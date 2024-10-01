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Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения - о-в Норфолк
Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям настраивать, редактировать и обмениваться текстовыми документами. Эти приложения функционируют как текстовые процессоры, а также создатели и редакторы PDF-файлов. Они также предлагают функции хранения и обмена документами, а также совместного редактирования. Часто инструменты создания документов являются частью более крупного набора продуктов или интегрированы с более широким бизнес-программным обеспечением, но они также могут существовать как автономные специализированные платформы.
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Microsoft Word Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft Word. Сохраняйте документы в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft Word — текстовый процессор, разработанный Microsoft. Впервые он был выпущен 25 октября 1983 года под названием Multi-Tool Word для сис...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — незави...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF упрощает управление документами с помощью универсального набора из более чем 25 инструментов, доступных на мобильных устройствах, настольных компьютерах и через REST API. Будь то редактирование, объединение, разделение, сжатие, преобразование или электронная подпись PDF-файлов, оно предлага...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, которое предоставляет вам пространство для организации данных, обсуждения отчетов с вашей командой и анализа данных, где бы вы ни находились. Zoho Sheet также предоставляет собственные приложения для iOS и Android, таким образом, не пр...
Zoho Writer
zoho.com
Мощный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали Writer, мощный текстовый процессор, доступный на всех ваших устройствах. Сотрудничайте с товарищами по команде в режиме реального времени. Создавайте элегантные и вдохновляющие документы бесплатно.
StudioBinder
studiobinder.com
Программное обеспечение для управления производством видео, телевидения и кино через Интернет. Пишите сценарии профессионального формата. Визуализируйте сцены с помощью списков кадров и раскадровок, создавайте и отправляйте списки вызовов, графики съемок, таблицы разбивки сценариев, а также управляй...
Soda PDF
sodapdf.com
Редактирование PDF стало проще. Откройте для себя Soda PDF, простое в использовании программное обеспечение с инструментами редактирования, позволяющими изменять PDF-файлы по вашему усмотрению. Попробуйте БЕСПЛАТНО сегодня!
Xodo
xodo.com
С помощью Xodo вы можете редактировать, комментировать, подписывать и делиться PDF-файлами на компьютере, мобильном устройстве и в Интернете. Xodo делает работу с PDF-файлами быстрой и простой, поэтому вы можете добиться цели.
WriterDuet
writerduet.com
Планируйте, пишите и делитесь с помощью стандартного программного обеспечения, используемого более чем 1 миллионом сценаристов, авторов телешоу и блокбастеров.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типо...
pdfFiller
pdffiller.com
Редактируйте PDF-файлы, создавайте формы, собирайте данные, сотрудничайте, подписывайте и отправляйте по факсу документы и многое другое. И вы можете делать все это где угодно и на любом устройстве за небольшую плату.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно и...
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf — это удостоенная наград компания, созданная в Швейцарии, стране часов, банков и чистого дизайна. Она предлагает набор умных инструментов для управления документами. Компания Smallpdf, основанная в 2013 году, предлагает простой, безопасный и надежный ответ тяжелому и неудобному программному...
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — это веб-телесуфлер для блоггеров, студентов, докладчиков, священнослужителей и юристов.
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифровая наука, мгновенно. Конвертируйте изображения и PDF-файлы в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw и другие форматы с помощью нашей технологии преобразования документов на базе искусственного интеллекта.
Sejda
sejda.com
Сейда помогает с вашими задачами PDF. Быстрый и простой онлайн-сервис, установка не требуется! Разделяйте, объединяйте или конвертируйте PDF в изображения, альтернативно смешивайте или разделяйте сканы и многое другое.
Bit.ai
bit.ai
Bit — это мощная платформа для совместной работы над документами, позволяющая создавать документы, заметки, вики-страницы с расширенными возможностями дизайна, надежным поиском, отслеживанием документов и многим другим.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и отправки PDF-документов, а также PDF-форм. Foxit Cloud предлагает несколько функций, которые делают работу с PDF-документами более удобной и безопасной.
Drawboard
drawboard.com
Миллионы инженеров, архитекторов, юристов, студентов и преподавателей уже используют Drawboard PDF каждый день для быстрой и совместной разметки PDF. Наши замечательные инструменты разметки помогают оптимизировать рабочие процессы и снизить зависимость мира от бумаги. Drawboard PDF доступен в виде п...
Quip
quip.com
Quip — это решение для совместной работы в команде, которое сочетает в себе создание и редактирование документов и электронных таблиц с возможностями чата и комментирования, что позволяет командам напрямую общаться о задачах и проектах во время работы над ними. Quip позволяет пользователям совместно...
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные...
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрас...
