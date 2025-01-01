Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для разнообразного рекрутинга
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для разнообразного рекрутинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для подбора персонала по принципу разнообразия помогает компаниям автоматизировать поиск квалифицированных кандидатов на текущие и будущие вакансии. Эти инструменты помогают сотрудникам отдела кадров, менеджерам по найму и специалистам по подбору персонала смягчать неосознанные предвзятости на протяжении всего процесса найма и проведения собеседований. Используя искусственный интеллект, решения для подбора персонала по принципу разнообразия улучшают описания вакансий, определяют подходящих кандидатов и составляют полные профили кандидатов. Эти решения обычно предлагают функции анонимизации информации о кандидате, такой как имя, происхождение, пол и образование, чтобы предотвратить непреднамеренные предвзятости. Инклюзивные платформы найма также облегчают создание и распространение объективных описаний вакансий, управление и отслеживание кандидатов, а также организацию данных о кандидатах. Эти решения обычно интегрируются в отделы кадров и часто взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), досками объявлений и другим программным обеспечением для автоматизации рекрутинга.

Отправить новое приложение


HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

Vizzy — это платформа для рекрутинга, которая помогает компаниям привлекать молодых специалистов, создавая профиль кандидата и улучшая процесс найма.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.

Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Pymetrics - платформа для оценки мягких навыков, использующая ИИ для улучшения найма и управления талантами в организациях.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.

Gem

Gem

gem.com

Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

Fetcher - это инструмент AI для рекрутинга, который автоматизирует поиск кандидатов и улучшает опыт взаимодействия с ними.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.

Draup

Draup

draup.com

Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

Eightfold AI — это платформа для управления талантами, использующая ИИ для улучшения найма, удержания и развития сотрудников.

Triplebyte

Triplebyte

triplebyte.com

Triplebyte — это приложение для оценки технических навыков кандидатов на работу, основанное на стандартизированных тестах и данных из более чем 200,000 интервью.

Censia

Censia

censia.com

Censia — платформа для управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма, оценки навыков и инициатив по разнообразию.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.

Applied

Applied

beapplied.com

Приложение Applied предлагает платформу для рекрутинга, которая помогает находить лучших кандидатов и формировать эффективные команды, избегая системных предвзятостей.

Untapped

Untapped

untapped.io

Untapped — платформа для найма разнообразных команд, помогающая компаниям эффективно привлекать и нанимать таланты с разных backgrounds.

Textio

Textio

textio.com

Textio помогает компаниям улучшить процесс найма и удержания сотрудников, оптимизируя языковые описания вакансий для привлечения разнообразных кандидатов.

HiredScore

HiredScore

hiredscore.com

HiredScore — это инструмент на основе ИИ для оптимизации процессов подбора кадров и управления талантами, обеспечивающий беспристрастную оценку кандидатов.

Findem

Findem

findem.ai

Findem — это платформа для подбора и управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма и анализа данных кандидатов.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.

X0PA

X0PA

x0pa.com

X0PA AI помогает организациям находить и нанимать подходящих кандидатов, предсказывая вероятность их успешной работы и длительного пребывания в компании.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

Rolebot - это инструмент для автоматизации подбора кадров с использованием ИИ, оптимизирующий поиск и взаимодействие с кандидатами.

HootRecruit

HootRecruit

hootrecruit.com

HootRecruit – это платформа для оптимизации процесса найма, позволяющая управлять объявлениями, отслеживать кандидатов и планировать интервью.

Bryq

Bryq

bryq.com

Bryq — платформа для оценки кандидатов, которая помогает организациям эффективно нанимать и развивать сотрудников на основе данных и психологии.

Screenloop

Screenloop

screenloop.com

Screenloop — платформа для управления талантами, объединяющая системы отслеживания кандидатов с решениями на основе ИИ и автоматизацией для HR-специалистов.

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

Textmetrics - это инструмент для анализа и улучшения качества текста, который помогает пользователям оптимизировать содержание и повысить его читабельность.

Toggl Hire

Toggl Hire

toggl.com

Toggl Hire — платформа для оценки навыков кандидатов через практические тесты, помогающая оптимизировать процесс найма и выбирать подходящих сотрудников.

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch - платформа для автоматизации найма, соединяющая работодателей и кандидатов для упрощения процесса подбора в Gen Z.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.

Inclusively

Inclusively

inclusively.com

Инклюзивно - приложение для повышения инклюзивности на рабочем месте, улучшения доступа к ресурсам и поддержки сотрудников, создающее более благоприятную рабочую среду.

Cangrade

Cangrade

cangrade.com

Cangrade — платформа для подбора и управления талантами, предлагающая оценку кандидатов, видеоинтервью и обучение без предвзятости.

Vervoe

Vervoe

vervoe.com

Vervoe — приложение для оценки кандидатов, использующее тесты на навыки и алгоритмы ИИ для оптимизации процесса найма и определения лучших сотрудников.

Jopwell

Jopwell

jopwell.com

Jopwell - платформа, помогающая повысить представительство чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев в рабочей силе, поддерживая инклюзию и разнообразие.

Datapeople

Datapeople

datapeople.io

Приложение Datapeople улучшает процесс набора сотрудников, позволяя привлекать квалифицированных и разнообразных кандидатов, делая его более прозрачным и эффективным.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.