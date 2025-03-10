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Программное обеспечение для подбора персонала по принципу разнообразия помогает компаниям автоматизировать поиск квалифицированных кандидатов на текущие и будущие вакансии. Эти инструменты помогают сотрудникам отдела кадров, менеджерам по найму и специалистам по подбору персонала смягчать неосознанные предвзятости на протяжении всего процесса найма и проведения собеседований. Используя искусственный интеллект, решения для подбора персонала по принципу разнообразия улучшают описания вакансий, определяют подходящих кандидатов и составляют полные профили кандидатов. Эти решения обычно предлагают функции анонимизации информации о кандидате, такой как имя, происхождение, пол и образование, чтобы предотвратить непреднамеренные предвзятости. Инклюзивные платформы найма также облегчают создание и распространение объективных описаний вакансий, управление и отслеживание кандидатов, а также организацию данных о кандидатах. Эти решения обычно интегрируются в отделы кадров и часто взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), досками объявлений и другим программным обеспечением для автоматизации рекрутинга.
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HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
Loxo
loxo.co
Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.
Vizzy
vizzy.com
Vizzy — это платформа для рекрутинга, которая помогает компаниям привлекать молодых специалистов, создавая профиль кандидата и улучшая процесс найма.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics - платформа для оценки мягких навыков, использующая ИИ для улучшения найма и управления талантами в организациях.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.
Gem
gem.com
Gem – платформа для рекрутинга с ИИ, помогающая быстро и эффективно нанимать сотрудников, интегрируемая с существующими ATS.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher - это инструмент AI для рекрутинга, который автоматизирует поиск кандидатов и улучшает опыт взаимодействия с ними.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI — это платформа для управления талантами, использующая ИИ для улучшения найма, удержания и развития сотрудников.
Censia
censia.com
Censia — платформа для управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма, оценки навыков и инициатив по разнообразию.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.
Triplebyte
triplebyte.com
Triplebyte — это приложение для оценки технических навыков кандидатов на работу, основанное на стандартизированных тестах и данных из более чем 200,000 интервью.
Applied
beapplied.com
Приложение Applied предлагает платформу для рекрутинга, которая помогает находить лучших кандидатов и формировать эффективные команды, избегая системных предвзятостей.
Untapped
untapped.io
Untapped — платформа для найма разнообразных команд, помогающая компаниям эффективно привлекать и нанимать таланты с разных backgrounds.
Textio
textio.com
Textio помогает компаниям улучшить процесс найма и удержания сотрудников, оптимизируя языковые описания вакансий для привлечения разнообразных кандидатов.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore — это инструмент на основе ИИ для оптимизации процессов подбора кадров и управления талантами, обеспечивающий беспристрастную оценку кандидатов.
Findem
findem.ai
Findem — это платформа для подбора и управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма и анализа данных кандидатов.
WayUp
wayup.com
WayUp — это приложение, помогающее найти вакансии и стажировки, а также предоставляет советы по карьере и соединяет с работодателями.
The Muse
themuse.com
The Muse помогает компаниям находить разнообразных специалистов, рассказывая историю бренда и предоставляя доступ к сообществу из 5 миллионов работников.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI помогает организациям находить и нанимать подходящих кандидатов, предсказывая вероятность их успешной работы и длительного пребывания в компании.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot - это инструмент для автоматизации подбора кадров с использованием ИИ, оптимизирующий поиск и взаимодействие с кандидатами.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit – это платформа для оптимизации процесса найма, позволяющая управлять объявлениями, отслеживать кандидатов и планировать интервью.
Bryq
bryq.com
Bryq — платформа для оценки кандидатов, которая помогает организациям эффективно нанимать и развивать сотрудников на основе данных и психологии.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop — платформа для управления талантами, объединяющая системы отслеживания кандидатов с решениями на основе ИИ и автоматизацией для HR-специалистов.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics - это инструмент для анализа и улучшения качества текста, который помогает пользователям оптимизировать содержание и повысить его читабельность.
Toggl Hire
toggl.com
Найм на основе навыков. Правильный талант. Лучшие команды. В Toggl Hire мы верим в навыки. Мы помогаем вам нанять подходящего человека для этой работы, помогая вам ответить на важные вопросы: «Является ли набор навыков этого человека лучшим для этой работы?
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - платформа для автоматизации найма, соединяющая работодателей и кандидатов для упрощения процесса подбора в Gen Z.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint - это приложение для упрощения процесса найма, создания отчетов и управления рабочими процессами в команде.
