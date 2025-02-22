Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы - Самые популярные приложения - Таиланд

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы позволяет пользователям создавать визуальные эффекты различных размеров специально для цифровых рекламных кампаний. Отделы маркетинга и рекламы могут использовать это программное обеспечение для создания графических объявлений, рекламирующих их продукты или призывающих к действию, и все это без необходимости использования дизайнера. С помощью программного обеспечения для создания медийной рекламы пользователи могут создавать статические, анимированные или интерактивные баннеры. Они могут загружать свои собственные изображения или использовать библиотеку готовых шаблонов, которые обычно предлагаются этими инструментами. После создания объявления пользователи могут гарантировать, что оно достигнет нужной аудитории, используя параметры таргетинга, ключевые слова и функции ремаркетинга, предоставляемые программным обеспечением. Для эффективного использования этих инструментов не требуется никаких предварительных технических знаний, поскольку они обычно включают возможности редактирования перетаскиванием. Также доступны дополнительные функции редактирования, такие как добавление различных фонов и изображений. Программное обеспечение обычно позволяет сохранять изображения в различных форматах файлов. Более того, с помощью этих решений можно отслеживать эффективность рекламы, и пользователи могут вносить изменения в режиме реального времени, чтобы гарантировать соответствие своих объявлений их конкретным целям.
Отправить новое приложение
Canva
canva.com
Canva - это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы, документы и другой визуальный контент. Пользователи могут выбирать из многих профессиональных шаблонов, а также редактировать проекты и загружать свои собственные фотографии через интерфейс Drag and Drop. Платформа бесплатна для использования и предлагает платные подписки, такие как Canva Pro и Canva для Enterprise для дополнительной функциональности. Пользователи также могут оплачивать физические продукты, которые должны быть напечатаны и отправлены. Начиная с 2019 года, Canva собрала в размере 3,2 миллиарда долларов и имела более 20 миллионов пользователей в 190 странах. В июне 2020 года Canva собрала 60 миллионов долларов при оценке 6 миллиардов долларов. Это почти удвоило свою последнюю оценку в 2019 году.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate — это платформа графического дизайна, на которой каждый может создавать проекты, на создание которых ушло несколько часов, а не минут. VistaCreate является членом семейства продуктов Vista. Вместе VistaCreate, 99Designs by Vista и VistaPrint представляют собой партнерство с полным спектром услуг в области дизайна, цифровых технологий и печати, расширяя присутствие малого бизнеса в физических и цифровых пространствах и давая им возможность добиться успеха. VistaCreate помогает малому бизнесу легко создавать профессиональный и уникальный социальный и цифровой контент. 99Designs by Vista позволяет владельцам бизнеса сотрудничать с профессиональными дизайнерами для создания идеального логотипа, веб-сайта, упаковки или фирменных ресурсов. VistaPrint позволяет малым предприятиям печатать все, что им нужно: от брошюр и наклеек до упаковки и вывесок.
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, созданные искусственным интеллектом. В дополнение к функции создания изображений с помощью искусственного интеллекта Fotor также предлагает полный набор инструментов для редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, повышение резкости и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционного редактирования, пользователи могут преобразовывать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, объединять изображения и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для управления чертами лица, масштабирования изображений и даже создания файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, флаеров и плакатов для маркетинга, а также ресурсов для социальных сетей, таких как миниатюры YouTube или дизайн постов в Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскрашивание фотографий и удаление объектов или фона из изображений. Помимо редактирования фотографий, Fotor предлагает аналогичные инструменты искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF-файлов, а также позволяет пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Simplified
simplified.com
Упрощено - это одно приложение для создания, сотрудничества и масштабирования вашего маркетинга. Проектируйте, пишите маркетинговую копию, создавайте видео, сотрудничайте и публикуйте в социальных сетях - все в том же месте. Построенный для скорости и простоты, упрощенный помогает более 400 000 создателей, маркетологов и предприятий масштабировать свой маркетинг, упростить свои рабочие процессы и выполнять работу за несколько кликов. Благодаря редактору дизайна без кодов, писателем ИИ, потрясающими шаблонами, несколькими наборами брендов, неограниченными рабочими пространствами и публикацией в приложении, вы можете запустить и закончить свой маркетинг без переключения вкладок. Всегда.
