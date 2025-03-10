Программное обеспечение цифрового двойника - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение цифрового двойника создает виртуальную модель или симуляцию физического актива, позволяя осуществлять мониторинг производительности в режиме реального времени. Эти инструменты помогают моделировать производительность, прогнозировать потребности в обслуживании и оптимизировать активы для достижения максимальной эффективности. Предприятия оснащают свои физические активы датчиками для генерации данных, необходимых для цифрового двойника. Преобразуя активы в устройства с поддержкой Интернета вещей, они могут эффективно отслеживать и контролировать оборудование. Программное обеспечение цифровых двойников часто используется вместе с программным обеспечением для управления устройствами Интернета вещей или программным обеспечением для автоматизированного проектирования (CAE).
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Agora World
agoraworld.io
Agora World — платформа для создания 3D-контента без кода, позволяющая быстро разрабатывать и публиковать многопользовательские социальные опыты.
Archilogic
archilogic.com
Archilogic — это платформа для управления цифровыми двойниками, позволяющая оптимизировать использование недвижимости и визуализировать пространственные данные.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek - облачная платформа для моделирования активов, преобразующая данные в интерактивные 3D-модели для анализа и инспекций с высоким уровнем детализации.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.
Braincube
braincube.com
Braincube — IIoT платформа для промышленности, анализирующая данные для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности операций.
ButterCMS
buttercms.com
ButterCMS - облачная CMS без головы, позволяющая легко управлять контентом на разных платформах с помощью API и предоставляющая функции для создателей контента.
Akselos
akselos.com
Акселос — создатель самой передовой в мире технологии цифровых двойников. Компания основана в 2012 году и осуществляет свою деятельность в Европе, США и Юго-Восточной Азии. Продукты компании разработаны специально для защиты критически важной мировой инфраструктуры с помощью технологий моделирования нового поколения.
Metrikus
metrikus.io
Независимо от того, используете ли вы строительные данные для анализа, визуализации или построения, хаотичное состояние этих данных приводит к пустой трате вашего времени, денег и других ресурсов. Наше решение превращает этот хаос в ясность, агрегируя и нормализуя данные из ряда надежных источников, и предоставляет вам доступ именно к тому, что вам нужно. С помощью нашего веб-приложения или наших API-интерфейсов вы получите ценную информацию, которая поможет вам и вашим заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения и сосредоточиться на серьезных задачах.
QAD
qad.com
QAD является ведущим поставщиком решений для производства и цепочки поставок следующего поколения в облаке. Чтобы добиться успеха в турбулентном мире, столкнувшись с сбоями в предложении и колебаниях спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкость, эффективность и устойчивость для эффективного обслуживания клиентов. QAD обеспечивает адаптивные приложения, чтобы обеспечить эти адаптивные предприятия. Основанный в Санта -Барбаре, штат Калифорния, в QAD есть клиенты в 84 странах мира. Тысячи компаний развернули решения QAD Enterprise, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), цифровую коммерцию (DC), управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM), планирование цифровой цепочки поставок (DSCP), глобальная торговля и выполнение транспорта (GTTE), система управления качеством предприятия (EQMS), подключенная рабочая сила и разведка процесса.
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.
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