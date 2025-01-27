Программное обеспечение для создания документов - Самые популярные приложения - Аргентина

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для создания документов позволяет пользователям настраивать, редактировать и обмениваться текстовыми документами. Эти приложения функционируют как текстовые процессоры, а также создатели и редакторы PDF-файлов. Они также предлагают функции хранения и обмена документами, а также совместного редактирования. Часто инструменты создания документов являются частью более крупного набора продуктов или интегрированы с более широким бизнес-программным обеспечением, но они также могут существовать как автономные специализированные платформы.
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Microsoft Word Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft Word. Сохраняйте документы в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft Word — текстовый процессор, разработанный Microsoft. Впервые он был выпущен 25 октября 1983 года под названием Multi-Tool Word для систем Xenix. Последующие версии были позже написаны для нескольких других платформ, включая IBM PC под управлением DOS (1983), Apple Macintosh под управлением Classic Mac OS (1985), AT&T Unix PC (1985), Atari ST (1988), OS/2 (1989), Microsoft Windows (1989 г.), SCO Unix (1994 г.) и macOS (ранее OS X; 2001 г.).
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет функции обработки текстов, электронных таблиц и баз данных. Это холст, на котором объединяются электронные таблицы, презентации, приложения и документы. Программное обеспечение может интегрироваться со сторонними сервисами, такими как Slack и Gmail. В 2017 году Coda привлекла 60 миллионов долларов. В финансировании приняли участие Greylock Partners, Khosla Ventures и General Catalyst, а соучредитель LinkedIn Рид Хоффман и Хемант Танеджа из General Catalyst вошли в совет директоров.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оценке в $1,9 млрд. Monday.com выиграл премию Webby Award 2020 за продуктивность в категории «Приложения, мобильные устройства и голосовая связь».
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter — это веб-телесуфлер для блоггеров, студентов, докладчиков, священнослужителей и юристов.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — независимо от того, где вы работаете. Acrobat — это универсальное решение для работы с PDF-файлами и электронной подписью, которому доверяют компании из списка Fortune 500. С помощью Acrobat вы можете легко создавать, редактировать, конвертировать, делиться, подписывать и объединять документы — и все это на одной платформе Adobe. Вы можете создавать безупречные цифровые возможности, которые позволят вашей команде легко сотрудничать и работать с любого устройства, в любое время и в любом месте. Жидкий режим в Acrobat также позволяет пользователям просматривать PDF-файлы на небольших экранах без необходимости масштабирования и сжатия. В сотрудничестве с Microsoft мы переосмысливаем процесс выполнения работы на современном, безопасном и подключенном гибридном рабочем месте. Решения Acrobat созданы для полной интеграции с вашими любимыми приложениями Microsoft. Экономьте время, создавая, редактируя, предоставляя общий доступ и подписывая документы — все прямо из Microsoft 365, Teams, Outlook и других сервисов. Кроме того, вы также можете получить доступ к интеллектуальной интеграции с Google, Box и многими другими приложениями, которые вы используете каждый день. Благодаря Acrobat у вас есть доступ к функциям защиты файлов, позволяющим защитить ваши документы от копирования, изменения или печати – для дополнительного спокойствия. Acrobat помогает организациям соблюдать стандарты безопасности и нормативные требования, такие как GLBA и FERPA. Он также соответствует стандартам ISO 32000 для электронного обмена документами, включая стандарты специального назначения, такие как PDF/A для архивирования, PDF/E для проектирования и PDF/X для печати.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, позволяет командам всех типов и размеров выполнять работу более эффективно, поднимая производительность на новый уровень.
WriterDuet
writerduet.com
Планируйте, пишите и делитесь с помощью стандартного программного обеспечения, используемого более чем 1 миллионом сценаристов, авторов телешоу и блокбастеров.
StudioBinder
studiobinder.com
Программное обеспечение для управления производством видео, телевидения и кино через Интернет. Пишите сценарии профессионального формата. Визуализируйте сцены с помощью списков кадров и раскадровок, создавайте и отправляйте списки вызовов, графики съемок, таблицы разбивки сценариев, а также управляйте актерами и съемочной группой.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и отправки PDF-документов, а также PDF-форм. Foxit Cloud предлагает несколько функций, которые делают работу с PDF-документами более удобной и безопасной.