Animaker
animaker.com
Animaker нарушает способ обучения, обучающих, обучающего, мотивации, продажи, общения, просмотра и распространения контента через DIY Professional Live и/или анимационные видео за несколько минут. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech являются одними из 15 миллионов пользователей в 220 странах. Быстро, без технической экспертизы, создайте профессиональные качественные видео 4K (анимированные или живые) для борьбы, маркетинга, брендинга, упрощения сложных концепций и т. Д. В минуты, позволяя компаниям легко адаптироваться к рыночным изменениям для создания конкурентного преимущества.
Wepik
wepik.com
Дизайн стал проще для вашего бизнеса. Откройте для себя и опробуйте нашу коллекцию шаблонов, простых в использовании и полностью настраиваемых, которые идеально подходят для вашего малого бизнеса.
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эффектами за считанные секунды. Вам больше не нужна команда дизайнеров и программистов, чтобы мгновенно произвести впечатление с помощью ярких визуальных коммуникаций. Используйте интерактивные и анимированные эффекты, чтобы легко распределять информацию по слоям, которые зрители смогут исследовать и открывать. Оставьте устаревшее программное обеспечение для создания контента, ошеломите и вовлеките свою аудиторию с помощью Genially. Wow-эффект всего в нескольких кликах. Выбирайте из более чем 1100 шаблонов или начните с нуля. Присоединяйтесь к сообществу миллионов пользователей по всему миру, в которое входят бизнесмены, преподаватели, маркетологи, дизайнеры и такие компании, как Hulu, Danone, Michelin и Heineken. Будущее коммуникаций ждет вас.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing — это облачное программное обеспечение для графического дизайна, которое помогает пользователям создавать флаеры, плакаты, брошюры, визитные карточки, пригласительные билеты, биографические данные или резюме, рекламу в социальных сетях и многое другое с помощью более чем 10 000 потрясающих шаблонов дизайна. Никаких навыков графического дизайна не требуется. Это бесплатно, быстро и просто в использовании. PhotoADKing упрощает графический дизайн для рекламы.
Creatopy
creatopy.com
Creatopy — это платформа для автоматизации креативов на основе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям и агентствам легко создавать, персонализировать, масштабировать и показывать эффективную рекламу. Он оптимизирует процесс производства и доставки рекламы, помогая дизайнерам и маркетологам максимизировать эффективность и добиться впечатляющих результатов в своих рекламных кампаниях. Вот что вы можете сделать с Creatopy: - Создавайте рекламу, которая заглушит шум. Создавайте привлекательную рекламу и запускайте эффективные кампании. Добавьте движения в свои проекты, легко создавая видео и анимированные объявления HTML5. Используйте действия или виджеты по клику для создания интерактивных и мультимедийных объявлений, которые привлекают вашу целевую аудиторию. - Автоматизируйте рабочие процессы для достижения максимальной производительности. Создавайте большие объемы рекламных материалов с помощью автоматизации. Создавайте варианты с помощью каналов данных или создавайте собственные рабочие процессы с помощью действий и триггеров. Позвольте автоматизации выполнять повторяющиеся задачи проектирования в фоновом режиме. - Мгновенно создавайте различные размеры и варианты объявлений. Удовлетворяйте растущий спрос на большее количество объявлений. Теперь вы можете одновременно создавать и редактировать группы объявлений, работать с определенными ориентациями макета и создавать варианты объявлений с невероятной скоростью. - Разместите свою кампанию в кратчайшие сроки. Ускорьте запуск кампании с помощью Creatopy. Экспортируйте рекламные объявления в несколько форматов или создавайте рекламные теги и наблюдайте, как ваша кампания запускается в вашей рекламной сети всего за несколько кликов. - Целевая аудитория с помощью персонализированных креативов. Показывайте рекламу, которая всегда находит отклик у вашей аудитории. Настройте обмен сообщениями, местоположение и язык, используя динамические правила и переменные, для персонализированной рекламы, которая приносит желаемые результаты. - Повышайте эффективность кампании с помощью оптимизированных объявлений. Оптимизируйте эффективность своих рекламных объявлений до высочайшего уровня. Используйте инструменты тестирования и анализа кампаний, принимайте обоснованные решения и корректируйте свои объявления в режиме реального времени для повышения эффективности. Выберите план, который соответствует вашим потребностям! Воспользуйтесь бесплатной пробной версией, чтобы опробовать планы. Кредитная карта не требуется.