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Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы - Самые популярные приложения - Китай
Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы позволяет пользователям создавать визуальные эффекты различных размеров специально для цифровых рекламных кампаний. Отделы маркетинга и рекламы могут использовать это программное обеспечение для создания графических объявлений, рекламирующих их продукты или призывающих к действию, и все это без необходимости использования дизайнера. С помощью программного обеспечения для создания медийной рекламы пользователи могут создавать статические, анимированные или интерактивные баннеры. Они могут загружать свои собственные изображения или использовать библиотеку готовых шаблонов, которые обычно предлагаются этими инструментами. После создания объявления пользователи могут гарантировать, что оно достигнет нужной аудитории, используя параметры таргетинга, ключевые слова и функции ремаркетинга, предоставляемые программным обеспечением. Для эффективного использования этих инструментов не требуется никаких предварительных технических знаний, поскольку они обычно включают возможности редактирования перетаскиванием. Также доступны дополнительные функции редактирования, такие как добавление различных фонов и изображений. Программное обеспечение обычно позволяет сохранять изображения в различных форматах файлов. Более того, с помощью этих решений можно отслеживать эффективность рекламы, и пользователи могут вносить изменения в режиме реального времени, чтобы гарантировать соответствие своих объявлений их конкретным целям.
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Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
Animaker
animaker.com
Animaker меняет подходы компаний к обучению, обучению, мотивации, продаже, общению, просмотру и распространению контента с помощью профессиональных живых и/или анимированных видео, сделанных своими руками, за считанные минуты. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech — лишь некоторые из 1...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (ранее Crello) — это платформа графического дизайна, с помощью которой каждый может быстро создавать интересные проекты для любой отрасли или случая — навыки дизайна не обязательны. Начните с выбора из более чем 150 тысяч профессионально разработанных шаблонов, которые уже отформатирован...
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В допо...
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio — это комплексная платформа графического и анимационного дизайна, которая позволяет пользователям с легкостью создавать привлекательные маркетинговые ресурсы. Благодаря удобному интерфейсу и множеству функций, включая дизайн, анимацию и макетирование, он оптимизирует творческий проце...
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Prezi
prezi.com
Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это интуитивно понятная и простая в использовании платформа визуальных коммуникаций для создания визуальных эффектов и перепрофилирования видео. Его инфографика, презентации, флаеры, плакаты и средства создания отчетов помогают коммуникаторам рассказывать истории, которые имеют значение...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Wepik
wepik.com
Дизайн стал проще для вашего бизнеса. Откройте для себя и опробуйте нашу коллекцию шаблонов, простых в использовании и полностью настраиваемых, которые идеально подходят для вашего малого бизнеса.
Snappa
snappa.com
Snappa позволяет легко создавать онлайн-графику любого типа. Создавайте и публикуйте изображения для социальных сетей, блогов, рекламы и многого другого!
Creatopy
creatopy.com
Creatopy — это платформа автоматизации творчества на основе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям и агентствам легко создавать, персонализировать, масштабировать и показывать эффективную рекламу. Оно оптимизирует процесс производства и доставки рекламы, помогая дизайнерам и маркет...
FotoJet
fotojet.com
FotoJet — это бесплатный онлайн-сервис для создания коллажей и графический дизайнер, который поможет вам превратить ваши фотографии в удивительные коллажи, фотокарточки, графику для социальных сетей, плакаты, а затем быстро поделиться ими с семьей и друзьями через Facebook, Twitter, Pinterest или Tu...
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) помогает любому сотруднику организации удовлетворить постоянно растущий спрос на контент. Продвигайте свою организацию вперед и плавно согласовывайте видение своей творческой команды с работой отделов продаж и маркетинга. С помощью Marq вы можете создавать брошюры, листовки, ...
ellty
ellty.com
Простой онлайн-инструмент графического дизайна позволяет легко создавать любой тип контента. Создавайте потрясающие изображения для любых социальных сетей, флаеров, логотипов, презентаций и многого другого.
Baseline
baseline.is
Удивительно простая платформа для брендинга. Baseline делает все, что связано с брендингом, очень простым для всех, объединяя брендинг с автоматизацией. Он поможет вам создать четкое руководство по бренду с простыми для выполнения шагами, а затем использовать ресурсы вашего бренда для автоматическог...
Picmaker
picmaker.com
Picmaker — умная платформа социальных сетей на базе искусственного интеллекта! Picmaker, насчитывающий более 1 миллиона пользователей, представляет собой идеальное универсальное решение для компаний и частных лиц, стремящихся расширить свое присутствие в социальных сетях. Открывайте для себя актуа...
