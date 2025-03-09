Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы позволяет пользователям создавать визуальные эффекты различных размеров специально для цифровых рекламных кампаний. Отделы маркетинга и рекламы могут использовать это программное обеспечение для создания графических объявлений, рекламирующих их продукты или призывающих к действию, и все это без необходимости использования дизайнера. С помощью программного обеспечения для создания медийной рекламы пользователи могут создавать статические, анимированные или интерактивные баннеры. Они могут загружать свои собственные изображения или использовать библиотеку готовых шаблонов, которые обычно предлагаются этими инструментами. После создания объявления пользователи могут гарантировать, что оно достигнет нужной аудитории, используя параметры таргетинга, ключевые слова и функции ремаркетинга, предоставляемые программным обеспечением. Для эффективного использования этих инструментов не требуется никаких предварительных технических знаний, поскольку они обычно включают возможности редактирования перетаскиванием. Также доступны дополнительные функции редактирования, такие как добавление различных фонов и изображений. Программное обеспечение обычно позволяет сохранять изображения в различных форматах файлов. Более того, с помощью этих решений можно отслеживать эффективность рекламы, и пользователи могут вносить изменения в режиме реального времени, чтобы гарантировать соответствие своих объявлений их конкретным целям.
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Rocketium
rocketium.com
Rocketium — это гибкая платформа CreativeOps, которая помогает предприятиям быстрее и с меньшими затратами выводить свои коммуникации на рынок. Благодаря объединению возможностей творческого производства на базе искусственного интеллекта, бесперебойных творческих операций и мощной творческой аналитики Rocketium помогает предприятиям добиваться большего с помощью существующих команд, процессов и инструментов. Rocketium финансируется такими крупными инвесторами, как 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures и Emergent Ventures. Rocketium оптимизирует корпоративный CreativeOps благодаря: 1. Креативное производство на основе искусственного интеллекта: Создавайте индивидуальные креативы в больших масштабах и автоматически адаптируйте их к разным размерам для разных каналов. Мгновенно создавайте варианты для персонализации и экспериментирования с помощью простого импорта электронных таблиц. Создавайте контекстные тексты для экспериментов с копирайтером с искусственным интеллектом. Оптимизируйте форматы и размеры в соответствии с рекомендациями платформы и публикуйте напрямую благодаря простой интеграции. 2. Бесшовные непроектные операции: Ускорьте ввод в эксплуатацию с помощью бесперебойных операций, не связанных с проектированием. Просмотрите все проекты с высоты птичьего полета в Центре действий. Создавайте творческие брифы, анализируйте пропускную способность команды и назначайте творческие проекты на доске Канбан. Централизуйте, организуйте и оптимизируйте ресурсы для производства в медиатеке. Избавьтесь от многочисленных споров с комментариями непосредственно к дизайну. Обеспечьте соблюдение требований бренда без особых усилий с помощью автоматизированных проверок соответствия бренда. 3. Мощная креативная аналитика: Централизуйте данные об эффективности со всех рекламных платформ в одном месте. Получайте информацию на творческом уровне, чтобы определить влияние творческих решений на производительность. Визуализируйте аналитическую информацию с помощью многофункциональных виджетов и делитесь информационной панелью или настраиваемыми отчетами с заинтересованными сторонами для обновления на основе данных. Распределяйте бюджеты кампаний на выигрышные креативы, используя информацию о конкурентах и отрасли, а также данные об эффективности прошлых кампаний. Предоставьте дизайнерам обоснованные рекомендации по дизайну для создания эффективных креативов. Присоединяйтесь к ведущим мировым брендам, таким как Amazon, Home Depot, Walmart, Генри Шейн, Roche и многим другим, чтобы ускорить рост своего бизнеса с помощью гибкой CreativeOps. Несколько компаний из списка Fortune 500 и Global 2000 используют Rocketium для оптимизации своих CreativeOps. В 2023 году Rocketium интегрировала возможности генеративного искусственного интеллекта в свою платформу, чтобы помочь предприятиям выйти на новый уровень роста.
Snapied
snapied.com
Snapied - это маркетинговая платформа для автоматизации и управления контентом в социальных сетях, email-кампаниях и блогах.
Flexitive
flexitive.com
Flexitive помогает глобальным брендам и агентствам автоматизировать омниканальное производство и распространение дизайна. Используя передовой адаптивный дизайн и технологию динамического творческого производства, команды маркетинга и дизайна могут работать вместе, чтобы масштабировать свои визуальные коммуникации и создавать более качественные проекты, которые будут использоваться во всех каналах, размерах и форматах файлов. Ознакомьтесь с обзорами Flexitive ниже!