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart-это интуитивно понятная, простая в использовании платформу для визуальной коммуникации для разработки визуальных эффектов и перепрофилирования видео. Его инфографика, презентация, флаер, плакат и производитель отчетов помогают коммуникаторам рассказывать истории, которые имеют значение и имеют значение. Получите свою точку зрения с эффективными презентациями, убедите свои заинтересованные стороны мощными отчетами и получите больше взаимодействия в вашем блоге или социальных сетях с визуальными эффектами, которые говорят с вашей аудиторией. Весь процесс от создания до публикации является быстрым и простым - выберите прекрасно разработанный шаблон, редактировать или перетаскивать желаемые элементы и, наконец, публиковать. Это так просто! Его инструмент для редактирования видео онлайн позволяет пользователям превращать длинные видео, вебинары, виртуальные события, Zoom или записи веб-камеры в индивидуальные клипы размером с укус. Субтитры могут быть автоматически добавлены, а видео настроены для социальных сетей PiktoChart-это инструмент визуальной коммуникации в одном для профессионалов, которым необходимо регулярно создавать визуальный контент и у которых нет времени для использования сложного программного обеспечения для дизайна.
Snappa
snappa.com
Snappa позволяет легко создавать онлайн-графику любого типа. Пользователь может создавать и публиковать изображения для социальных сетей, блогов, рекламы и многого другого! Snappa помогает человеку, не являющемуся дизайнером, в мгновение ока создавать онлайн-графику. В его видеороликах содержатся полезные советы и рекомендации по использованию Snappa, социальных сетей и контент-маркетинга. Пользователь может использовать Snappa для создания миниатюр YouTube, фотографий обложки Facebook, публикаций в Instagram, изображений для блогов, показа рекламы и многого другого! Snappa была основана в 2015 году, когда заметила, что многие малые предприятия испытывают трудности с созданием качественной онлайн-графики. Доступные инструменты были не только сложными, но и отнимали невероятно много времени. О найме графического дизайнера также не могло быть и речи. С тех пор компания оптимизирует свой инструмент графического дизайна, чтобы сделать его максимально быстрым и простым в использовании. Сегодня Snappa используется тысячами маркетологов, предпринимателей и людей, не являющихся дизайнерами, для создания широкого спектра графики для социальных сетей, медийной рекламы, публикаций в блогах и многого другого.
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio - это комплексная платформа для графики и дизайна движения, которая позволяет пользователям легко создавать убедительные маркетинговые активы. Благодаря удобному интерфейсу и множеству функций, включая дизайн, анимацию и возможности макета, он оптимизирует творческий процесс, позволяя пользователям сэкономить время и деньги. Он имеет обширную библиотеку контента, включая различные шаблоны и макеты, интеграции с популярными инструментами, что делает ее важным инструментом для творческих команд и маркетологов.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite — это гибкая и мощная платформа без программирования для создания приложений и интерактивного контента без написания единой строки кода. Мобильные приложения, аудиогиды, интерактивный контент, интерактивные киоски, веб-документы, приложения для повышения продаж… PandaSuite предлагает максимальную творческую свободу для получения уникальных впечатлений.
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi — это датская дизайнерская платформа, созданная для команд цифрового маркетинга и дизайнеров, которая позволяет им создавать лучшую в своем классе рекламу для медийных объявлений и социальных сетей. Обычно изготовление стандартного баннерного пакета из 5 форматов занимает 5 часов. Мы видим, что наши пользователи экономят на этом процессе до 90% времени. Zuuvi позволяет создавать лучшую в своем классе цифровую рекламу в любом масштабе.
