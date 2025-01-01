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Программное обеспечение цифрового двойника
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Программное обеспечение цифрового двойника - Самые популярные приложения

Программное обеспечение цифрового двойника создает виртуальную модель или симуляцию физического актива, позволяя осуществлять мониторинг производительности в режиме реального времени. Эти инструменты помогают моделировать производительность, прогнозировать потребности в обслуживании и оптимизировать активы для достижения максимальной эффективности. Предприятия оснащают свои физические активы датчиками для генерации данных, необходимых для цифрового двойника. Преобразуя активы в устройства с поддержкой Интернета вещей, они могут эффективно отслеживать и контролировать оборудование. Программное обеспечение цифровых двойников часто используется вместе с программным обеспечением для управления устройствами Интернета вещей или программным обеспечением для автоматизированного проектирования (CAE).

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Agora World

Agora World

agoraworld.io

Agora World — платформа для создания 3D-контента без кода, позволяющая быстро разрабатывать и публиковать многопользовательские социальные опыты.

Vertex Software

Vertex Software

vertex3d.com

Приложение Vertex Software обеспечивает облачную визуализацию 3D-моделей без установки, удобное для совместной работы и интеграции с производственными данными.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.

Akselos

Akselos

akselos.com

Akselos предлагает технологии цифровых двойников для инженерного моделирования и анализа, улучшая прогнозное обслуживание и надежность критической инфраструктуры.

Archilogic

Archilogic

archilogic.com

Archilogic — это платформа для управления цифровыми двойниками, позволяющая оптимизировать использование недвижимости и визуализировать пространственные данные.

QAD

QAD

qad.com

QAD — облачная платформа для управления производственными процессами и цепочками поставок, включая ERP, планирование и аналитические функции для оптимизации операций.

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek — облачная платформа для моделирования и анализа активов, преобразующая данные в интерактивные 3D-модели для удаленных инспекций и анализа состояния.

ButterCMS

ButterCMS

buttercms.com

ButterCMS - облачная CMS без головы, позволяющая легко управлять контентом на разных платформах с помощью API и предоставляющая функции для создателей контента.

Braincube

Braincube

braincube.com

Braincube — IIoT платформа для промышленности, анализирующая данные для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности операций.

vHive

vHive

vhive.ai

vHive — это программное обеспечение для предприятий, позволяющее использовать автономные дрон-улья для создания цифровых двойников активов.

Metrikus

Metrikus

metrikus.io

Metrikus — платформа для управления данными рабочих мест, обеспечивающая анализ и визуализацию информации об использовании пространства и условиях окружения.

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Программное обеспечение цифрового двойника - Самые популярные приложения - WebCatalog