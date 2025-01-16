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Программное обеспечение для разнообразного рекрутинга - Самые популярные приложения - Португалия
Программное обеспечение для подбора персонала по принципу разнообразия помогает компаниям автоматизировать поиск квалифицированных кандидатов на текущие и будущие вакансии. Эти инструменты помогают сотрудникам отдела кадров, менеджерам по найму и специалистам по подбору персонала смягчать неосознанные предвзятости на протяжении всего процесса найма и проведения собеседований. Используя искусственный интеллект, решения для подбора персонала по принципу разнообразия улучшают описания вакансий, определяют подходящих кандидатов и составляют полные профили кандидатов. Эти решения обычно предлагают функции анонимизации информации о кандидате, такой как имя, происхождение, пол и образование, чтобы предотвратить непреднамеренные предвзятости. Инклюзивные платформы найма также облегчают создание и распространение объективных описаний вакансий, управление и отслеживание кандидатов, а также организацию данных о кандидатах. Эти решения обычно интегрируются в отделы кадров и часто взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), досками объявлений и другим программным обеспечением для автоматизации рекрутинга.
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HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше программное обеспечение корпоративного уровня автоматизирует рабочие процессы, упрощая процесс найма персонала. Вместе мы можем улучшить способы поиска, привлечения и найма талантов. Узнайте больше: https://www.hirevue.com/
Cangrade
cangrade.com
Создавайте и удерживайте высококлассную рабочую силу с помощью в 10 раз более точных HR-решений Cangrade. Благодаря беспристрастной информации о талантах, оценки кандидатов перед приемом на работу, видеоинтервью, проверка рекомендаций и электронное обучение Cangrade помогают вам принимать быстрые, успешные, обоснованные данными решения о талантах, чтобы вы могли сосредоточиться на общей картине и человеческой части. человеческих ресурсов. Революционируйте процессы найма и управления талантами в вашей команде с помощью беспристрастной, совместимой и безопасной платформы Cangrade для найма и управления талантами. Нам доверяют такие компании, как Wayfair, FDNY, Unum, Lamar Advertising и Applied Industrial Technologies. Посетите сайт www.cangrade.com или напишите нам по адресу [email protected], чтобы начать.
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в режиме реального времени, руководители HR-отделов могут понимать тенденции отрасли, развивать кадровый резерв и разрабатывать стратегии переподготовки кадров. Draup также предоставляет информацию о новых вакансиях, горячих точках талантов и востребованных навыках, которые помогают планировать будущие потребности в рабочей силе. Для руководителей продаж Draup предлагает инструменты анализа продаж, которые выходят за рамки базовой информации о покупателях. Это позволяет осуществлять микротаргетинг потенциальных клиентов на основе интересов, технологических потребностей и отношений аутсорсинга. Drup предоставляет подробные отчеты по счетам, картирование заинтересованных сторон и помогает определить правильных лиц, принимающих решения для целевых стратегий продаж. Он также помогает отделам продаж исследовать новые возможности поставщиков услуг в различных отраслях. Draup создан экспертами в области искусственного интеллекта, машинного обучения (ML) и обработки естественного языка (NLP), сочетая анализ на основе искусственного интеллекта с человеческим курированием. Платформа предлагает гиперцелевую информацию, основанную на миллионах точек данных, предлагая действенные стратегии, подкрепленные актуальными и проверенными данными. Данные Draup проверяются опытными исследователями и аналитиками, чтобы обеспечить объективную информацию. Платформа отличается быстрой адаптацией, постоянной поддержкой и гибким развертыванием для удовлетворения меняющихся потребностей. Он предлагает обновление данных практически в реальном времени, гибкие модели доставки и предсказуемые комиссии. Draup обеспечивает многоканальный доступ к своей платформе, пользовательским отчетам и API-интерфейсам экспорта данных/REST для плавной интеграции в корпоративные решения. В целом, Draup стремится поддерживать отделы талантов и продаж в принятии решений на основе данных и ускорении роста доходов предприятий по всему миру.
Textmetrics
textmetrics.com
Платформа Textmetrics является гибкой, настраивается в соответствии с вашими потребностями и экономит ваше драгоценное время. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) начинают с анализа и измерения вашего словарного запаса. Затем наша расширенная среда письма рассчитывает улучшения и помогает вашим сотрудникам писать отличный контент. В результате ваш бизнес поднимается на новый уровень: вы постоянно соответствуете идентичности бренда вашей компании, общаетесь со своей аудиторией, достигаете целей разнообразия и инклюзивности, улучшаете доступность и увеличиваете конверсию. С Textmetrics вы будете повышать свой уровень всеми возможными способами.
