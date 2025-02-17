Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы - Самые популярные приложения - Эсватини

Snapied

snapied.com

Snapied — это одно место для всего вашего маркетинга. Snapied — это маркетинговая платформа, которая помогает маркетологам автоматизировать и осуществлять весь маркетинг из одного места. Автоматизируйте свои публикации в социальных сетях, кампании по электронной почте, контент блогов и многое другое. Создавайте и отслеживайте контент в социальных сетях с помощью автоматического планирования. Самый простой способ управлять всем вашим маркетингом в социальных сетях из одного места #Snapied Вот некоторые из преимуществ- - Простота в использовании: Snapied — это простая в использовании онлайн-платформа для графического дизайна, которая позволяет бесплатно создавать маркетинговые материалы профессионального качества и управлять ими. Огромная коллекция цитат практически во всех категориях. - Удаление фона: одним щелчком мыши можно удалить любой фон изображения. - Несколько страниц и слоев. - Создайте несколько рабочих пространств и пригласите свою команду к совместной работе. - Цветовая палитра: попробуйте различные цветовые комбинации, прежде чем завершить дизайн. - Брендинг и пресеты: сохраняйте шрифты, цвета, логотип и положение логотипа вашего бренда, чтобы они выглядели единообразно для всех дизайнов. Snapied не ограничивает вас в количестве создаваемых брендов. - Шрифты: Snapied позволяет выбрать шрифт из списка распространенных шрифтов, а также загружать файлы шрифтов. - Изменение размера дизайна: изменение размера изображения до определенного размера. - Разделите изображения на более мелкие сетки. - Любимые элементы: вы можете отметить шаблон, изображение, иллюстрацию, цитату и т. д., которые вам нравятся, чтобы использовать их позже. - Миллионы иконок, иллюстраций и элементов. - Редактор встраиваемого дизайна: Да, редактор дизайна Snapied можно встроить. У вас есть веб-сайт и вы хотите уметь создавать графику. Вам нужен редактор графического дизайна с белой этикеткой, чтобы его можно было встроить в ваш веб-сайт или платформу. Snapied для вас!