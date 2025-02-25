Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям настраивать, редактировать и обмениваться текстовыми документами. Эти приложения функционируют как текстовые процессоры, а также создатели и редакторы PDF-файлов. Они также предлагают функции хранения и обмена документами, а также совместного редактирования. Часто инструменты создания документов являются частью более крупного набора продуктов или интегрированы с более широким бизнес-программным обеспечением, но они также могут существовать как автономные специализированные платформы.
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Microsoft Word Online
microsoft.com
Сотрудничать бесплатно с онлайн -версией Microsoft Word. Сохраните документы в OneDrive. Поделитесь ими с другими и работайте вместе одновременно. Microsoft Word - это текстовый процессор, разработанный Microsoft. Впервые он был выпущен 25 октября 1983 года под названием Multi-Tool Word для Xenix Systems. Последующие версии были позже написаны для нескольких других платформ, включая IBM PCS, управляющие DOS (1983), Apple Macintosh, используя Classic Mac OS (1985), AT & T Unix PC (1985), Atari St (1988), OS/2 (1989), Microsoft Windows (1989), SCO Unix (1994) и MacOS (ранее OS X; 2001).
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фирмам для роста вместе со своими клиентами. Мы поддерживаем вашу повседневную деятельность, интегрируясь с Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 и другими. Наша миссия — предоставлять компаниям любого размера решения и услуги корпоративного уровня, которые удовлетворят их потребности на любом этапе траектории роста. Результат? Удобная, масштабируемая и надежная платформа, которую ваша команда и клиенты действительно получат удовольствие от использования. Наши команды по разработке продуктов и поддержке клиентов всегда готовы к реагированию — это означает, что у вас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы получили максимальную отдачу от SuiteFiles. SuiteFiles позаботится о ваших потребностях в управлении документами и облегчит нагрузку на ИТ, что позволит вам увеличить оплачиваемые часы и укрепить отношения с клиентами. Учитывая, что более 1000 компаний, предоставляющих профессиональные услуги, ориентированных на эффективность, улучшают свой бизнес с помощью SuiteFiles (и коэффициент продления 99,6%), мы — очевидный выбор для вас. Распределите свои операции между собой с помощью комплексных решений для рабочих процессов и обширной интеграции, позволяющей подключаться к ведущим в отрасли приложениям. Комплексные функции и возможности SuiteFiles были разработаны для команд численностью от 10 до 500 человек с учетом удовлетворения ваших сотрудников. За прошедшие годы мы усовершенствовали наше программное обеспечение для ваших комплексных процессов за счет интеграции, автоматизации, подписания и управления электронной почтой, устраняя необходимость переключения приложений и множественную абонентскую плату, которая вам в противном случае потребовалась бы. Мы сочетаем простой обмен данными с третьими лицами с передовой безопасностью, не лишая вас права собственности на данные. Мы упростили организацию, централизацию и использование информации, необходимой вашей фирме для ежедневной обработки. Вы должны тратить свое рабочее время на обслуживание клиентов и развитие своего бизнеса, а не на борьбу с файлами. Поэтому мы разработали SuiteFiles с возможностью быстрой и полной миграции данных и адаптации, чтобы ваша команда могла начать работу всего за два дня. Кроме того, наш интеллектуальный интерфейс прост в использовании и постоянно совершенствуется. За счет устранения ненужных перемещений, задержек процессов, накладных расходов на совместную работу и переключения между несколькими инструментами мы экономим время. Наши клиенты сообщают об экономии 5 часов в неделю на одного сотрудника. Это 6 ½ FTE недель на одного сотрудника в год!
WriterDuet
writerduet.com
Планируйте, пишите и делитесь с помощью стандартного программного обеспечения, используемого более чем 1 миллионом сценаристов, авторов телешоу и блокбастеров.