Textio
textio.com
Textio помогает компаниям нанимать и удерживать разнообразные команды, устраняя предвзятость в самые критические моменты жизненного цикла сотрудников. Рекрутинг не имеет значения, если ваши лучшие сотрудники уйдут. Textio предоставляет вам инструменты для создания высокопроизводительных команд путем привлечения разнообразных талантов и поддержки их карьерного роста.
WayUp
wayup.com
Лидер отрасли по поиску и принятию на работу квалифицированных и разнообразных кандидатов. Ищите возможности работы и стажировок, получайте советы по карьере и общайтесь напрямую с ведущими работодателями.
Jopwell
jopwell.com
Карьерный рост для профессионалов из числа чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев. Миссия Джопвелла состоит в том, чтобы оказать существенное и измеримое влияние на увеличение представленности чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев в рабочей силе. Jopwell стремится создавать инклюзивные рабочие места, где наши участники могут проявить себя в работе. Мы делаем это, помогая компаниям в их усилиях по набору, маркетингу и удержанию цветных сообществ.
Findem
findem.ai
Findem — это платформа для привлечения и управления талантами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для того, чтобы сделать процесс найма более эффективным и действенным. Этот инструмент предлагает ряд возможностей для поддержки поиска талантов, управления набором персонала и предоставления глубокой информации на основе аналитики талантов. Используя обширные данные и искусственный интеллект, Findem стремится оптимизировать процесс подбора персонала и помочь быстрее нанять нужных людей. Платформа включает в себя такие функции, как поиск талантов, рыночная аналитика, аналитика талантов, повторное обнаружение кандидатов, CRM для талантов и многое другое. Помимо набора персонала, Findem также предлагает решения для многоканального привлечения талантов, разнообразного набора персонала, анализа талантов и активного развития талантов. А благодаря использованию 3D-данных платформа предоставляет динамичные и комплексные данные о талантах, что позволяет организациям лучше планировать, быстрее принимать решения и увеличивать разнообразие. Платформа предоставляет организациям аналитическую информацию на основе данных, которая выходит за рамки анализа резюме и фокусируется на сложных атрибутах для более стратегического и целостного подхода к стратегии развития талантов.
Screenloop
screenloop.com
Screenloop — это идеальная платформа для работы с талантами, которая удобно сочетает в себе ATS нового поколения с решениями на базе искусственного интеллекта и автоматизацией, включая самопланирование, ведение записей с использованием искусственного интеллекта, проверку анкетных данных, аналитику, качество найма и многое другое — все в одном месте. Он обслуживает специалистов по управлению персоналом, талантам и кадрам, а также команды по найму в стартапах, малом и крупном бизнесе.
Vervoe
vervoe.com
Миссия Vervoe — при приеме на работу учитывать заслуги, а не опыт работы. Мы помогаем работодателям принимать решения о найме на основе того, насколько хорошо кандидаты на самом деле могут выполнять работу, а не на том, насколько хорошо они выглядят на бумаге. Vervoe заменяет традиционный процесс найма оценкой навыков и дает каждому кандидату возможность продемонстрировать свой талант, выполняя задачи, связанные с работой. Затем Vervoe использует модели машинного обучения для автоматического ранжирования кандидатов на основе их эффективности. Большие и маленькие компании по всему миру используют Vervoe для найма лучших специалистов. Наши клиенты не тратят время на составление резюме, проверку телефонов или использование произвольных данных. Вместо этого они видят, как люди выполняют работу еще до того, как они ее получат, с помощью иммерсивной оценки работы, которая имитирует среду, в которой будут наняты кандидаты. Vervoe — наиболее прогнозирующий способ оценки навыков кандидата.
hireEZ
hireez.com
HireEZ — это отмеченная наградами комплексная платформа для внешнего рекрутинга, которая централизует все усилия по подбору персонала для найма больших и малых команд, чтобы упростить внешний рекрутинг. Испытайте быстрый и простой поиск ИИ в более чем 800 миллионах открытых веб-профилей и на более чем 45 платформах. Автоматизируйте и создавайте персонализированные кампании по подбору персонала с помощью шаблонов, последовательностей, отслеживания и календарного планирования. Обеспечьте качество найма с помощью нашего облака данных о талантах для централизации, обновления и повторного обнаружения ранее разрозненных данных с практически нулевым управлением и безопасным концентратором данных. Для получения дополнительной информации посетите сайт Hireez.com.