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise — это платформа креативного управления, которая позволяет рекламодателям и агентствам создавать, публиковать и оптимизировать цифровую рекламу в больших масштабах. Упрощая и автоматизируя производство цифровой рекламы, мы раскрываем весь потенциал цифровой рекламы. Bannerwise интегрируется с наиболее распространенными платформами обработки спроса (DSP) и идеально подходит для любого маркетолога, дизайнера, менеджера кампании или консультанта, который хочет улучшить свою цифровую рекламную игру и получить больше от своих усилий за меньшее время. Мы предоставляем возможность создавать собственные динамические креативы, видеорекламу в баннерах, а также решения для автоматического разделения и A/B-тестирования.
Rocketium
rocketium.com
Rocketium — это гибкая платформа CreativeOps, которая помогает предприятиям быстрее и с меньшими затратами выводить свои коммуникации на рынок. Благодаря объединению возможностей творческого производства на базе искусственного интеллекта, бесперебойных творческих операций и мощной творческой аналитики Rocketium помогает предприятиям добиваться большего с помощью существующих команд, процессов и инструментов. Rocketium финансируется такими крупными инвесторами, как 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures и Emergent Ventures. Rocketium оптимизирует корпоративный CreativeOps благодаря: 1. Креативное производство на основе искусственного интеллекта: Создавайте индивидуальные креативы в больших масштабах и автоматически адаптируйте их к разным размерам для разных каналов. Мгновенно создавайте варианты для персонализации и экспериментирования с помощью простого импорта электронных таблиц. Создавайте контекстные тексты для экспериментов с копирайтером с искусственным интеллектом. Оптимизируйте форматы и размеры в соответствии с рекомендациями платформы и публикуйте напрямую благодаря простой интеграции. 2. Бесшовные непроектные операции: Ускорьте ввод в эксплуатацию с помощью бесперебойных операций, не связанных с проектированием. Просмотрите все проекты с высоты птичьего полета в Центре действий. Создавайте творческие брифы, анализируйте пропускную способность команды и назначайте творческие проекты на доске Канбан. Централизуйте, организуйте и оптимизируйте ресурсы для производства в медиатеке. Избавьтесь от многочисленных споров с комментариями непосредственно к дизайну. Обеспечьте соблюдение требований бренда без особых усилий с помощью автоматизированных проверок соответствия бренда. 3. Мощная креативная аналитика: Централизуйте данные об эффективности со всех рекламных платформ в одном месте. Получайте информацию на творческом уровне, чтобы определить влияние творческих решений на производительность. Визуализируйте аналитическую информацию с помощью многофункциональных виджетов и делитесь информационной панелью или настраиваемыми отчетами с заинтересованными сторонами для обновления на основе данных. Распределяйте бюджеты кампаний на выигрышные креативы, используя информацию о конкурентах и отрасли, а также данные об эффективности прошлых кампаний. Предоставьте дизайнерам обоснованные рекомендации по дизайну для создания эффективных креативов. Присоединяйтесь к ведущим мировым брендам, таким как Amazon, Home Depot, Walmart, Генри Шейн, Roche и многим другим, чтобы ускорить рост своего бизнеса с помощью гибкой CreativeOps. Несколько компаний из списка Fortune 500 и Global 2000 используют Rocketium для оптимизации своих CreativeOps. В 2023 году Rocketium интегрировала возможности генеративного искусственного интеллекта в свою платформу, чтобы помочь предприятиям выйти на новый уровень роста.
Viewst
viewst.com
Соблюдайте сроки. Масштабируйте контент. Boost Creative Production Одно рабочее пространство, позволяющее создавать, сотрудничать и запускать рекламу в любом масштабе. Viewst позволяет командам дизайнеров и маркетинга увеличить объем и разнообразие креативов, быстрее выйти на рынок и обойти конкурентов.