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить в любой точке мира в любое время, с помощью нашей ведущей в отрасли системы геотаргетинга и геозон. - Выбирайте и управляйте каналами и веб-сайтами, на которых вы хотите показывать свою рекламу, и строго контролируйте свой бюджет. - Полностью поймите, как работает ваша рекламная кампания, с помощью нашего пакета углубленных отчетов, который предоставит вам полезную информацию. Полностью управляемое обслуживание Мы экономим ваше время и деньги, управляя за вас всеми аспектами вашей рекламной кампании: от создания привлекательных объявлений до определения места их показа и предоставления данных, необходимых для определения эффективности вашей кампании. Наши опытные менеджеры цифровых рекламных кампаний будут постоянно обеспечивать оптимизацию вашей кампании для максимизации окупаемости инвестиций (ROI). Самообслуживание Используя нашу инновационную платформу самообслуживания, вы можете самостоятельно управлять своей рекламной кампанией. Вы можете просто создать свои собственные рекламные объявления с нуля или использовать один из наших многочисленных шаблонов объявлений, выбрать их таргетинг, выбрать каналы и сайты, на которых вы хотите, чтобы они появлялись, и просмотреть результаты в разделе отчетов. Какой бы вариант вы ни выбрали, вы получите все необходимое для достижения лучших результатов от вашей рекламной кампании в Интернете.
Designstripe
designstripe.com
Designstripe - это платформа для графического дизайна, предлагающая инструменты для создания и управления визуальным контентом для пользователей всех уровней.
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — онлайн-редактор для создания анимированных и статических баннеров HTML5/AMP HTML/GIF без навыков программирования.
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi — это датская дизайнерская платформа, созданная для команд цифрового маркетинга и дизайнеров, которая позволяет им создавать лучшую в своем классе рекламу для медийных объявлений и социальных сетей. Обычно изготовление стандартного баннерного пакета из 5 форматов занимает 5 часов. Мы видим, что наши пользователи экономят на этом процессе до 90% времени. Zuuvi позволяет создавать лучшую в своем классе цифровую рекламу в любом масштабе.
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise — это платформа креативного управления, которая позволяет рекламодателям и агентствам создавать, публиковать и оптимизировать цифровую рекламу в больших масштабах. Упрощая и автоматизируя производство цифровой рекламы, мы раскрываем весь потенциал цифровой рекламы. Bannerwise интегрируется с наиболее распространенными платформами обработки спроса (DSP) и идеально подходит для любого маркетолога, дизайнера, менеджера кампании или консультанта, который хочет улучшить свою цифровую рекламную игру и получить больше от своих усилий за меньшее время. Мы предоставляем возможность создавать собственные динамические креативы, видеорекламу в баннерах, а также решения для автоматического разделения и A/B-тестирования.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing - облачное программное обеспечение для графического дизайна, позволяющее создавать различные визуальные материалы с использованием готовых шаблонов.
QwikBanners
qwikbanners.com
Запустите свою кампанию в контекстно-медийной сети в несколько кликов, сгенерируйте все размеры за несколько секунд, не требуются навыки программирования или дизайна.
Viewst
viewst.com
Соблюдайте сроки. Масштабируйте контент. Boost Creative Production Одно рабочее пространство, позволяющее создавать, сотрудничать и запускать рекламу в любом масштабе. Viewst позволяет командам дизайнеров и маркетинга увеличить объем и разнообразие креативов, быстрее выйти на рынок и обойти конкурентов.
AdRapid
adrapid.com
Платформа Adrapid специально разработана как встраиваемая платформа для производства медийной рекламы с белой этикеткой для DSP и других омниканальных платформ автоматизации маркетинга.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — это мощная платформа, на которой вы можете создавать, управлять, переводить, распространять и планировать все свои креативы в одном месте. С BannerNow вы можете создавать в своих объявлениях потоки данных в режиме реального времени, гарантируя, что ваша аудитория всегда увидит самую актуальную информацию. Эта платформа предоставляет комплексное решение для планирования ваших рекламных кампаний. Он позволяет вам с легкостью планировать, организовывать и автоматизировать развертывание ваших кампаний. Кроме того, вы можете получить доступ к подробной аналитике, включая показы, клики, рейтинг кликов, видимость, время просмотра, время воспроизведения видео, рентабельность инвестиций и многое другое, чтобы оценить и улучшить свою рекламную стратегию.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper — это универсальное решение для начинающих цифровых маркетологов, которое охватывает все, что нужно для создания рекламной кампании в Интернете.
Clever Ads
cleverads.com
Создавайте эффективные медийные объявления Google с помощью Clever Ads Banner Creator. Хотите ли вы создавать рекламные баннеры вручную или создавать их автоматически: Clever Ads Banner Creator всегда готов помочь вам бесплатно.
