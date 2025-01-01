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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение ДМАРК - Самые популярные приложения

Программное обеспечение DMARC, что означает аутентификацию, отчетность и соответствие сообщений на основе домена, предназначено для того, чтобы помочь предприятиям гарантировать, что электронные письма, отправленные из их доменов, проходят правильную аутентификацию в соответствии с двумя ключевыми стандартами безопасности: почта, идентифицированная доменными ключами (DKIM) и структура политики отправителей ( СПФ). Эти инструменты помогают в различных аспектах протокола DMARC, играя решающую роль в предотвращении мошеннических действий, таких как подмена электронной почты и фишинг, которые могут подвергнуть риску сотрудников или клиентов организации. ИТ-отделы используют программное обеспечение DMARC для настройки и управления учетными записями электронной почты во всей организации, включая домены всей компании, а также домены, специфичные для отделов или отдельных лиц. Определяя соответствие DMARC и обеспечивая аутентификацию DMARC, эти инструменты могут обнаруживать и блокировать подозрительные электронные письма, которые пытаются выдать себя за законные сообщения с одного или нескольких зарегистрированных веб-адресов организации. Программное обеспечение DMARC часто интегрируется с решениями безопасного шлюза электронной почты, а некоторые инструменты из категории Secure Email Gateway могут включать функции, поддерживающие соответствие DMARC. Другие программы обеспечения безопасности все чаще включают протоколы DMARC в качестве важнейшего элемента более широких стратегий кибербезопасности. Использование программного обеспечения DMARC должно дополняться другими инструментами управления, управления рисками и обеспечения соответствия, чтобы обеспечить соответствие вашей деловой практики соответствующим политикам. Поставщики услуг по обеспечению соответствия ИТ могут оценить текущие меры безопасности вашей компании на предмет соответствия таким стандартам, как протокол DMARC. Партнерство с поставщиками услуг по консультированию в области кибербезопасности может помочь вашему руководству и ИТ-командам понять важность применения DMARC наряду с другими мерами безопасности для защиты вашей организации и ее клиентов от киберугроз.