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, которое предоставляет вам пространство для организации данных, обсуждения отчетов с вашей командой и анализа данных, где бы вы ни находились. Zoho Sheet также предоставляет собственные приложения для iOS и Android, таким образом, не привязывая пользователей к их ноутбукам. Ключевые особенности Zoho Sheet: 1) Создавайте, редактируйте, делитесь своими таблицами и работайте над ними онлайн, где угодно. 2) Интеллектуальный инструмент очистки данных помогает мгновенно избавиться от дубликатов данных, несоответствий и пропущенных значений. 3)Более 350 функций и многоосные диаграммы для лучшего анализа данных. 4)Позволяет пользователям создавать персонализированные функции с помощью Deluge для вычислений и поступления данных из других приложений. 5) Функции редактирования и совместной работы в реальном времени для совместной работы в режиме реального времени. 6) Без проблем просматривайте и извлекайте старые версии файла. 7) Улучшайте содержимое своего блога/веб-страницы с помощью встроенных электронных таблиц. 8) Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, разработанный индивидуально для Интернета и мобильных устройств. 9) Применяйте условные форматы для анализа и дифференциации огромных данных. 10) Создавайте формы и собирайте данные из электронной таблицы. 11) С легкостью переносите различные отчеты из продуктов учета и сбора данных Zoho в Zoho Sheet. 12) Мощное веб-приложение и собственные приложения для iOS и Android. 13) Комфортная работа с другими форматами файлов, такими как .xlsx, .xls, .ods, .csv, .tsv. 14) Позволяет импортировать и экспортировать файлы непосредственно с других облачных дисков, таких как Google Drive, OneDrive, Dropbox и Box.
Zoho Writer
zoho.com
Могущественный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали писателя, мощного текстового процессора, доступного на всех ваших устройствах. Сотрудничать с товарищами по команде в режиме реального времени. Создайте элегантные, вдохновляющие документы бесплатно.
StudioBinder
studiobinder.com
Программное обеспечение для управления производством видео, телевидения и кино через Интернет. Пишите сценарии профессионального формата. Визуализируйте сцены с помощью списков кадров и раскадровок, создавайте и отправляйте списки вызовов, графики съемок, таблицы разбивки сценариев, а также управляйте актерами и съемочной группой.
Lumin
luminpdf.com
Lumin-это облачное программное обеспечение для редактирования PDF и документов, основанное в 2014 году и со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Работая по всему миру с более чем 100 миллионами пользователей по всему миру, есть пользователь Lumin, расположенный почти на каждом континенте мира, включая Антарктику! Lumin предлагает бесшовную интеграцию в G-Suite и лодки ряд интуитивно понятных цифровых инструментов для добавления эсигенций, текста, выделения и многого другого в ваши документы PDF в облаке. С Lumin вы можете: - Редактировать необработанный PDF -текст непосредственно в ваших документах для облегчения изменений даты и незначительных обновлений по контрактам и соглашениям - Создайте бесшовный рабочий процесс Esignature для сбора и запроса цифровых подписей - Комментарий, теги и сотрудничать с вашей командой из любой точки - Синхронизируйте с инструментами Google, которые вы знаете и любите - Доступ к ассортименту цифровых инструментов, включая добавление форм, изображений, текста, комментариев, освещений и - Доступ к ряду расширенных функций PDF для манипулирования документами, сжатия файлов для отправки, разделения файлов и многого другого. Упростить процессы документов и рабочие процессы с инструментами, которые ощущаются как вторая природа, и работают так, как вы ожидаете. Используйте люмин для обучения, работы и жизни. Lumin бесплатно для загрузки и использования, или вы можете разблокировать расширенные функции и функциональность всего за 9 долларов США. Планы бизнеса и предприятия доступны и легко масштабируются в соответствии с вашей командой.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — это инструмент для создания и редактирования на основе шаблонов, с помощью которого любой человек, даже не имеющий опыта проектирования, может создавать маркетинговые материалы профессионального качества для своего бизнеса. Редактор с возможностью перетаскивания позволяет гибко создавать публикации в социальных сетях, электронные книги, отображать рекламные баннеры, слайд-презентации и многое другое. Xara автоматически импортирует ваши цвета, логотипы и стили шрифтов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем сообщении, зная, что элементы брендинга и дизайна отсортированы.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — это веб-телесуфлер для блоггеров, студентов, докладчиков, священнослужителей и юристов.
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные этапы, обменивайтесь документами, собирайте одобрения и многое другое. Moxo обеспечивает рабочие места для проектов в самых разных отраслях, включая финансовые услуги, консалтинг, юриспруденцию, бухгалтерский учет, здравоохранение и многое другое. Среди наших клиентов такие компании, как Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas и другие. Наша команда имеет богатую историю новаторства в сфере взаимодействия: соучредитель и генеральный директор Moxo Субра Ияр был соучредителем и генеральным директором Webex, а соучредитель и технический директор Moxo Стэнли Хуанг занимал руководящие инженерно-управленческие должности в компании Moxo. Cisco Systems и WebEx.