Untapped
untapped.io
Untapped — это универсальная платформа для подбора персонала, которая помогает предприятиям эффективно нанимать разнообразные команды. Талант повсюду; возможности нет. Мы здесь, чтобы изменить это, причем быстро. Неиспользованный — это то место, где компании избавляются от догадок при найме различных команд. Именно здесь они преобразуют свой творческий потенциал, инновации и рост. И где они превращают цели в действия, чтобы добиться изменений, которых требует общество. Почему? Потому что разнообразие не может и не будет ждать. Будущее похоже на вас.
Vizzy
vizzy.com
Переосмысление резюме, чтобы увидеть поколение талантов, как никогда раньше. Среда найма молодых специалистов быстро развивается, и компании ищут инновационные методы для привлечения и понимания кадрового резерва поколения Z. Традиционные резюме часто не отражают истинную сущность кандидата, что приводит к несоответствию навыков и корпоративной культуры, что еще больше усугубляется объемом заявок и необходимостью в разнообразной рабочей силе. Предприятиям также становится все труднее выделиться среди соискателей, и именно здесь мы вступаем в игру. Представляем Vizzy Vizzy — это современная технологическая платформа для подбора талантов, которая революционизирует процесс найма молодых специалистов. В отличие от традиционных методов, Vizzy обеспечивает выдающиеся процессы подачи заявок и предоставляет динамичное профессиональное резюме, предлагая 360-градусное представление о потенциале кандидата, выходящее за рамки обычного резюме. Наша технология разработана с учетом перехода к более целостному найму и ожиданиям поколения Z в отношении увлекательных процессов подбора персонала, ориентированных на цифровые технологии. Как это работает Vizzy помогает компаниям внедрять процессы подачи заявок, соответствующие бренду, чтобы выделиться из толпы и привлечь более широкую, чем обычно, талантливую аудиторию. Vizzy предлагает кандидатам создать привлекательный профессиональный профиль, который продемонстрирует их мотивацию, личность, навыки и взгляды через интуитивно понятный и приятный интерфейс. Таким образом, работодатели получают более глубокую информацию, которая позволяет лучше принимать решения о найме и информировать более широкие части бизнеса. Vizzy’s превращает идеи кандидатов в идеи потребителей, которые приносят пользу тем, кто нанят и не нанят, информируя маркетинг, продукт и многое другое. Ключевые преимущества На стратегическом уровне Vizzy помогает компаниям выделиться из толпы на оживленном и конкурентном рынке, где привлечение лучших молодых специалистов имеет первостепенное значение. На функциональном уровне Vizzy позволяет компаниям использовать более широкий кадровый резерв, смягчать неосознанные предубеждения и повышать привлекательность своего бренда работодателя, предлагая современный, инклюзивный и удобный для кандидатов опыт подачи заявок. Наши клиенты отмечают улучшение качества кандидатов (часто нанимают больше, чем планировалось, что приводит к более высоким показателям удержания и рабочей силе, которая соответствует их корпоративным ценностям. Помимо этого, они получают известность как работодатель, использующий технологии, которые находят отклик у следующего поколения талантов). разговаривая с ними, поскольку они хотят оказаться на решающем этапе своей карьеры.
Bryq
bryq.com
Bryq — это платформа анализа талантов, которая помогает организациям быстро нанимать нужных людей и позволяет существующим талантам полностью реализовать свой потенциал. Используя новейшие разработки в области психологии ввода-вывода, Bryq предлагает платформу на основе искусственного интеллекта, которая позволяет HR-специалистам и руководителям сокращать затраты на найм, повышать производительность сотрудников и эффективно управлять талантами. Bryq поддерживает внутреннюю мобильность, продвигает культуру обучения и развития, повышает мотивацию сотрудников, определяет области роста и прогнозирует лучших сотрудников — и все это с использованием данных, а не только интуиции. С Bryq вы также можете обеспечить соблюдение трудового законодательства и значительно снизить риск предвзятости при приеме на работу.
