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Программное обеспечение цифрового двойника - Самые популярные приложения - Норвегия
Программное обеспечение цифрового двойника создает виртуальную модель или симуляцию физического актива, позволяя осуществлять мониторинг производительности в режиме реального времени. Эти инструменты помогают моделировать производительность, прогнозировать потребности в обслуживании и оптимизировать активы для достижения максимальной эффективности. Предприятия оснащают свои физические активы датчиками для генерации данных, необходимых для цифрового двойника. Преобразуя активы в устройства с поддержкой Интернета вещей, они могут эффективно отслеживать и контролировать оборудование. Программное обеспечение цифровых двойников часто используется вместе с программным обеспечением для управления устройствами Интернета вещей или программным обеспечением для автоматизированного проектирования (CAE).
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Archilogic
archilogic.com
Archilogic служит комплексной платформой управления цифровыми двойниками, предназначенной для предприятий, стремящихся оптимизировать свои портфели недвижимости. Эта платформа особенно полезна для отраслей, которым требуется эффективное управление и использование пространства. Ключевые функции платф...
Agora World
agoraworld.io
Agora World — это WordPress или Canva для создания 3D-контента. Мы предлагаем оптимизированную, не требующую программирования и полностью настраиваемую платформу 3D-дизайна и многопользовательскую инфраструктуру для создания и публикации профессионального захватывающего социального опыта всего за 1 ...
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своег...
Altair One
altairone.com
Altair One™ предлагает динамический совместный доступ к технологиям моделирования и анализа данных, а также масштабируемым высокопроизводительным вычислениям и облачным ресурсам — и все это в одном месте.
ButterCMS
buttercms.com
Облачная платформа CMS без управления, ориентированная на API, которая нравится маркетологам и разработчикам. ButterCMS — это серверная часть вашего контента. Интеграция с 21 различными фреймворками и языками программирования. Разработчики могут создавать мощные настраиваемые компоненты для создател...
Braincube
braincube.com
Braincube — это пакет интеллектуальных платформ IIoT с бизнес-приложениями и экспертными приложениями, предназначенными для промышленности. Платформа и готовые приложения Braincube позволяют производителям получать мгновенную и долгосрочную выгоду от потоков данных и анализа больших данных. Его опер...
Akselos
akselos.com
Акселос — создатель самой передовой в мире технологии цифровых двойников. Компания основана в 2012 году и осуществляет свою деятельность в Европе, США и Юго-Восточной Азии. Продукты компании разработаны специально для защиты критически важной мировой инфраструктуры с помощью технологий моделирования...
Metrikus
metrikus.io
Независимо от того, используете ли вы строительные данные для анализа, визуализации или построения, хаотичное состояние этих данных приводит к пустой трате вашего времени, денег и других ресурсов. Наше решение превращает этот хаос в ясность, агрегируя и нормализуя данные из ряда надежных источников,...
QAD
qad.com
QAD — ведущий поставщик облачных решений нового поколения для производства и цепочки поставок. Чтобы добиться успеха в неспокойном мире, сталкивающемся с перебоями в поставках и колебаниями спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкос...
vHive
vhive.ai
vHive — единственное программное решение, которое позволяет предприятиям развертывать автономные дроны-ульи для создания цифровых двойников своих активов. Чтобы узнать больше: www.vHive.ai или попробуйте@vHive.ai.