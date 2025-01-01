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Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения - Оман
Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям настраивать, редактировать и обмениваться текстовыми документами. Эти приложения функционируют как текстовые процессоры, а также создатели и редакторы PDF-файлов. Они также предлагают функции хранения и обмена документами, а также совместного редактирования. Часто инструменты создания документов являются частью более крупного набора продуктов или интегрированы с более широким бизнес-программным обеспечением, но они также могут существовать как автономные специализированные платформы.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типо...
Microsoft Word Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft Word. Сохраняйте документы в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft Word — текстовый процессор, разработанный Microsoft. Впервые он был выпущен 25 октября 1983 года под названием Multi-Tool Word для сис...
Xodo
xodo.com
С помощью Xodo вы можете редактировать, комментировать, подписывать и делиться PDF-файлами на компьютере, мобильном устройстве и в Интернете. Xodo делает работу с PDF-файлами быстрой и простой, поэтому вы можете добиться цели.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — незави...
Lumin
luminpdf.com
Lumin — это облачное программное обеспечение для редактирования PDF-файлов и документооборота, основанное в 2014 году со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Компания Lumin работает по всему миру, насчитывая более 80 миллионов пользователей по всему миру. Пользователи Lumin есть практически на всех конт...
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF предлагает более 30 бесплатных онлайн-инструментов для работы с PDF-файлами. Пользователи могут конвертировать PDF в Office, iWork, изображения, электронные книги или создавать PDF из этих форматов. Помимо преобразования PDF, существуют десятки служебных инструментов PDF, таких как сжатие,...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF упрощает управление документами с помощью универсального набора из более чем 25 инструментов, доступных на мобильных устройствах, настольных компьютерах и через REST API. Будь то редактирование, объединение, разделение, сжатие, преобразование или электронная подпись PDF-файлов, оно предлага...
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно и...
Bit.ai
bit.ai
Bit — это мощная платформа для совместной работы над документами, позволяющая создавать документы, заметки, вики-страницы с расширенными возможностями дизайна, надежным поиском, отслеживанием документов и многим другим.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, которое предоставляет вам пространство для организации данных, обсуждения отчетов с вашей командой и анализа данных, где бы вы ни находились. Zoho Sheet также предоставляет собственные приложения для iOS и Android, таким образом, не пр...
Zoho Writer
zoho.com
Мощный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали Writer, мощный текстовый процессор, доступный на всех ваших устройствах. Сотрудничайте с товарищами по команде в режиме реального времени. Создавайте элегантные и вдохновляющие документы бесплатно.
StudioBinder
studiobinder.com
Программное обеспечение для управления производством видео, телевидения и кино через Интернет. Пишите сценарии профессионального формата. Визуализируйте сцены с помощью списков кадров и раскадровок, создавайте и отправляйте списки вызовов, графики съемок, таблицы разбивки сценариев, а также управляй...
Soda PDF
sodapdf.com
Редактирование PDF стало проще. Откройте для себя Soda PDF, простое в использовании программное обеспечение с инструментами редактирования, позволяющими изменять PDF-файлы по вашему усмотрению. Попробуйте БЕСПЛАТНО сегодня!
WriterDuet
writerduet.com
Планируйте, пишите и делитесь с помощью стандартного программного обеспечения, используемого более чем 1 миллионом сценаристов, авторов телешоу и блокбастеров.
pdfFiller
pdffiller.com
Редактируйте PDF-файлы, создавайте формы, собирайте данные, сотрудничайте, подписывайте и отправляйте по факсу документы и многое другое. И вы можете делать все это где угодно и на любом устройстве за небольшую плату.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf — это удостоенная наград компания, созданная в Швейцарии, стране часов, банков и чистого дизайна. Она предлагает набор умных инструментов для управления документами. Компания Smallpdf, основанная в 2013 году, предлагает простой, безопасный и надежный ответ тяжелому и неудобному программному...
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — это веб-телесуфлер для блоггеров, студентов, докладчиков, священнослужителей и юристов.
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифровая наука, мгновенно. Конвертируйте изображения и PDF-файлы в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw и другие форматы с помощью нашей технологии преобразования документов на базе искусственного интеллекта.
Sejda
sejda.com
Сейда помогает с вашими задачами PDF. Быстрый и простой онлайн-сервис, установка не требуется! Разделяйте, объединяйте или конвертируйте PDF в изображения, альтернативно смешивайте или разделяйте сканы и многое другое.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и отправки PDF-документов, а также PDF-форм. Foxit Cloud предлагает несколько функций, которые делают работу с PDF-документами более удобной и безопасной.
Drawboard
drawboard.com
Миллионы инженеров, архитекторов, юристов, студентов и преподавателей уже используют Drawboard PDF каждый день для быстрой и совместной разметки PDF. Наши замечательные инструменты разметки помогают оптимизировать рабочие процессы и снизить зависимость мира от бумаги. Drawboard PDF доступен в виде п...