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (и ваш бизнес) уже знаете и используете ежедневно, включая Teams, Slack и Word. Этот уникальный подход обеспечивает более широкое внедрение пользователями, более быстрые циклы заключения контрактов, измеримую эффективность и снижение рисков. Теперь собственные юридические группы могут мгновенно воплотить в жизнь содержание контракта с помощью сводных метаданных на базе искусственного интеллекта, экономя часы на ручном просмотре. Комплексная аналитика и централизованное хранилище предоставляют всю информацию для принятия обоснованных решений. Это CLM с отличием.
Legito
legito.com
Процессы. Люди. Документы. Платформа автоматизации кода не предназначена для отделов обеспечения соответствия, управления персоналом, юридических, операционных, закупочных, торговых и снабженческих служб. 400 тысяч пользователей по всему миру используют Legito для создания, выполнения, совместной работы и выполнения своей работы. Одно интегрированное решение без кода. Включая LexisNexis, PriceWaterhouseCoopers, Skoda Auto и Societe Generale Group. Попробуйте нашу 30-дневную бесплатную пробную версию или запросите демо-версию. Кредитная карта не требуется. Для получения дополнительной информации, включая цены и характеристики продукта, посетите нас на сайте www.legito.com.
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрасли продукт для бизнес-аналитики и аналитики измеряет рентабельность инвестиций и количественно оценивает усилия по устойчивому развитию, и все это поддерживается лучшей в своем классе командой поддержки клиентов и управления изменениями. Имея более 3 миллионов лицензированных пользователей и более 13 000 бизнес-клиентов в 157 странах, Nitro гордится тем, что обслуживает 68% компаний из списка Fortune 500.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf — это удостоенная наград компания, созданная в Швейцарии, стране часов, банков и чистого дизайна. Она предлагает набор умных инструментов для управления документами. Компания Smallpdf, основанная в 2013 году, предлагает простой, безопасный и надежный ответ тяжелому и неудобному программному обеспечению PDF. Удалив ненужные функции и уделив особое внимание пользовательскому опыту, Smallpdf стал самым любимым программным обеспечением PDF на планете, обслуживающим более 500 миллионов пользователей, 100 000 различных компаний, на 24 разных языках.
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет легко объединять несколько других источников данных в одном месте. Импортируйте файлы электронных таблиц, подключайтесь к электронным таблицам на облачных дисках или подключайте базы данных из других источников, таких как Airtable или Notion. С GRID вы можете перестать переключаться между инструментами и выполнять весь анализ, визуализацию и обмен данными в одном продукте. GRID сочетает в себе возможности электронных таблиц, программного обеспечения для презентаций и текстовых редакторов на одной красивой поверхности. Мы создаем инструмент, который делает работу с данными проще и доступнее для всех. GRID предлагает подходящие типы диаграмм во время вашей работы и может даже помочь вам найти правильные формулы для использования с нашим полностью интегрированным вторым пилотом формул на базе GPT-3. GRID — это будущее чисел. Зарегистрируйтесь и запустите GRID бесплатно на сайте www.grid.is.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
Hiration
hiration.com
Платформа комплексных карьерных услуг на базе искусственного интеллекта, которая включает в себя следующее: - Создатель резюме - Рецензент резюме - Оптимизатор резюме на основе вакансии - Составитель сопроводительных писем - Оптимизатор профиля LinkedIn - Создатель цифрового портфолио
Xtensio
xtensio.com
Xtensio — это самый простой способ для команд создавать, совместно использовать, представлять и управлять безбумажным бизнес-обеспечением. Более 185 000 консультантов, агентств, предпринимателей и преподавателей используют Xtensio для создания более умных документов и оптимизации рабочего процесса. Облачная платформа Xtensio позволяет легко превратить бизнес-цели в реальность. От предпринимателей, открывающих свою компанию, до маркетинговых команд, продвигающих мировые бренды и не только, этот инструмент помогает пользователям выразить свое видение с помощью умных, красивых документов, веб-страниц и презентаций. Выбирайте из сотен шаблонов и примеров. Меняйте цветовые схемы, изображения и заполняйте собственным контентом. Или начните с чистого листа и создайте все, что вам нужно, с нуля. Объединив дизайнерские возможности конструктора веб-сайтов с функциями совместной работы редактора контента, мы стремимся произвести революцию в том, как компании общаются в мире, где постоянные инновации являются новой нормой. Xtensio, запущенный в 2015 году, является