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Программное обеспечение для подбора персонала по принципу разнообразия помогает компаниям автоматизировать поиск квалифицированных кандидатов на текущие и будущие вакансии. Эти инструменты помогают сотрудникам отдела кадров, менеджерам по найму и специалистам по подбору персонала смягчать неосознанные предвзятости на протяжении всего процесса найма и проведения собеседований. Используя искусственный интеллект, решения для подбора персонала по принципу разнообразия улучшают описания вакансий, определяют подходящих кандидатов и составляют полные профили кандидатов. Эти решения обычно предлагают функции анонимизации информации о кандидате, такой как имя, происхождение, пол и образование, чтобы предотвратить непреднамеренные предвзятости. Инклюзивные платформы найма также облегчают создание и распространение объективных описаний вакансий, управление и отслеживание кандидатов, а также организацию данных о кандидатах. Эти решения обычно интегрируются в отделы кадров и часто взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), досками объявлений и другим программным обеспечением для автоматизации рекрутинга.
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Cangrade
cangrade.com
Создавайте и удерживайте высококлассную рабочую силу с помощью в 10 раз более точных HR-решений Cangrade. Благодаря беспристрастной информации о талантах, оценки кандидатов перед приемом на работу, видеоинтервью, проверка рекомендаций и электронное обучение Cangrade помогают вам принимать быстрые, успешные, обоснованные данными решения о талантах, чтобы вы могли сосредоточиться на общей картине и человеческой части. человеческих ресурсов. Революционируйте процессы найма и управления талантами в вашей команде с помощью беспристрастной, совместимой и безопасной платформы Cangrade для найма и управления талантами. Нам доверяют такие компании, как Wayfair, FDNY, Unum, Lamar Advertising и Applied Industrial Technologies. Посетите сайт www.cangrade.com или напишите нам по адресу [email protected], чтобы начать.
PowerToFly
powertofly.com
PowerToFly - платформа для поиска работы и взаимодействия с работодателями, сосредоточенная на удаленных и гибких вакансиях.
Draup
draup.com
Draup – платформа с ИИ для HR и продаж, предоставляющая данные для планирования рабочей силы, набора и развития талантов, а также продажи и целевой маркетинг.
Textmetrics
textmetrics.com
Платформа Textmetrics является гибкой, настраивается в соответствии с вашими потребностями и экономит ваше драгоценное время. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) начинают с анализа и измерения вашего словарного запаса. Затем наша расширенная среда письма рассчитывает улучшения и помогает вашим сотрудникам писать отличный контент. В результате ваш бизнес поднимается на новый уровень: вы постоянно соответствуете идентичности бренда вашей компании, общаетесь со своей аудиторией, достигаете целей разнообразия и инклюзивности, улучшаете доступность и увеличиваете конверсию. С Textmetrics вы будете повышать свой уровень всеми возможными способами.
Textio
textio.com
Textio помогает компаниям улучшить процесс найма и удержания сотрудников, оптимизируя языковые описания вакансий для привлечения разнообразных кандидатов.
WayUp
wayup.com
Лидер отрасли по поиску и принятию на работу квалифицированных и разнообразных кандидатов. Ищите возможности работы и стажировок, получайте советы по карьере и общайтесь напрямую с ведущими работодателями.
Jopwell
jopwell.com
Карьерный рост для профессионалов из числа чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев. Миссия Джопвелла состоит в том, чтобы оказать существенное и измеримое влияние на увеличение представленности чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев в рабочей силе. Jopwell стремится создавать инклюзивные рабочие места, где наши участники могут проявить себя в работе. Мы делаем это, помогая компаниям в их усилиях по набору, маркетингу и удержанию цветных сообществ.
