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Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы позволяет пользователям создавать визуальные эффекты различных размеров специально для цифровых рекламных кампаний. Отделы маркетинга и рекламы могут использовать это программное обеспечение для создания графических объявлений, рекламирующих их продукты или призывающих к действию, и все это без необходимости использования дизайнера. С помощью программного обеспечения для создания медийной рекламы пользователи могут создавать статические, анимированные или интерактивные баннеры. Они могут загружать свои собственные изображения или использовать библиотеку готовых шаблонов, которые обычно предлагаются этими инструментами. После создания объявления пользователи могут гарантировать, что оно достигнет нужной аудитории, используя параметры таргетинга, ключевые слова и функции ремаркетинга, предоставляемые программным обеспечением. Для эффективного использования этих инструментов не требуется никаких предварительных технических знаний, поскольку они обычно включают возможности редактирования перетаскиванием. Также доступны дополнительные функции редактирования, такие как добавление различных фонов и изображений. Программное обеспечение обычно позволяет сохранять изображения в различных форматах файлов. Более того, с помощью этих решений можно отслеживать эффективность рекламы, и пользователи могут вносить изменения в режиме реального времени, чтобы гарантировать соответствие своих объявлений их конкретным целям.

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Canva

Canva

canva.com

Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

Самый простой онлайн-редактор изображений ᐉ VistaCrate (ранее Crello) ➤ Создавайте свои собственные дизайны ✓ Публикуйте ✓ Обложки ✓ Анимации ☝ Используйте лучшее программное обеспечение для онлайн-дизайна ⏩ Это легко и бесплатно! Бесплатный инструмент графического дизайна, который поможет вам созд...

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — это онлайн-сервис для создания анимационных видео «сделай сам» (#DIY), который делает презентации студийного качества доступными каждому. Анимированные видеоролики, сделано правильно!

Fotor

Fotor

fotor.com

Бесплатный онлайн-редактор фотографий для всех. Бесплатно редактируйте фотографии с помощью фоторедактора Fotor всего за несколько кликов. Он охватывает все онлайн-инструменты для редактирования фотографий, поэтому вы можете обрезать изображения, изменять их размер, добавлять текст к фотографиям, да...

Genially

Genially

genial.ly

Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...

Artboard Studio

Artboard Studio

artboard.studio

Создавайте, анимируйте, сотрудничайте и представляйте свои проекты с помощью обширной библиотеки ресурсов и шаблонов прямо в браузере.

Simplified

Simplified

simplified.com

Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Войдите в систему и используйте Piktochart для создания красивой инфографики, плакатов, отчетов, презентаций, флаеров или графики для социальных сетей. Опыт проектирования не требуется

Visme

Visme

visme.co

Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.

Wepik

Wepik

wepik.com

Дизайн стал проще для вашего бизнеса. Откройте для себя и опробуйте нашу коллекцию шаблонов, простых в использовании и полностью настраиваемых, которые идеально подходят для вашего малого бизнеса.

Snappa

Snappa

snappa.com

Snappa позволяет легко создавать онлайн-графику любого типа. Создавайте и публикуйте изображения для социальных сетей, блогов, рекламы и многого другого!

Creatopy

Creatopy

creatopy.com

Воплотите свои проекты в жизнь с помощью нашей онлайн-платформы графического дизайна. Используйте профессионально разработанные шаблоны и сотрудничайте в создании лучшей графики.

Marq

Marq

marq.com

Marq (ранее Lucidpress) дает возможность каждому в организации создавать фирменный контент с помощью заблокированных шаблонов бренда. Попрощайтесь со своим творческим отставанием.

FotoJet

FotoJet

fotojet.com

Бесплатный онлайн-редактор фотографий, графический дизайнер и создатель коллажей! Превратите свои фотографии в удивительные произведения искусства!

ellty

ellty

ellty.com

Простой онлайн-инструмент графического дизайна позволяет легко создавать любой тип контента. Создавайте потрясающие изображения для любых социальных сетей, флаеров, логотипов, презентаций и многого другого.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...

Picmaker

Picmaker

picmaker.com

Улучшите свою игру в социальных сетях с помощью инструмента управления Picmaker на базе искусственного интеллекта. Оптимизируйте создание, планирование и аналитику контента с помощью передовых алгоритмов и автоматизации. Попробуй сейчас!

Snapied

Snapied

snapied.com

Snapied — это простой, но мощный онлайн-инструмент для графического дизайна, который помогает как профессиональным, так и не дизайнерам легко и быстро создавать потрясающие проекты.