результатом усилий Fake Crow (www.fakecrow.com), студии креативного дизайна продуктов, которая специализируется на цифровых решениях для дальновидных компаний. Xtensio начинал как создатель стартапов, чтобы визуализировать профиль своей компании и показать инвесторам, чем они занимаются. Затем он превратился в набор инструментов, который предлагает не только инструменты для презентаций, но и интерактивные шаблоны, которые полезны на этапах исследования, мозгового штурма, планирования и разработки стратегии компании. Сегодня Xtensio способствует обмену идеями, превращая видение в осязаемые страницы общения. Наша небольшая, но мощная команда предпринимателей, дизайнеров и создателей контента придерживается бережливого менталитета, создавая реальную ценность для наших пользователей, не тратя впустую ресурсы. Компания Xtensio, базирующаяся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, отличается креативностью, культурной яркостью и инновационным духом, которые пронизывают город. Попробуйте редактор Xtensio, а также все шаблоны и примеры бесплатно. Обновите версию, чтобы сохранить свою работу и получить доступ ко всем возможностям платформы! Узнайте больше о том, как Xtensio может вам помочь, на сайте www.xtensio.com и подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter и LinkedIn, чтобы быть в курсе новостей и обновлений продуктов.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — это облачное программное обеспечение для автоматизации документов. В отличие от конкурирующих продуктов с высокими ценами, Docupilot имеет доступную цену. Созданный с упором на удобство использования, Docupilot также предлагает интеграцию с различными источниками данных, такими как CRM, формы, онлайн-базы данных, HR, опросы и т. д.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — это современный онлайн-редактор PDF. Наш интерактивный интерфейс упрощает пользователям использование различных доступных инструментов и функций, тем самым повышая эффективность и сокращая время. Благодаря нашим безопасным шлюзам пользователи могут быть уверены в том, что их документы находятся в безопасности и конфиденциальности.
DocFly
docfly.com
DocFly — это комплексное решение для ваших нужд PDF. С легкостью создавайте, конвертируйте и изменяйте PDF-файлы на одной простой в использовании платформе.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF предлагает более 30 бесплатных онлайн-инструментов для работы с PDF-файлами. Пользователи могут конвертировать PDF в Office, iWork, изображения, электронные книги или создавать PDF из этих форматов. Помимо преобразования PDF, существуют десятки служебных инструментов PDF, таких как сжатие, объединение, разделение, шифрование, добавление водяных знаков или номеров страниц в PDF и многое другое. Это может помочь вам в ежедневных задачах PDF. Веб-приложение полностью бесплатное, также доступна бессрочная лицензия для автономных версий (Mac и Windows).
AirMason
airmason.com
AirMason — это постоянно развивающаяся платформа, призванная помочь HR-командам повысить эффективность создания, оформления, распространения и сбора подписей документов — и все это в режиме реального времени. AirMason поможет вам превратить существующий процесс составления справочников в чистый и эффективный единый источник достоверной информации, соответствующий вашему бренду и культуре, а также обеспечивающий автоматизацию для экономии времени вашей команды.
OneDeck
onedeck.com
OneDeck — это интеллектуальная, интеллектуальная и автоматизированная платформа для всех потребностей управления вашим бизнесом. С OneDeck вы можете оптимизировать свой рабочий процесс, улучшить совместную работу и общение — и все это в одном месте.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic — это высококачественный API, который позволяет конвертировать HTML в PDF, создавать документы на основе шаблонов (JSON в PDF), делать снимки экрана и генерировать штрих-коды. Создавайте и отправляйте документы по электронной почте с помощью одного вызова API. Следите за всем с помощью красивой и удобной панели управления. Наши готовые шаблоны для счетов-фактур, отгрузочных этикеток, упаковочных накладных и многого другого помогут вам быстро приступить к работе.
Formsio
formsio.com
Легко оцифровывайте документы с помощью нашего облачного программного обеспечения без кода. Formsio включает в себя дизайн документов, сложную сборку документов, цифровые подписи и многое другое для комплексной автоматизации документов. В отличие от конкурентов, которые используют в своих решениях статические PDF-файлы, документы Formsio представляют собой HTML и динамически генерируются в реальном времени. С Formsio компании снизят риски, связанные с ошибками при вводе данных и потерей документов, оптимизируют процессы и сократят время на оформление документов.