Findem
findem.ai
Findem — это платформа для привлечения и управления талантами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для того, чтобы сделать процесс найма более эффективным и действенным. Этот инструмент предлагает ряд возможностей для поддержки поиска талантов, управления набором персонала и предоставления глубокой информации на основе аналитики талантов. Используя обширные данные и искусственный интеллект, Findem стремится оптимизировать процесс подбора персонала и помочь быстрее нанять нужных людей. Платформа включает в себя такие функции, как поиск талантов, рыночная аналитика, аналитика талантов, повторное обнаружение кандидатов, CRM для талантов и многое другое. Помимо набора персонала, Findem также предлагает решения для многоканального привлечения талантов, разнообразного набора персонала, анализа талантов и активного развития талантов. А благодаря использованию 3D-данных платформа предоставляет динамичные и комплексные данные о талантах, что позволяет организациям лучше планировать, быстрее принимать решения и увеличивать разнообразие. Платформа предоставляет организациям аналитическую информацию на основе данных, которая выходит за рамки анализа резюме и фокусируется на сложных атрибутах для более стратегического и целостного подхода к стратегии развития талантов.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop — это идеальная платформа для работы с талантами, которая удобно сочетает в себе ATS нового поколения с решениями на базе искусственного интеллекта и автоматизацией, включая самопланирование, ведение записей с использованием искусственного интеллекта, проверку анкетных данных, аналитику, качество найма и многое другое — все в одном месте. Он обслуживает специалистов по управлению персоналом, талантам и кадрам, а также команды по найму в стартапах, малом и крупном бизнесе.
Vervoe
vervoe.com
Миссия Vervoe — при приеме на работу учитывать заслуги, а не опыт работы. Мы помогаем работодателям принимать решения о найме на основе того, насколько хорошо кандидаты на самом деле могут выполнять работу, а не на том, насколько хорошо они выглядят на бумаге. Vervoe заменяет традиционный процесс найма оценкой навыков и дает каждому кандидату возможность продемонстрировать свой талант, выполняя задачи, связанные с работой. Затем Vervoe использует модели машинного обучения для автоматического ранжирования кандидатов на основе их эффективности. Большие и маленькие компании по всему миру используют Vervoe для найма лучших специалистов. Наши клиенты не тратят время на составление резюме, проверку телефонов или использование произвольных данных. Вместо этого они видят, как люди выполняют работу еще до того, как они ее получат, с помощью иммерсивной оценки работы, которая имитирует среду, в которой будут наняты кандидаты. Vervoe — наиболее прогнозирующий способ оценки навыков кандидата.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — платформа для подбора кандидатов, использующая ИИ для агрегации данных из открытых веб-профилей и автоматизации процесса найма.
Untapped
untapped.io
Untapped — это универсальная платформа для подбора персонала, которая помогает предприятиям эффективно нанимать разнообразные команды. Талант повсюду; возможности нет. Мы здесь, чтобы изменить это, причем быстро. Неиспользованный — это то место, где компании избавляются от догадок при найме различных команд. Именно здесь они преобразуют свой творческий потенциал, инновации и рост. И где они превращают цели в действия, чтобы добиться изменений, которых требует общество. Почему? Потому что разнообразие не может и не будет ждать. Будущее похоже на вас.
Vizzy
vizzy.com
Переосмысление резюме, чтобы увидеть поколение талантов, как никогда раньше. Среда найма молодых специалистов быстро развивается, и компании ищут инновационные методы для привлечения и понимания кадрового резерва поколения Z. Традиционные резюме часто не отражают истинную сущность кандидата, что приводит к несоответствию навыков и корпоративной культуры, что еще больше усугубляется объемом заявок и необходимостью в разнообразной рабочей силе. Предприятиям также становится все труднее выделиться среди соискателей, и именно здесь мы вступаем в игру. Представляем Vizzy Vizzy — это современная технологическая платформа для подбора талантов, которая революционизирует процесс найма молодых специалистов. В отличие от традиционных методов, Vizzy обеспечивает выдающиеся процессы подачи заявок и предоставляет динамичное профессиональное резюме, предлагая 360-градусное представление о потенциале кандидата, выходящее за рамки обычного резюме. Наша технология разработана с учетом перехода к более целостному найму и ожиданиям поколения Z в отношении увлекательных процессов подбора персонала, ориентированных на цифровые технологии. Как это работает Vizzy помогает компаниям внедрять процессы подачи заявок, соответствующие бренду, чтобы выделиться из толпы и привлечь более широкую, чем обычно, талантливую аудиторию. Vizzy предлагает кандидатам создать привлекательный профессиональный профиль, который продемонстрирует их мотивацию, личность, навыки и взгляды через интуитивно понятный и приятный интерфейс. Таким образом, работодатели получают более глубокую информацию, которая позволяет лучше принимать решения о найме и информировать более широкие части бизнеса. Vizzy’s превращает идеи кандидатов в идеи потребителей, которые приносят пользу тем, кто нанят и не нанят, информируя маркетинг, продукт и многое другое. Ключевые преимущества На стратегическом уровне Vizzy помогает компаниям выделиться из толпы на оживленном и конкурентном рынке, где привлечение лучших молодых специалистов имеет первостепенное значение. На функциональном уровне Vizzy позволяет компаниям использовать более широкий кадровый резерв, смягчать неосознанные предубеждения и повышать привлекательность своего бренда работодателя, предлагая современный, инклюзивный и удобный для кандидатов опыт подачи заявок. Наши клиенты отмечают улучшение качества кандидатов (часто нанимают больше, чем планировалось, что приводит к более высоким показателям удержания и рабочей силе, которая соответствует их корпоративным ценностям. Помимо этого, они получают известность как работодатель, использующий технологии, которые находят отклик у следующего поколения талантов). разговаривая с ними, поскольку они хотят оказаться на решающем этапе своей карьеры.