SeekOut
seekout.com
SeekOut помогает тысячам организаций нанимать, развивать и удерживать талантливых специалистов с помощью своей платформы оптимизации талантов, ориентированной на людей. В наш цифровой век организации переполнены данными, однако лишь немногие глубоко понимают своих сотрудников, поскольку данные о людях разрознены и разрознены. Ваши люди действительно создают перемены, и как только вы узнаете их увлечения, опыт и возможности, которые приведут их туда, куда они хотят, вы сможете лучше согласовать их навыки, способности и карьерный путь с потребностями бизнеса. SeekOut объединяет привлечение талантов, управление талантами и аналитику талантов, чтобы помочь вам вырастить людей, которые у вас есть, и найти тех, кто вам нужен. Шесть из 10 самых ценных компаний США доверяют SeekOut как единой платформе для управления и найма талантов. SeekOut недавно занял 26-е место из 500 в списке лучших стартап-работодателей Америки по версии Forbes, был назван «Стартапом года» GeekWire, занял второе место в категории B2B в списке «50 стартапов, за которыми стоит следить» по версии журнала The Information, и был включен в список 40 лучших интеллектуальных приложений Madrona. список. Компания SeekOut, основанная в 2017 году, привлекла финансирование в размере 189 миллионов долларов США, поддерживается Tiger Global Management, Madrona Venture Group, Mayfield и Founders Circle Capital и оценивается в 1,2 миллиарда долларов США. Для получения дополнительной информации посетите www.seekout.com.
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit (ранее IQRecruit) — лучший способ найти и привлечь нужных специалистов. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером, менеджером по найму или основателем, наша платформа позволяет легко находить квалифицированных кандидатов и связываться с ними для заполнения открытых вакансий.
Censia
censia.com
Censia добавляет аналитику талантов на основе искусственного интеллекта к вашим существующим рабочим процессам с талантами: от подбора персонала до управления человеческим капиталом, поиска руководителей и планирования рабочей силы. Наша бесшовная интеграция имеет три уровня: собственный, стандартный и базовый), и вы также можете использовать ее в качестве облачного решения или создать свое собственное через API. Команды, использующие Censia, тратят до 90 % меньше времени на ручные задачи (проверку, исследование и т. д.), находят более квалифицированных и разнообразных кандидатов, раскрывают возможности, которые уже есть в их командах, и раскрывают весь потенциал своих талантливых команд. Это связано с тем, что когда вы используете Censia, у вас есть доступ к лучшим данным о талантах. Каждый профиль содержит подробную информацию не только о должностях и навыках, но также о компаниях и отраслях. Найти оптимально квалифицированных специалистов, идеально подходящих для вашей команды, еще никогда не было так просто. Алгоритмы честного ИИ Censia обучаются с использованием нашего проверенного собственного набора данных, которые собираются, очищаются и сопоставляются из более чем 2000 источников. СКОРО: Поиск и исследование талантов в области генеративного ИИ.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — это ваша платформа Plug & Play для внешнего набора персонала. Управляемый искусственным интеллектом, Rolebot позволяет вам и вашей команде технической поддержки масштабировать исходящие усилия по поиску и привлечению клиентов без ручного подъема или затрат времени, а также измерять ежедневную отдачу. Попрощайтесь с утомительным поиском по профилям. Достигайте той же и даже большей производительности менее чем за 10 минут в день. Среди клиентов Rolebot: Snowflake, Sandvik и USC.