FormSwift
formswift.com
FormSwift — это SaaS-компания, предоставляющая предприятиям современное решение для документооборота. Мы — облачный сервис, который позволяет частным лицам и предприятиям легко настраивать, подписывать и загружать популярные деловые, юридические или личные формы.
Xodo
xodo.com
С помощью Xodo вы можете редактировать, комментировать, подписывать и делиться PDF-файлами на компьютере, мобильном устройстве и в Интернете. Xodo делает работу с PDF-файлами быстрой и простой, поэтому вы можете добиться цели.
monday.com
monday.com
Monday.com - это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе многие нетехнические организации. В июле 2019 года компания собрала 150 миллионов долларов, исходя из оценки в 1,9 миллиарда долларов. Понедельник.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы - это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они являются основополагающими для соединения людей и идей, продвигая бизнес вперед. Adobe Acrobat поддерживает вас в связи с вашей командой, когда вы продвигаете свой бизнес вперед - независимо от того, где вы работаете. Acrobat-это решение PDF и электронная подпись, которое доверяет компании Fortune 500. С Acrobat вы можете легко создавать, редактировать, преобразовать, делиться, подписать и объединять документы - все с одной платформы Adobe. Вы можете создавать бесшовные цифровые впечатления, которые позволяют вашей команде легко сотрудничать и работать с любого устройства в любое время и в любом месте. Жидкий режим в Acrobat также позволяет пользователям просматривать PDF -файлы на небольших экранах без необходимости ущипнуть и масштабировать. В партнерстве с Microsoft мы переоцениваем, как работа выполняется на современном, безопасном и подключенном гибридном рабочем месте. Решения Acrobat предназначены для беспрепятственной интеграции с вашими любимыми приложениями Microsoft. Сэкономьте время, создавая, редактируя, обменивались и подписали - все в порядке от Microsoft 365, команд, Outlook и многое другое. Кроме того, вы также можете получить доступ к интеллектуальным интеграциям с Google, Box и многими другими приложениями, которые вы используете каждый день. С Acrobat у вас есть доступ к функциям защиты файлов, чтобы защитить ваши документы от копирования, изменения или печати - для дополнительного душевного спокойствия. Acrobat помогает организациям соблюдать стандарты безопасности и нормативные требования, такие как GLBA и FERPA. Он также соответствует стандартам ISO 32000 для электронного обмена документами, включая специальные стандарты, такие как PDF/A для архивирования, PDF/E для инженерии и PDF/X для печати.
Bit.ai
bit.ai
Bit — это мощная платформа для совместной работы над документами, позволяющая создавать документы, заметки, вики-страницы с расширенными возможностями дизайна, надежным поиском, отслеживанием документов и многим другим.
ClickUp
clickup.com
Clickup-это платформа производительности в одном. Это центр, где команды собираются вместе, чтобы планировать, организовать и сотрудничать по работе, используя задачи, документы, чат, цели, доски и многое другое. Clickup Lets Lets Lets Lets Leks Leams всех типов и размеров выполняет работу более эффективно, повышая производительность до новой высоты.