Bryq
bryq.com
Bryq — это платформа анализа талантов, которая помогает организациям быстро нанимать нужных людей и позволяет существующим талантам полностью реализовать свой потенциал. Используя новейшие разработки в области психологии ввода-вывода, Bryq предлагает платформу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет HR-специалистам и руководителям сокращать затраты на найм, повышать производительность сотрудников и эффективно управлять талантами. Bryq поддерживает внутреннюю мобильность, продвигает культуру обучения и развития, повышает мотивацию сотрудников, определяет области роста и прогнозирует лучших сотрудников — и все это с использованием данных, а не только интуиции. С Bryq вы также можете обеспечить соблюдение трудового законодательства и значительно снизить риск предвзятости при приеме на работу.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для оптимизации набора и управления талантами, использующая AI для поиска и привлечения квалифицированных кандидатов.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit (ранее IQRecruit) — лучший способ найти и привлечь нужных специалистов. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером, менеджером по найму или основателем, наша платформа позволяет легко находить квалифицированных кандидатов и связываться с ними для заполнения открытых вакансий.
Censia
censia.com
Censia — платформа для управления талантами, использующая ИИ для оптимизации процесса найма, оценки навыков и инициатив по разнообразию.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — это ваша платформа Plug & Play для внешнего набора персонала. Управляемый искусственным интеллектом, Rolebot позволяет вам и вашей команде технической поддержки масштабировать исходящие усилия по поиску и привлечению клиентов без ручного подъема или затрат времени, а также измерять ежедневную отдачу. Попрощайтесь с утомительным поиском по профилям. Достигайте той же и даже большей производительности менее чем за 10 минут в день. Среди клиентов Rolebot: Snowflake, Sandvik и USC.
Inclusively
inclusively.com
Инклюзивность – это новая производительность В современном быстро меняющемся бизнес-ландшафте компания Inclusively возглавляет движение за новое определение того, что на самом деле означает успех на рабочем месте. Объединяя продуктивность, соблюдение требований и инклюзивность, мы подчеркиваем неоспоримую связь между разнообразными командами и беспрецедентными результатами. Наша миссия выходит за рамки простого содействия инклюзивности; мы гарантируем, что организации не только соблюдают требования, но и процветают в эту новую эпоху работы. Благодаря Inclusively каждая организация получает возможность воспользоваться непревзойденным мастерством разнообразной и яркой рабочей силы. Проблемы, которые мы решаем: Удержание и производительность. Ежегодные потери производительности, составляющие 150 миллиардов долларов, можно объяснить проблемами, связанными с психическим здоровьем и хроническими заболеваниями. Индивидуальный подход Inclusively продемонстрировал рост производительности на 72% и впечатляющий рост удержания сотрудников на 90%, когда эти проблемы были правильно решены. Разнообразие и соответствие требованиям: даже несмотря на то, что 30% рабочей силы соответствуют федеральному определению инвалидности, лишь небольшая часть, около 3-5%, чувствуют себя комфортно, раскрывая свою инвалидность. Наша миссия — направить организации к идеалу, в котором прозрачность и инклюзивность являются неотъемлемой частью. Как инклюзивность имеет значение: Подготовьтесь: начиная с основы подлинной инклюзивности, мы глубоко погружаемся в существующие процессы, сопоставляем важную информацию о сотрудниках и используем отраслевые показатели для выявления векторов роста, одновременно намечая четкий путь вперед. Найм: Наша обширная сеть партнеров предоставляет нам разнообразный потенциал кандидатов. Благодаря нашей современной системе искусственного интеллекта мы гарантируем, что кандидаты найдут роли, которые соответствуют их сильным сторонам и целям. Наша усовершенствованная интеграция обеспечивает оптимизированный процесс найма. Сохранение: с Inclusively рассмотрение запросов на размещение превращается из проблемы в возможность. Мы даем организациям возможность адаптировать свою среду, отражая потребности и стремления современной рабочей силы, особенно динамичного поколения Z. Поддержка. Помимо функций и инструментов, наша