Inclusively
inclusively.com
Инклюзивность – это новая производительность В современном быстро меняющемся бизнес-ландшафте компания Inclusively возглавляет движение за новое определение того, что на самом деле означает успех на рабочем месте. Объединяя продуктивность, соблюдение требований и инклюзивность, мы подчеркиваем неоспоримую связь между разнообразными командами и беспрецедентными результатами. Наша миссия выходит за рамки простого содействия инклюзивности; мы гарантируем, что организации не только соблюдают требования, но и процветают в эту новую эпоху работы. Благодаря Inclusively каждая организация получает возможность воспользоваться непревзойденным мастерством разнообразной и яркой рабочей силы. Проблемы, которые мы решаем: Удержание и производительность. Ежегодные потери производительности, составляющие 150 миллиардов долларов, можно объяснить проблемами, связанными с психическим здоровьем и хроническими заболеваниями. Индивидуальный подход Inclusively продемонстрировал рост производительности на 72% и впечатляющий рост удержания сотрудников на 90%, когда эти проблемы были правильно решены. Разнообразие и соответствие требованиям: даже несмотря на то, что 30% рабочей силы соответствуют федеральному определению инвалидности, лишь небольшая часть, около 3-5%, чувствуют себя комфортно, раскрывая свою инвалидность. Наша миссия — направить организации к идеалу, в котором прозрачность и инклюзивность являются неотъемлемой частью. Как инклюзивность имеет значение: Подготовьтесь: начиная с основы подлинной инклюзивности, мы глубоко погружаемся в существующие процессы, сопоставляем важную информацию о сотрудниках и используем отраслевые показатели для выявления векторов роста, одновременно намечая четкий путь вперед. Найм: Наша обширная сеть партнеров предоставляет нам разнообразный потенциал кандидатов. Благодаря нашей современной системе искусственного интеллекта мы гарантируем, что кандидаты найдут роли, которые соответствуют их сильным сторонам и целям. Наша усовершенствованная интеграция обеспечивает оптимизированный процесс найма. Сохранение: с Inclusively рассмотрение запросов на размещение превращается из проблемы в возможность. Мы даем организациям возможность адаптировать свою среду, отражая потребности и стремления современной рабочей силы, особенно динамичного поколения Z. Поддержка. Помимо функций и инструментов, наша преданная команда по работе с клиентами отстаивает основные цели вашей организации. От формулирования стратегии до согласования ключевых показателей эффективности и содействия масштабируемым инклюзивным усилиям — мы ваши преданные партнеры. Наше инклюзивное сообщество еще больше расширяет этот путь, способствуя распространению общих знаний и взаимному росту. Вывод: инклюзивность — это не просто решение, это краеугольный камень смены парадигмы нашего представления о рабочих местах. Для брокеров по льготам, которые ищут эффективные предложения для своей клиентуры, Inclusively становится золотым стандартом. Мы не просто представляем себе, но и активно создаем будущее рабочее место: адаптивное, инклюзивное и процветающее. Станьте частью этого преобразующего путешествия вместе с нами.
Toggl Hire
toggl.com
Найм на основе навыков. Правильный талант. Лучшие команды. В Toggl Hire мы верим в навыки. Мы помогаем вам нанять подходящего человека для этой работы, помогая вам ответить на важные вопросы: «Является ли набор навыков этого человека лучшим для этой работы?
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие практики на основе данных, экспертный контент и специализированные программные инструменты для найма, повышения квалификации, признания и удержания сотрудников, объединяя людей и процессы для достижения успеха в бизнесе. Максимизация талантов достигается, когда у HR есть инструменты, необходимые для точного планирования, безупречного выполнения человеческих инициатив и сознательного построения культуры — эти важные столпы максимизации талантов являются ядром нашей платформы управления талантами.
Eightfold AI
eightfold.ai
Лидирующая на рынке платформа анализа талантов Eightfold AI помогает организациям удерживать лучших сотрудников, повышать квалификацию и переподготовку своих сотрудников, эффективно нанимать таланты и достигать целей многообразия. Запатентованная платформа искусственного интеллекта глубокого обучения Eightfold доступна в более чем 155 странах и на 24 языках, что позволяет передовым предприятиям превратить свой талант в конкурентное преимущество. Для получения дополнительной информации посетите www.eightfold.ai.
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher — это инструмент рекрутинга с искусственным интеллектом, предназначенный для поиска пассивных кандидатов, позволяющий рекрутерам больше сосредоточиться на опыте кандидатов, а не на процессе поиска. Это программное обеспечение помогает нанимать недостаточно представленные таланты и предлагает функцию персонализированного поиска по критериям разнообразия, которая помогает создать хорошо представленный конвейер. Fetcher использует передовые технологии для автоматического создания высококачественных профилей кандидатов, соответствующих требованиям пользователя к найму. Этот инструмент также продвигает бренд пользователя среди специалистов различных специальностей, таких как инженерия, финансы, продукты, операции, маркетинг, продажи, CS и другие. Fetcher обеспечивает надежную технологическую интеграцию с ATS, CRM, электронной почтой, календарем и Slack, стремясь повысить производительность команды. Инструмент также содержит проверенные личные адреса электронной почты, чтобы обеспечить достоверность контактной информации кандидата. Компании на всех стадиях роста могут найти Fetcher полезным благодаря его расширенным возможностям поиска поставщиков и быстрым темпам работы.