Xodo
xodo.com
С помощью Xodo вы можете редактировать, комментировать, подписывать и делиться PDF-файлами на компьютере, мобильном устройстве и в Интернете. Xodo делает работу с PDF-файлами быстрой и простой, поэтому вы можете добиться цели.
Zoho Writer
zoho.com
Мощный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали Writer, мощный текстовый процессор, доступный на всех ваших устройствах. Сотрудничайте с товарищами по команде в режиме реального времени. Создавайте элегантные и вдохновляющие документы бесплатно.
Soda PDF
sodapdf.com
Редактирование PDF стало проще. Откройте для себя Soda PDF, простое в использовании программное обеспечение с инструментами редактирования, позволяющими изменять PDF-файлы по вашему усмотрению. Попробуйте БЕСПЛАТНО сегодня!
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типов самый простой и умный способ создавать, редактировать, конвертировать и оформлять PDF-документы, и все это в удобном интерфейсе.
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрасли продукт для бизнес-аналитики и аналитики измеряет рентабельность инвестиций и количественно оценивает усилия по устойчивому развитию, и все это поддерживается лучшей в своем классе командой поддержки клиентов и управления изменениями. Имея более 3 миллионов лицензированных пользователей и более 13 000 бизнес-клиентов в 157 странах, Nitro гордится тем, что обслуживает 68% компаний из списка Fortune 500.
Summize
summize.com
Компания Summize является пионером в области заключения настоящих цифровых контрактов с помощью решения CLM, которое ставит на первое место удобство работы пользователей. Здесь используется сознательно иной подход, встраивающий рабочие процессы непосредственно в существующие технологии, которые вы (и ваш бизнес) уже знаете и используете ежедневно, включая Teams, Slack и Word. Этот уникальный подход обеспечивает более широкое внедрение пользователями, более быстрые циклы заключения контрактов, измеримую эффективность и снижение рисков. Теперь собственные юридические группы могут мгновенно воплотить в жизнь содержание контракта с помощью сводных метаданных на базе искусственного интеллекта, экономя часы на ручном просмотре. Комплексная аналитика и централизованное хранилище предоставляют всю информацию для принятия обоснованных решений. Это CLM с отличием.
Formsio
formsio.com
Легко оцифровывайте документы с помощью нашего облачного программного обеспечения без кода. Formsio включает в себя дизайн документов, сложную сборку документов, цифровые подписи и многое другое для комплексной автоматизации документов. В отличие от конкурентов, которые используют в своих решениях статические PDF-файлы, документы Formsio представляют собой HTML и динамически генерируются в реальном времени. С Formsio компании снизят риски, связанные с ошибками при вводе данных и потерей документов, оптимизируют процессы и сократят время на оформление документов.
Docamatic
docamatic.com
Docamatic — это высококачественный API, который позволяет конвертировать HTML в PDF, создавать документы на основе шаблонов (JSON в PDF), делать снимки экрана и генерировать штрих-коды. Создавайте и отправляйте документы по электронной почте с помощью одного вызова API. Следите за всем с помощью красивой и удобной панели управления. Наши готовые шаблоны для счетов-фактур, отгрузочных этикеток, упаковочных накладных и многого другого помогут вам быстро приступить к работе.
