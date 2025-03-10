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Программное обеспечение для цифровой навигации позволяет предприятиям создавать цифровые карты и туры для своих клиентов. Это программное обеспечение в первую очередь обслуживает две группы: предприятия, которым необходимо отображать свои макеты, например, в сфере туризма, и клиентов, которые используют карты для навигации. Доступ к картам, созданным с помощью этого программного обеспечения, можно получить через мобильное приложение, интерактивный сенсорный киоск или веб-приложение. Аэропорты, кампусы колледжей, торговые центры, больницы, конференц-центры, исторические места и музеи часто используют цифровое программное обеспечение для навигации, поскольку эти места зачастую большие и в них сложно ориентироваться без посторонней помощи. Благодаря использованию интерактивных карт пользователи могут легко найти свое текущее местоположение и желаемые пункты назначения, что повышает удовлетворенность и улучшает транспортный поток внутри помещений. Компании, использующие программное обеспечение для цифровой навигации, могут настраивать свои карты или туры, добавляя текст, изображения, видео и аудио в соответствии со своими конкретными потребностями. Программное обеспечение также поддерживает несколько языков, что позволяет охватить разнообразную аудиторию. Кроме того, некоторые цифровые решения для навигации включают в себя аналитические функции, которые позволяют компаниям отслеживать демографические данные и поведение посетителей во время их перемещения по комплексу.
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Robin
robinpowered.com
Robin — платформа управления офисным пространством, оптимизирующая бронирование столов и переговорных, автоматизируя процессы.
Purple
purple.com
Purple улучшает взаимодействие посетителей с комплексными пространствами, предоставляя услуги по анализу посетителей для бизнеса в различных сферах.
KABOB
kabob.io
Приложение Kabob Retail Cloud предлагает решения для автоматизации и управления розничными операциями, включая цифровые вывески, управление очередями и фоновую музыку.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — это приложение для создания 3D-карт помещений с функциями навигации и управления картами в режиме реального времени.
Wemap
getwemap.com
Wemap — сервис для создания, управления и обмена интерактивными картами, улучшает навигацию и понимание пространственных данных.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.
Calven
calven.com
Calven — это платформа для управления рабочими процессами, которая объединяет опыт сотрудников и операции на рабочем месте, оптимизируя гибридный режим работы.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ - приложение для управления офисом, позволяющее резервировать рабочие места и конференц-залы, оптимизировать использование пространства и поддерживать гибкие рабочие условия.
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr — приложение для управления объектами, оптимизирующее навигацию, парковку и контроль доступа в корпоративных пространствах и других местах.
Freespace
afreespace.com
Freespace, зарегистрированная в Великобритании компания, с 2015 года находится в авангарде проектирования рабочих мест и технологических решений. Мы гордимся тем, что являемся единственным поставщиком интегрированных операционных систем для рабочих мест, способным предоставлять решения посредством собственных разработок. Наша запатентованная IP-аппаратура, датчики собственной разработки и программные решения собственной разработки, включая приложение для сотрудников и аналитический портал, отличают нас от конкурентов. Мы обслуживаем более 40 клиентов по всему миру, управляя более чем 185 000 рабочих мест. Ключевые преимущества: • Правильный размер, правильный дизайн: сокращение расходов на недвижимость и оптимизация конфигурации пространства. • Автоматизация умных зданий: снижение выбросов углекислого газа и сокращение эксплуатационных расходов. • Исключительный опыт сотрудников. Повысьте эффективность совместной работы, производительность и благополучие сотрудников. Наша интегрированная операционная система рабочего места (IWOS) — это полностью принадлежащее и автономное решение Freespace, работающее в экосистеме, соответствующей стандарту ISO 27001. Это модульная система, позволяющая нам либо предоставлять полные интеллектуальные решения для зданий, либо вводить отдельные элементы, такие как датчики присутствия, для получения информации об использовании пространства. Особенности: - • Аналитика и аналитика на рабочем месте в режиме реального времени • Датчики, контролирующие занятость, количество людей и качество воздуха • Приложение для сотрудников для резервирования помещений и связи с коллегами • Интерактивные цифровые вывески • Инструменты и интеграции динамического управления пространством • Решения по управлению энергопотреблением и рисками
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