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem в качестве универсальной платформы для подбора персонала или улучшите существующую ATS с помощью интегрированных продуктов для CRM, поиска, планирования, аналитики, сайтов вакансий, мероприятий и многого другого. Более 1000 компаний – от стартапов до лидеров отрасли, таких как Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash и Zillow – доверяют Gem быстрый и простой подбор персонала.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долларов в посевном раунде в 2013 году, 7,5 миллиона долларов в раунде серии A в 2014 году, 13,6 миллиона долларов в раунде серии B в 2015 году, 35 миллионов долларов в раунде серии C в 2015 году и 50 миллионов долларов в раунде серии D. в 2018 году. Исследовательская фирма CB Insights в исследовании, проведенном по заказу The New York Times, включила Greenhouse в число пятидесяти стартапов, которые, по прогнозам, станут единорогами, компаний с оценкой не менее 1 миллиарда долларов.
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который предлагает решения для трансформации HR в процессах привлечения и управления талантами. Используя объяснимый искусственный интеллект, автоматизацию и глубокую интеграцию, HiredScore предоставляет упреждающие, побуждающие к действию рекомендации нужным заинтересованным сторонам в нужное время. Этот инструмент призван помочь организациям достичь своих целей по трансформации HR с прозрачностью, качеством и осведомленностью в режиме реального времени. С помощью HiredScore пользователи могут автоматически находить, оценивать и расставлять приоритеты среди талантов всех типов, включая потенциальных клиентов, соискателей и кандидатов на любую открытую должность. Инструмент также предлагает безопасную автоматизацию для оптимизации процессов подбора персонала, устранения узких мест и обеспечения эффективных, результативных и справедливых методов найма. HiredScore обеспечивает стратегическое использование всех вариантов рабочей силы для целей найма и удержания, позволяя пользователям согласовывать кадровые планы и выявлять лучшие таланты независимо от типа сотрудников. Этот инструмент способствует этичному и совместимому использованию ИИ, обеспечивая аудит предвзятости, объяснимость, настройки соответствия местным требованиям и ориентацию на конфиденциальность. Кроме того, HiredScore помогает организациям добиться прогресса в достижении целей многообразия и инклюзивности, плавно связывая цели DE&I с процессами рекрутеров и менеджеров. Этот инструмент облегчает использование данных за счет интеграции с большинством HR-систем, третьих сторон, платформ для совместной работы и уровней опыта. HiredScore обеспечивает неизменно объективную оценку каждого кандидата, соблюдая глобальные государственные стандарты недискриминации. Этот инструмент сводит к минимуму риск нарушения требований и соответствует передовым отраслевым стандартам. В целом, HiredScore стремится предоставить инновационные, безопасные и эффективные решения искусственного интеллекта для HR-команд по всему миру, поддерживая процессы подбора персонала на основе данных и инициативы по привлечению талантов.
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой программной платформы системы учета, которая заменила устаревшую ATS и привнесла в этот процесс гораздо больше возможностей. Потому что для одного найма не должно потребоваться 10+ инструментов. Платформа Talent Intelligence включает в себя: - Лучший в своем классе ATS - CRM для рекрутинга на основе искусственного интеллекта (ваша база данных по подбору персонала, которая содержит комбинацию ваших данных и автоматически обновляемых данных Loxo, чтобы гарантировать, что вы всегда получаете наиболее точного кандидата). информация) - Многоканальный инструмент взаимодействия с возможностями создания кампаний на базе искусственного интеллекта, поэтому вы никогда не пропустите последующие действия - Поисковая система людей и компаний, заполненная более чем 1,2 миллиарда человек и миллионов организаций - Подтвержденная контактная информация, например личные адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Мгновенный поиск, ранжирование и сопоставление с помощью искусственного интеллекта благодаря ИИ-помощнику Loxo, Copilot. Не говоря уже о том, что... Loxo также является единственным программным обеспечением для подбора персонала, в котором есть CRM для продаж, специально разработанная для рекрутеров, что означает, что вы можете вести развитие бизнеса. действия там же, где вы выполняете остальную часть рабочего процесса. Настоящая победа здесь? Каждый из этих лидирующих на рынке продуктов предназначен для бесперебойной совместной работы, что делает каждый этап вашей работы более эффективным и снижает вероятность ошибок. Более 13 200 команд по поиску руководителей, RPO, профессионального рекрутинга и подбора персонала по всему миру стали машинами по найму персонала благодаря Loxo. Но что именно это означает? - Снижение затрат на 74% на протяжении всего жизненного цикла талантов, включая затраты на поиск и найм. - Сокращение времени найма на 85 % благодаря автоматизации поиска и рабочих процессов. - 98% удовлетворенности клиентов.