Lumin
luminpdf.com
Lumin — это облачное программное обеспечение для редактирования PDF-файлов и документооборота, основанное в 2014 году со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Компания Lumin работает по всему миру, насчитывая более 80 миллионов пользователей по всему миру. Пользователи Lumin есть практически на всех континентах мира, включая Антарктиду! Lumin предлагает бесшовную интеграцию с G-Suite и ряд интуитивно понятных цифровых инструментов для добавления электронных подписей, текста, выделения и многого другого в ваши PDF-документы в облаке. С помощью Lumin вы можете: - Редактировать необработанный текст в формате PDF непосредственно в ваших документах, чтобы упростить изменение дат и незначительные обновления контрактов и соглашений. - Создать единый рабочий процесс электронной подписи для сбора и запроса цифровых подписей. - Комментировать, помечать теги и сотрудничать со своей командой из любого места. Синхронизация с инструментами Google, которые вы знаете и любите. Доступ к ряду цифровых инструментов, включая добавление фигур, изображений, текста, комментариев, выделения и доступ к ряду расширенных функций PDF для управления документами, сжатия файлов для отправки, разделения файлов и многого другого. . Оптимизируйте процессы обработки документов и рабочие процессы с помощью инструментов, которые кажутся вашей второй натурой и работают именно так, как вы от них ожидаете. Используйте Lumin для учебы, работы и жизни. Lumin можно загрузить и использовать бесплатно, или вы можете разблокировать расширенные функции и возможности всего за 9 долларов в месяц. Доступны планы Business и Enterprise, которые легко масштабировать в соответствии с потребностями вашей команды. Просто установите Lumin PDF из G-Suite Marketplace, и все готово!
OneDeck
onedeck.com
OneDeck — это интеллектуальная, интеллектуальная и автоматизированная платформа для всех потребностей управления вашим бизнесом. С OneDeck вы можете оптимизировать свой рабочий процесс, улучшить совместную работу и общение — и все это в одном месте.
AirMason
airmason.com
AirMason — это постоянно развивающаяся платформа, призванная помочь HR-командам повысить эффективность создания, оформления, распространения и сбора подписей документов — и все это в режиме реального времени. AirMason поможет вам превратить существующий процесс составления справочников в чистый и эффективный единый источник достоверной информации, соответствующий вашему бренду и культуре, а также обеспечивающий автоматизацию для экономии времени вашей команды.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud — это инструмент для создания и редактирования на основе шаблонов, с помощью которого любой человек, даже не имеющий опыта проектирования, может создавать маркетинговые материалы профессионального качества для своего бизнеса. Редактор с возможностью перетаскивания позволяет гибко создавать публикации в социальных сетях, электронные книги, отображать рекламные баннеры, слайд-презентации и многое другое. Xara автоматически импортирует ваши цвета, логотипы и стили шрифтов, чтобы вы могли сосредоточиться на своем сообщении, зная, что элементы брендинга и дизайна отсортированы.
CleverPDF
cleverpdf.com
CleverPDF предлагает более 30 бесплатных онлайн-инструментов для работы с PDF-файлами. Пользователи могут конвертировать PDF в Office, iWork, изображения, электронные книги или создавать PDF из этих форматов. Помимо преобразования PDF, существуют десятки служебных инструментов PDF, таких как сжатие, объединение, разделение, шифрование, добавление водяных знаков или номеров страниц в PDF и многое другое. Это может помочь вам в ежедневных задачах PDF. Веб-приложение полностью бесплатное, также доступна бессрочная лицензия для автономных версий (Mac и Windows).
Moxo
moxo.com
Оптимизируйте внешние проекты с клиентами, поставщиками и партнерами. С помощью Moxo ускорьте рабочие процессы от приобретения учетной записи до регистрации и обслуживания. Координируйте свои действия с клиентами, поставщиками и партнерами для достижения совместных результатов, отслеживайте основные этапы, обменивайтесь документами, собирайте одобрения и многое другое. Moxo обеспечивает рабочие места для проектов в самых разных отраслях, включая финансовые услуги, консалтинг, юриспруденцию, бухгалтерский учет, здравоохранение и многое другое. Среди наших клиентов такие компании, как Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas и другие. Наша команда имеет богатую историю новаторства в сфере взаимодействия: соучредитель и генеральный директор Moxo Субра Ияр был соучредителем и генеральным директором Webex, а соучредитель и технический директор Moxo Стэнли Хуанг занимал руководящие инженерно-управленческие должности в компании Moxo. Cisco Systems и WebEx.
Docupilot
docupilot.app
Docupilot — это облачное программное обеспечение для автоматизации документов. В отличие от конкурирующих продуктов с высокими ценами, Docupilot имеет доступную цену. Созданный с упором на удобство использования, Docupilot также предлагает интеграцию с различными источниками данных, такими как CRM, формы, онлайн-базы данных, HR, опросы и т. д.