Inclusively
inclusively.com
Инклюзивность – это новая производительность В современном быстро меняющемся бизнес-ландшафте компания Inclusively возглавляет движение за новое определение того, что на самом деле означает успех на рабочем месте. Объединяя продуктивность, соблюдение требований и инклюзивность, мы подчеркиваем неоспоримую связь между разнообразными командами и беспрецедентными результатами. Наша миссия выходит за рамки простого содействия инклюзивности; мы гарантируем, что организации не только соблюдают требования, но и процветают в эту новую эпоху работы. Благодаря Inclusively каждая организация получает возможность воспользоваться непревзойденным мастерством разнообразной и яркой рабочей силы. Проблемы, которые мы решаем: Удержание и производительность. Ежегодные потери производительности, составляющие 150 миллиардов долларов, можно объяснить проблемами, связанными с психическим здоровьем и хроническими заболеваниями. Индивидуальный подход Inclusively продемонстрировал рост производительности на 72% и впечатляющий рост удержания сотрудников на 90%, когда эти проблемы были правильно решены. Разнообразие и соответствие требованиям: даже несмотря на то, что 30% рабочей силы соответствуют федеральному определению инвалидности, лишь небольшая часть, около 3-5%, чувствуют себя комфортно, раскрывая свою инвалидность. Наша миссия — направить организации к идеалу, в котором прозрачность и инклюзивность являются неотъемлемой частью. Как инклюзивность имеет значение: Подготовьтесь: начиная с основы подлинной инклюзивности, мы глубоко погружаемся в существующие процессы, сопоставляем важную информацию о сотрудниках и используем отраслевые показатели для выявления векторов роста, одновременно намечая четкий путь вперед. Найм: Наша обширная сеть партнеров предоставляет нам разнообразный потенциал кандидатов. Благодаря нашей современной системе искусственного интеллекта мы гарантируем, что кандидаты найдут роли, которые соответствуют их сильным сторонам и целям. Наша усовершенствованная интеграция обеспечивает оптимизированный процесс найма. Сохранение: с Inclusively рассмотрение запросов на размещение превращается из проблемы в возможность. Мы даем организациям возможность адаптировать свою среду, отражая потребности и стремления современной рабочей силы, особенно динамичного поколения Z. Поддержка. Помимо функций и инструментов, наша преданная команда по работе с клиентами отстаивает основные цели вашей организации. От формулирования стратегии до согласования ключевых показателей эффективности и содействия масштабируемым инклюзивным усилиям — мы ваши преданные партнеры. Наше инклюзивное сообщество еще больше расширяет этот путь, способствуя распространению общих знаний и взаимному росту. Вывод: инклюзивность — это не просто решение, это краеугольный камень смены парадигмы нашего представления о рабочих местах. Для брокеров по льготам, которые ищут эффективные предложения для своей клиентуры, Inclusively становится золотым стандартом. Мы не просто представляем себе, но и активно создаем будущее рабочее место: адаптивное, инклюзивное и процветающее. Станьте частью этого преобразующего путешествия вместе с нами.
Cangrade
cangrade.com
Создавайте и удерживайте высококлассную рабочую силу с помощью в 10 раз более точных HR-решений Cangrade. Благодаря беспристрастной информации о талантах, оценки кандидатов перед приемом на работу, видеоинтервью, проверка рекомендаций и электронное обучение Cangrade помогают вам принимать быстрые, успешные, обоснованные данными решения о талантах, чтобы вы могли сосредоточиться на общей картине и человеческой части. человеческих ресурсов. Революционируйте процессы найма и управления талантами в вашей команде с помощью беспристрастной, совместимой и безопасной платформы Cangrade для найма и управления талантами. Нам доверяют такие компании, как Wayfair, FDNY, Unum, Lamar Advertising и Applied Industrial Technologies. Посетите сайт www.cangrade.com или напишите нам по адресу [email protected], чтобы начать.
Vervoe
vervoe.com
Миссия Vervoe — при приеме на работу учитывать заслуги, а не опыт работы. Мы помогаем работодателям принимать решения о найме на основе того, насколько хорошо кандидаты на самом деле могут выполнять работу, а не на том, насколько хорошо они выглядят на бумаге. Vervoe заменяет традиционный процесс найма оценкой навыков и дает каждому кандидату возможность продемонстрировать свой талант, выполняя задачи, связанные с работой. Затем Vervoe использует модели машинного обучения для автоматического ранжирования кандидатов на основе их эффективности. Большие и маленькие компании по всему миру используют Vervoe для найма лучших специалистов. Наши клиенты не тратят время на составление резюме, проверку телефонов или использование произвольных данных. Вместо этого они видят, как люди выполняют работу еще до того, как они ее получат, с помощью иммерсивной оценки работы, которая имитирует среду, в которой будут наняты кандидаты. Vervoe — наиболее прогнозирующий способ оценки навыков кандидата.
Jopwell
jopwell.com
Карьерный рост для профессионалов из числа чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев. Миссия Джопвелла состоит в том, чтобы оказать существенное и измеримое влияние на увеличение представленности чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев в рабочей силе. Jopwell стремится создавать инклюзивные рабочие места, где наши участники могут проявить себя в работе. Мы делаем это, помогая компаниям в их усилиях по набору, маркетингу и удержанию цветных сообществ.
Datapeople
datapeople.io
К вам должны прийти правильные кандидаты. Входящий рекрутинг — наиболее справедливый и эффективный способ найма. Но без правильной информации вы не сможете привлечь или продвигать квалифицированных и разнообразных кандидатов. Datapeople преобразует ваш процесс подбора персонала, поэтому входящие потоки информации становятся для вас лучшим источником кандидатов и сотрудников, а не источником путаницы.
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