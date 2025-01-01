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Программное обеспечение для цифровой навигации
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Программное обеспечение для цифровой навигации - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для цифровой навигации позволяет предприятиям создавать цифровые карты и туры для своих клиентов. Это программное обеспечение в первую очередь обслуживает две группы: предприятия, которым необходимо отображать свои макеты, например, в сфере туризма, и клиентов, которые используют карты для навигации. Доступ к картам, созданным с помощью этого программного обеспечения, можно получить через мобильное приложение, интерактивный сенсорный киоск или веб-приложение. Аэропорты, кампусы колледжей, торговые центры, больницы, конференц-центры, исторические места и музеи часто используют цифровое программное обеспечение для навигации, поскольку эти места зачастую большие и в них сложно ориентироваться без посторонней помощи. Благодаря использованию интерактивных карт пользователи могут легко найти свое текущее местоположение и желаемые пункты назначения, что повышает удовлетворенность и улучшает транспортный поток внутри помещений. Компании, использующие программное обеспечение для цифровой навигации, могут настраивать свои карты или туры, добавляя текст, изображения, видео и аудио в соответствии со своими конкретными потребностями. Программное обеспечение также поддерживает несколько языков, что позволяет охватить разнообразную аудиторию. Кроме того, некоторые цифровые решения для навигации включают в себя аналитические функции, которые позволяют компаниям отслеживать демографические данные и поведение посетителей во время их перемещения по комплексу.

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Robin

Robin

robinpowered.com

Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.

Purple

Purple

purple.com

Purple улучшает взаимодействие посетителей с комплексными пространствами, предоставляя услуги по анализу посетителей для бизнеса в различных сферах.

KABOB

KABOB

kabob.io

Приложение Kabob Retail Cloud предлагает решения для автоматизации и управления розничными операциями, включая цифровые вывески, управление очередями и фоновую музыку.

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin — это приложение для создания 3D-карт помещений с функциями навигации и управления картами в режиме реального времени.

Wemap

Wemap

getwemap.com

Wemap — сервис для создания, управления и обмена интерактивными картами, улучшает навигацию и понимание пространственных данных.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.

Calven

Calven

calven.com

Calven — это платформа для управления рабочими процессами, которая объединяет опыт сотрудников и операции на рабочем месте, оптимизируя гибридный режим работы.

MAPIQ

MAPIQ

mapiq.com

MAPIQ - приложение для управления офисом, позволяющее резервировать рабочие места и конференц-залы, оптимизировать использование пространства и поддерживать гибкие рабочие условия.

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

Wayleadr — приложение для управления объектами, оптимизирующее навигацию, парковку и контроль доступа в корпоративных пространствах и других местах.

Freespace

Freespace

afreespace.com

Freespace — приложение для сотрудников, позволяющее резервировать рабочие места, взаимодействовать с коллегами и получать данные о занятости и качестве воздуха.

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Программное обеспечение для цифровой навигации - Самые популярные приложения - WebCatalog