AdRapid
adrapid.com
Платформа Adrapid специально разработана как встраиваемая платформа для производства медийной рекламы с белой этикеткой для DSP и других омниканальных платформ автоматизации маркетинга.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — это мощная платформа, на которой вы можете создавать, управлять, переводить, распространять и планировать все свои креативы в одном месте. С BannerNow вы можете создавать в своих объявлениях потоки данных в режиме реального времени, гарантируя, что ваша аудитория всегда увидит самую актуальную информацию. Эта платформа предоставляет комплексное решение для планирования ваших рекламных кампаний. Он позволяет вам с легкостью планировать, организовывать и автоматизировать развертывание ваших кампаний. Кроме того, вы можете получить доступ к подробной аналитике, включая показы, клики, рейтинг кликов, видимость, время просмотра, время воспроизведения видео, рентабельность инвестиций и многое другое, чтобы оценить и улучшить свою рекламную стратегию.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper — это универсальное решение для начинающих цифровых маркетологов, которое охватывает все, что нужно для создания рекламной кампании в Интернете.
Clever Ads
cleverads.com
Создавайте эффективные медийные объявления Google с помощью Clever Ads Banner Creator. Хотите ли вы создавать рекламные баннеры вручную или создавать их автоматически: Clever Ads Banner Creator всегда готов помочь вам бесплатно.
Contentdrips
contentdrips.com
Самый простой инструмент создания контента для личных брендов. Он создает фотографии, короткие видеоролики и бесшовные посты-карусели для вашей рекламы в Instagram, LinkedIn и Facebook.
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — онлайн-конструктор баннеров HTML5, который позволяет создавать анимированные и статические баннеры HTML5/AMP HTML/GIF без навыков программирования. Создавайте собственные рекламные баннеры или используйте профессиональные шаблоны — сэкономьте свое время и деньги.
Designstripe
designstripe.com
Designstripe становится маяком для творческих людей во всем мире, предлагая набор инструментов, предназначенных для расширения творческих способностей и предоставления художникам платформы для демонстрации своих талантов. Благодаря разнообразию продуктов, включая иллюстрации, макеты и умные макеты, Designstripe удовлетворяет широкий спектр дизайнерских потребностей. Хотите ли вы добавить в свой проект привлекательные визуальные эффекты или ищете инновационные дизайнерские решения, Designstripe поможет вам. Компания гордится своей разнообразной командой талантливых людей из 10 стран, работающих удаленно, чтобы выполнять исключительную работу, сохраняя при этом здоровый баланс между работой и личной жизнью, предлагая гибкие графики, щедрые отпуска и ежегодные командные выезды. Для тех, кто ищет творческую и благоприятную рабочую среду, изучение возможностей карьерного роста в Designstripe может стать началом захватывающего путешествия.
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить в любой точке мира в любое время, с помощью нашей ведущей в отрасли системы геотаргетинга и геозон. - Выбирайте и управляйте каналами и веб-сайтами, на которых вы хотите показывать свою рекламу, и строго контролируйте свой бюджет. - Полностью поймите, как работает ваша рекламная кампания, с помощью нашего пакета углубленных отчетов, который предоставит вам полезную информацию. Полностью управляемое обслуживание Мы экономим ваше время и деньги, управляя за вас всеми аспектами вашей рекламной кампании: от создания привлекательных объявлений до определения места их показа и предоставления данных, необходимых для определения эффективности вашей кампании. Наши опытные менеджеры цифровых рекламных кампаний будут постоянно обеспечивать оптимизацию вашей кампании для максимизации окупаемости инвестиций (ROI). Самообслуживание Используя нашу инновационную платформу самообслуживания, вы можете самостоятельно управлять своей рекламной кампанией. Вы можете просто создать свои собственные рекламные объявления с нуля или использовать один из наших многочисленных шаблонов объявлений, выбрать их таргетинг, выбрать каналы и сайты, на которых вы хотите, чтобы они появлялись, и просмотреть результаты в разделе отчетов. Какой бы вариант вы ни выбрали, вы получите все необходимое для достижения лучших результатов от вашей рекламной кампании в Интернете.
