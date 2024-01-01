Консалтинговые фирмы по вопросам разнообразия и инклюзивности - Самые популярные приложения
Консультанты по вопросам разнообразия и инклюзивности играют решающую роль в оказании помощи компаниям в создании разнообразной и инклюзивной среды. Они сотрудничают с предприятиями, руководителями и специалистами по персоналу, чтобы развивать инклюзивную культуру внутри организаций. Тщательно исследуя организацию и отрасль клиента, консультанты определяют области, требующие улучшения, и разрабатывают действенные стратегии изменений. Их опыт распространяется на помощь компаниям и HR-отделам в смягчении неосознанных предубеждений в процессах найма и собеседований, тем самым улучшая поиск квалифицированных и разнообразных кандидатов на нынешние и будущие вакансии. Услуги, предоставляемые этими консультантами, могут включать в себя, среди прочего, подбор и расстановку кандидатов, развитие лидерских качеств, тактику найма разнообразия, обучение осознанию бессознательных предубеждений и консультации по стратегии для инициатив разнообразия и инклюзивности.
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Mathison — это платформа DEI Intelligence, которая помогает лидерам создавать более справедливые и инклюзивные рабочие места. Мы предоставим вам качественные и количественные данные о рабочей силе и умные рекомендации, которые ускорят равенство возможностей на всех уровнях организации. Наше сочетани...
Kanarys
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