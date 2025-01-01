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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для прямой доставки в магазин - Самые популярные приложения

Прямая доставка в магазин (DSD) — это метод создания, хранения и доставки продуктов непосредственно розничным продавцам без привлечения сторонних поставщиков логистических услуг или транспортных компаний. Программное обеспечение DSD поддерживает этот процесс, предлагая такие функции, как складирование, маршрутизация, управление логистикой и учет маршрутов, оптимизируя операции по всей цепочке поставок. Управляя поставками внутри компании, компании могут повысить прозрачность цепочки поставок, лучше контролировать свои поставки и улучшить общение с клиентами. Обычно отделы логистики внедряют программное обеспечение для прямой доставки в магазины наряду с другими решениями, такими как программное обеспечение для доставки и инструменты планирования цепочки поставок.