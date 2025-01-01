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Программное обеспечение цифрового двойника создает виртуальную модель или симуляцию физического актива, позволяя осуществлять мониторинг производительности в режиме реального времени. Эти инструменты помогают моделировать производительность, прогнозировать потребности в обслуживании и оптимизировать активы для достижения максимальной эффективности. Предприятия оснащают свои физические активы датчиками для генерации данных, необходимых для цифрового двойника. Преобразуя активы в устройства с поддержкой Интернета вещей, они могут эффективно отслеживать и контролировать оборудование. Программное обеспечение цифровых двойников часто используется вместе с программным обеспечением для управления устройствами Интернета вещей или программным обеспечением для автоматизированного проектирования (CAE).
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Agora World
agoraworld.io
Agora World — платформа для создания 3D-контента без кода, позволяющая быстро разрабатывать и публиковать многопользовательские социальные опыты.
Vertex Software
vertex3d.com
Приложение Vertex Software обеспечивает облачную визуализацию 3D-моделей без установки, удобное для совместной работы и интеграции с производственными данными.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для анализа данных с функционалом совместной работы, подготовки данных и реальной обработки для поддержки принятия решений.
Akselos
akselos.com
Akselos предлагает технологии цифровых двойников для инженерного моделирования и анализа, улучшая прогнозное обслуживание и надежность критической инфраструктуры.
Archilogic
archilogic.com
Archilogic — это платформа для управления цифровыми двойниками, позволяющая оптимизировать использование недвижимости и визуализировать пространственные данные.
QAD
qad.com
QAD — облачная платформа для управления производственными процессами и цепочками поставок, включая ERP, планирование и аналитические функции для оптимизации операций.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — облачная платформа для моделирования и анализа активов, преобразующая данные в интерактивные 3D-модели для удаленных инспекций и анализа состояния.
ButterCMS
buttercms.com
ButterCMS - облачная CMS без головы, позволяющая легко управлять контентом на разных платформах с помощью API и предоставляющая функции для создателей контента.
Braincube
braincube.com
Braincube — IIoT платформа для промышленности, анализирующая данные для оптимизации производственных процессов и повышения эффективности операций.
vHive
vhive.ai
vHive — это программное обеспечение для предприятий, позволяющее использовать автономные дрон-улья для создания цифровых двойников активов.
Metrikus
metrikus.io
Metrikus — платформа для управления данными рабочих мест, обеспечивающая анализ и визуализацию информации об использовании пространства и условиях окружения.
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