Legito
legito.com
Процессы. Люди. Документы. Платформа автоматизации кода не предназначена для отделов обеспечения соответствия, управления персоналом, юридических, операционных, закупочных, торговых и снабженческих служб. 400 тысяч пользователей по всему миру используют Legito для создания, выполнения, совместной работы и выполнения своей работы. Одно интегрированное решение без кода. Включая LexisNexis, PriceWaterhouseCoopers, Skoda Auto и Societe Generale Group. Попробуйте нашу 30-дневную бесплатную пробную версию или запросите демо-версию. Кредитная карта не требуется. Для получения дополнительной информации, включая цены и характеристики продукта, посетите нас на сайте www.legito.com.
DocFly
docfly.com
DocFly — это комплексное решение для ваших нужд PDF. С легкостью создавайте, конвертируйте и изменяйте PDF-файлы на одной простой в использовании платформе.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — это современный онлайн-редактор PDF. Наш интерактивный интерфейс упрощает пользователям использование различных доступных инструментов и функций, тем самым повышая эффективность и сокращая время. Благодаря нашим безопасным шлюзам пользователи могут быть уверены в том, что их документы находятся в безопасности и конфиденциальности.
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фирмам для роста вместе со своими клиентами. Мы поддерживаем вашу повседневную деятельность, интегрируясь с Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 и другими. Наша миссия — предоставлять компаниям любого размера решения и услуги корпоративного уровня, которые удовлетворят их потребности на любом этапе траектории роста. Результат? Удобная, масштабируемая и надежная платформа, которую ваша команда и клиенты действительно получат удовольствие от использования. Наши команды по разработке продуктов и поддержке клиентов всегда готовы к реагированию — это означает, что у вас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вы получили максимальную отдачу от SuiteFiles. SuiteFiles позаботится о ваших потребностях в управлении документами и облегчит нагрузку на ИТ, что позволит вам увеличить оплачиваемые часы и укрепить отношения с клиентами. Учитывая, что более 1000 компаний, предоставляющих профессиональные услуги, ориентированных на эффективность, улучшают свой бизнес с помощью SuiteFiles (и коэффициент продления 99,6%), мы — очевидный выбор для вас. Распределите свои операции между собой с помощью комплексных решений для рабочих процессов и обширной интеграции, позволяющей подключаться к ведущим в отрасли приложениям. Комплексные функции и возможности SuiteFiles были разработаны для команд численностью от 10 до 500 человек с учетом удовлетворения ваших сотрудников. За прошедшие годы мы усовершенствовали наше программное обеспечение для ваших комплексных процессов за счет интеграции, автоматизации, подписания и управления электронной почтой, устраняя необходимость переключения приложений и множественную абонентскую плату, которая вам в противном случае потребовалась бы. Мы сочетаем простой обмен данными с третьими лицами с передовой безопасностью, не лишая вас права собственности на данные. Мы упростили организацию, централизацию и использование информации, необходимой вашей фирме для ежедневной обработки. Вы должны тратить свое рабочее время на обслуживание клиентов и развитие своего бизнеса, а не на борьбу с файлами. Поэтому мы разработали SuiteFiles с возможностью быстрой и полной миграции данных и адаптации, чтобы ваша команда могла начать работу всего за два дня. Кроме того, наш интеллектуальный интерфейс прост в использовании и постоянно совершенствуется. За счет устранения ненужных перемещений, задержек процессов, накладных расходов на совместную работу и переключения между несколькими инструментами мы экономим время. Наши клиенты сообщают об экономии 5 часов в неделю на одного сотрудника. Это 6 ½ FTE недель на одного сотрудника в год!
