Программное обеспечение цифрового двойника - Самые популярные приложения - Южный Судан

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Программное обеспечение цифрового двойника создает виртуальную модель или симуляцию физического актива, позволяя осуществлять мониторинг производительности в режиме реального времени. Эти инструменты помогают моделировать производительность, прогнозировать потребности в обслуживании и оптимизировать активы для достижения максимальной эффективности. Предприятия оснащают свои физические активы датчиками для генерации данных, необходимых для цифрового двойника. Преобразуя активы в устройства с поддержкой Интернета вещей, они могут эффективно отслеживать и контролировать оборудование. Программное обеспечение цифровых двойников часто используется вместе с программным обеспечением для управления устройствами Интернета вещей или программным обеспечением для автоматизированного проектирования (CAE).
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Altair One
altairone.com
Altair One™ предлагает динамический совместный доступ к технологиям моделирования и анализа данных, а также масштабируемым высокопроизводительным вычислениям и облачным ресурсам — и все это в одном месте.
ButterCMS
buttercms.com
Облачная платформа CMS без управления, ориентированная на API, которая нравится маркетологам и разработчикам. ButterCMS — это серверная часть вашего контента. Интеграция с 21 различными фреймворками и языками программирования. Разработчики могут создавать мощные настраиваемые компоненты для создателей контента, освобождая им время. Создатели контента могут легко создавать страницы и публиковать контент на нескольких сайтах, в приложениях и локализациях без помощи разработчиков.
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своего рабочего места, получая полную картину состояния активов с точностью до миллиметра. Извлекайте подробную информацию без посещения объекта. Используйте мощные инструменты для анализа структурных дефектов. Просматривайте модели рядом, чтобы наблюдать за изменениями. Улучшите профилактическое обслуживание, внимательно отслеживая тенденции. Используется владельцами активов и инженерами для минимизации рисков и оптимизации рабочих процессов. - Проверяйте активы за часы, а не недели - Сокращение персонала на месте - Снижение затрат до 90 % - Охватывайте более 90 % объекта (вместо репрезентативной проверки 20 %)
Braincube
braincube.com
Braincube — это пакет интеллектуальных платформ IIoT с бизнес-приложениями и экспертными приложениями, предназначенными для промышленности. Платформа и готовые приложения Braincube позволяют производителям получать мгновенную и долгосрочную выгоду от потоков данных и анализа больших данных. Его операционное программное обеспечение обеспечивает немедленную видимость реальных условий через Edge и предоставляет центр аналитических приложений через облако для лучшей оптимизации производительности. Объедините Edge и Cloud, чтобы получить наилучшие результаты от вашей платформы IIoT: адаптируйтесь к рекомендациям в реальном времени и улучшайте производительность в будущем. Выбирайте из надежного магазина приложений, который поможет вам достичь своих целей с учетом контекста, стремитесь ли вы к постоянному совершенствованию и повышению производительности, сокращению затрат с помощью машинного обучения, стратегиям мониторинга активов и прогнозного обслуживания или визуализации с помощью диаграмм, таблиц и информационных панелей. Braincube предоставляет универсальный сервис, позволяющий взять под контроль ваши данные и преобразовать ваши операции.
Agora World
agoraworld.io
Agora World — это WordPress или Canva для создания 3D-контента. Мы предлагаем оптимизированную, не требующую программирования и полностью настраиваемую платформу 3D-дизайна и многопользовательскую инфраструктуру для создания и публикации профессионального захватывающего социального опыта всего за 1 час. Мы занимаемся всеми «скрытыми» технологиями, оптимизируя создание метавселенной или многопользовательской игры и позволяя пользователям сосредоточиться на дизайне. Мы не только значительно сократили время разработки с месяцев до нескольких минут, но и сделали этот процесс экономически эффективным. Универсальность нашей платформы поддерживает индивидуальное кодирование C#, интеграцию сторонних разработчиков, неограниченную настройку и возможность встроить этот опыт на ваш веб-сайт всего с помощью 3 строк кода. Мы только что завершили программу Startup Wise Guys XR Accelerator, получили грант от Cesium на упрощение создания цифровых двойников и выиграли главный приз на конкурсе BYOBB 2022 Университета Темпл. С помощью Agora World мы не просто меняем мир — мы помогаем вам элементы управления, чтобы построить свой собственный.
QAD
qad.com
QAD — ведущий поставщик облачных решений нового поколения для производства и цепочки поставок. Чтобы добиться успеха в неспокойном мире, сталкивающемся с перебоями в поставках и колебаниями спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкость, эффективность и устойчивость для эффективного обслуживания клиентов. QAD предоставляет адаптивные приложения для поддержки этих адаптивных предприятий. Компания QAD, основанная в Санта-Барбаре, штат Калифорния, имеет клиентов в 84 странах мира. Тысячи компаний внедрили корпоративные решения QAD, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), цифровую коммерцию (DC), управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM), планирование цифровой цепочки поставок (DSCP), глобальную торговлю и транспортировку (GTTE), систему управления качеством предприятия. (EQMS), подключенная рабочая сила и аналитика процессов.
Archilogic
archilogic.com
Archilogic служит комплексной платформой управления цифровыми двойниками, предназначенной для предприятий, стремящихся оптимизировать свои портфели недвижимости. Эта платформа особенно полезна для отраслей, которым требуется эффективное управление и использование пространства. Ключевые функции платформы включают в себя услуги по оцифровке планов этажей, набор собственных приложений для управления и обновления этих планов, а также торговую площадку, обеспечивающую интеграцию со сторонними системами и сервисами. Archilogic позволяет пользователям сохранять право собственности на свои цифровые планы этажей, использовать искусственный интеллект для управления и визуализации своего портфолио помещений, а также легко поддерживать актуальность своих планов этажей. Что касается развертывания и поддержки, Archilogic работает через веб-платформу и предоставляет различные методы поддержки. К ним относятся обновления продуктов через выпуски, примеры использования продуктов в демонстрациях, полезные советы и рекомендации в блоге, ресурсы для разработчиков и техническая помощь, когда это необходимо. С Archilogic управление портфелем недвижимости становится более упорядоченным и эффективным процессом.
Metrikus
metrikus.io
Независимо от того, используете ли вы строительные данные для анализа, визуализации или построения, хаотичное состояние этих данных приводит к пустой трате вашего времени, денег и других ресурсов. Наше решение превращает этот хаос в ясность, агрегируя и нормализуя данные из ряда надежных источников, и предоставляет вам доступ именно к тому, что вам нужно. С помощью нашего веб-приложения или наших API-интерфейсов вы получите ценную информацию, которая поможет вам и вашим заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения и сосредоточиться на серьезных задачах.
Akselos
akselos.com
Акселос — создатель самой передовой в мире технологии цифровых двойников. Компания основана в 2012 году и осуществляет свою деятельность в Европе, США и Юго-Восточной Азии. Продукты компании разработаны специально для защиты критически важной мировой инфраструктуры с помощью технологий моделирования нового поколения.
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