Flexitive
flexitive.com
Flexitive помогает глобальным брендам и агентствам автоматизировать омниканальное производство и распространение дизайна. Используя передовой адаптивный дизайн и технологию динамического творческого производства, команды маркетинга и дизайна могут работать вместе, чтобы масштабировать свои визуальные коммуникации и создавать более качественные проекты, которые будут использоваться во всех каналах, размерах и форматах файлов. Ознакомьтесь с обзорами Flexitive ниже!
Snapied
snapied.com
Snapied — это одно место для всего вашего маркетинга. Snapied — это маркетинговая платформа, которая помогает маркетологам автоматизировать и осуществлять весь маркетинг из одного места. Автоматизируйте свои публикации в социальных сетях, кампании по электронной почте, контент блогов и многое другое. Создавайте и отслеживайте контент в социальных сетях с помощью автоматического планирования. Самый простой способ управлять всем вашим маркетингом в социальных сетях из одного места #Snapied Вот некоторые из преимуществ- - Простота в использовании: Snapied — это простая в использовании онлайн-платформа для графического дизайна, которая позволяет бесплатно создавать маркетинговые материалы профессионального качества и управлять ими. Огромная коллекция цитат практически во всех категориях. - Удаление фона: одним щелчком мыши можно удалить любой фон изображения. - Несколько страниц и слоев. - Создайте несколько рабочих пространств и пригласите свою команду к совместной работе. - Цветовая палитра: попробуйте различные цветовые комбинации, прежде чем завершить дизайн. - Брендинг и пресеты: сохраняйте шрифты, цвета, логотип и положение логотипа вашего бренда, чтобы они выглядели единообразно для всех дизайнов. Snapied не ограничивает вас в количестве создаваемых брендов. - Шрифты: Snapied позволяет выбрать шрифт из списка распространенных шрифтов, а также загружать файлы шрифтов. - Изменение размера дизайна: изменение размера изображения до определенного размера. - Разделите изображения на более мелкие сетки. - Любимые элементы: вы можете отметить шаблон, изображение, иллюстрацию, цитату и т. д., которые вам нравятся, чтобы использовать их позже. - Миллионы иконок, иллюстраций и элементов. - Редактор встраиваемого дизайна: Да, редактор дизайна Snapied можно встроить. У вас есть веб-сайт и вы хотите уметь создавать графику. Вам нужен редактор графического дизайна с белой этикеткой, чтобы его можно было встроить в ваш веб-сайт или платформу. Snapied для вас!
QwikBanners
qwikbanners.com
Запустите свою кампанию в контекстно-медийной сети в несколько кликов, сгенерируйте все размеры за несколько секунд, не требуются навыки программирования или дизайна.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — умная платформа социальных сетей на базе искусственного интеллекта! Picmaker, насчитывающий более 1 миллиона пользователей, является идеальным универсальным решением для компаний и частных лиц, стремящихся расширить свое присутствие в социальных сетях. Открывайте для себя актуальные темы, создавайте потрясающие дизайны, планируйте публикации, вовлекайте аудиторию и анализируйте показатели — и все это в одном месте. Кроме того, функции искусственного интеллекта Picmaker помогут вам с бесконечными предложениями по дизайну, умными подписями к публикациям, выбором лучшего времени для публикации, определением тенденций контента и опережением конкурентов.
Visme
visme.co
Visme-это платформа All-in-One, расширяющая возможности не дизайнерских специалистов из-за ведущих компаний, чтобы преобразовать способ, которым они создают, обмениваются и публикуют привлекательные презентации, документы, визуальные отчеты, визуализации данных и другие визуальные форматы за меньшее время. Пользователи из IBM, Goldenstate Warriors, Gartner, Nationwide и 15 миллионов других пользователей используют Visme в качестве инструмента создания контента, чтобы рассказать и представлять свои истории и перевести скучные данные в привлекательные визуальные эффекты. Работать индивидуально или как команда, чтобы сотрудничать. Опубликовать онлайн, встроить на ваш сайт или скачать для автономного использования. Пользователи могут сотрудничать, организовать данные проекта в папках и предоставлять разрешения на основе ролей для связанных команд или отдельных лиц. Кроме того, Visme поставляется с несколькими функциями автоматизации для публикации и отображения, которые позволяют издателям устанавливать время для автоматизации онлайн -презентаций и аналитики для отслеживания эффективности опубликованного контента.
