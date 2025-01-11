Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы - Самые популярные приложения - Пакистан

Snapied

snapied.com

Snapied — это простой, но мощный онлайн-инструмент для графического дизайна, который помогает как профессиональным, так и не дизайнерам легко и быстро создавать потрясающие проекты. Вопрос: Для чего используется Snapied? Ответ: Создание дизайна может быть очень трудным. Особенно для предприятий, у которых нет времени или денег, чтобы инвестировать в профессиональных дизайнеров. Вам нужен профессиональный дизайн, чтобы выделиться из толпы. Snapied помогает вам добиться этого, предлагая бесплатную платформу графического дизайна, которая проста в использовании и позволяет даже не дизайнерам легко и быстро создавать потрясающие проекты. Вопрос: Что такое Snapied и чем он отличается от других дизайнерских платформ? О: Snapied — это БЕСПЛАТНАЯ платформа для графического дизайна, которая помогает как профессиональным дизайнерам, так и не дизайнерам, легко и быстро создавать потрясающие проекты. Попробуйте сейчас: https://www.Snapied.com Вот некоторые из преимуществ: Простота в использовании: Snapied — это простая в использовании онлайн-платформа для графического дизайна, которая позволяет вам бесплатно создавать маркетинговые материалы профессионального качества и управлять ими. Огромная коллекция цитат практически во всех категориях. Удаление фона: одним щелчком мыши можно удалить любой фон изображения. Несколько страниц и слоев. Создайте несколько рабочих пространств и пригласите свою команду к совместной работе. Цветовая палитра: попробуйте различные цветовые комбинации, прежде чем завершить дизайн. Брендинг и пресеты. Сохраните шрифты, цвета, логотип и положение логотипа вашего бренда, чтобы они выглядели единообразно для всех дизайнов. Snapied не ограничивает вас в количестве создаваемых брендов. Шрифты: Snapied позволяет выбрать шрифт из списка распространенных шрифтов, а также загружать файлы шрифтов. Изменение размера дизайна: изменение размера изображения до определенного размера. Разделите изображения на более мелкие сетки. Любимые элементы: вы можете отметить шаблон, изображение, иллюстрацию, цитату и т. д., которые вам больше всего нравятся, чтобы использовать их позже. Миллионы иконок, иллюстраций и элементов. Встраиваемый редактор дизайна: Да, редактор дизайна Snapied можно встроить. У вас есть веб-сайт и вы хотите уметь создавать графику. Вам нужен редактор графического дизайна с белой этикеткой, чтобы его можно было встроить в ваш веб-сайт или платформу. Snapied для вас! Варианты загрузки: Snapied на данный момент предлагает следующие форматы импорта: JPG PNG SVG Webp PDF (одна и несколько страниц) Прозрачные изображения, шкала качества варьируется от 1x до 5x. Snapied по умолчанию загружает изображения с разрешением 300 точек на дюйм.