Quip
quip.com
Quip — это решение для совместной работы в команде, которое сочетает в себе создание и редактирование документов и электронных таблиц с возможностями чата и комментирования, что позволяет командам напрямую общаться о задачах и проектах во время работы над ними. Quip позволяет пользователям совместно...
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные...
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрас...
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — это облачное решение, которое помогает предприятиям автоматизировать процессы создания цифровых форм и сбора данных для опросов, потенциальных клиентов, регистраций и многого другого. Ключевые функции включают маршрутизацию данных, загрузку файлов, шифрование данных, сбор платежей ...
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ — ведущий онлайн-издатель юридических документов с более чем 10-летним опытом автоматизации юридических документов. От бизнеса до недвижимости, мы предоставляем интерактивные юридические контракты для людей в США, Великобритании, Канаде и Австралии.
FormSwift
formswift.com
FormSwift — это SaaS-компания, предоставляющая предприятиям современное решение для документооборота. Мы — облачный сервис, который позволяет частным лицам и предприятиям легко настраивать, подписывать и загружать популярные деловые, юридические или личные формы.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — это инструмент для создания и редактирования на основе шаблонов, с помощью которого любой человек, даже не имеющий опыта проектирования, может создавать маркетинговые материалы профессионального качества для своего бизнеса. Редактор с возможностью перетаскивания позволяет гибко создават...
DocRaptor
docraptor.com
Самый лучший и простой API для преобразования HTML в PDF. DocRaptor — единственный API, основанный на движке Prince HTML-to-PDF, обеспечивает мощную поддержку заголовков, разрывов страниц, номеров страниц, флексбоксов, водяных знаков, доступных PDF-файлов и многого другого.
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет легко объединять несколько других источников данных в...
DocFly
docfly.com
DocFly — это комплексное решение для ваших нужд PDF. С легкостью создавайте, конвертируйте и изменяйте PDF-файлы на одной простой в использовании платформе.
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов...
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — это современный онлайн-редактор PDF. Наш интерактивный интерфейс упрощает пользователям использование различных доступных инструментов и функций, тем самым повышая эффективность и сокращая время. Благодаря нашим безопасным шлюзам пользователи могут быть уверены в том, что их документы нахо...
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — это облачное программное обеспечение для автоматизации документов. В отличие от конкурирующих продуктов с высокими ценами, Docupilot имеет доступную цену. Созданный с упором на удобство использования, Docupilot также предлагает интеграцию с различными источниками данных, такими как CRM, ...
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как у...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
Legito
legito.com
Процессы. Люди. Документы. Платформа автоматизации кода не предназначена для отделов обеспечения соответствия, управления персоналом, юридических, операционных, закупочных, торговых и снабженческих служб. 400 тысяч пользователей по всему миру используют Legito для создания, выполнения, совместной ра...
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (...
Formsio
formsio.com
Легко оцифровывайте документы с помощью нашего облачного программного обеспечения без кода. Formsio включает в себя дизайн документов, сложную сборку документов, цифровые подписи и многое другое для комплексной автоматизации документов. В отличие от конкурентов, которые используют в своих решениях с...
Docamatic
docamatic.com
Docamatic — это высококачественный API, который позволяет конвертировать HTML в PDF, создавать документы на основе шаблонов (JSON в PDF), делать снимки экрана и генерировать штрих-коды. Создавайте и отправляйте документы по электронной почте с помощью одного вызова API. Следите за всем с помощью кра...
Hiration
hiration.com
Платформа комплексных карьерных услуг на базе искусственного интеллекта, которая включает в себя следующее: - Создатель резюме - Рецензент резюме - Оптимизатор резюме на основе вакансии - Составитель сопроводительных писем - Оптимизатор профиля LinkedIn - Создатель цифрового портфолио
OneDeck
onedeck.com
OneDeck - это умная, интеллектуальная и автоматизированная платформа для всех ваших потребностей в управлении бизнесом. С помощью OneCeck вы можете упростить свой рабочий процесс, улучшить сотрудничество и улучшить общение, все в одном месте.
AirMason
airmason.com
AirMason — это постоянно развивающаяся платформа, призванная помочь HR-командам повысить эффективность создания, оформления, распространения и сбора подписей документов — и все это в режиме реального времени. AirMason поможет вам превратить существующий процесс составления справочников в чистый и эф...
Xtensio
xtensio.com
Xtensio — это самый простой способ для команд создавать, совместно использовать, представлять и управлять безбумажным бизнес-обеспечением. Более 185 000 консультантов, агентств, предпринимателей и преподавателей используют Xtensio для создания более умных документов и оптимизации рабочего процесса. ...