Prezi
prezi.com
Prezi - это набор онлайн -дизайна контента и инструментов визуального общения, который помогает способствовать более глубокому пониманию и связи между людьми - даже когда они работают или обучают удаленно. Предложения продуктов компании включают в себя: Prezi Video, инструмент создания видео, который помещает создателей на экране рядом с их графикой в режиме реального времени; Prezi Present, платформа для презентации, которая позволяет пользователям Pan и Zoom, чтобы показать детали; и Prezi Design, визуальный редактор, который позволяет пользователям создавать интерактивные диаграммы, отчеты, карты, инфографику и многое другое. Prezi был основан в Венгрии в 2009 году, и теперь есть офисы в Будапеште, Сан -Франциско, Риге и Берлине. Растущая библиотека шаблонов, изображений и общего многоразового контента позволяет кому -либо быть лучшим коммуникатором, используя Prezi.
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) помогает любому сотруднику организации удовлетворить постоянно растущий спрос на контент. Продвигайте свою организацию вперед и плавно согласовывайте видение своей творческой команды с работой отделов продаж и маркетинга. С помощью Marq вы можете создавать брошюры, листовки, социальные сети, плакаты, визитки и многое другое. Благодаря шаблонам с функцией перетаскивания и функциям совместной работы он стал незаменимым инструментом для сегодняшних занятых маркетологов. Marq позволяет заблокировать брендинг, автоматизировать контент и экспортировать его через множество социальных/цифровых и печатных каналов.
FotoJet
fotojet.com
FotoJet — это бесплатный онлайн-сервис для создания коллажей и графического дизайнера, который поможет вам превратить ваши фотографии в удивительные коллажи, фотокарточки, графику для социальных сетей, плакаты, а затем быстро поделиться ими с семьей и друзьями через Facebook, Twitter, Pinterest или Tumblr, предоставляя более 600 креативных коллажей. шаблоны, более 80 классических макетов коллажей и более 300 профессиональных дизайнов. Он отлично работает в любом браузере без проблем с загрузкой и установкой!
Baseline
baseline.is
Baseline — это простая в использовании платформа управления брендом, которая объединяет управление брендом, управление цифровыми активами (DAM) и создание контента в одной целостной экосистеме. Разработанный для предприятий любого размера, от стартапов до агентств и крупных предприятий, Baseline дает командам возможность создавать, управлять и развертывать согласованный опыт бренда во всех точках взаимодействия. Ключевые особенности включают в себя: * Создание руководства по бренду: легко создавайте и делитесь профессиональными руководствами по бренду, обеспечивая единообразие во всей организации. * Управление цифровыми активами (DAM). Централизуйте, систематизируйте и делитесь активами бренда с помощью интуитивно понятных тегов и мощных возможностей поиска. * Редактор дизайна: создавайте фирменные дизайны с прямым доступом к ресурсам, цветам и шрифтам вашего бренда. * Библиотека шаблонов: используйте настраиваемые фирменные шаблоны для различных маркетинговых материалов. * Инструменты для совместной работы. Содействуйте командной работе с помощью ролевых разрешений, рабочих процессов утверждения и функций совместной работы в реальном времени. * Контроль версий: отслеживайте изменения, управляйте версиями и легко возвращайтесь к предыдущим версиям ресурсов. Baseline отличается экономичностью и простотой использования. Он сосредоточен на согласованности бренда без головной боли. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом, создающим свой бренд, растущей компанией, управляющей несколькими брендами, или крупным предприятием, поддерживающим глобальную целостность бренда, Baseline предоставляет инструменты и гибкость для улучшения процесса управления брендом. Благодаря удобному интерфейсу, мощным функциям и масштабируемой архитектуре Baseline — это больше, чем просто DAM или инструмент проектирования. Это полноценная платформа для взаимодействия с брендом, которая растет вместе с вашим бизнесом, превращая управление брендом из задачи в конкурентное преимущество.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.