Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения - Фолклендские о-ва

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Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям настраивать, редактировать и обмениваться текстовыми документами. Эти приложения функционируют как текстовые процессоры, а также создатели и редакторы PDF-файлов. Они также предлагают функции хранения и обмена документами, а также совместного редактирования. Часто инструменты создания документов являются частью более крупного набора продуктов или интегрированы с более широким бизнес-программным обеспечением, но они также могут существовать как автономные специализированные платформы.