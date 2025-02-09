Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы - Самые популярные приложения - Сан-Марино

Rocketium

rocketium.com

Rocketium — это гибкая платформа CreativeOps, которая помогает предприятиям быстрее и с меньшими затратами выводить свои коммуникации на рынок. Благодаря объединению возможностей творческого производства на базе искусственного интеллекта, бесперебойных творческих операций и мощной творческой аналитики Rocketium помогает предприятиям добиваться большего с помощью существующих команд, процессов и инструментов. Rocketium финансируется такими крупными инвесторами, как 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures и Emergent Ventures. Rocketium оптимизирует корпоративный CreativeOps благодаря: 1. Креативное производство на основе искусственного интеллекта: Создавайте индивидуальные креативы в больших масштабах и автоматически адаптируйте их к разным размерам для разных каналов. Мгновенно создавайте варианты для персонализации и экспериментирования с помощью простого импорта электронных таблиц. Создавайте контекстные тексты для экспериментов с копирайтером с искусственным интеллектом. Оптимизируйте форматы и размеры в соответствии с рекомендациями платформы и публикуйте напрямую благодаря простой интеграции. 2. Бесшовные непроектные операции: Ускорьте ввод в эксплуатацию с помощью бесперебойных операций, не связанных с проектированием. Просмотрите все проекты с высоты птичьего полета в Центре действий. Создавайте творческие брифы, анализируйте пропускную способность команды и назначайте творческие проекты на доске Канбан. Централизуйте, организуйте и оптимизируйте ресурсы для производства в медиатеке. Избавьтесь от многочисленных споров с комментариями непосредственно к дизайну. Обеспечьте соблюдение требований бренда без особых усилий с помощью автоматизированных проверок соответствия бренда. 3. Мощная креативная аналитика: Централизуйте данные об эффективности со всех рекламных платформ в одном месте. Получайте информацию на творческом уровне, чтобы определить влияние творческих решений на производительность. Визуализируйте аналитическую информацию с помощью многофункциональных виджетов и делитесь информационной панелью или настраиваемыми отчетами с заинтересованными сторонами для обновления на основе данных. Распределяйте бюджеты кампаний на выигрышные креативы, используя информацию о конкурентах и ​​отрасли, а также данные об эффективности прошлых кампаний. Предоставьте дизайнерам обоснованные рекомендации по дизайну для создания эффективных креативов. Присоединяйтесь к ведущим мировым брендам, таким как Amazon, Home Depot, Walmart, Генри Шейн, Roche и многим другим, чтобы ускорить рост своего бизнеса с помощью гибкой CreativeOps. Несколько компаний из списка Fortune 500 и Global 2000 используют Rocketium для оптимизации своих CreativeOps. В 2023 году Rocketium интегрировала возможности генеративного искусственного интеллекта в свою платформу, чтобы помочь предприятиям выйти на новый уровень роста.