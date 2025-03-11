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Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы позволяет пользователям создавать визуальные эффекты различных размеров специально для цифровых рекламных кампаний. Отделы маркетинга и рекламы могут использовать это программное обеспечение для создания графических объявлений, рекламирующих их продукты или призывающих к действию, и все это без необходимости использования дизайнера. С помощью программного обеспечения для создания медийной рекламы пользователи могут создавать статические, анимированные или интерактивные баннеры. Они могут загружать свои собственные изображения или использовать библиотеку готовых шаблонов, которые обычно предлагаются этими инструментами. После создания объявления пользователи могут гарантировать, что оно достигнет нужной аудитории, используя параметры таргетинга, ключевые слова и функции ремаркетинга, предоставляемые программным обеспечением. Для эффективного использования этих инструментов не требуется никаких предварительных технических знаний, поскольку они обычно включают возможности редактирования перетаскиванием. Также доступны дополнительные функции редактирования, такие как добавление различных фонов и изображений. Программное обеспечение обычно позволяет сохранять изображения в различных форматах файлов. Более того, с помощью этих решений можно отслеживать эффективность рекламы, и пользователи могут вносить изменения в режиме реального времени, чтобы гарантировать соответствие своих объявлений их конкретным целям.
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Canva
canva.com
Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.
Fotor
fotor.com
Fotor — это онлайн-приложение для генерации изображений из текстов и редактирования фотографий с набором инструментов для обработки и создания графики.
Animaker
animaker.com
Animaker — это онлайн-платформа для создания анимационных видео. Пользователи могут легко создавать мультфильмы и интегрировать их с реальными кадрами.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate — это платформа для графического дизайна, позволяющая быстро создавать профессиональные визуальные материалы и контент для бизнеса.
Simplified
simplified.com
Simplified - это приложение для создания, совместной работы и управления маркетингом, включая дизайн, написание текстов и публикацию контента в социальных сетях.
Prezi
prezi.com
Prezi — это онлайн-инструмент для создания интерактивных презентаций, который позволяет пользователям эффективно визуализировать и представлять информацию.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это платформа для создания инфографики, презентаций и другого визуального контента с простым интерфейсом и функциями редактирования.
Wepik
wepik.com
Wepik - это платформа для создания визуального контента с настраиваемыми шаблонами для бизнеса, поддерживающая сотрудничество и интеграцию бренда.
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio - платформа для графического и анимационного дизайна, позволяющая создавать маркетинговые материалы с помощью шаблонов и мокапов.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
Snappa
snappa.com
Snappa — это инструмент для создания графики, позволяющий пользователям быстро разрабатывать изображения для социальных сетей, блогов и рекламных материалов.
Creatopy
creatopy.com
Creatopy — это платформа для автоматизации создания рекламы, позволяющая компаниям легко разрабатывать и настраивать рекламные креативы.
FotoJet
fotojet.com
FotoJet - это бесплатное онлайн-приложение для создания коллажей, редактирования фотографий и графического дизайна с множеством шаблонов.
Marq
marq.com
Marq — это веб-инструмент для создания графического контента, позволяющий пользователям разрабатывать маркетинговые материалы с использованием шаблонов и совместной работы.
Baseline
baseline.is
Baseline — это платформа для управления брендом, объединяющая управление активами, создание контента и соблюдение единых стандартов бренда.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — приложение для создания графики и контента в социальных сетях с удобным интерфейсом и поддержкой AI, предлагающее шаблоны и инструменты для дизайна.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing - облачное программное обеспечение для графического дизайна, позволяющее создавать различные визуальные материалы с использованием готовых шаблонов.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite — это платформа без кода для создания интерактивных приложений и контента, не требующая знаний в программировании.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads позволяет создавать цифровые рекламные объявления, настраивать целевую аудиторию и управлять кампанией с подробной отчетностью.
Snapied
snapied.com
Snapied - это маркетинговая платформа для автоматизации и управления контентом в социальных сетях, email-кампаниях и блогах.
Clever Ads
cleverads.com
Clever Ads - приложение для создания эффективных баннеров Google Display Ads вручную или автоматически, без оплаты.
Rocketium
rocketium.com
Rocketium — платформа для оптимизации креативных процессов, помогая компаниям быстро и экономно создавать контент с использованием AI и аналитики.
Designstripe
designstripe.com
Designstripe - это платформа для графического дизайна, предлагающая инструменты для создания и управления визуальным контентом для пользователей всех уровней.
Viewst
viewst.com
Viewst — это приложение для совместной работы, которое помогает командам дизайна и маркетинга создавать и запускать рекламу в большом объёме.
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — онлайн-редактор для создания анимированных и статических баннеров HTML5/AMP HTML/GIF без навыков программирования.
Contentdrips
contentdrips.com
Contentdrips — простой инструмент для создания фото, коротких видео и карусельных постов для Instagram, LinkedIn и рекламы в Facebook.
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi — это датская платформа для команд цифрового маркетинга, предоставляющая инструменты для быстрого создания рекламы для социальных сетей и дисплеев.
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise - платформа для создания и управления цифровыми рекламными баннерами, оптимизирующая процессы проектирования и автоматизации.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper – это приложение для управления рекламными кампаниями, предлагающее инструменты для анализа, автоматизации и оптимизации рекламы.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — платформа для создания, управления и анализа рекламных материалов, включая их перевод, распределение и автоматизацию кампаний.
AdRapid
adrapid.com
AdRapid - платформа для автоматизации управления рекламными кампаниями, предназначенная для DSP и автоматизации маркетинга.
Flexitive
flexitive.com
Flexitive - платформа для создания и распределения интерактивного контента, упрощающая дизайн и управление проектами на цифровых площадках.
QwikBanners
qwikbanners.com
QwikBanners — это приложение для создания баннеров без навыков дизайна, предоставляющее шаблоны и инструменты для быстрой настройки визуального контента.
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