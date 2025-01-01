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Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы
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Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы позволяет пользователям создавать визуальные эффекты различных размеров специально для цифровых рекламных кампаний. Отделы маркетинга и рекламы могут использовать это программное обеспечение для создания графических объявлений, рекламирующих их продукты или призывающих к действию, и все это без необходимости использования дизайнера. С помощью программного обеспечения для создания медийной рекламы пользователи могут создавать статические, анимированные или интерактивные баннеры. Они могут загружать свои собственные изображения или использовать библиотеку готовых шаблонов, которые обычно предлагаются этими инструментами. После создания объявления пользователи могут гарантировать, что оно достигнет нужной аудитории, используя параметры таргетинга, ключевые слова и функции ремаркетинга, предоставляемые программным обеспечением. Для эффективного использования этих инструментов не требуется никаких предварительных технических знаний, поскольку они обычно включают возможности редактирования перетаскиванием. Также доступны дополнительные функции редактирования, такие как добавление различных фонов и изображений. Программное обеспечение обычно позволяет сохранять изображения в различных форматах файлов. Более того, с помощью этих решений можно отслеживать эффективность рекламы, и пользователи могут вносить изменения в режиме реального времени, чтобы гарантировать соответствие своих объявлений их конкретным целям.

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Canva

Canva

canva.com

Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.

Fotor

Fotor

fotor.com

Fotor — это онлайн-приложение для генерации изображений из текстов и редактирования фотографий с набором инструментов для обработки и создания графики.

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — это онлайн-платформа для создания анимационных видео. Пользователи могут легко создавать мультфильмы и интегрировать их с реальными кадрами.

Genially

Genially

genial.ly

Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

VistaCreate — это платформа для графического дизайна, позволяющая быстро создавать профессиональные визуальные материалы и контент для бизнеса.

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified - это приложение для создания, совместной работы и управления маркетингом, включая дизайн, написание текстов и публикацию контента в социальных сетях.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi — это онлайн-инструмент для создания интерактивных презентаций, который позволяет пользователям эффективно визуализировать и представлять информацию.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart — это платформа для создания инфографики, презентаций и другого визуального контента с простым интерфейсом и функциями редактирования.

Wepik

Wepik

wepik.com

Wepik - это платформа для создания визуального контента с настраиваемыми шаблонами для бизнеса, поддерживающая сотрудничество и интеграцию бренда.

Artboard Studio

Artboard Studio

artboard.studio

Artboard Studio - платформа для графического и анимационного дизайна, позволяющая создавать маркетинговые материалы с помощью шаблонов и мокапов.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.

Snappa

Snappa

snappa.com

Snappa — это инструмент для создания графики, позволяющий пользователям быстро разрабатывать изображения для социальных сетей, блогов и рекламных материалов.

Creatopy

Creatopy

creatopy.com

Creatopy — это платформа для автоматизации создания рекламы, позволяющая компаниям легко разрабатывать и настраивать рекламные креативы.

FotoJet

FotoJet

fotojet.com

FotoJet - это бесплатное онлайн-приложение для создания коллажей, редактирования фотографий и графического дизайна с множеством шаблонов.

Marq

Marq

marq.com

Marq — это веб-инструмент для создания графического контента, позволяющий пользователям разрабатывать маркетинговые материалы с использованием шаблонов и совместной работы.

Baseline

Baseline

baseline.is

Baseline — это платформа для управления брендом, объединяющая управление активами, создание контента и соблюдение единых стандартов бренда.

Picmaker

Picmaker

picmaker.com

Picmaker — приложение для создания графики и контента в социальных сетях с удобным интерфейсом и поддержкой AI, предлагающее шаблоны и инструменты для дизайна.

PhotoADKing

PhotoADKing

photoadking.com

PhotoADKing - облачное программное обеспечение для графического дизайна, позволяющее создавать различные визуальные материалы с использованием готовых шаблонов.

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

PandaSuite — это платформа без кода для создания интерактивных приложений и контента, не требующая знаний в программировании.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads позволяет создавать цифровые рекламные объявления, настраивать целевую аудиторию и управлять кампанией с подробной отчетностью.

Snapied

Snapied

snapied.com

Snapied - это маркетинговая платформа для автоматизации и управления контентом в социальных сетях, email-кампаниях и блогах.

Clever Ads

Clever Ads

cleverads.com

Clever Ads - приложение для создания эффективных баннеров Google Display Ads вручную или автоматически, без оплаты.

Rocketium

Rocketium

rocketium.com

Rocketium — платформа для оптимизации креативных процессов, помогая компаниям быстро и экономно создавать контент с использованием AI и аналитики.

Designstripe

Designstripe

designstripe.com

Designstripe - это платформа для графического дизайна, предлагающая инструменты для создания и управления визуальным контентом для пользователей всех уровней.

Viewst

Viewst

viewst.com

Viewst — это приложение для совместной работы, которое помогает командам дизайна и маркетинга создавать и запускать рекламу в большом объёме.

BannerBoo

BannerBoo

bannerboo.com

BannerBoo — онлайн-редактор для создания анимированных и статических баннеров HTML5/AMP HTML/GIF без навыков программирования.

Contentdrips

Contentdrips

contentdrips.com

Contentdrips — простой инструмент для создания фото, коротких видео и карусельных постов для Instagram, LinkedIn и рекламы в Facebook.

Zuuvi

Zuuvi

zuuvi.com

Zuuvi — это датская платформа для команд цифрового маркетинга, предоставляющая инструменты для быстрого создания рекламы для социальных сетей и дисплеев.

Bannerwise

Bannerwise

bannerwise.io

Bannerwise - платформа для создания и управления цифровыми рекламными баннерами, оптимизирующая процессы проектирования и автоматизации.

AdsHelper

AdsHelper

adshelper.com

AdsHelper – это приложение для управления рекламными кампаниями, предлагающее инструменты для анализа, автоматизации и оптимизации рекламы.

Bannernow

Bannernow

bannernow.com

BannerNow — платформа для создания, управления и анализа рекламных материалов, включая их перевод, распределение и автоматизацию кампаний.

AdRapid

AdRapid

adrapid.com

AdRapid - платформа для автоматизации управления рекламными кампаниями, предназначенная для DSP и автоматизации маркетинга.

Flexitive

Flexitive

flexitive.com

Flexitive - платформа для создания и распределения интерактивного контента, упрощающая дизайн и управление проектами на цифровых площадках.

QwikBanners

QwikBanners

qwikbanners.com

QwikBanners — это приложение для создания баннеров без навыков дизайна, предоставляющее шаблоны и инструменты для быстрой настройки визуального контента.

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