Coda
coda.io
Coda-это облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротой и Алексом Денеуи. Офисы расположены в Белвью, Сан -Франциско и Маунтин -Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была запущена в мае 2019 г. Это холст, который смешивает электронные таблицы, презентации, приложения и документы вместе. Программное обеспечение может интегрироваться со сторонними услугами, такими как Slack и Gmail.in 2017, CODA собрал 60 миллионов долларов. Greylock Partners, Khosla Ventures и General Catalyst приняли участие в финансировании, а соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман и Генерал Катализатор Хемант Танежа присоединились к совету директоров.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
DocHub
dochub.com
Dochub дает всем возможность оптимизировать редактирование, подписание, распределение, распределение, а также заполнение форм. Dochub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно из приложений Google. Запущенный в 2014 году, Dochub доверилось более 83,3 миллионами пользователей. Сохранение облаков в реальном времени и безопасных рабочих процессов обеспечивает более 500 миллионов документов и безопасных в рамках одного, простого в использовании решения. Докуб - как мир управляет документами. Инструменты редактора: * Вставьте текст * Нарисуйте (без потерь, на основе вектора) * Выделять * Комментарий * Стереть * Знак * Вставьте изображение * Штамп * Отмену/повторно Управление страницы: * Слияние документов * Порядок страниц * Добавить страницы * Поверните страницы * Удалить страницы Функции PDF: * Оптимизированный дисплей сетчатки * Редактирование без потерь (сохраняет оригинальное качество документа после подписания или редактирования) * Заполнить формы Шаблоны документов: * Загрузите шаблон, тогда ... ... легко заполнять его уникальную копию столько раз, сколько вам нужно. ... Отправьте копии этого нескольким людям для подписания или заполнения. Обмен документами: * Электронная почта документов * Сотрудничайте с документом с отдельными лицами или организациями * Выберите, чтобы сделать ваш документ «публичным» или «частным» * Поделитесь «публичными» документами на Facebook, Twitter или где -либо еще. Подписание: * Легко подписать и сохранить любой документ * Создать и импортировать подписи с телефона * Отправьте документы другим, чтобы быть подписанными Безопасность: * Аутентификация OAuth 2.0 обеспечивает доступ только к вашей учетной записи * Данные передаются с использованием состояния ART 128 на 256 -битный EV SCSL шифрование * Сохраненные документы хранятся и резко заканчиваются с использованием расширенного стандарта шифрования (AES) 256-битные симметричные клавиши Совместимость: * Работает со всеми PDFS, Open Office и Microsoft Office Documents: (PDF, DOC, PPT, XLS, TXT, DOCX, PPTX и многие другие ...) * Экспорт документов как PDF или DOC Открыть/импортные документы непосредственно из: * Ваш компьютер * Gmail ™ * Google Drive ™ * Dropbox * Любой URL -адрес веб -страницы
DocRaptor
docraptor.com
Самый лучший и простой API для преобразования HTML в PDF. DocRaptor — единственный API, основанный на движке Prince HTML-to-PDF, обеспечивает мощную поддержку заголовков, разрывов страниц, номеров страниц, флексбоксов, водяных знаков, доступных PDF-файлов и многого другого.
Drawboard
drawboard.com
Миллионы инженеров, архитекторов, юристов, студентов и преподавателей уже используют Drawboard PDF каждый день для быстрой и совместной разметки PDF. Наши замечательные инструменты разметки помогают оптимизировать рабочие процессы и снизить зависимость мира от бумаги. Drawboard PDF доступен в виде приложения для Windows 10+11, приложения для iOS и веб-приложения. - Ощущается как настоящие чернила - Сохраняйте и делитесь пометками со своей командой - Инструменты просмотра текста - Закладки, история пометок и поиск по ключевым словам - Панель инструментов «Избранное» - Рисование объектов и фигур - Библиотека подписей - Манипулирование страницами PRO - Конструктор документов - Калиброванные измерения - Цифровой транспортир - Сетки и линии — Стили инженерных линий — Выноски
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — это облачное решение, которое помогает предприятиям автоматизировать процессы создания цифровых форм и сбора данных для опросов, потенциальных клиентов, регистраций и многого другого. Ключевые функции включают маршрутизацию данных, загрузку файлов, шифрование данных, сбор платежей и аналитику форм. Formstack Forms, разработанный для предприятий любого размера, позволяет пользователям сотрудничать с командами, чтобы утверждать, отклонять и комментировать данные, отправленные через формы. Благодаря конструктору форм с возможностью перетаскивания Formstack Forms позволяет пользователям разных организаций создавать фирменные формы, опросы и рабочие процессы без необходимости знания кода. Для более технических пользователей Formstack Forms предлагает открытый API, который позволяет пользователям и сторонним приложениям программно получать доступ к ресурсам Formstack. Formstack обеспечивает интеграцию с различными сторонними приложениями, такими как Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate и другими. Formstack доступен по ежемесячной подписке, а поддержка расширяется за счет документации и других онлайн-мер.
Soda PDF
sodapdf.com
Редактирование PDF стало проще. Откройте для себя Soda PDF, простое в использовании программное обеспечение с инструментами редактирования, позволяющими изменять PDF-файлы по вашему усмотрению. Попробуйте БЕСПЛАТНО сегодня!
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и отправки PDF-документов, а также PDF-форм. Foxit Cloud предлагает несколько функций, которые делают работу с PDF-документами более удобной и безопасной.
iLovePDF
ilovepdf.com
ILOVEPDF оптимизирует управление документами с универсальным набором из 25+ инструментов, доступных на мобильных, настольных компьютерах и через API REST. Будь то редактирование, слияние, расщепление, сжатие, преобразование или экипинг PDF, он предлагает все в одном решение. Доверившись миллионами по всему миру, ILOVEPDF обслуживает различных пользователей, от местных предприятий до глобальных предприятий и государственных учреждений.
