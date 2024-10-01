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Программное обеспечение для разнообразного рекрутинга - Самые популярные приложения - Эритрея
Программное обеспечение для подбора персонала по принципу разнообразия помогает компаниям автоматизировать поиск квалифицированных кандидатов на текущие и будущие вакансии. Эти инструменты помогают сотрудникам отдела кадров, менеджерам по найму и специалистам по подбору персонала смягчать неосознанные предвзятости на протяжении всего процесса найма и проведения собеседований. Используя искусственный интеллект, решения для подбора персонала по принципу разнообразия улучшают описания вакансий, определяют подходящих кандидатов и составляют полные профили кандидатов. Эти решения обычно предлагают функции анонимизации информации о кандидате, такой как имя, происхождение, пол и образование, чтобы предотвратить непреднамеренные предвзятости. Инклюзивные платформы найма также облегчают создание и распространение объективных описаний вакансий, управление и отслеживание кандидатов, а также организацию данных о кандидатах. Эти решения обычно интегрируются в отделы кадров и часто взаимодействуют с системами отслеживания кандидатов (ATS), досками объявлений и другим программным обеспечением для автоматизации рекрутинга.
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HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко известная как Greenhouse) — американская технологическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая предоставляет программное обеспечение для подбора персонала в качестве услуги. Ее основали в 2012 году Дэниел Чейт и Джон Стросс. Компания привлекла 2,7 миллиона долл...
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...
ClearCompany
clearcompany.com
Помогаем почти 3000 организациям нанимать, расширять, признавать и удерживать сотрудников. С 2004 года комплексная платформа управления талантами ClearCompany позволила тысячам компаний максимизировать талант, расширяя возможности людей на каждом этапе пути сотрудника. ClearCompany объединяет лучшие...
Vizzy
vizzy.com
Переосмысление резюме, чтобы увидеть поколение талантов, как никогда раньше. Среда найма молодых специалистов быстро развивается, и компании ищут инновационные методы для привлечения и понимания кадрового резерва поколения Z. Традиционные резюме часто не отражают истинную сущность кандидата, что при...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher — это инструмент рекрутинга с искусственным интеллектом, предназначенный для поиска пассивных кандидатов, позволяющий рекрутерам больше сосредоточиться на опыте кандидатов, а не на процессе поиска. Это программное обеспечение помогает нанимать недостаточно представленные таланты и предлагае...
Pymetrics
pymetrics.com
pymetrics — это платформа мягких навыков, которая переосмысливает процесс найма и управления талантами: она использует основанную на данных поведенческую аналитику и проверенный искусственный интеллект для создания более эффективного, действенного и справедливого процесса найма на протяжении всего ж...
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме — ненадежный индикатор настоящих технических навыков. Используйте основанную на данных оценку Triplebyte, чтобы выявить квалифицированных кандидатов, прежде чем тратить время на технические проверки. Screen использует стандартизированные технические оценки Triplebyte, подкрепленные данными, д...
Eightfold AI
eightfold.ai
Лидирующая на рынке платформа анализа талантов Eightfold AI помогает организациям удерживать лучших сотрудников, повышать квалификацию и переподготовку своих сотрудников, эффективно нанимать таланты и достигать целей многообразия. Запатентованная платформа искусственного интеллекта глубокого обучени...
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в реж...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch — это платформа автоматизации подбора персонала, которая меняет подход поколения Z к поиску работы. Заменяя доски объявлений поиском и автоматизацией, RippleMatch устраняет наиболее трудоемкие этапы процесса подбора персонала как для работодателей, так и для соискателей. Ведущие работода...
Pinpoint
pinpointhq.com
рабочие процессы, красивые отчеты и упрощенный процесс найма — не только для ваших кандидатов, но и для вашей собственной команды. Принимайте более эффективные решения о найме и быстрее с помощью Pinpoint.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI помогает организациям выявлять, привлекать и нанимать наиболее подходящих кандидатов для работы и организации, а также использует прогнозную аналитику для прогнозирования вероятности того, что кандидат останется в организации и будет хорошо работать.
Applied
beapplied.com
Постройте будущее найма с помощью этичной и эффективной платформы подбора персонала. Дайте отпор традиционному найму, который увековечивает системные предубеждения. Программное обеспечение для подбора персонала, которое прогнозирует лучших кандидатов и создает лучшие команды.
The Muse
themuse.com
Muse помогает компаниям нанимать разнообразные подходящие таланты, рассказывая историю своего бренда работодателя с помощью убедительного контента и кампаний по усилению бренда, что приводит к снижению затрат на найм, сокращению времени заполнения и повышению показателей удержания по сравнению с тра...
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который предлагает решения для трансформации HR в процессах привлечения и управления талантами. Используя объяснимый искусственный интеллект, автоматизацию и глубокую интеграцию, HiredScore предоставляет упреждающие, побуждающие к действ...
Censia
censia.com
Censia добавляет аналитику талантов на основе искусственного интеллекта к вашим существующим рабочим процессам с талантами: от подбора персонала до управления человеческим капиталом, поиска руководителей и планирования рабочей силы. Наша бесшовная интеграция имеет три уровня: собственный, стандартны...
SeekOut
seekout.com
SeekOut помогает тысячам организаций нанимать, развивать и удерживать талантливых специалистов с помощью своей платформы оптимизации талантов, ориентированной на людей. В наш цифровой век организации переполнены данными, однако лишь немногие глубоко понимают своих сотрудников, поскольку данные о люд...
