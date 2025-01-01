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Программное обеспечение для цифровых торговых залов
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Программное обеспечение для цифровых торговых залов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для цифровых залов продаж предоставляет специалистам по продажам цифровую платформу для работы с клиентами, предназначенную для обмена соответствующими маркетинговыми материалами, общения с клиентами в режиме реального времени и создания персонализированных предложений для потенциальных покупателей. Эти решения устраняют любые потенциальные трудности для покупателей и позволяют отделам продаж оптимизировать процессы создания предложений, консолидируя всю необходимую информацию в одном доступном месте. На цифровом портале клиенты имеют возможность задавать вопросы о конкретном контенте, подписывать предложения, а продавцы могут отслеживать взаимодействие клиентов с контентом, предоставляя представление об эффективности различных материалов.

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Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.

Heybase

Heybase

heybase.io

Heybase – это цифровая платформа для продаж, создающая персонализированные пространства для общения между продавцами и покупателями.

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

ClientPoint - платформа для управления отношениями с клиентами, позволяющая организовать взаимодействие, управление сделками и предоставление материалов.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, включая конфигурацию, оценку, выставление счетов и управление подписками.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Salesroom — это платформа видеоконференций на базе ИИ, отслеживающая вовлеченность покупателей и обучающая виртуальным коммуникациям.

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped позволяет командам взаимодействовать с клиентами на завершающем этапе продаж, управляя пилотами и процессом интеграции.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard - это платформа для создания, хостинга и аналитики персонализированных видео для продаж и маркетинга, помогающая бизнесам улучшать взаимодействие с клиентами.

Twig

Twig

twig.so

Twig — это инструмент на основе ИИ, который помогает находить ответы на технические вопросы в документации, анализируя данные и предлагая актуальные решения.

envivo.io

envivo.io

envivo.io

envivo — это цифровой ускоритель продаж, который помогает предприятиям персонализировать предложения и управлять сделками, интегрируясь с CRM.

Aligned

Aligned

alignedup.com

Aligned – это платформа для совместной работы продаж, объединяющая коммуникацию, контент и процессы в одном цифровом пространстве для клиентов.

Allego

Allego

allego.com

Allego — это платформа для обучения и развития команд продаж, предлагающая инструменты для коучинга, видеоуроков и автоматизации задач в продажах.

Valuecase

Valuecase

valuecase.com

Valuecase помогает упростить продажи и сотрудничество, объединив документы и планы действий для клиентов в одном месте, доступном всего в один клик.

DealLab

DealLab

deallab.io

Deallab - платформа для оптимизации процессов продаж, управления сделками и улучшения взаимодействия команды.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.

OneMob

OneMob

onemob.com

OneMob — это платформа для создания, обмена и отслеживания микросайтов и видеоконтента, облегчающая работу в продажах и маркетинге.

Paage

Paage

paage.io

Приложение Paage.io помогает продавцам ускорить заключение сделок, создавая мини-лендинг для обмена ресурсами с покупателями.

Dealintent

Dealintent

dealintent.com

Dealintent — это программное обеспечение для цифровых комнат продаж, помогающее командам создавать персонализированные продажи и отслеживать действия клиентов.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay — платформа для командных продаж, упрощающая управление сложными сделками и оптимизирующая внутренние ресурсы для быстрого роста доходов.

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

SalesHood - платформа для обучения и повышения продаж, предлагающая интерактивное обучение, кураторский контент и автоматизированные шаблоны.

SPCE

SPCE

spce.com

Приложение SP_CE предоставляет цифровые комнаты для безопасного совместного использования контента и сотрудничества в B2B, а также анализа пути покупателей.

Katalyz

Katalyz

katalyz.co

Katalyz — это платформа для эффективного сотрудничества команд по продажам и клиентскому успеху, интегрированная с CRM, позволяющая быстрее закрывать сделки.

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

eyezon — это приложение для видеошопинга, которое позволяет пользователям взаимодействовать с продуктами и брендами через прямые трансляции.

haeppie

haeppie

haeppie.com

haeppie - приложение для команд продаж и поддержки клиентов, которое упрощает управление процессами покупки и взаимодействие с заказчиками, интегрируясь с CRM.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

GetAccept — это цифровая платформа для оптимизации процессов продаж, включающая инструменты для создания и управления документами и контрактами.

Klyck.io

Klyck.io

klyck.io

Klyck.io — платформа для организации и доступа к продажам и маркетинговым материалам, упрощающая процессы общения и взаимодействия с клиентами.

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

GTM Buddy - платформа для команд продаж, использующая ИИ для оптимизации процессов, предоставляя нужный контент и и поддержку в реальном времени.

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan — платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая ИИ-инструменты для поддержки представителей и оптимизации рабочих процессов.

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