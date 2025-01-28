Программное обеспечение ДМАРК - Самые популярные приложения - Барбадос

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Программное обеспечение DMARC, что означает аутентификацию, отчетность и соответствие сообщений на основе домена, предназначено для того, чтобы помочь предприятиям гарантировать, что электронные письма, отправленные из их доменов, проходят правильную аутентификацию в соответствии с двумя ключевыми стандартами безопасности: почта, идентифицированная доменными ключами (DKIM) и структура политики отправителей ( СПФ). Эти инструменты помогают в различных аспектах протокола DMARC, играя решающую роль в предотвращении мошеннических действий, таких как подмена электронной почты и фишинг, которые могут подвергнуть риску сотрудников или клиентов организации. ИТ-отделы используют программное обеспечение DMARC для настройки и управления учетными записями электронной почты во всей организации, включая домены всей компании, а также домены, специфичные для отделов или отдельных лиц. Определяя соответствие DMARC и обеспечивая аутентификацию DMARC, эти инструменты могут обнаруживать и блокировать подозрительные электронные письма, которые пытаются выдать себя за законные сообщения с одного или нескольких зарегистрированных веб-адресов организации. Программное обеспечение DMARC часто интегрируется с решениями безопасного шлюза электронной почты, а некоторые инструменты из категории Secure Email Gateway могут включать функции, поддерживающие соответствие DMARC. Другие программы обеспечения безопасности все чаще включают протоколы DMARC в качестве важнейшего элемента более широких стратегий кибербезопасности. Использование программного обеспечения DMARC должно дополняться другими инструментами управления, управления рисками и обеспечения соответствия, чтобы обеспечить соответствие вашей деловой практики соответствующим политикам. Поставщики услуг по обеспечению соответствия ИТ могут оценить текущие меры безопасности вашей компании на предмет соответствия таким стандартам, как протокол DMARC. Партнерство с поставщиками услуг по консультированию в области кибербезопасности может помочь вашему руководству и ИТ-командам понять важность применения DMARC наряду с другими мерами безопасности для защиты вашей организации и ее клиентов от киберугроз.
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DMARC Digests
dmarcdigests.com
Устраните проблемы с аутентификацией SPF и DKIM, из-за которых ваша электронная почта не попадает в почтовый ящик, и посмотрите, кто отправляет сообщения с ваших доменов.
PowerDMARC
powerdmarc.com
PowerDMARC — это SaaS-платформа для аутентификации электронной почты, которая помогает организациям защитить свое доменное имя, бренд и электронную почту от подделки, выдачи себя за другое лицо, программ-вымогателей и других форм несанкционированного использования. PowerDMARC предоставляет полный набор размещенных протоколов безопасности электронной почты, таких как DMARC, SPF, DKIM, BIMI, MTA-STS и TLS-RPT, а также упрощенную отчетность, интегрированную с системой Threat Intelligence на основе искусственного интеллекта, которая помогает организациям получить видимость своих каналов электронной почты и бороться с кибератаками. PowerDMARC поддерживает более 1000 организаций, от компаний из списка Fortune 100 до правительств в 45 странах. Платформа PowerDMARC готова к MSP/MSSP, поддерживает мультиарендность и Whitelabel. PowerDMARC имеет более 500 торговых партнеров по всему миру и имеет сертификат SOC2 типа 2, сертифицирован по ISO 27001 и соответствует требованиям GDPR. Для получения дополнительной информации посетите www.powerdmarc.com.
DMARC Report
dmarcreport.com
Блокируйте вредоносное ПО и фишинговые атаки. Решение для создания отчетов DMARC для MSP, поставщиков услуг и предприятий, которым необходимо отслеживать и управлять большим количеством доменов для обеспечения соответствия DMARC.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC — это универсальное решение для всего, что касается DMARC, для защиты инфраструктуры домена и улучшения доставляемости электронной почты. Независимо от того, являетесь ли вы малым и средним бизнесом, предприятием, MSP или реселлером, у EasyDMARC есть решение для вас. Наша облачная платформа автоматизирует и упрощает задачи DMARC для каждого ИТ-отдела. Присоединяйтесь к более чем 45 тысячам компаний, которые безопасно развиваются вместе с нами.
