Программное обеспечение для разнообразного рекрутинга - Самые популярные приложения - Турция

Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долларов в посевном раунде в 2013 году, 7,5 миллиона долларов в раунде серии A в 2014 году, 13,6 миллиона долларов в раунде серии B в 2015 году, 35 миллионов долларов в раунде серии C в 2015 году и 50 миллионов долларов в раунде серии D. в 2018 году. Исследовательская фирма CB Insights в исследовании, проведенном по заказу The New York Times, включила Greenhouse в число пятидесяти стартапов, которые, по прогнозам, станут единорогами, компаний с оценкой не менее 1 миллиарда долларов.