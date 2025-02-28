Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для цифровой навигации позволяет предприятиям создавать цифровые карты и туры для своих клиентов. Это программное обеспечение в первую очередь обслуживает две группы: предприятия, которым необходимо отображать свои макеты, например, в сфере туризма, и клиентов, которые используют карты для навигации. Доступ к картам, созданным с помощью этого программного обеспечения, можно получить через мобильное приложение, интерактивный сенсорный киоск или веб-приложение. Аэропорты, кампусы колледжей, торговые центры, больницы, конференц-центры, исторические места и музеи часто используют цифровое программное обеспечение для навигации, поскольку эти места зачастую большие и в них сложно ориентироваться без посторонней помощи. Благодаря использованию интерактивных карт пользователи могут легко найти свое текущее местоположение и желаемые пункты назначения, что повышает удовлетворенность и улучшает транспортный поток внутри помещений. Компании, использующие программное обеспечение для цифровой навигации, могут настраивать свои карты или туры, добавляя текст, изображения, видео и аудио в соответствии со своими конкретными потребностями. Программное обеспечение также поддерживает несколько языков, что позволяет охватить разнообразную аудиторию. Кроме того, некоторые цифровые решения для навигации включают в себя аналитические функции, которые позволяют компаниям отслеживать демографические данные и поведение посетителей во время их перемещения по комплексу.
Отправить новое приложение
Robin
robinpowered.com
Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего программного обеспечения для бронирования рабочих мест и помещений, средств автоматизации и аналитики. Тысячи компаний, таких как RiotGames, Politico, TripAdvisor и других компаний, полагаются на платформу управления рабочими местами Робина, чтобы максимизировать производительность и уменьшить трения в офисе. Мы помогаем оптимизировать их пространство с помощью ведущего программного обеспечения для бронирования столов и номеров, автоматизации и аналитики.
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 000 площадках. Благодаря услугам Purple по определению местоположения в помещении компании смогли улучшить качество обслуживания посетителей, понимая, кто их посетители и как они ведут себя, когда находятся на месте. Благодаря этому пониманию компании приняли обоснованные решения по оптимизации операций и увеличению потоков доходов.
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свои гибридные рабочие места. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам создать современные рабочие места, унифицировать культуру бренда и улучшить коммуникации.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — ведущий поставщик программного обеспечения для 3D-картографии помещений. Наша платформа обеспечивает мощные возможности навигации внутри помещений, а Mappedin CMS служит ее основополагающим слоем. Будучи источником достоверных данных для ваших карт недвижимости, CMS обеспечивает сотрудничество между организациями для поддержания точных данных в режиме реального времени. Mappedin — мощная интеллектуальная картографическая платформа для помещений, которая предоставляет вам передовую картографическую систему и интуитивно понятные приложения для поиска пути. Наш редактор карт, являющийся источником достоверных сведений о ваших картах недвижимости, обеспечивает сотрудничество между организациями для поддержания точных карт и данных о местоположении в режиме реального времени.
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud - это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенную для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и расширения приложений, чтобы помочь предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты их операций. Основные приложения, предлагаемые Kabob, включают: * Отображения - решение для управления цифровыми вывесками для централизованного управления и синхронизации контента на нескольких дисплеях и устройствах. * BGM (фоновая музыка) - управление звуком в магазине, позволяющее дистанционное управление и обновления фоновой музыки и рекламных сообщений. * Управление персоналом - Инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. В дополнение к основным приложениям, Kabob предлагает ряд приложений для расширения для поддержки маркетинга, операций и других бизнес -функций, таких как: * Цифровой маркетинг - Инструменты для управления контентом, многоканального маркетинга и онлайн -опросов. * Операции автоматизации - решения для очередей заказа, резервирования и управления таблицами и синхронизации доски меню. * AIOT (Искусственный интеллект вещей) - Интеллектуальные системы для управления удаленным устройством, обнаружения лица, социального мониторинга и отслеживания занятости таблицы. * Управление персоналом - Инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. Kabob позиционирует себя как универсальную платформу для сетевых брендов, предлагая комплексный набор облачных решений для оптимизации и автоматизации различных аспектов розничных операций. Платформа утверждает, что обеспечивает кроссплатформенную поддержку, масштабируемость и легкую интеграцию со сторонними системами. Компания имеет глобальное присутствие, с прямыми филиалами в материковом Китае, Тайване, Сингапуре и Японии, а также с партнерами по переселению в Канаде и Австралии. Kabob обслуживает различные отрасли отраслей, в том числе сети быстрого питания, конвейерные рестораны суши, скандинавские домашние бренды и даже кафе VR в Соединенных Штатах. Kabob Retail Cloud, по-видимому, является надежной и универсальной розничной технологической платформой, направленной на то, чтобы помочь цепным предприятиям оптимизировать их операции, повысить опыт клиентов и повысить эффективность благодаря использованию решений для ИИ, IoT и облачных.