GRID
grid.is
GRID — это инструмент для работы с электронными таблицами нового поколения со встроенным слоем документа для визуализации, описания и представления данных. В дополнение к нашему встроенному редактору электронных таблиц GRID Sheets, GRID позволяет легко объединять несколько других источников данных в одном месте. Импортируйте файлы электронных таблиц, подключайтесь к электронным таблицам на облачных дисках или подключайте базы данных из других источников, таких как Airtable или Notion. С GRID вы можете перестать переключаться между инструментами и выполнять весь анализ, визуализацию и обмен данными в одном продукте. GRID сочетает в себе возможности электронных таблиц, программного обеспечения для презентаций и текстовых редакторов на одной красивой поверхности. Мы создаем инструмент, который делает работу с данными проще и доступнее для всех. GRID предлагает подходящие типы диаграмм во время вашей работы и может даже помочь вам найти правильные формулы для использования с нашим полностью интегрированным вторым пилотом формул на базе GPT-3. GRID — это будущее чисел. Зарегистрируйтесь и запустите GRID бесплатно на сайте www.grid.is.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
Hiration
hiration.com
Платформа комплексных карьерных услуг на базе искусственного интеллекта, которая включает в себя следующее: - Создатель резюме - Рецензент резюме - Оптимизатор резюме на основе вакансии - Составитель сопроводительных писем - Оптимизатор профиля LinkedIn - Создатель цифрового портфолио
Xtensio
xtensio.com
Xtensio — это самый простой способ для команд создавать, совместно использовать, представлять и управлять безбумажным бизнес-обеспечением. Более 185 000 консультантов, агентств, предпринимателей и преподавателей используют Xtensio для создания более умных документов и оптимизации рабочего процесса. Облачная платформа Xtensio позволяет легко превратить бизнес-цели в реальность. От предпринимателей, открывающих свою компанию, до маркетинговых команд, продвигающих мировые бренды и не только, этот инструмент помогает пользователям выразить свое видение с помощью умных, красивых документов, веб-страниц и презентаций. Выбирайте из сотен шаблонов и примеров. Меняйте цветовые схемы, изображения и заполняйте собственным контентом. Или начните с чистого листа и создайте все, что вам нужно, с нуля. Объединив дизайнерские возможности конструктора веб-сайтов с функциями совместной работы редактора контента, мы стремимся произвести революцию в том, как компании общаются в мире, где постоянные инновации являются новой нормой. Xtensio, запущенный в 2015 году, является результатом усилий Fake Crow (www.fakecrow.com), студии креативного дизайна продуктов, которая специализируется на цифровых решениях для дальновидных компаний. Xtensio начинал как создатель стартапов, чтобы визуализировать профиль своей компании и показать инвесторам, чем они занимаются. Затем он превратился в набор инструментов, который предлагает не только инструменты для презентаций, но и интерактивные шаблоны, которые полезны на этапах исследования, мозгового штурма, планирования и разработки стратегии компании. Сегодня Xtensio способствует обмену идеями, превращая видение в осязаемые страницы общения. Наша небольшая, но мощная команда предпринимателей, дизайнеров и создателей контента придерживается бережливого менталитета, создавая реальную ценность для наших пользователей, не тратя впустую ресурсы. Компания Xtensio, базирующаяся в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, отличается креативностью, культурной яркостью и инновационным духом, которые пронизывают город. Попробуйте редактор Xtensio, а также все шаблоны и примеры бесплатно. Обновите версию, чтобы сохранить свою работу и получить доступ ко всем возможностям платформы! Узнайте больше о том, как Xtensio может вам помочь, на сайте www.xtensio.com и подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter и LinkedIn, чтобы быть в курсе новостей и обновлений продуктов.
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где угодно. Lark — это супер-приложение для работы, которое объединяет чаты, рабочие процессы, электронную почту, документы, таблицы, управление проектами и встречи в одном месте. Ваша команда может планировать, выполнять и синхронизировать работу без сбоев и сосредоточиться на том, что важно для вашего бизнеса.
Bit.ai
bit.ai
Bit — это мощная платформа для совместной работы над документами, позволяющая создавать документы, заметки, вики-страницы с расширенными возможностями дизайна, надежным поиском, отслеживанием документов и многим другим.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно из приложений Google. DocHub, запущенный в 2014 году, пользуется доверием более 83,3 миллиона пользователей. Сохранение в облаке в режиме реального времени и безопасные рабочие процессы обеспечивают актуальность и безопасность более 500 миллионов документов в рамках единого, простого в использовании решения.
DocRaptor
docraptor.com
Самый лучший и простой API для преобразования HTML в PDF. DocRaptor — единственный API, основанный на движке Prince HTML-to-PDF, обеспечивает мощную поддержку заголовков, разрывов страниц, номеров страниц, флексбоксов, водяных знаков, доступных PDF-файлов и многого другого.