Pinpoint
pinpointhq.com
рабочие процессы, красивые отчеты и упрощенный процесс найма — не только для ваших кандидатов, но и для вашей собственной команды. Принимайте более эффективные решения о найме и быстрее с помощью Pinpoint.
PowerToFly
powertofly.com
Найдите принадлежность на работе и за ее пределами. Подавайте заявки на открытые вакансии, общайтесь с менеджерами по найму, общайтесь с разными профессионалами, повышайте квалификацию и многое другое — и все это, не выходя из собственного дома (или где бы вы ни находились!)
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме — ненадежный индикатор настоящих технических навыков. Используйте основанную на данных оценку Triplebyte, чтобы выявить квалифицированных кандидатов, прежде чем тратить время на технические проверки. Screen использует стандартизированные технические оценки Triplebyte, подкрепленные данными, для измерения фактических технических навыков кандидатов. Это может помочь сократить количество бесполезных интервью и найти скрытые сокровища в недостаточно представленных кругах. Мы построили оценку, используя данные более 200 000 интервью в более чем 1000 компаниях, и обучили ее с использованием передовых методов ML. Поскольку эта оценка стандартизирована и рассчитана на реальные результаты найма, она позволяет с высокой точностью предсказать, какие кандидаты преуспеют в вашем процессе. Тесты не вызывают стресса, адаптивны (как и GRE) и занимают всего 30 минут. Вот почему более 80% кандидатов сдают тест, что в 2–3 раза лучше, чем обычные задачи по программированию. Тестируемые получают подробную техническую обратную связь, которая поможет им улучшить свою работу. Triplebyte Screen полностью бесплатен и навсегда (никаких подвохов). Чем больше инженеров проходят наши оценки, тем лучше они становятся, поэтому мы бы хотели, чтобы все компании нас использовали!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быстрее и с меньшими затратами находить кандидатов более высокого качества.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI помогает организациям выявлять, привлекать и нанимать наиболее подходящих кандидатов для работы и организации, а также использует прогнозную аналитику для прогнозирования вероятности того, что кандидат останется в организации и будет хорошо работать.
Datapeople
datapeople.io
К вам должны прийти правильные кандидаты. Входящий рекрутинг — наиболее справедливый и эффективный способ найма. Но без правильной информации вы не сможете привлечь или продвигать квалифицированных и разнообразных кандидатов. Datapeople преобразует ваш процесс подбора персонала, поэтому входящие потоки информации становятся для вас лучшим источником кандидатов и сотрудников, а не источником путаницы.
The Muse
themuse.com
Muse помогает компаниям нанимать разнообразные подходящие таланты, рассказывая историю своего бренда работодателя с помощью убедительного контента и кампаний по усилению бренда, что приводит к снижению затрат на найм, сокращению времени заполнения и повышению показателей удержания по сравнению с традиционными досками объявлений. Платформа поиска и привлечения талантов Muse предлагает комплексное решение для подбора персонала, которое сочетает в себе масштабируемые инструменты усиления бренда, аутентичный контент для рассказывания историй о бренде и целевой доступ к нашему курируемому и разнообразному сообществу, состоящему из 5 миллионов интеллектуальных работников.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch — это платформа автоматизации подбора персонала, которая меняет подход поколения Z к поиску работы. Заменяя доски объявлений поиском и автоматизацией, RippleMatch устраняет наиболее трудоемкие этапы процесса подбора персонала как для работодателей, так и для соискателей. Ведущие работодатели используют RippleMatch для создания разнообразных высокопроизводительных команд, а соискатели работы поколения Z по всей стране доверяют RippleMatch начать и развивать свою карьеру.
Pymetrics
pymetrics.com
pymetrics — это платформа мягких навыков, которая переосмысливает процесс найма и управления талантами: она использует основанную на данных поведенческую аналитику и проверенный искусственный интеллект для создания более эффективного, действенного и справедливого процесса найма на протяжении всего жизненного цикла таланта.
Applied
beapplied.com
Постройте будущее найма с помощью этичной и эффективной платформы подбора персонала. Дайте отпор традиционному найму, который увековечивает системные предубеждения. Программное обеспечение для подбора персонала, которое прогнозирует лучших кандидатов и создает лучшие команды.