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Программное обеспечение для цифровой навигации - Самые популярные приложения - Грузия
Программное обеспечение для цифровой навигации позволяет предприятиям создавать цифровые карты и туры для своих клиентов. Это программное обеспечение в первую очередь обслуживает две группы: предприятия, которым необходимо отображать свои макеты, например, в сфере туризма, и клиентов, которые используют карты для навигации. Доступ к картам, созданным с помощью этого программного обеспечения, можно получить через мобильное приложение, интерактивный сенсорный киоск или веб-приложение. Аэропорты, кампусы колледжей, торговые центры, больницы, конференц-центры, исторические места и музеи часто используют цифровое программное обеспечение для навигации, поскольку эти места зачастую большие и в них сложно ориентироваться без посторонней помощи. Благодаря использованию интерактивных карт пользователи могут легко найти свое текущее местоположение и желаемые пункты назначения, что повышает удовлетворенность и улучшает транспортный поток внутри помещений. Компании, использующие программное обеспечение для цифровой навигации, могут настраивать свои карты или туры, добавляя текст, изображения, видео и аудио в соответствии со своими конкретными потребностями. Программное обеспечение также поддерживает несколько языков, что позволяет охватить разнообразную аудиторию. Кроме того, некоторые цифровые решения для навигации включают в себя аналитические функции, которые позволяют компаниям отслеживать демографические данные и поведение посетителей во время их перемещения по комплексу.
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robinpowered.com
Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего ...
Purple
purple.com
Фиолетовый улучшает взаимодействие посетителей со сложными пространствами. Решения Purple, обслуживающие розничную торговлю, здравоохранение, гостиничный бизнес, аттракционы, аэропорты и стадионы, используются в 120 странах, обслуживая более 1 миллиона конечных пользователей в день на более чем 70 0...
Mappedin
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Mappedin — ведущий поставщик программного обеспечения для 3D-картографии помещений. Наша платформа обеспечивает мощные возможности навигации внутри помещений, а Mappedin CMS служит ее основополагающим слоем. Будучи источником достоверных данных для ваших карт недвижимости, CMS обеспечивает сотруднич...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud - это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенную для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и расширения приложений, чтобы помочь предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты их операций....
Wemap
getwemap.com
Wemap предлагает комплексное решение для импорта вашего контента (достопримечательностей, событий) на карту, надежного его обслуживания в масштабе и представления его вашим пользователям в увлекательном и тщательно продуманном пользовательском интерфейсе. Использование Wemap дает многочисленные преи...
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...
Calven
calven.com
Познакомьтесь с Calven Добро пожаловать на технологическую платформу для рабочих мест, которая обеспечивает будущее работы, объединяя воедино опыт сотрудников и операции на рабочем месте. Calven расширяет возможности сотрудников, работодателей и руководителей групп, открывая гибридную работу, обеспе...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — это платформа для работы на рабочем месте, которая позволяет организациям управлять офисными помещениями, идеально синхронизируя стратегию в сфере недвижимости и опыт сотрудников. Мы предоставляем командам на рабочих местах удобные инструменты для уверенной оптимизации своих рабочих простран...
Wayleadr
wayleadr.com
В Wayleadr мы считаем, что то, как ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Являясь платформой прибытия №1 в мире, Wayleadr помогает большему количеству людей прибывать легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращая ваши физические пространства, такие ...
Freespace
afreespace.com
Freespace, зарегистрированная в Великобритании компания, с 2015 года находится в авангарде проектирования рабочих мест и технологических решений. Мы гордимся тем, что являемся единственным поставщиком интегрированных операционных систем для рабочих мест, способным предоставлять решения посредством с...