Программное обеспечение цифрового двойника - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

Agora World

agoraworld.io

Agora World — это WordPress или Canva для создания 3D-контента. Мы предлагаем оптимизированную, не требующую программирования и полностью настраиваемую платформу 3D-дизайна и многопользовательскую инфраструктуру для создания и публикации профессионального захватывающего социального опыта всего за 1 час. Мы занимаемся всеми «скрытыми» технологиями, оптимизируя создание метавселенной или многопользовательской игры и позволяя пользователям сосредоточиться на дизайне. Мы не только значительно сократили время разработки с месяцев до нескольких минут, но и сделали этот процесс экономически эффективным. Универсальность нашей платформы поддерживает индивидуальное кодирование C#, интеграцию сторонних разработчиков, неограниченную настройку и возможность встроить этот опыт на ваш веб-сайт всего с помощью 3 строк кода. Мы только что завершили программу Startup Wise Guys XR Accelerator, получили грант от Cesium на упрощение создания цифровых двойников и выиграли главный приз на конкурсе BYOBB 2022 Университета Темпл. С помощью Agora World мы не просто меняем мир — мы помогаем вам элементы управления, чтобы построить свой собственный.