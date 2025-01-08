Программное обеспечение для разнообразного рекрутинга - Самые популярные приложения - Французская Полинезия

Loxo

loxo.co

Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой программной платформы системы учета, которая заменила устаревшую ATS и привнесла в этот процесс гораздо больше возможностей. Потому что для одного найма не должно потребоваться 10+ инструментов. Платформа Talent Intelligence включает в себя: - Лучший в своем классе ATS - CRM для рекрутинга на основе искусственного интеллекта (ваша база данных по подбору персонала, которая содержит комбинацию ваших данных и автоматически обновляемых данных Loxo, чтобы гарантировать, что вы всегда получаете наиболее точного кандидата). информация) - Многоканальный инструмент взаимодействия с возможностями создания кампаний на базе искусственного интеллекта, поэтому вы никогда не пропустите последующие действия - Поисковая система людей и компаний, заполненная более чем 1,2 миллиарда человек и миллионов организаций - Подтвержденная контактная информация, например личные адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Мгновенный поиск, ранжирование и сопоставление с помощью искусственного интеллекта благодаря ИИ-помощнику Loxo, Copilot. Не говоря уже о том, что... Loxo также является единственным программным обеспечением для подбора персонала, в котором есть CRM для продаж, специально разработанная для рекрутеров, что означает, что вы можете вести развитие бизнеса. действия там же, где вы выполняете остальную часть рабочего процесса. Настоящая победа здесь? Каждый из этих лидирующих на рынке продуктов предназначен для бесперебойной совместной работы, что делает каждый этап вашей работы более эффективным и снижает вероятность ошибок. Более 13 200 команд по поиску руководителей, RPO, профессионального рекрутинга и подбора персонала по всему миру стали машинами по найму персонала благодаря Loxo. Но что именно это означает? - Снижение затрат на 74% на протяжении всего жизненного цикла талантов, включая затраты на поиск и найм. - Сокращение времени найма на 85 % благодаря автоматизации поиска и рабочих процессов. - 98% удовлетворенности клиентов.