтровать и помечать документы для ускорения поиска. Версии документов сохраняются, поэтому пользователи могут отслеживать изменения, а аннотации можно добавлять в электронные таблицы и документы. Завершенные задачи можно отмечать в контрольном списке, информируя всех членов команды о том, какие задачи были выполнены. Вместо общения по электронной почте пользователи могут общаться непосредственно в документе, используя встроенный личный обмен сообщениями 1:1 и возможность комментировать любой контент. @mentions также позволяют пользователям направлять товарищей по команде к отдельным ячейкам электронной таблицы или вставлять в документы такие элементы, как изображения и код. Уведомления, управляемые пользователем, позволяют членам команды быть в курсе любых сообщений или упоминаний. Quip работает на настольных и мобильных устройствах, со встроенными приложениями для iOS и Android, а благодаря автономной функции пользователи могут работать с документами на ходу, при этом изменения обновляются при каждом подключении к Интернету.
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
Sejda
sejda.com
Sejda помогает с вашими задачами PDF. Быстрый и простой онлайн -сервис, инсталляция не требуется! Разделите, объединяйте или преобразуйте PDF в изображения, альтернативную смесь или разделение сканирования и многие другие. - Редактировать документы PDF, добавление текста, изображения, редактирование существующего текста, инструмент Whiteout, аннотируйте выделение и промежуток времени, нарисуйте формы. - подписать документы PDF - Сжатие PDF - преобразовать в офисные форматы и изображения - Визуально комбинируйте и переупорядочивают страницы - Объедините несколько документов PDF, с поддержкой содержимого и закладок. - Расколоть - преобразовать HTML в PDF - Урожай, вращение, удаление страниц, изменение размера страниц, водяной знак - Добавить номера страниц или простого заголовка/нижнего колонтитула - Бейтс марки PDF документы
Soda PDF
sodapdf.com
Редактирование PDF стало проще. Откройте для себя Soda PDF, простое в использовании программное обеспечение с инструментами редактирования, позволяющими изменять PDF-файлы по вашему усмотрению. Попробуйте БЕСПЛАТНО сегодня!
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