Mimecast
mimecast.com
Расширенная безопасность электронной почты Mimecast на базе искусственного интеллекта блокирует наиболее опасные атаки по электронной почте: от фишинга и программ-вымогателей до социальной инженерии, мошенничества с платежами и выдачи себя за другое лицо. С расширенной защитой электронной почты Mimecast вы получаете: - Лучшая в отрасли защита: блокируйте угрозы, исходящие из электронной почты, с помощью лучшего в отрасли обнаружения на базе искусственного интеллекта, которому доверяют более 42 000 клиентов. - Гибкость развертывания: выберите вариант развертывания — безопасность электронной почты со шлюзом или без него. - Обнаружение мирового класса на основе искусственного интеллекта: используйте возможности искусственного интеллекта, машинного обучения и социальных графиков, чтобы повысить безопасность и расширить возможности сотрудников.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce — это отмеченная наградами платформа проверки и доставки электронной почты, помогающая более чем 350 000 клиентам повысить рентабельность инвестиций в электронную почту и размещение входящих сообщений. Его основные услуги по доставке включают в себя: Проверка электронной почты с точностью 99 %. Удалите устаревшие и рискованные адреса электронной почты, чтобы снизить показатели отказов электронной почты и сохранить положительную репутацию отправителя. Email Finder — находите новые действительные адреса электронной почты для бизнеса и расширяйте охват B2B. DMARC Monitor — защитите свою электронную почту и предотвратите фишинговое мошенничество с помощью неограниченного мониторинга электронной почты, предупреждений безопасности и автоматических отчетов. Инструменты доставки электронной почты — улучшите видимость входящих сообщений с помощью настраиваемых наборов инструментов. Включает тестирование сервера электронной почты, тестирование размещения в почтовом ящике, поиск электронной почты и мониторинг данных активности DMARC и оценку электронной почты. Найдите своих самых активных подписчиков электронной почты с помощью данных активности. Кроме того, служба оценки электронной почты предоставляет более подробную информацию о вашем списке адресов электронной почты, что поможет вам добиться успеха в электронной почте. ZeroBounce проверил более 25 миллиардов электронных писем и обслуживает компании всех размеров, от индивидуальных владельцев бизнеса до Amazon, Disney, Netflix и Sephora. Платформа обеспечивает безопасность военного уровня, сертифицирована GDPR, SOC 2 Type II, ISO-27001 и полностью соответствует требованиям HIPAA.
Valimail
valimail.com
Valimail — мировой лидер в области DMARC-как-услуги и изобретатель размещенного DMARC. Облачные продукты компании предотвращают атаки по выдаче себя за другое лицо и защищают бренды путем аутентификации личности отправителя. Благодаря запатентованной передовой технологии Valimail открывает возможности обеспечения соблюдения DMARC для предприятий любого рода и любого размера, повышая уровень успешности соблюдения требований с менее чем 25% до более чем 95%. Будучи единственной платформой, сертифицированной FedRAMP, и проверенным партнером DMARC для сред Microsoft 365 и Twilio SendGrid, Valimail также занимает лидирующие позиции во всех ключевых организациях по стандартизации аутентификации электронной почты, выступая за повышение доверия и безопасности в экосистеме электронной почты. Для получения дополнительной информации посетите www.valimail.com.
AutoSPF
autospf.com
Мы помогаем решить очень специфическую техническую проблему с электронной почтой: мы выравниваем записи SPF, которые превышают порог поиска в 10 раз. AutoSPF автоматически обновляет записи SPF для предприятий. Наше решение сокращает количество запросов DNS в записях SPF, что повышает скорость доставки электронных писем, обеспечивает согласование DMARC и помогает обеспечить соответствие требованиям.
Kevlarr
kevlarr.io
С помощью Kevlarr мы хотим использовать наш опыт и знания, чтобы сделать безопасное общение через Интернет/электронную почту доступным для всех. Мы защищаем ваш онлайн-бренд и онлайн-личность от фишинга, мошенничества со стороны генерального директора, выдачи себя за другое лицо и других онлайн-угроз. И мы делаем это, внедряя различные стандарты безопасности: DKIM, DMARC, SPF, BIMI, DANE. Наше основное внимание уделяется поддержке MSP во время их пути к DMARC.
