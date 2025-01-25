Программное обеспечение для разнообразного рекрутинга - Самые популярные приложения - Андорра

Inclusively

inclusively.com

Инклюзивность – это новая производительность В современном быстро меняющемся бизнес-ландшафте компания Inclusively возглавляет движение за новое определение того, что на самом деле означает успех на рабочем месте. Объединяя продуктивность, соблюдение требований и инклюзивность, мы подчеркиваем неоспоримую связь между разнообразными командами и беспрецедентными результатами. Наша миссия выходит за рамки простого содействия инклюзивности; мы гарантируем, что организации не только соблюдают требования, но и процветают в эту новую эпоху работы. Благодаря Inclusively каждая организация получает возможность воспользоваться непревзойденным мастерством разнообразной и яркой рабочей силы. Проблемы, которые мы решаем: Удержание и производительность. Ежегодные потери производительности, составляющие 150 миллиардов долларов, можно объяснить проблемами, связанными с психическим здоровьем и хроническими заболеваниями. Индивидуальный подход Inclusively продемонстрировал рост производительности на 72% и впечатляющий рост удержания сотрудников на 90%, когда эти проблемы были правильно решены. Разнообразие и соответствие требованиям: даже несмотря на то, что 30% рабочей силы соответствуют федеральному определению инвалидности, лишь небольшая часть, около 3-5%, чувствуют себя комфортно, раскрывая свою инвалидность. Наша миссия — направить организации к идеалу, в котором прозрачность и инклюзивность являются неотъемлемой частью. Как инклюзивность имеет значение: Подготовьтесь: начиная с основы подлинной инклюзивности, мы глубоко погружаемся в существующие процессы, сопоставляем важную информацию о сотрудниках и используем отраслевые показатели для выявления векторов роста, одновременно намечая четкий путь вперед. Найм: Наша обширная сеть партнеров предоставляет нам разнообразный потенциал кандидатов. Благодаря нашей современной системе искусственного интеллекта мы гарантируем, что кандидаты найдут роли, которые соответствуют их сильным сторонам и целям. Наша усовершенствованная интеграция обеспечивает оптимизированный процесс найма. Сохранение: с Inclusively рассмотрение запросов на размещение превращается из проблемы в возможность. Мы даем организациям возможность адаптировать свою среду, отражая потребности и стремления современной рабочей силы, особенно динамичного поколения Z. Поддержка. Помимо функций и инструментов, наша преданная команда по работе с клиентами отстаивает основные цели вашей организации. От формулирования стратегии до согласования ключевых показателей эффективности и содействия масштабируемым инклюзивным усилиям — мы ваши преданные партнеры. Наше инклюзивное сообщество еще больше расширяет этот путь, способствуя распространению общих знаний и взаимному росту. Вывод: инклюзивность — это не просто решение, это краеугольный камень смены парадигмы нашего представления о рабочих местах. Для брокеров по льготам, которые ищут эффективные предложения для своей клиентуры, Inclusively становится золотым стандартом. Мы не просто представляем себе, но и активно создаем будущее рабочее место: адаптивное, инклюзивное и процветающее. Станьте частью этого преобразующего путешествия вместе с нами.