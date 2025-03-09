Программное обеспечение цифрового двойника - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение цифрового двойника создает виртуальную модель или симуляцию физического актива, позволяя осуществлять мониторинг производительности в режиме реального времени. Эти инструменты помогают моделировать производительность, прогнозировать потребности в обслуживании и оптимизировать активы для достижения максимальной эффективности. Предприятия оснащают свои физические активы датчиками для генерации данных, необходимых для цифрового двойника. Преобразуя активы в устройства с поддержкой Интернета вещей, они могут эффективно отслеживать и контролировать оборудование. Программное обеспечение цифровых двойников часто используется вместе с программным обеспечением для управления устройствами Интернета вещей или программным обеспечением для автоматизированного проектирования (CAE).
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Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.
ButterCMS
buttercms.com
Облачная платформа CMS без управления, ориентированная на API, которая нравится маркетологам и разработчикам. ButterCMS — это серверная часть вашего контента. Интеграция с 21 различными фреймворками и языками программирования. Разработчики могут создавать мощные настраиваемые компоненты для создателей контента, освобождая им время. Создатели контента могут легко создавать страницы и публиковать контент на нескольких сайтах, в приложениях и локализациях без помощи разработчиков.
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek - облачная платформа для моделирования активов, преобразующая данные в интерактивные 3D-модели для анализа и инспекций с высоким уровнем детализации.
Braincube
braincube.com
Braincube — это пакет интеллектуальных платформ IIoT с бизнес-приложениями и экспертными приложениями, предназначенными для промышленности. Платформа и готовые приложения Braincube позволяют производителям получать мгновенную и долгосрочную выгоду от потоков данных и анализа больших данных. Его операционное программное обеспечение обеспечивает немедленную видимость реальных условий через Edge и предоставляет центр аналитических приложений через облако для лучшей оптимизации производительности. Объедините Edge и Cloud, чтобы получить наилучшие результаты от вашей платформы IIoT: адаптируйтесь к рекомендациям в реальном времени и улучшайте производительность в будущем. Выбирайте из надежного магазина приложений, который поможет вам достичь своих целей с учетом контекста, стремитесь ли вы к постоянному совершенствованию и повышению производительности, сокращению затрат с помощью машинного обучения, стратегиям мониторинга активов и прогнозного обслуживания или визуализации с помощью диаграмм, таблиц и информационных панелей. Braincube предоставляет универсальный сервис, позволяющий взять под контроль ваши данные и преобразовать ваши операции.
Agora World
agoraworld.io
Agora World — это WordPress или Canva для создания 3D-контента. Мы предлагаем оптимизированную, не требующую программирования и полностью настраиваемую платформу 3D-дизайна и многопользовательскую инфраструктуру для создания и публикации профессионального захватывающего социального опыта всего за 1 час. Мы занимаемся всеми «скрытыми» технологиями, оптимизируя создание метавселенной или многопользовательской игры и позволяя пользователям сосредоточиться на дизайне. Мы не только значительно сократили время разработки с месяцев до нескольких минут, но и сделали этот процесс экономически эффективным. Универсальность нашей платформы поддерживает индивидуальное кодирование C#, интеграцию сторонних разработчиков, неограниченную настройку и возможность встроить этот опыт на ваш веб-сайт всего с помощью 3 строк кода. Мы только что завершили программу Startup Wise Guys XR Accelerator, получили грант от Cesium на упрощение создания цифровых двойников и выиграли главный приз на конкурсе BYOBB 2022 Университета Темпл. С помощью Agora World мы не просто меняем мир — мы помогаем вам элементы управления, чтобы построить свой собственный.
QAD
qad.com
QAD является ведущим поставщиком решений для производства и цепочки поставок следующего поколения в облаке. Чтобы добиться успеха в турбулентном мире, столкнувшись с сбоями в предложении и колебаниях спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкость, эффективность и устойчивость для эффективного обслуживания клиентов. QAD обеспечивает адаптивные приложения, чтобы обеспечить эти адаптивные предприятия. Основанный в Санта -Барбаре, штат Калифорния, в QAD есть клиенты в 84 странах мира. Тысячи компаний развернули решения QAD Enterprise, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), цифровую коммерцию (DC), управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM), планирование цифровой цепочки поставок (DSCP), глобальная торговля и выполнение транспорта (GTTE), система управления качеством предприятия (EQMS), подключенная рабочая сила и разведка процесса.
Archilogic
archilogic.com
Archilogic — это платформа для управления цифровыми двойниками, позволяющая оптимизировать использование недвижимости и визуализировать пространственные данные.
Metrikus
metrikus.io
Независимо от того, используете ли вы строительные данные для анализа, визуализации или построения, хаотичное состояние этих данных приводит к пустой трате вашего времени, денег и других ресурсов. Наше решение превращает этот хаос в ясность, агрегируя и нормализуя данные из ряда надежных источников, и предоставляет вам доступ именно к тому, что вам нужно. С помощью нашего веб-приложения или наших API-интерфейсов вы получите ценную информацию, которая поможет вам и вашим заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения и сосредоточиться на серьезных задачах.
Akselos
akselos.com
Акселос — создатель самой передовой в мире технологии цифровых двойников. Компания основана в 2012 году и осуществляет свою деятельность в Европе, США и Юго-Восточной Азии. Продукты компании разработаны специально для защиты критически важной мировой инфраструктуры с помощью технологий моделирования нового поколения.
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