преданная команда по работе с клиентами отстаивает основные цели вашей организации. От формулирования стратегии до согласования ключевых показателей эффективности и содействия масштабируемым инклюзивным усилиям — мы ваши преданные партнеры. Наше инклюзивное сообщество еще больше расширяет этот путь, способствуя распространению общих знаний и взаимному росту. Вывод: инклюзивность — это не просто решение, это краеугольный камень смены парадигмы нашего представления о рабочих местах. Для брокеров по льготам, которые ищут эффективные предложения для своей клиентуры, Inclusively становится золотым стандартом. Мы не просто представляем себе, но и активно создаем будущее рабочее место: адаптивное, инклюзивное и процветающее. Станьте частью этого преобразующего путешествия вместе с нами.
Toggl Hire
toggl.com
Найм на основе навыков. Правильный талант. Лучшие команды. В Toggl Hire мы верим в навыки. Мы помогаем вам нанять подходящего человека для этой работы, помогая вам ответить на важные вопросы: «Является ли набор навыков этого человека лучшим для этой работы?
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany — платформа управления талантами для организаций, оптимизирующая процессы набора, адаптации и управления эффективностью сотрудников на всех этапах их работы.
Eightfold AI
eightfold.ai
Eightfold AI — это платформа для управления талантами, использующая ИИ для улучшения найма, удержания и развития сотрудников.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher - это инструмент AI для рекрутинга, который автоматизирует поиск кандидатов и улучшает опыт взаимодействия с ними.
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem в качестве универсальной платформы для подбора персонала или улучшите существующую ATS с помощью интегрированных продуктов для CRM, поиска, планирования, аналитики, сайтов вакансий, мероприятий и многого другого. Более 1000 компаний – от стартапов до лидеров отрасли, таких как Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash и Zillow – доверяют Gem быстрый и простой подбор персонала.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - это программное обеспечение для найма, которое оптимизирует процесс рекрутинга и сотрудничество команд через эффективные инструменты управления кандидатами.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который предлагает решения для трансформации HR в процессах привлечения и управления талантами. Используя объяснимый искусственный интеллект, автоматизацию и глубокую интеграцию, HiredScore предоставляет упреждающие, побуждающие к действию рекомендации нужным заинтересованным сторонам в нужное время. Этот инструмент призван помочь организациям достичь своих целей по трансформации HR с прозрачностью, качеством и осведомленностью в режиме реального времени. С помощью HiredScore пользователи могут автоматически находить, оценивать и расставлять приоритеты среди талантов всех типов, включая потенциальных клиентов, соискателей и кандидатов на любую открытую должность. Инструмент также предлагает безопасную автоматизацию для оптимизации процессов подбора персонала, устранения узких мест и обеспечения эффективных, результативных и справедливых методов найма. HiredScore обеспечивает стратегическое использование всех вариантов рабочей силы для целей найма и удержания, позволяя пользователям согласовывать кадровые планы и выявлять лучшие таланты независимо от типа сотрудников. Этот инструмент способствует этичному и совместимому использованию ИИ, обеспечивая аудит предвзятости, объяснимость, настройки соответствия местным требованиям и ориентацию на конфиденциальность. Кроме того, HiredScore помогает организациям добиться прогресса в достижении целей многообразия и инклюзивности, плавно связывая цели DE&I с процессами рекрутеров и менеджеров. Этот инструмент облегчает использование данных за счет интеграции с большинством HR-систем, третьих сторон, платформ для совместной работы и уровней опыта. HiredScore обеспечивает неизменно объективную оценку каждого кандидата, соблюдая глобальные государственные стандарты недискриминации. Этот инструмент сводит к минимуму риск нарушения требований и соответствует передовым отраслевым стандартам. В целом, HiredScore стремится предоставить инновационные, безопасные и эффективные решения искусственного интеллекта для HR-команд по всему миру, поддерживая процессы подбора персонала на основе данных и инициативы по привлечению талантов.
