Программное обеспечение для цифровых торговых залов - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для цифровых залов продаж предоставляет специалистам по продажам цифровую платформу для работы с клиентами, предназначенную для обмена соответствующими маркетинговыми материалами, общения с клиентами в режиме реального времени и создания персонализированных предложений для потенциальных покупателей. Эти решения устраняют любые потенциальные трудности для покупателей и позволяют отделам продаж оптимизировать процессы создания предложений, консолидируя всю необходимую информацию в одном доступном месте. На цифровом портале клиенты имеют возможность задавать вопросы о конкретном контенте, подписывать предложения, а продавцы могут отслеживать взаимодействие клиентов с контентом, предоставляя представление об эффективности различных материалов.
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Showpad
showpad.com
Showpad - платформа для управления контентом и продажами, оптимизирующая взаимодействие команд маркетинга и продаж с покупателями.
Heybase
heybase.io
Heybase – это цифровая платформа для продаж, создающая персонализированные пространства для общения между продавцами и покупателями.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint - платформа для управления отношениями с клиентами, позволяющая организовать взаимодействие, управление сделками и предоставление материалов.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io обеспечивает автоматизацию и оптимизацию процесса продаж, включая конфигурацию, оценку, выставление счетов и управление подписками.
Salesroom
salesroom.com
Salesroom — это платформа видеоконференций на базе ИИ, отслеживающая вовлеченность покупателей и обучающая виртуальным коммуникациям.
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам взаимодействовать с клиентами на завершающем этапе продаж, управляя пилотами и процессом интеграции.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard - это платформа для создания, хостинга и аналитики персонализированных видео для продаж и маркетинга, помогающая бизнесам улучшать взаимодействие с клиентами.
Twig
twig.so
Twig — это инструмент на основе ИИ, который помогает находить ответы на технические вопросы в документации, анализируя данные и предлагая актуальные решения.
envivo.io
envivo.io
envivo — это цифровой ускоритель продаж, который помогает предприятиям персонализировать предложения и управлять сделками, интегрируясь с CRM.
Aligned
alignedup.com
Aligned – это платформа для совместной работы продаж, объединяющая коммуникацию, контент и процессы в одном цифровом пространстве для клиентов.
Valuecase
valuecase.com
Valuecase помогает упростить продажи и сотрудничество, объединив документы и планы действий для клиентов в одном месте, доступном всего в один клик.
Paage
paage.io
Приложение Paage.io помогает продавцам ускорить заключение сделок, создавая мини-лендинг для обмена ресурсами с покупателями.
DealLab
deallab.io
Deallab - платформа для оптимизации процессов продаж, управления сделками и улучшения взаимодействия команды.
Allego
allego.com
Allego — это платформа для обучения и развития команд продаж, предлагающая инструменты для коучинга, видеоуроков и автоматизации задач в продажах.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.
OneMob
onemob.com
OneMob — это платформа для создания, обмена и отслеживания микросайтов и видеоконтента, облегчающая работу в продажах и маркетинге.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — это программное обеспечение для цифровых комнат продаж, помогающее командам создавать персонализированные продажи и отслеживать действия клиентов.
Prelay
prelay.com
Prelay — платформа для командных продаж, упрощающая управление сложными сделками и оптимизирующая внутренние ресурсы для быстрого роста доходов.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
SPCE
spce.com
Приложение SP_CE предоставляет цифровые комнаты для безопасного совместного использования контента и сотрудничества в B2B, а также анализа пути покупателей.
SalesHood
saleshood.com
SalesHood - платформа для обучения и повышения продаж, предлагающая интерактивное обучение, кураторский контент и автоматизированные шаблоны.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz — это платформа для эффективного сотрудничества команд по продажам и клиентскому успеху, интегрированная с CRM, позволяющая быстрее закрывать сделки.
eyezon
eyezonthis.com
eyezon — это приложение для видеошопинга, которое позволяет пользователям взаимодействовать с продуктами и брендами через прямые трансляции.
haeppie
haeppie.com
haeppie - приложение для команд продаж и поддержки клиентов, которое упрощает управление процессами покупки и взаимодействие с заказчиками, интегрируясь с CRM.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — это цифровая платформа для оптимизации процессов продаж, включающая инструменты для создания и управления документами и контрактами.
Klyck.io
klyck.io
Klyck.io — платформа для организации и доступа к продажам и маркетинговым материалам, упрощающая процессы общения и взаимодействия с клиентами.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy - платформа для команд продаж, использующая ИИ для оптимизации процессов, предоставляя нужный контент и и поддержку в реальном времени.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan — платформа для повышения эффективности продаж, предлагающая ИИ-инструменты для поддержки представителей и оптимизации рабочих процессов.
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