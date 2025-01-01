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Программное обеспечение DMARC, что означает аутентификацию, отчетность и соответствие сообщений на основе домена, предназначено для того, чтобы помочь предприятиям гарантировать, что электронные письма, отправленные из их доменов, проходят правильную аутентификацию в соответствии с двумя ключевыми стандартами безопасности: почта, идентифицированная доменными ключами (DKIM) и структура политики отправителей ( СПФ). Эти инструменты помогают в различных аспектах протокола DMARC, играя решающую роль в предотвращении мошеннических действий, таких как подмена электронной почты и фишинг, которые могут подвергнуть риску сотрудников или клиентов организации. ИТ-отделы используют программное обеспечение DMARC для настройки и управления учетными записями электронной почты во всей организации, включая домены всей компании, а также домены, специфичные для отделов или отдельных лиц. Определяя соответствие DMARC и обеспечивая аутентификацию DMARC, эти инструменты могут обнаруживать и блокировать подозрительные электронные письма, которые пытаются выдать себя за законные сообщения с одного или нескольких зарегистрированных веб-адресов организации. Программное обеспечение DMARC часто интегрируется с решениями безопасного шлюза электронной почты, а некоторые инструменты из категории Secure Email Gateway могут включать функции, поддерживающие соответствие DMARC. Другие программы обеспечения безопасности все чаще включают протоколы DMARC в качестве важнейшего элемента более широких стратегий кибербезопасности. Использование программного обеспечения DMARC должно дополняться другими инструментами управления, управления рисками и обеспечения соответствия, чтобы обеспечить соответствие вашей деловой практики соответствующим политикам. Поставщики услуг по обеспечению соответствия ИТ могут оценить текущие меры безопасности вашей компании на предмет соответствия таким стандартам, как протокол DMARC. Партнерство с поставщиками услуг по консультированию в области кибербезопасности может помочь вашему руководству и ИТ-командам понять важность применения DMARC наряду с другими мерами безопасности для защиты вашей организации и ее клиентов от киберугроз.
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Mimecast
mimecast.com
Mimecast - приложение для защиты от угроз электронной почты, включая фишинг и вредоносные программы, с возможностью гибкого развертывания.
DMARC Report
dmarcreport.com
Приложение DMARC Report помогает организациям управлять отчетами DMARC для улучшения безопасности электронной почты и соответствия стандартам аутентификации.
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests помогает пользователям управлять и анализировать отчеты DMARC для улучшения аутентификации электронной почты и безопасности доменов.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC – это инструмент для защиты доменов электронной почты от несанкционированного использования и атак через аутентификацию и управление записями DMARC.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce - это платформа для проверки электронной почты и повышения её доставки, помогающая компаниям оптимизировать маркетинг и защищать репутацию отправителя.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC упрощает управление протоколами аутентификации электронной почты SPF, DKIM и DMARC для защиты доменов и улучшения доставки почты.
Valimail
valimail.com
Valimail обеспечивает защиту электронной почты, предотвращая фишинговые атаки с помощью управления аутентификацией и внедрения DMARC для организаций.
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr предлагает защищённую коммуникацию через интернет и электронную почту, защищая ваш онлайн-бренд и личность от мошенничества и угроз.
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF автоматически управляет записями SPF, упрощая их, чтобы избежать превышения лимита DNS-запросов и улучшить доставку электронной почты.
DmarcEye
dmarceye.com
DmarcEye — это инструмент для мониторинга DMARC, обеспечивающий безопасность электронной почты через автоматическую отчетность и анализ аутентификации сообщений.
dmarcian
dmarcian.com
Dmarcian – инструмент для управления безопасностью электронной почты, предлагающий аналитику и управление политиками DMARC, SPF и DKIM для защиты доменов.
Skysnag
skysnag.com
Skysnag помогает организациям предотвращать подделку электронной почты и фишинг, обеспечивая автоматизацию DMARC и мониторинг безопасности электронной почты.
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC – платформа для аутентификации электронной почты, защищающая домены от подделки и несанкционированного использования с помощью DMARC, SPF, DKIM и других протоколов.
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