Drawboard
drawboard.com
Миллионы инженеров, архитекторов, юристов, студентов и преподавателей уже используют Drawboard PDF каждый день для быстрой и совместной разметки PDF. Наши замечательные инструменты разметки помогают оптимизировать рабочие процессы и снизить зависимость мира от бумаги. Drawboard PDF доступен в виде приложения для Windows 10+11, приложения для iOS и веб-приложения. - Ощущается как настоящие чернила - Сохраняйте и делитесь пометками со своей командой - Инструменты просмотра текста - Закладки, история пометок и поиск по ключевым словам - Панель инструментов «Избранное» - Рисование объектов и фигур - Библиотека подписей - Манипулирование страницами PRO - Конструктор документов - Калиброванные измерения - Цифровой транспортир - Сетки и линии — Стили инженерных линий — Выноски
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Formstack
formstack.com
Formstack Forms — это облачное решение, которое помогает предприятиям автоматизировать процессы создания цифровых форм и сбора данных для опросов, потенциальных клиентов, регистраций и многого другого. Ключевые функции включают маршрутизацию данных, загрузку файлов, шифрование данных, сбор платежей и аналитику форм. Formstack Forms, разработанный для предприятий любого размера, позволяет пользователям сотрудничать с командами, чтобы утверждать, отклонять и комментировать данные, отправленные через формы. Благодаря конструктору форм с возможностью перетаскивания Formstack Forms позволяет пользователям разных организаций создавать фирменные формы, опросы и рабочие процессы без необходимости знания кода. Для более технических пользователей Formstack Forms предлагает открытый API, который позволяет пользователям и сторонним приложениям программно получать доступ к ресурсам Formstack. Formstack обеспечивает интеграцию с различными сторонними приложениями, такими как Mailchimp, Salesforce, PayPal, Amazon S3, PowerAutomate и другими. Formstack доступен по ежемесячной подписке, а поддержка расширяется за счет документации и других онлайн-мер.
FormSwift
formswift.com
FormSwift — это SaaS-компания, предоставляющая предприятиям современное решение для документооборота. Мы — облачный сервис, который позволяет частным лицам и предприятиям легко настраивать, подписывать и загружать популярные деловые, юридические или личные формы.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF упрощает управление документами с помощью универсального набора из более чем 25 инструментов, доступных на мобильных устройствах, настольных компьютерах и через REST API. Будь то редактирование, объединение, разделение, сжатие, преобразование или электронная подпись PDF-файлов, оно предлагает универсальное решение. iLovePDF, которому доверяют миллионы людей по всему миру, обслуживает самых разных пользователей: от местных предприятий до глобальных предприятий и государственных учреждений.
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что делает ее ведущим конструктором онлайн-форм для организаций по всему миру. Он широко используется для создания форм оплаты, форм привлечения потенциальных клиентов, форм регистрации, контактных форм, форм заявок и многого другого.
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, которое предоставляет вам пространство для организации данных, обсуждения отчетов с вашей командой и анализа данных, где бы вы ни находились. Zoho Sheet также предоставляет собственные приложения для iOS и Android, таким образом, не привязывая пользователей к их ноутбукам. Ключевые особенности Zoho Sheet: 1) Создавайте, редактируйте, делитесь своими таблицами и работайте над ними онлайн, где угодно. 2) Интеллектуальный инструмент очистки данных помогает мгновенно избавиться от дубликатов данных, несоответствий и пропущенных значений. 3)Более 350 функций и многоосные диаграммы для лучшего анализа данных. 4)Позволяет пользователям создавать персонализированные функции с помощью Deluge для вычислений и поступления данных из других приложений. 5) Функции редактирования и совместной работы в реальном времени для совместной работы в режиме реального времени. 6) Без проблем просматривайте и извлекайте старые версии файла. 7) Улучшайте содержимое своего блога/веб-страницы с помощью встроенных электронных таблиц. 8) Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, разработанный индивидуально для Интернета и мобильных устройств. 9) Применяйте условные форматы для анализа и дифференциации огромных данных. 10) Создавайте формы и собирайте данные из электронной таблицы. 11) С легкостью переносите различные отчеты из продуктов учета и сбора данных Zoho в Zoho Sheet. 12) Мощное веб-приложение и собственные приложения для iOS и Android. 13) Комфортная работа с другими форматами файлов, такими как .xlsx, .xls, .ods, .csv, .tsv. 14) Позволяет импортировать и экспортировать файлы непосредственно с других облачных дисков, таких как Google Drive, OneDrive, Dropbox и Box.