Baseline

Baseline

baseline.is

Будьте автоматически фирменными. Автоматизируйте создание контента и увеличьте присутствие своего бренда. Получите четкие рекомендации по бренду и с легкостью создавайте единообразный дизайн.

Viewst

Viewst

viewst.com

Соблюдайте сроки. Масштабируйте контент. Boost Creative Production Одно рабочее пространство, позволяющее создавать, сотрудничать и запускать рекламу в любом масштабе. Viewst позволяет командам дизайнеров и маркетинга увеличить объем и разнообразие креативов, быстрее выйти на рынок и обойти конкурен...

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

Самый интерактивный конструктор без кода. PandaSuite, разработанная парижской командой и запущенная в 2015 году, представляет собой простую и креативную SaaS-платформу для создания приложений и интерактивного взаимодействия без единой строки кода. Создавайте визуальные образы с помощью PandaSuite St...

Contentdrips

Contentdrips

contentdrips.com

Самый простой инструмент создания контента для личных брендов. Он создает фотографии, короткие видеоролики и бесшовные посты-карусели для вашей рекламы в Instagram, LinkedIn и Facebook.

Clever Ads

Clever Ads

cleverads.com

Создавайте эффективные медийные объявления Google с помощью Clever Ads Banner Creator. Хотите ли вы создавать рекламные баннеры вручную или создавать их автоматически: Clever Ads Banner Creator всегда готов помочь вам бесплатно.

AdsHelper

AdsHelper

adshelper.com

AdsHelper — это универсальное решение для начинающих цифровых маркетологов, которое охватывает все, что нужно для создания рекламной кампании в Интернете.

Bannernow

Bannernow

bannernow.com

BannerNow — это мощная платформа, на которой вы можете создавать, управлять, переводить, распространять и планировать все свои креативы в одном месте. С BannerNow вы можете создавать потоки данных в режиме реального времени в своих объявлениях, гарантируя, что ваша аудитория всегда увидит самую акту...

AdRapid

AdRapid

adrapid.com

Платформа Adrapid специально разработана как встраиваемая платформа для производства медийной рекламы с белой этикеткой для DSP и других омниканальных платформ автоматизации маркетинга.

Rocketium

Rocketium

rocketium.com

Rocketium — это гибкая платформа CreativeOps, которая помогает предприятиям быстрее и с меньшими затратами выводить свои коммуникации на рынок. Благодаря объединению возможностей творческого производства на базе искусственного интеллекта, бесперебойных творческих операций и мощной творческой аналити...

PhotoADKing

PhotoADKing

photoadking.com

PhotoADKing — это облачное программное обеспечение для графического дизайна, которое помогает пользователям создавать флаеры, плакаты, брошюры, визитные карточки, пригласительные билеты, биографические данные или резюме, рекламу в социальных сетях и многое другое с помощью более чем 10 000 потрясающ...

Bannerwise

Bannerwise

bannerwise.io

Bannerwise — это платформа креативного управления, которая позволяет рекламодателям и агентствам создавать, публиковать и оптимизировать цифровую рекламу в больших масштабах. Упрощая и автоматизируя производство цифровой рекламы, мы раскрываем весь потенциал цифровой рекламы. Bannerwise интегрируетс...

Zuuvi

Zuuvi

zuuvi.com

Zuuvi — это датская дизайнерская платформа, созданная для команд цифрового маркетинга и дизайнеров, которая позволяет им создавать лучшую в своем классе рекламу для медийных объявлений и социальных сетей. Обычно изготовление стандартного баннерного пакета из 5 форматов занимает 5 часов. Мы видим, чт...

BannerBoo

BannerBoo

bannerboo.com

BannerBoo — онлайн-конструктор баннеров HTML5, который позволяет создавать анимированные и статические баннеры HTML5/AMP HTML/GIF без навыков программирования. Создавайте собственные рекламные баннеры или используйте профессиональные шаблоны — сэкономьте свое время и деньги.

Designstripe

Designstripe

designstripe.com

Дизайн для социальных сетей в один клик. Публикации в социальных сетях, посвященные бренду и по запросу, для Instagram, Facebook, LinkedIn и X.

Flexitive

Flexitive

flexitive.com

Flexitive помогает глобальным брендам и агентствам автоматизировать омниканальное производство и распространение дизайна. Используя передовой адаптивный дизайн и технологию динамичного творческого производства, команды маркетинга и дизайна могут работать вместе, чтобы масштабировать свои визуальные ...

QwikBanners

QwikBanners

qwikbanners.com

Запустите свою кампанию в контекстно-медийной сети в несколько кликов, создайте все размеры за несколько секунд, не требуются навыки программирования или дизайна.

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