Wayleadr
wayleadr.com
В WayLeadr мы считаем, что ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Будучи мировой платформой № 1, WayLeadr помогает большему количеству людей приходить легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращение ваших физических пространств, таких как парковка, столы и конференц -залы, в умные, картовые и мгновенно доступные пространства, WayLeadr создает опыт прибытия без трения, что позволяет всем типам предприятий повышать эффективность, которые создают гармонию и повышают производительность. Посетите WayLeadr.com сегодня, чтобы понять, почему современные компании 21-го века, такие как Openai, Uber и Sanofi, выбирают WayLeadr, чтобы помочь своим сотрудникам приехать легче.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — это платформа для работы на рабочем месте, которая позволяет организациям управлять офисными помещениями, идеально синхронизируя стратегию в сфере недвижимости и опыт сотрудников. Мы предоставляем командам на рабочих местах удобные инструменты для уверенной оптимизации своих рабочих пространств на основе данных в реальном времени, управления гибкими рабочими политиками и создания бесперебойной работы на рабочем месте.
Calven
calven.com
Познакомьтесь с Calven Добро пожаловать на технологическую платформу для рабочих мест, которая обеспечивает будущее работы, объединяя воедино опыт сотрудников и операции на рабочем месте. Calven расширяет возможности сотрудников, работодателей и руководителей групп, открывая гибридную работу, обеспечивая потрясающие условия на рабочем месте независимо от того, где мы работаем, и оптимизируя офис, когда это необходимо. Мы даем возможность организациям разрабатывать, внедрять, управлять и измерять будущие рабочие политики и процессы, чтобы обеспечить наилучшие условия для сотрудников и офиса.
Wemap
getwemap.com
Wemap предлагает комплексное решение для импорта вашего контента (достопримечательностей, событий) на карту, надежного его обслуживания в масштабе и представления его вашим пользователям в увлекательном и тщательно продуманном пользовательском интерфейсе. Использование Wemap дает многочисленные преимущества по сравнению с решениями «создайте свои собственные», включая более быстрый выход на рынок, более низкие затраты на обслуживание и лучший пользовательский опыт для всех устройств. Всего этого вы можете добиться, сохраняя при этом полный контроль над своим контентом и его внешним видом. Wemap использует уникальную технологию, чтобы направлять и вдохновлять вашу аудиторию с помощью карт и дополненной реальности. От карты вручную до неограниченного количества карт промышленного масштаба с множеством приложений — на платформе Wemap есть все, что вам нужно.
Freespace
afreespace.com
Freespace, зарегистрированная в Великобритании компания, с 2015 года находится в авангарде проектирования рабочих мест и технологических решений. Мы гордимся тем, что являемся единственным поставщиком интегрированных операционных систем для рабочих мест, способным предоставлять решения посредством собственных разработок. Наша запатентованная IP-аппаратура, датчики собственной разработки и программные решения собственной разработки, включая приложение для сотрудников и аналитический портал, отличают нас от конкурентов. Мы обслуживаем более 40 клиентов по всему миру, управляя более чем 185 000 рабочих мест. Ключевые преимущества: • Правильный размер, правильный дизайн: сокращение расходов на недвижимость и оптимизация конфигурации пространства. • Автоматизация умных зданий: снижение выбросов углекислого газа и сокращение эксплуатационных расходов. • Исключительный опыт сотрудников. Повысьте эффективность совместной работы, производительность и благополучие сотрудников. Наша интегрированная операционная система рабочего места (IWOS) — это полностью принадлежащее и автономное решение Freespace, работающее в экосистеме, соответствующей стандарту ISO 27001. Это модульная система, позволяющая нам либо предоставлять полные интеллектуальные решения для зданий, либо вводить отдельные элементы, такие как датчики присутствия, для получения информации об использовании пространства. Особенности: - • Аналитика и аналитика на рабочем месте в режиме реального времени • Датчики, контролирующие занятость, количество людей и качество воздуха • Приложение для сотрудников для резервирования помещений и связи с коллегами • Интерактивные цифровые вывески • Инструменты и интеграции динамического управления пространством • Решения по управлению энергопотреблением и рисками
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.