Skysnag
skysnag.com
Защитите свою организацию от подделки электронной почты и увеличьте доставляемость электронной почты с помощью единственного автономного программного обеспечения для автоматизации контроля DMARC. Получите представление о невидимом состоянии отправителей электронной почты и обойдите все проблемы протокола аутентификации электронной почты. Также применимо для MSP и поставщиков услуг, которые хотят добиться соответствия DMARC в кратчайшие сроки.
dmarcian
dmarcian.com
Основанная в 2012 году основным автором спецификации DMARC, компания dmarcian стремится модернизировать электронную почту всего мира, сделав DMARC доступным для всех с помощью превосходных инструментов, образовательных ресурсов и квалифицированной поддержки. Наша платформа управления DMARC, используемая тысячами и рекомендованная службами поддержки по всему миру, предоставляет вам видимость и контроль над использованием ваших доменов электронной почты. Наша платформа предоставляет полезную информацию и оповещения для организаций любого размера для развертывания DMARC и поддерживающих его технологий SPF и DKIM, визуализации данных о доставке электронной почты и управления безопасной инфраструктурой доменных служб. Устраняйте уязвимости в системе безопасности электронной почты, улучшайте репутацию домена и бренда, а также удовлетворяйте растущие требования соответствия требованиям DMARC с помощью наших лучших в своем классе предложений. Наша платформа управления DMARC эффективно и информативно визуализирует данные DMARC, поэтому вы можете быстро выявить пробелы в аутентификации в ваших конфигурациях SPF и DKIM, а также несанкционированное использование ваших доменов. Помимо агрегирования данных DMARC, наша платформа предоставляет командам администраторов доменов необходимые функции для четкого и уверенного внедрения DMARC. Предоставляя полезную информацию, он основан на самом точном механизме классификации источников в отрасли и дает пользователям уверенность в истинном происхождении определенного почтового потока. dmarcian обрабатывает данные DMARC с момента создания спецификации в 2012 году.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
Абсолютно! Вот улучшенная версия статьи о копирайтинге для SimpleDMARC, предназначенной для маркетологов, маркетинговых агентств и предпринимателей: Мошенничество с электронной почтой и фишинговые атаки растут, и как маркетолог, маркетинговое агентство или предприниматель вы знаете, насколько важно защитить свой бизнес. от этих угроз. С SimpleDMARC вы можете сделать это и даже больше. SimpleDMARC — это мощная платформа, которая позволяет легко защитить ваш почтовый домен и предотвратить несанкционированное использование вашего адреса электронной почты. Благодаря таким функциям, как «Неограниченное количество пассивных доменов», «Сводные отчеты» (RUA) и «Пригласить команды — многопользовательский режим», вы можете оптимизировать свою стратегию электронной почты, повысить скорость доставки электронной почты и защитить свой бизнес от киберпреступников. Одним из ключевых преимуществ SimpleDMARC является возможность защитить неограниченное количество пассивных доменов. Это означает, что вы можете защитить все домены вашего бизнеса, не беспокоясь о дополнительных расходах или ограничениях. Если у вас есть несколько брендов, поддоменов или услуг, SimpleDMARC поможет вам. Кроме того, с помощью нашей интуитивно понятной панели управления вы можете управлять всеми своими доменами из одного места, экономя время и усилия. Еще одна мощная функция SimpleDMARC — доступ к агрегатным отчетам (RUA). Эти отчеты предоставляют ценную информацию о производительности вашей электронной почты, включая информацию о скорости доставки, статусе аутентификации и т. д. Используя эти данные, вы можете принимать обоснованные решения относительно своей стратегии электронной почты, оптимизировать показатели доставляемости электронной почты и гарантировать, что ваши электронные письма дойдут до вашей целевой аудитории. С помощью функции «Пригласить команды — многопользовательский режим» вы можете сотрудничать с членами вашей команды или клиентами над своей стратегией электронной почты. Эта функция позволяет вам легко добавлять новых пользователей, назначать разрешения и управлять доступом к вашей учетной записи SimpleDMARC. Независимо от того, работаете ли вы с маркетинговым агентством или у вас несколько членов команды, SimpleDMARC поможет вам. В SimpleDMARC мы понимаем необходимость защиты вашего бизнеса от мошенничества с электронной почтой и фишинговых атак. Вот почему мы разработали нашу платформу, чтобы она была удобной, эффективной и мощной. С SimpleDMARC вы можете защитить свой бизнес от киберугроз, оптимизировать стратегию электронной почты и оставаться впереди конкурентов.
DmarcEye
dmarceye.com
Мониторинг и отчетность DMARC. Наслаждайтесь полным, красивым и понятным представлением о безопасности электронной почты вашего домена — и все это бесплатно.
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