JotForm
jotform.com
Доверившись более 25 миллионов пользователей по всему миру, мощные формы и набор инструментов Jotform, представленные для малых предприятий и достаточно надежны для предприятий. Jotform помогает организациям переходить от занятости к меньшей работе с формами, которые используют условную логику, принимают платежи, генерируют отчеты, автоматизируют рабочие процессы и многое другое. Продукты jotform позволяют любой команде легко упростить свои процессы. Варианты безграничны с 10 000 шаблонов Jotform, сотни интеграций и почти 400 виджетов. Jotform имеет решение для вашей организации; Наши мощные формы делают это!
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ — ведущий онлайн-издатель юридических документов с более чем 10-летним опытом автоматизации юридических документов. От бизнеса до недвижимости, мы предоставляем интерактивные юридические контракты для людей в США, Великобритании, Канаде и Австралии.
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифровая наука, мгновенно. Конвертируйте изображения и PDF-файлы в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw и другие форматы с помощью нашей технологии преобразования документов на базе искусственного интеллекта.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов — мы помогаем организациям оптимизировать бизнес-процессы, включающие личные данные, контракты, деньги и личные данные, экономя до 90 % затрачиваемого времени. Отделы кадров используют нас для адаптации сотрудников и распределения расчетных ведомостей. Отделы продаж используют нас для привлечения клиентов. Фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, используют нас для подписания контрактов, сбора данных и обмена документами со своими клиентами. Школы используют нас для автоматизации процессов приема.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типов самый простой и умный способ создавать, редактировать, конвертировать и оформлять PDF-документы, и все это в удобном интерфейсе.
pdfFiller
pdffiller.com
Редактируйте PDF-файлы, создавайте формы, собирайте данные, сотрудничайте, подписывайте и отправляйте по факсу документы и многое другое. И вы можете делать все это где угодно и на любом устройстве за небольшую плату.
Quip
quip.com
Quip — это решение для совместной работы в команде, которое сочетает в себе создание и редактирование документов и электронных таблиц с возможностями чата и комментирования, что позволяет командам напрямую общаться о задачах и проектах во время работы над ними. Quip позволяет пользователям совместно создавать и редактировать документы, электронные таблицы и контрольные списки в режиме реального времени через интерфейс «Smart Inbox» с возможностью фильтровать и помечать документы для ускорения поиска. Версии документов сохраняются, поэтому пользователи могут отслеживать изменения, а аннотации можно добавлять в электронные таблицы и документы. Завершенные задачи можно отмечать в контрольном списке, информируя всех членов команды о том, какие задачи были выполнены. Вместо общения по электронной почте пользователи могут общаться непосредственно в документе, используя встроенный личный обмен сообщениями 1:1 и возможность комментировать любой контент. @mentions также позволяют пользователям направлять товарищей по команде к отдельным ячейкам электронной таблицы или вставлять в документы такие элементы, как изображения и код. Уведомления, управляемые пользователем, позволяют членам команды быть в курсе любых сообщений или упоминаний. Quip работает на настольных и мобильных устройствах, со встроенными приложениями для iOS и Android, а благодаря автономной функции пользователи могут работать с документами на ходу, при этом изменения обновляются при каждом подключении к Интернету.
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
Sejda
sejda.com
Sejda помогает с вашими задачами PDF. Быстрый и простой онлайн -сервис, инсталляция не требуется! Разделите, объединяйте или преобразуйте PDF в изображения, альтернативную смесь или разделение сканирования и многие другие. - Редактировать документы PDF, добавление текста, изображения, редактирование существующего текста, инструмент Whiteout, аннотируйте выделение и промежуток времени, нарисуйте формы. - подписать документы PDF - Сжатие PDF - преобразовать в офисные форматы и изображения - Визуально комбинируйте и переупорядочивают страницы - Объедините несколько документов PDF, с поддержкой содержимого и закладок. - Расколоть - преобразовать HTML в PDF - Урожай, вращение, удаление страниц, изменение размера страниц, водяной знак - Добавить номера страниц или простого заголовка/нижнего колонтитула - Бейтс марки PDF документы
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