Loxo
loxo.co
Loxo — платформа для управления подбором кадров, объединяющая ATS, CRM и инструменты для поиска кандидатов с поддержкой ИИ.
Pinpoint
pinpointhq.com
рабочие процессы, красивые отчеты и упрощенный процесс найма — не только для ваших кандидатов, но и для вашей собственной команды. Принимайте более эффективные решения о найме и быстрее с помощью Pinpoint.
Applied
beapplied.com
Постройте будущее найма с помощью этичной и эффективной платформы подбора персонала. Дайте отпор традиционному найму, который увековечивает системные предубеждения. Программное обеспечение для подбора персонала, которое прогнозирует лучших кандидатов и создает лучшие команды.
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме — ненадежный индикатор настоящих технических навыков. Используйте основанную на данных оценку Triplebyte, чтобы выявить квалифицированных кандидатов, прежде чем тратить время на технические проверки. Screen использует стандартизированные технические оценки Triplebyte, подкрепленные данными, для измерения фактических технических навыков кандидатов. Это может помочь сократить количество бесполезных интервью и найти скрытые сокровища в недостаточно представленных кругах. Мы построили оценку, используя данные более 200 000 интервью в более чем 1000 компаниях, и обучили ее с использованием передовых методов ML. Поскольку эта оценка стандартизирована и рассчитана на реальные результаты найма, она позволяет с высокой точностью предсказать, какие кандидаты преуспеют в вашем процессе. Тесты не вызывают стресса, адаптивны (как и GRE) и занимают всего 30 минут. Вот почему более 80% кандидатов сдают тест, что в 2–3 раза лучше, чем обычные задачи по программированию. Тестируемые получают подробную техническую обратную связь, которая поможет им улучшить свою работу. Triplebyte Screen полностью бесплатен и навсегда (никаких подвохов). Чем больше инженеров проходят наши оценки, тем лучше они становятся, поэтому мы бы хотели, чтобы все компании нас использовали!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для видеоинтервью, позволяющая проводить записи и живые собеседования с настройками под разные сценарии найма.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI помогает организациям выявлять, привлекать и нанимать наиболее подходящих кандидатов для работы и организации, а также использует прогнозную аналитику для прогнозирования вероятности того, что кандидат останется в организации и будет хорошо работать.
Datapeople
datapeople.io
К вам должны прийти правильные кандидаты. Входящий рекрутинг — наиболее справедливый и эффективный способ найма. Но без правильной информации вы не сможете привлечь или продвигать квалифицированных и разнообразных кандидатов. Datapeople преобразует ваш процесс подбора персонала, поэтому входящие потоки информации становятся для вас лучшим источником кандидатов и сотрудников, а не источником путаницы.
The Muse
themuse.com
Muse помогает компаниям нанимать разнообразные подходящие таланты, рассказывая историю своего бренда работодателя с помощью убедительного контента и кампаний по усилению бренда, что приводит к снижению затрат на найм, сокращению времени заполнения и повышению показателей удержания по сравнению с традиционными досками объявлений. Платформа поиска и привлечения талантов Muse предлагает комплексное решение для подбора персонала, которое сочетает в себе масштабируемые инструменты усиления бренда, аутентичный контент для рассказывания историй о бренде и целевой доступ к нашему курируемому и разнообразному сообществу, состоящему из 5 миллионов интеллектуальных работников.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch - платформа для автоматизации найма, соединяющая работодателей и кандидатов для упрощения процесса подбора в Gen Z.
Pymetrics
pymetrics.com
Pymetrics - платформа для оценки мягких навыков, использующая ИИ для улучшения найма и управления талантами в организациях.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найма, которая предлагает видеоинтервью, оценки и инструменты для автоматизации рекрутинга с использованием ИИ.
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