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — это облачное решение, которое помогает предприятиям автоматизировать процессы создания цифровых форм и сбора данных для опросов, потенциальных клиентов, регистраций и многого другого. Ключевые функции включают маршрутизацию данных, загрузку файлов, шифрование данных, сбор платежей ...
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ — ведущий онлайн-издатель юридических документов с более чем 10-летним опытом автоматизации юридических документов. От бизнеса до недвижимости, мы предоставляем интерактивные юридические контракты для людей в США, Великобритании, Канаде и Австралии.
FormSwift
formswift.com
FormSwift — это SaaS-компания, предоставляющая предприятиям современное решение для документооборота. Мы — облачный сервис, который позволяет частным лицам и предприятиям легко настраивать, подписывать и загружать популярные деловые, юридические или личные формы.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — это облачное программное обеспечение для редактирования PDF-файлов и документооборота, основанное в 2014 году со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Компания Lumin работает по всему миру, насчитывая более 80 миллионов пользователей по всему миру. Пользователи Lumin есть практически на всех конт...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — это инструмент для создания и редактирования на основе шаблонов, с помощью которого любой человек, даже не имеющий опыта проектирования, может создавать маркетинговые материалы профессионального качества для своего бизнеса. Редактор с возможностью перетаскивания позволяет гибко создават...
DocRaptor
docraptor.com
Самый лучший и простой API для преобразования HTML в PDF. DocRaptor — единственный API, основанный на движке Prince HTML-to-PDF, обеспечивает мощную поддержку заголовков, разрывов страниц, номеров страниц, флексбоксов, водяных знаков, доступных PDF-файлов и многого другого.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF предлагает более 30 бесплатных онлайн-инструментов для работы с PDF-файлами. Пользователи могут конвертировать PDF в Office, iWork, изображения, электронные книги или создавать PDF из этих форматов. Помимо преобразования PDF, существуют десятки служебных инструментов PDF, таких как сжатие,...
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет легко объединять несколько других источников данных в...
DocFly
docfly.com
DocFly — это комплексное решение для ваших нужд PDF. С легкостью создавайте, конвертируйте и изменяйте PDF-файлы на одной простой в использовании платформе.
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов...
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — это современный онлайн-редактор PDF. Наш интерактивный интерфейс упрощает пользователям использование различных доступных инструментов и функций, тем самым повышая эффективность и сокращая время. Благодаря нашим безопасным шлюзам пользователи могут быть уверены в том, что их документы нахо...
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — это облачное программное обеспечение для автоматизации документов. В отличие от конкурирующих продуктов с высокими ценами, Docupilot имеет доступную цену. Созданный с упором на удобство использования, Docupilot также предлагает интеграцию с различными источниками данных, такими как CRM, ...
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как у...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
Legito
legito.com
Процессы. Люди. Документы. Платформа автоматизации кода не предназначена для отделов обеспечения соответствия, управления персоналом, юридических, операционных, закупочных, торговых и снабженческих служб. 400 тысяч пользователей по всему миру используют Legito для создания, выполнения, совместной ра...
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (...
Formsio
formsio.com
Легко оцифровывайте документы с помощью нашего облачного программного обеспечения без кода. Formsio включает в себя дизайн документов, сложную сборку документов, цифровые подписи и многое другое для комплексной автоматизации документов. В отличие от конкурентов, которые используют в своих решениях с...
Docamatic
docamatic.com
Docamatic — это высококачественный API, который позволяет конвертировать HTML в PDF, создавать документы на основе шаблонов (JSON в PDF), делать снимки экрана и генерировать штрих-коды. Создавайте и отправляйте документы по электронной почте с помощью одного вызова API. Следите за всем с помощью кра...
Hiration
hiration.com
Платформа комплексных карьерных услуг на базе искусственного интеллекта, которая включает в себя следующее: - Создатель резюме - Рецензент резюме - Оптимизатор резюме на основе вакансии - Составитель сопроводительных писем - Оптимизатор профиля LinkedIn - Создатель цифрового портфолио
OneDeck
onedeck.com
OneDeck — это интеллектуальная, интеллектуальная и автоматизированная платформа для всех потребностей управления вашим бизнесом. С OneDeck вы можете оптимизировать свой рабочий процесс, улучшить совместную работу и общение — и все это в одном месте.
AirMason
airmason.com
AirMason — это постоянно развивающаяся платформа, призванная помочь HR-командам повысить эффективность создания, оформления, распространения и сбора подписей документов — и все это в режиме реального времени. AirMason поможет вам превратить существующий процесс составления справочников в чистый и эф...
Xtensio
xtensio.com
Xtensio — это самый простой способ для команд создавать, совместно использовать, представлять и управлять безбумажным бизнес-обеспечением. Более 185 000 консультантов, агентств, предпринимателей и преподавателей используют Xtensio для создания более умных документов и оптимизации рабочего процесса. ...