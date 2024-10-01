Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для цифровой навигации - Самые популярные приложения - Маврикий
Программное обеспечение для цифровой навигации позволяет предприятиям создавать цифровые карты и туры для своих клиентов. Это программное обеспечение в первую очередь обслуживает две группы: предприятия, которым необходимо отображать свои макеты, например, в сфере туризма, и клиентов, которые используют карты для навигации. Доступ к картам, созданным с помощью этого программного обеспечения, можно получить через мобильное приложение, интерактивный сенсорный киоск или веб-приложение. Аэропорты, кампусы колледжей, торговые центры, больницы, конференц-центры, исторические места и музеи часто используют цифровое программное обеспечение для навигации, поскольку эти места зачастую большие и в них сложно ориентироваться без посторонней помощи. Благодаря использованию интерактивных карт пользователи могут легко найти свое текущее местоположение и желаемые пункты назначения, что повышает удовлетворенность и улучшает транспортный поток внутри помещений. Компании, использующие программное обеспечение для цифровой навигации, могут настраивать свои карты или туры, добавляя текст, изображения, видео и аудио в соответствии со своими конкретными потребностями. Программное обеспечение также поддерживает несколько языков, что позволяет охватить разнообразную аудиторию. Кроме того, некоторые цифровые решения для навигации включают в себя аналитические функции, которые позволяют компаниям отслеживать демографические данные и поведение посетителей во время их перемещения по комплексу.
Отправить новое приложение
Robin
robinpowered.com
Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего ...
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 0...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — ведущий поставщик программного обеспечения для 3D-картографии помещений. Наша платформа обеспечивает мощные возможности навигации внутри помещений, а Mappedin CMS служит ее основополагающим слоем. Будучи источником достоверных данных для ваших карт недвижимости, CMS обеспечивает сотруднич...
Wemap
getwemap.com
Wemap предлагает комплексное решение для импорта вашего контента (достопримечательностей, событий) на карту, надежного его обслуживания в масштабе и представления его вашим пользователям в увлекательном и тщательно продуманном пользовательском интерфейсе. Использование Wemap дает многочисленные преи...
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...
Calven
calven.com
Познакомьтесь с Calven Добро пожаловать на технологическую платформу для рабочих мест, которая обеспечивает будущее работы, объединяя воедино опыт сотрудников и операции на рабочем месте. Calven расширяет возможности сотрудников, работодателей и руководителей групп, открывая гибридную работу, обеспе...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — это платформа для работы на рабочем месте, которая позволяет организациям управлять офисными помещениями, идеально синхронизируя стратегию в сфере недвижимости и опыт сотрудников. Мы предоставляем командам на рабочих местах удобные инструменты для уверенной оптимизации своих рабочих простран...
Wayleadr
wayleadr.com
В Wayleadr мы считаем, что то, как ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Являясь платформой прибытия №1 в мире, Wayleadr помогает большему количеству людей прибывать легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращая ваши физические пространства, такие ...
Freespace
afreespace.com
Freespace, зарегистрированная в Великобритании компания, с 2015 года находится в авангарде проектирования рабочих мест и технологических решений. Мы гордимся тем, что являемся единственным поставщиком интегрированных операционных систем для рабочих мест, способным предоставлять решения посредством с...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенная для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и дополнительных приложений, которые помогают предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты свое...