LawDepot
lawdepot.com
LawDepot™ — ведущий онлайн-издатель юридических документов с более чем 10-летним опытом автоматизации юридических документов. От бизнеса до недвижимости, мы предоставляем интерактивные юридические контракты для людей в США, Великобритании, Канаде и Австралии.
Mathpix Snip
mathpix.com
Цифровая наука, мгновенно. Конвертируйте изображения и PDF-файлы в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw и другие форматы с помощью нашей технологии преобразования документов на базе искусственного интеллекта.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов — мы помогаем организациям оптимизировать бизнес-процессы, включающие личные данные, контракты, деньги и личные данные, экономя до 90 % затрачиваемого времени. Отделы кадров используют нас для адаптации сотрудников и распределения расчетных ведомостей. Отделы продаж используют нас для привлечения клиентов. Фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, используют нас для подписания контрактов, сбора данных и обмена документами со своими клиентами. Школы используют нас для автоматизации процессов приема.
pdfFiller
pdffiller.com
Редактируйте PDF-файлы, создавайте формы, собирайте данные, сотрудничайте, подписывайте и отправляйте по факсу документы и многое другое. И вы можете делать все это где угодно и на любом устройстве за небольшую плату.
Quip
quip.com
Quip — это решение для совместной работы в команде, которое сочетает в себе создание и редактирование документов и электронных таблиц с возможностями чата и комментирования, что позволяет командам напрямую общаться о задачах и проектах во время работы над ними. Quip позволяет пользователям совместно создавать и редактировать документы, электронные таблицы и контрольные списки в режиме реального времени через интерфейс «Smart Inbox» с возможностью фильтровать и помечать документы для ускорения поиска. Версии документов сохраняются, поэтому пользователи могут отслеживать изменения, а аннотации можно добавлять в электронные таблицы и документы. Завершенные задачи можно отмечать в контрольном списке, информируя всех членов команды о том, какие задачи были выполнены. Вместо общения по электронной почте пользователи могут общаться непосредственно в документе, используя встроенный личный обмен сообщениями 1:1 и возможность комментировать любой контент. @mentions также позволяют пользователям направлять товарищей по команде к отдельным ячейкам электронной таблицы или вставлять в документы такие элементы, как изображения и код. Уведомления, управляемые пользователем, позволяют членам команды быть в курсе любых сообщений или упоминаний. Quip работает на настольных и мобильных устройствах, со встроенными приложениями для iOS и Android, а благодаря автономной функции пользователи могут работать с документами на ходу, при этом изменения обновляются при каждом подключении к Интернету.
Samepage
samepage.io
Samepage упрощает общение, управление проектами, проведение встреч, совместную работу в Интернете и многое другое, объединяя командный чат, видеоконференции, совместное использование экрана, управление задачами, общий доступ к файлам и... Показать больше рабочее пространство.
Sejda
sejda.com
Сейда помогает с вашими задачами PDF. Быстрый и простой онлайн-сервис, установка не требуется! Разделяйте, объединяйте или конвертируйте PDF в изображения, альтернативно смешивайте или разделяйте сканы и многое другое.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf — это удостоенная наград компания, созданная в Швейцарии, стране часов, банков и чистого дизайна. Она предлагает набор умных инструментов для управления документами. Компания Smallpdf, основанная в 2013 году, предлагает простой, безопасный и надежный ответ тяжелому и неудобному программному обеспечению PDF. Удалив ненужные функции и уделив особое внимание пользовательскому опыту, Smallpdf стал самым любимым программным обеспечением PDF на планете, обслуживающим более 500 миллионов пользователей, 100 000 различных компаний, на 24 разных языках.
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
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