Bryq
bryq.com
Bryq — это платформа анализа талантов, которая помогает организациям быстро нанимать нужных людей и позволяет существующим талантам полностью реализовать свой потенциал. Используя новейшие разработки в области психологии ввода-вывода, Bryq предлагает платформу на основе искусственного интеллекта, ко...
Untapped
untapped.io
Untapped — это универсальная платформа для подбора персонала, которая помогает предприятиям эффективно нанимать разнообразные команды. Талант повсюду; возможности нет. Мы здесь, чтобы изменить это, причем быстро. Неиспользованный — это то место, где компании избавляются от догадок при найме различны...
Screenloop
screenloop.com
Screenloop — это идеальная платформа для работы с талантами, которая удобно сочетает в себе ATS нового поколения с решениями на базе искусственного интеллекта и автоматизацией, включая самопланирование, ведение записей с использованием искусственного интеллекта, проверку анкетных данных, аналитику, ...
WayUp
wayup.com
Лидер отрасли по поиску и принятию на работу квалифицированных и разнообразных кандидатов. Ищите возможности работы и стажировок, получайте советы по карьере и общайтесь напрямую с ведущими работодателями.
Textio
textio.com
Textio помогает компаниям нанимать и удерживать разнообразные команды, устраняя предвзятость в самые критические моменты жизненного цикла сотрудников. Рекрутинг не имеет значения, если ваши лучшие сотрудники уйдут. Textio предоставляет вам инструменты для создания высокопроизводительных команд путем...
PowerToFly
powertofly.com
Найдите принадлежность на работе и за ее пределами. Подавайте заявки на открытые вакансии, общайтесь с менеджерами по найму, общайтесь с разными профессионалами, повышайте квалификацию и многое другое — и все это, не выходя из собственного дома (или где бы вы ни находились!)
hireEZ
hireez.com
HireEZ — это отмеченная наградами комплексная платформа для внешнего рекрутинга, которая централизует все усилия по подбору персонала для найма больших и малых команд, чтобы упростить внешний рекрутинг. Испытайте быстрый и простой поиск ИИ в более чем 800 миллионах открытых веб-профилей и на более ч...
Toggl Hire
toggl.com
Найм на основе навыков. Правильный талант. Лучшие команды. В Toggl Hire мы верим в навыки. Мы помогаем вам нанять подходящего человека для этой работы, помогая вам ответить на важные вопросы: «Является ли набор навыков этого человека лучшим для этой работы?
Inclusively
inclusively.com
Инклюзивность – это новая производительность В современном быстро меняющемся бизнес-ландшафте компания Inclusively возглавляет движение за новое определение того, что на самом деле означает успех на рабочем месте. Объединяя продуктивность, соблюдение требований и инклюзивность, мы подчеркиваем неосп...
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — это ваша платформа Plug & Play для внешнего набора персонала. Управляемый искусственным интеллектом, Rolebot позволяет вам и вашей команде технической поддержки масштабировать исходящие усилия по поиску и привлечению клиентов без ручного подъема или затрат времени, а также измерять ежеднев...
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit (ранее IQRecruit) — лучший способ найти и привлечь нужных специалистов. Независимо от того, являетесь ли вы рекрутером, менеджером по найму или основателем, наша платформа позволяет легко находить квалифицированных кандидатов и связываться с ними для заполнения открытых вакансий.
Cangrade
cangrade.com
Создавайте и удерживайте высококлассную рабочую силу с помощью в 10 раз более точных HR-решений Cangrade. Благодаря беспристрастной информации о талантах, оценки кандидатов перед приемом на работу, видеоинтервью, проверка рекомендаций и электронное обучение Cangrade помогают вам принимать быстрые, у...
Vervoe
vervoe.com
Миссия Vervoe — при приеме на работу учитывать заслуги, а не опыт работы. Мы помогаем работодателям принимать решения о найме на основе того, насколько хорошо кандидаты на самом деле могут выполнять работу, а не на том, насколько хорошо они выглядят на бумаге. Vervoe заменяет традиционный процесс на...
Findem
findem.ai
Findem — это платформа для привлечения и управления талантами на базе искусственного интеллекта, предназначенная для того, чтобы сделать процесс найма более эффективным и действенным. Этот инструмент предлагает ряд возможностей для поддержки поиска талантов, управления набором персонала и предоставл...
Jopwell
jopwell.com
Карьерный рост для профессионалов из числа чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев. Миссия Джопвелла состоит в том, чтобы оказать существенное и измеримое влияние на увеличение представленности чернокожих, латиноамериканцев и коренных американцев в рабочей силе. Jopwell стремится созда...
Textmetrics
textmetrics.com
Платформа Textmetrics является гибкой, настраивается в соответствии с вашими потребностями и экономит ваше драгоценное время. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) начинают с анализа и измерения вашего словарного запаса. Затем наша расширенная среда письма рассчитывает улучшения и помогает вашим ...
Datapeople
datapeople.io
К вам должны прийти правильные кандидаты. Входящий рекрутинг — наиболее справедливый и эффективный способ найма. Но без правильной информации вы не сможете привлечь или продвигать квалифицированных и разнообразных кандидатов. Datapeople преобразует ваш процесс подбора персонала, поэтому входящие по...