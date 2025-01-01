Программное обеспечение для цифровой навигации - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для цифровой навигации позволяет предприятиям создавать цифровые карты и туры для своих клиентов. Это программное обеспечение в первую очередь обслуживает две группы: предприятия, которым необходимо отображать свои макеты, например, в сфере туризма, и клиентов, которые используют карты для навигации. Доступ к картам, созданным с помощью этого программного обеспечения, можно получить через мобильное приложение, интерактивный сенсорный киоск или веб-приложение. Аэропорты, кампусы колледжей, торговые центры, больницы, конференц-центры, исторические места и музеи часто используют цифровое программное обеспечение для навигации, поскольку эти места зачастую большие и в них сложно ориентироваться без посторонней помощи. Благодаря использованию интерактивных карт пользователи могут легко найти свое текущее местоположение и желаемые пункты назначения, что повышает удовлетворенность и улучшает транспортный поток внутри помещений. Компании, использующие программное обеспечение для цифровой навигации, могут настраивать свои карты или туры, добавляя текст, изображения, видео и аудио в соответствии со своими конкретными потребностями. Программное обеспечение также поддерживает несколько языков, что позволяет охватить разнообразную аудиторию. Кроме того, некоторые цифровые решения для навигации включают в себя аналитические функции, которые позволяют компаниям отслеживать демографические данные и поведение посетителей во время их перемещения по комплексу.
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Robin
robinpowered.com
Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.
Purple
purple.com
Purple улучшает взаимодействие посетителей с комплексными пространствами, предоставляя услуги по анализу посетителей для бизнеса в различных сферах.
KABOB
kabob.io
Приложение Kabob Retail Cloud предлагает решения для автоматизации и управления розничными операциями, включая цифровые вывески, управление очередями и фоновую музыку.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — это приложение для создания 3D-карт помещений с функциями навигации и управления картами в режиме реального времени.
Wemap
getwemap.com
Wemap — сервис для создания, управления и обмена интерактивными картами, улучшает навигацию и понимание пространственных данных.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.
Calven
calven.com
Calven — это платформа для управления рабочими процессами, которая объединяет опыт сотрудников и операции на рабочем месте, оптимизируя гибридный режим работы.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ - приложение для управления офисом, позволяющее резервировать рабочие места и конференц-залы, оптимизировать использование пространства и поддерживать гибкие рабочие условия.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr — приложение для управления объектами, оптимизирующее навигацию, парковку и контроль доступа в корпоративных пространствах и других местах.
Freespace
afreespace.com
Freespace — приложение для сотрудников, позволяющее резервировать рабочие места, взаимодействовать с коллегами и получать данные о занятости и качестве воздуха.
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