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...
PandaSuite
pandasuite.com
Самый интерактивный конструктор без кода. PandaSuite, разработанная парижской командой и запущенная в 2015 году, представляет собой простую и креативную SaaS-платформу для создания приложений и интерактивного взаимодействия без единой строки кода. Создавайте визуальные образы с помощью PandaSuite St...
Snapied
snapied.com
Snapied — это простой, но мощный онлайн-инструмент для графического дизайна, который помогает как профессиональным, так и не дизайнерам легко и быстро создавать потрясающие проекты. Вопрос: Для чего используется Snapied? Ответ: Создание дизайна может быть очень трудным. Особенно для предприятий, у к...
Clever Ads
cleverads.com
Создавайте эффективные медийные объявления Google с помощью Clever Ads Banner Creator. Хотите ли вы создавать рекламные баннеры вручную или создавать их автоматически: Clever Ads Banner Creator всегда готов помочь вам бесплатно.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing — это облачное программное обеспечение для графического дизайна, которое помогает пользователям создавать флаеры, плакаты, брошюры, визитные карточки, пригласительные билеты, биографические данные или резюме, рекламу в социальных сетях и многое другое с помощью более чем 10 000 потрясающ...
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — онлайн-конструктор баннеров HTML5, который позволяет создавать анимированные и статические баннеры HTML5/AMP HTML/GIF без навыков программирования. Создавайте собственные рекламные баннеры или используйте профессиональные шаблоны — сэкономьте свое время и деньги.
Viewst
viewst.com
Соблюдайте сроки. Масштабируйте контент. Boost Creative Production Одно рабочее пространство, позволяющее создавать, сотрудничать и запускать рекламу в любом масштабе. Viewst позволяет командам дизайнеров и маркетинга увеличить объем и разнообразие креативов, быстрее выйти на рынок и обойти конкурен...
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi — это датская дизайнерская платформа, созданная для команд цифрового маркетинга и дизайнеров, которая позволяет им создавать лучшую в своем классе рекламу для медийных объявлений и социальных сетей. Обычно изготовление стандартного баннерного пакета из 5 форматов занимает 5 часов. Мы видим, чт...
Designstripe
designstripe.com
Дизайн для социальных сетей в один клик. Публикации в социальных сетях, посвященные бренду и по запросу, для Instagram, Facebook, LinkedIn и X. designstripe предлагает интеллектуальные инструменты дизайна для всех. Компания была основана в начале 2020 года с целью создания комплексной виртуальной ст...
Contentdrips
contentdrips.com
Самый простой инструмент создания контента для личных брендов. Он создает фотографии, короткие видеоролики и бесшовные посты-карусели для вашей рекламы в Instagram, LinkedIn и Facebook.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper — это универсальное решение для начинающих цифровых маркетологов, которое охватывает все, что нужно для создания рекламной кампании в Интернете.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — это мощная платформа, на которой вы можете создавать, управлять, переводить, распространять и планировать все свои креативы в одном месте. С BannerNow вы можете создавать в своих объявлениях потоки данных в режиме реального времени, гарантируя, что ваша аудитория всегда увидит самую акту...
AdRapid
adrapid.com
Платформа Adrapid специально разработана как встраиваемая платформа для производства медийной рекламы с белой этикеткой для DSP и других омниканальных платформ автоматизации маркетинга.
Rocketium
rocketium.com
Rocketium — это гибкая платформа CreativeOps, которая помогает предприятиям быстрее и с меньшими затратами выводить свои коммуникации на рынок. Благодаря объединению возможностей творческого производства на базе искусственного интеллекта, бесперебойных творческих операций и мощной творческой аналити...
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise — это платформа креативного управления, которая позволяет рекламодателям и агентствам создавать, публиковать и оптимизировать цифровую рекламу в больших масштабах. Упрощая и автоматизируя производство цифровой рекламы, мы раскрываем весь потенциал цифровой рекламы. Bannerwise интегрируетс...
Flexitive
flexitive.com
Flexitive помогает глобальным брендам и агентствам автоматизировать омниканальное производство и распространение дизайна. Используя передовой адаптивный дизайн и технологию динамичного творческого производства, команды маркетинга и дизайна могут работать вместе, чтобы масштабировать свои визуальные ...
QwikBanners
qwikbanners.com
Запустите свою кампанию в контекстно-медийной сети в несколько кликов, сгенерируйте все размеры за несколько секунд, не требуются навыки программирования или дизайна.