Contentdrips
contentdrips.com
Самый простой инструмент создания контента для личных брендов. Он создает фотографии, короткие видеоролики и бесшовные посты-карусели для вашей рекламы в Instagram, LinkedIn и Facebook.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite — это платформа без кода для создания интерактивных приложений и контента, не требующая знаний в программировании.
Marq
marq.com
Marq — это веб-инструмент для создания графического контента, позволяющий пользователям разрабатывать маркетинговые материалы с использованием шаблонов и совместной работы.
Animaker
animaker.com
Animaker — это онлайн-платформа для создания анимационных видео. Пользователи могут легко создавать мультфильмы и интегрировать их с реальными кадрами.
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio - платформа для графического и анимационного дизайна, позволяющая создавать маркетинговые материалы с помощью шаблонов и мокапов.
Baseline
baseline.is
Baseline — это простая в использовании платформа управления брендом, которая объединяет управление брендом, управление цифровыми активами (DAM) и создание контента в одной целостной экосистеме. Разработанный для предприятий любого размера, от стартапов до агентств и крупных предприятий, Baseline дает командам возможность создавать, управлять и развертывать согласованный опыт бренда во всех точках взаимодействия. Ключевые особенности включают в себя: * Создание руководства по бренду: легко создавайте и делитесь профессиональными руководствами по бренду, обеспечивая единообразие во всей организации. * Управление цифровыми активами (DAM). Централизуйте, систематизируйте и делитесь активами бренда с помощью интуитивно понятных тегов и мощных возможностей поиска. * Редактор дизайна: создавайте фирменные дизайны с прямым доступом к ресурсам, цветам и шрифтам вашего бренда. * Библиотека шаблонов: используйте настраиваемые фирменные шаблоны для различных маркетинговых материалов. * Инструменты для совместной работы. Содействуйте командной работе с помощью ролевых разрешений, рабочих процессов утверждения и функций совместной работы в реальном времени. * Контроль версий: отслеживайте изменения, управляйте версиями и легко возвращайтесь к предыдущим версиям ресурсов. Baseline отличается экономичностью и простотой использования. Он сосредоточен на согласованности бренда без головной боли. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом, создающим свой бренд, растущей компанией, управляющей несколькими брендами, или крупным предприятием, поддерживающим глобальную целостность бренда, Baseline предоставляет инструменты и гибкость для улучшения процесса управления брендом. Благодаря удобному интерфейсу, мощным функциям и масштабируемой архитектуре Baseline — это больше, чем просто DAM или инструмент проектирования. Это полноценная платформа для взаимодействия с брендом, которая растет вместе с вашим бизнесом, превращая управление брендом из задачи в конкурентное преимущество.
Creatopy
creatopy.com
Creatopy — это платформа для автоматизации создания рекламы, позволяющая компаниям легко разрабатывать и настраивать рекламные креативы.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate — это платформа для графического дизайна, позволяющая быстро создавать профессиональные визуальные материалы и контент для бизнеса.
FotoJet
fotojet.com
FotoJet - это бесплатное онлайн-приложение для создания коллажей, редактирования фотографий и графического дизайна с множеством шаблонов.
Fotor
fotor.com
Fotor — это онлайн-приложение для генерации изображений из текстов и редактирования фотографий с набором инструментов для обработки и создания графики.
Genially
genial.ly
Genially — это онлайн-платформа для создания интерактивного контента: презентаций, инфографики, викторин и др., с анимацией и интеграцией.
Canva
canva.com
Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это платформа для создания инфографики, презентаций и другого визуального контента с простым интерфейсом и функциями редактирования.
Prezi
prezi.com
Prezi — это онлайн-инструмент для создания интерактивных презентаций, который позволяет пользователям эффективно визуализировать и представлять информацию.
Simplified
simplified.com
Simplified - это приложение для создания, совместной работы и управления маркетингом, включая дизайн, написание текстов и публикацию контента в социальных сетях.
Snappa
snappa.com
Snappa — это инструмент для создания графики, позволяющий пользователям быстро разрабатывать изображения для социальных сетей, блогов и рекламных материалов.
Visme
visme.co
Visme — платформа для создания визуального контента, включая презентации и инфографику, с функциями совместной работы и аналитики.
Wepik
wepik.com
Wepik - это платформа для создания визуального контента с настраиваемыми шаблонами для бизнеса, поддерживающая сотрудничество и интеграцию бренда.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — приложение для создания графики и контента в социальных сетях с удобным интерфейсом и поддержкой AI, предлагающее шаблоны и инструменты для дизайна.
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