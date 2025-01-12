Программное обеспечение для цифровой навигации - Самые популярные приложения - Польша

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud - это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенную для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и расширения приложений, чтобы помочь предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты их операций. Основные приложения, предлагаемые Kabob, включают: * Отображения - решение для управления цифровыми вывесками для централизованного управления и синхронизации контента на нескольких дисплеях и устройствах. * BGM (фоновая музыка) - управление звуком в магазине, позволяющее дистанционное управление и обновления фоновой музыки и рекламных сообщений. * Управление персоналом - Инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. В дополнение к основным приложениям, Kabob предлагает ряд приложений для расширения для поддержки маркетинга, операций и других бизнес -функций, таких как: * Цифровой маркетинг - Инструменты для управления контентом, многоканального маркетинга и онлайн -опросов. * Операции автоматизации - решения для очередей заказа, резервирования и управления таблицами и синхронизации доски меню. * AIOT (Искусственный интеллект вещей) - Интеллектуальные системы для управления удаленным устройством, обнаружения лица, социального мониторинга и отслеживания занятости таблицы. * Управление персоналом - Инструменты для обучения, планирования и управления персоналом магазина. Kabob позиционирует себя как универсальную платформу для сетевых брендов, предлагая комплексный набор облачных решений для оптимизации и автоматизации различных аспектов розничных операций. Платформа утверждает, что обеспечивает кроссплатформенную поддержку, масштабируемость и легкую интеграцию со сторонними системами. Компания имеет глобальное присутствие, с прямыми филиалами в материковом Китае, Тайване, Сингапуре и Японии, а также с партнерами по переселению в Канаде и Австралии. Kabob обслуживает различные отрасли отраслей, в том числе сети быстрого питания, конвейерные рестораны суши, скандинавские домашние бренды и даже кафе VR в Соединенных Штатах. Kabob Retail Cloud, по-видимому, является надежной и универсальной розничной технологической платформой, направленной на то, чтобы помочь цепным предприятиям оптимизировать их операции, повысить опыт клиентов и повысить эффективность благодаря использованию решений для ИИ, IoT и облачных.