Программное обеспечение для разнообразного рекрутинга - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для подбора персонала по принципу разнообразия помогает компаниям автоматизировать поиск квалифицированных кандидатов на текущие и будущие вакансии. Эти инструменты помогают сотрудникам отдела кадров, менеджерам по найму и специалистам по подбору персонала смягчать неосознанные предвзятости на протяжении всего процесса найма и проведения собеседований. Используя искусственный интеллект, решения для подбора персонала по принципу разнообразия улучшают описания вакансий, определяют подходящих кандидатов и составляют полные профили кандидатов. Эти решения обычно предлагают функции анонимизации информации о кандидате, такой как имя, происхождение, пол и образование, чтобы предотвратить непреднамеренные предвзятости. Инклюзивные платформы найма также облегчают создание и распространение объективных описаний вакансий, управление и отслеживание кандидатов, а также организацию данных о кандидатах. Эти решения обычно интегрируются в отделы кадров и часто взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), досками объявлений и другим программным обеспечением для автоматизации рекрутинга.
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HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
Loxo
loxo.co
Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy — это платформа для рекрутинга, которая помогает компаниям привлекать молодых специалистов, создавая профиль кандидата и улучшая процесс найма.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics - платформа для оценки мягких навыков, использующая ИИ для улучшения найма и управления талантами в организациях.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.
Gem
gem.com
Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher - это инструмент AI для рекрутинга, который автоматизирует поиск кандидатов и улучшает опыт взаимодействия с ними.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI — это платформа для управления талантами, использующая ИИ для улучшения найма, удержания и развития сотрудников.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte — это приложение для оценки технических навыков кандидатов на работу, основанное на стандартизированных тестах и данных из более чем 200,000 интервью.
Censia
censia.com
Censia — платформа для управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма, оценки навыков и инициатив по разнообразию.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.
Applied
beapplied.com
Приложение Applied предлагает платформу для рекрутинга, которая помогает находить лучших кандидатов и формировать эффективные команды, избегая системных предвзятостей.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для найма разнообразных команд, помогающая компаниям эффективно привлекать и нанимать таланты с разных backgrounds.
Textio
textio.com
Textio помогает компаниям улучшить процесс найма и удержания сотрудников, оптимизируя языковые описания вакансий для привлечения разнообразных кандидатов.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore — это инструмент на основе ИИ для оптимизации процессов подбора кадров и управления талантами, обеспечивающий беспристрастную оценку кандидатов.
Findem
findem.ai
Findem — это платформа для подбора и управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма и анализа данных кандидатов.
WayUp
wayup.com
WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.
The Muse
themuse.com
The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI помогает организациям находить и нанимать подходящих кандидатов, предсказывая вероятность их успешной работы и длительного пребывания в компании.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot - это инструмент для автоматизации подбора кадров с использованием ИИ, оптимизирующий поиск и взаимодействие с кандидатами.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit – это платформа для оптимизации процесса найма, позволяющая управлять объявлениями, отслеживать кандидатов и планировать интервью.
Bryq
bryq.com
Bryq — платформа для оценки кандидатов, которая помогает организациям эффективно нанимать и развивать сотрудников на основе данных и психологии.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop — платформа для управления талантами, объединяющая системы отслеживания кандидатов с решениями на основе ИИ и автоматизацией для HR-специалистов.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics - это инструмент для анализа и улучшения качества текста, который помогает пользователям оптимизировать содержание и повысить его читабельность.
Toggl Hire
toggl.com
Toggl Hire — платформа для оценки навыков кандидатов через практические тесты, помогающая оптимизировать процесс найма и выбирать подходящих сотрудников.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - платформа для автоматизации найма, соединяющая работодателей и кандидатов для упрощения процесса подбора в Gen Z.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.
Inclusively
inclusively.com
Инклюзивно - приложение для повышения инклюзивности на рабочем месте, улучшения доступа к ресурсам и поддержки сотрудников, создающее более благоприятную рабочую среду.
Cangrade
cangrade.com
Cangrade — платформа для подбора и управления талантами, предлагающая оценку кандидатов, видеоинтервью и обучение без предвзятости.
Vervoe
vervoe.com
Vervoe — приложение для оценки кандидатов, использующее тесты на навыки и алгоритмы ИИ для оптимизации процесса найма и определения лучших сотрудников.
Jopwell
jopwell.com
Jopwell - платформа, помогающая повысить представительство чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев в рабочей силе, поддерживая инклюзию и разнообразие.
Datapeople
datapeople.io
Приложение Datapeople улучшает процесс набора сотрудников, позволяя привлекать квалифицированных и разнообразных кандидатов, делая его более прозрачным и эффективным.
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